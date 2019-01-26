DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- BÜYÜKÇEKMECE'DE PATLAMANIN MEYDANA GELDİĞİ BİNA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

* Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün,

"Patlama içki imalathanesinde kullanılan alkolün sıkışması nedeniyle meydana geldi"

"Patlama çok büyük bir patlamaydı. Buradan 1 kilometre uzaktaki belediyenin garajı bile sallandı"

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Ali AKSOYER - İstanbul

Büyükçekmece'de bir binanın alt katında sahte içki imalathanesinde meydana gelen patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Patlamada hasar gören bina havadan da görüntülendi.

Güzelce Mahallesi Hayat Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın en alt katında sahte içki yapımı sırasında patlama geldi. Patlama sonrası alt katı alevler sardı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yaralanan 1'i ağır 2 kişi ambulansla hastaneye gönderildi. Yangın söndürülürken binada ve bina önünde park halindeki araçlar da hasar oluştu. İmalathaneden çevredeye tanklar ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler saçıldı.

"SAHTE İÇKİ YAPILIYORDU"

Olay yerine gelen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün açıklamalarda bulundu. Hasan Akgün saat 10.00 sıralarında meydana gelen patlamanın sahte içki üretiminde kullanılan alkolün sıkışmasından kaynaklandığını söyledi. Akgün, "Patlama çok büyük bir patlamaydı. Buradan 1 kilometre uzaktaki belediyenin garajı bile sallandı" dedi.

Görüntü Dökümü:

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HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE BİNA

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-Yangından alevli görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Binadaki hasar

-Araçlardaki hasar

-Röportaj

-Akgün'ün açıklamaları

-Detaylar

26.01.2019 - Haber Kodu : 190126159

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(ek bilgi ve görüntüyle)

2- BÜYÜKÇEKMECE'DE SAHTE İÇKİ İMALATHANESİNDE PATLAMA

* Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün,

"Patlama içki imalathanesinde kullanılan alkolün sıkışması nedeniyle meydana geldi"

"Patlama çok büyük bir patlamaydı. Buradan 1 kilometre uzaktaki belediyenin garajı bile sallandı"

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul

Büyükçekmece'de bir binanın alt katında sahte içki imalathanesinde meydana gelen patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Güzelce Mahallesi Hayat Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın en alt katında sahte içki yapımı sırasında patlama geldi. Patlama sonrası alt katı alevler sardı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yaralanan 1'i ağır 2 kişi ambulansla hastaneye gönderildi. Yangın söndürülürken binada ve bina önünde park halindeki araçlar da hasar oluştu. İmalathaneden çevredeye tanklar ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler saçıldı.

"SAHTE İÇKİ YAPILIYORDU"

Olay yerine gelen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün açıklamalarda bulundu. Hasan Akgün saat 10.00 sıralarında meydana gelen patlamanın sahte içki üretiminde kullanılan alkolün sıkışmasından kaynaklandığını söyledi. Akgün, "Patlama çok büyük bir patlamaydı. Buradan 1 kilometre uzaktaki belediyenin garajı bile sallandı" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------

-Yangından alevli görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Binadaki hasar

-Araçlardaki hasar

-Röportaj

-Akgün'ün açıklamaları

-Detaylar

26.01.2019 - Haber Kodu : 190126123

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3 - KADIKÖY'DE VENEZUELA'YA DESTEK EYLEMİNE BÜYÜKELÇİ DE KATILDI



Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Akın ÇELİKTAŞ-İSTANBUL-

Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri, Kadıköy'de Venezuela halkıyla dayanışma amacıyla yürüyüş yaptı. Eyleme, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes da katıldı.

Kadıköy Süreyya Operası önünde toplanan grup, Türