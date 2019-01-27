DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 

-(Geniş Haber)BAHÇELİ'DEN BİNALİ YILDIRIM'A SEÇİM ZİYARETİ

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK, İSTANBUL()

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı ziyaret etti. Yapılan görüşmenin ardından kısa bir açıklama yapan Binali Yıldırım, "Genel Başkanın ziyareti Cumhur İttifakı'na güç vermiştir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14.40 sularında Binali Yıldırım'ın Kavacık'taki seçim ofisine geldi. Bahçeli'yi, Binali Yıldırım ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kapıda karşıladı. Ofis girişinde tokalaşan ikili daha sonra görüşmek üzere Binali Yıldırım'ın ofisine geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, bazı AK Parti ve MHP milletvekilleri, ilçe belediye başkan adaylarının katıldığı ziyaret, basına kapalı devam etti.

Yaklaşık yarım saatlik bir görüşme sonrası açıklama yapan Binali Yıldırım, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi ve arkadaşları bugün Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak, şahsımı seçim çalışma ofisimde ziyaret etme nezaketinde bulundular. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkan'ın ziyareti Cumhur İttifakı'na güç vermiştir. Cumhur İttifakı esasen Sayın Genel Başkan'ın ve Başbakanlığım döneminde başkanlık sistemine geçiş çalışmalarıyla başlayan bir ittifaktır. Hatta ondan önce alçak FETÖ darbe girişimi sonrası ülkenin beka meselesi olarak ortak bir anlayışla başlatılan bir harekettir. Daha sonra Anayasa değişikliği, akabinde halk oylaması ve nihayet 24 Haziran milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçiminde de bu birliktelik devam etmektedir." dedi.



"İSTANBULLU VATANDAŞLARIMIZIN GÖNLÜNE GİRMENİN MUTLAKA BİR YOLUNU BULACAĞIZ"

Yıldırım konuşmasının devamında, "Bugün de 31 Mart'ta yapılacak belediye başkanlığı yani yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak ülke genelinde kapsamlı bir iş birliği sürdürmektedir. Ülkemizin, milletimizin aydınlık yarınları için bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. İstanbul halkına hizmet etmek, Hazreti Peygamberin müjdesine mazhar olmuş bu şehrin şehrülemini olmak, büyük bir payedir. Bunun için canla başla çalışacağız. İstanbullu vatandaşlarımızın gönlüne girmenin mutlaka bir yolunu bulacağız." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI ZİYARET EDEREK BAŞARILAR DİLEDİK"

Ardından konuşana MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, "Türk siyasi haytında devlet adamlığı vasfı değişik alanlarda değerli katkılar sunmuş bir şahsiyetin İstanbul'da büyükşehir belediye başkan adayı olarak takdimi bizleri çok memnun etmiştir, gururlandırmıştır. Bugün MHP'nin değerli milletvekilleri ve teşkilat yöneticileriyle beraber İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız ve TBMM'nin Başkanı olarak da görevde bulunan bu değerli şahsiyeti yerinde ziyaret ederek başarılar diledik. MHP olarak buradan kesinlikle ifade ediyorum; her teşkilat, her teşkilatın değerli üyeleri Sayın Binali Yıldırım Bey'in etrafında kenetlenerek, onu şehrülemin olarak tarihi seyirdeki anlamlı İstanbul'a başkan olarak görmek istiyoruz. Allah yolunu açık etsin." şeklinde konuştu.

ÇAMLICA GİŞELERİNDE KARŞILANDI

Öte yandan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi İstanbul'a gelişinde TEM Çamlıca Gişeleri'nde milletvekilleri ve çok sayıda partili karşıladı.

Görüntü dökümü

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-Binali Yıldırım'ın, Bahçeli'nin çıkışı

-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Devlet Bahçeli'nin konuşması

-Yıldırım'ın görüntüsü

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-Bahçeli'nin gelişi

-Genel ve detaylar

-ÇAMLICA GİŞELER

-Bahçeli'yi bekleyen partililer

-Bahçeli'nin gelmesi

-Bahçeli'nin partililer ile tokalaşması

-Yaşanan izdiham

-Bahçelinin araca binmesi

-Bahçelinin ayrılması

-Konvoyun ayrılması

-Genel ve detay

27.01.2019 - 16.21 Haber Kodu : 190127121

27.01.2019 - 15.11 Haber Kodu : 190127101

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(ÖZEL) BAHÇELİ'NİN KONVOYUNDA KAZA: 2 YARALI

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, ()

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım ile görüşmek için İstanbul'a gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konvoyunda bir milletvekilinin aracı, Ümraniye sapağında emniyet şeridinde duran bir araca çarptı. Kazada 2 hafif şekilde kişi yaralandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'a gelişinde TEM Çamlıca Gişelerde milletvekilleri ve partililer tarafından karşılandı. Bahçeli'yi takip etmek üzere yola çıkan konvoyda bulunan MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın bulunduğu araç, Ümraniye Sapağına geldiğinde emniyet şeridinde bekleyen Yasin Sivaslıgil'e ait araca çarptı. Kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Milletvekili Akçay, başka bir araçla Beykoz'a geldi. Kazada aracına çarpılan sürücü, "Emniyet şeridinde duruyorduk. Geldiler, bize arkadan vurdular. Biz ne olduğunu anlayamadık. Kızımız biraz rahatsız ama Allah'a şükür bir şey yok." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan makam aracı

-Emniyet şeridinde kazaya karışan araç

-Makam aracının şoförü konuşması

-Emniyet şeridindeki aracın şoförü röp

-Ambulansa kaldırılan yaralılar

-Trafikten görüntü

-Genel ve detay

27.01.2019 - 16.10 Haber Kodu : 190127117

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- (geniş haber) SARIGÜL: KIRGINLIĞIM, ÜZGÜNLÜĞÜM İKTİDAR OLMAK İSTEMEYEN BUGÜNKÜ CHP YÖNETİMİNEDİR



Haber-Kamera: Özden ATİK-Onur MERİÇ /İSTANBUL,()

Şişli'den Belediye Başkan Adayı olacağını açıklayan Mustafa Sarıgül miting yaptı. Sarıgül, "Kırgınlığım, üzgünlüğüm iktidar olmak istemeyen bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminedir. Asla Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerime değildir. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun etrafını çeviren kene gibi Cumhuriyet Halk Partisini yemeye çalışanlaradır" dedi.

Mustafa Sarıgül, mitingini Şişli, Feriköy Yayla Mahallesi'nde yaptı. Sarıgül'ü, yüzlerce vatandaş üzerinde Atatürk'ün yer aldığı flamalar ve Türk bayraklarıyla karşıladı. Halaylar çeken vatandaşların arasından kürsüye çıkan Mustafa Sarıgül, "Siyaset uzun ve zorlu bir yolculuktur. siyaset meşakkatli bir yolculuktur. Siyasi yaşam cesaret gerektirir, özveri gerektirir. Hiçbir zaman düz ve dikensiz yolda yürümedim. Kolayı seçmedim. Benim önüme hiçbir zaman düz ve meşakkatsiz bir yol çıkmadı. Sizlerin desteğiyle sizlerin güveniyle her zaman başardık. 31 Mart akşamı da başaran siz olacaksınız " dedi.

"ANA MUHALEFET NE YAZIK Kİ ADAYLARINI HALA AÇIKLAMADI, AÇIKLAYAMADI"

Sarıgül, "İktidar bütün belediyelerde adaylarını açıklayıp hızlı bir çalışma içine girerken ana muhalefet ne yazık ki, iki ay kala adaylarını hala açıklamadı. Açıklayamadı. Bunu anlamak mümkün değil. Seçime iki ay kalmış neden adaylar açıklanmıyor. Bunu kabullenmek mümkün değil. Kolay değil tam tamına 48 aydır gecenizi gündüzünüze kattınız. Kapı kapı dolaştınız. Mektuplarımızı, broşürlerimizi, sevgilerimizi bütün Şişli ile buluşturdunuz. Ben ve 60 bin yol arkadaşım çalışmaktan bıkmadık. Ama beklemekten, belirsizlikten yorulduk. Biz çalışmaktan yorulmayız, çünkü çalışa çalışa kazanacağız" diye konuştu.

"KIRGINLIĞIM CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÖNETİMİNEDİR"

Sarıgül, "Kırgınlığım, üzgünlüğüm iktidar olmak istemeyen bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminedir. Asla Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerime değildir. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun etrafını çeviren kene gibi Cumhuriyet Halk Partisini yemeye çalışanlaradır" dedi. Kucaklayıcı bir kampanya yürüteceklerini belirten Sarıgül, gençleri provokasyonlara karşı sakin kalmaları konusunda uyardı.

PROJELERİNİ ANLATTI

"1 Nisan'dan itibaren Şişli Belediyesi'nde hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan herkese hizmet veren belediye olacağız. 1 Nisan'dan itibaren Şişli Belediyesi 24 saat açık olacak" diyen Sarıgül, daha sonra belediyede yapmayı planladıkları projelerini anlattı.

"SARIGÜL NEREDEN ADAY OLACAK DİYE SORUYORLAR: MEYDAN NE DİYORSA ONU YAPMAKLA MÜKELLEFİM"

Sarıgül sözlerini şöyle tamamladı: "Bana soruyorlar, Sarıgül nereden aday olacak diye. Ben de Şişli'de çalışma arkadaşlarımla birlikte 5 bin 600 kişi üzerinde anket çalışmalarımız bitmek üzere. Anket çalışmalarımız devam ediyor. Ben de meydana şunu demek istiyorum. Bu meydan nereden aday olmamı istiyorsa, meydan ne diyorsa ben onu yapmakla mükellefim." Sarıgül'ün son sözlerinin ardından havaya beyaz güvercinler bırakıldı. Sarıgül kendisi de bir beyaz güvercini öptükten sonra bırakarak "Meydan barış diyor, meydan özgürlük diyor, meydan demokrasi diyor, ötekisi olmayan bir anlayış diyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Mitingden detaylar

-Mustafa Sarıgül konuşması

-Beyaz güvercinleri bırakması

-Genel ve detaylar

27.01.2019 - 17.02 Haber Kodu : 190127132

27.01.2019 - 15.52 Haber Kodu : 190127115

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- KERÇ BOĞAZI'NDA GEMİDE ÇIKAN YANGINDA KURTARILAN 3 DENİZCİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()

Kerç Boğazı'nda iki gemide meydana gelen yangından kurtarılan Türk denizcilerden 3'ü Türkiye'ye getirildi.

Yangında sağ olarak kurtulanlar arasında yer alan aşçılardan Alper Boyayapan, Ali Karaoğlu ile güverte stajyeri Tolga Görgülü,Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla, dün sabah Rusya'nın Krasnodar kentinden İstanbul'a geldiği öğrenildi.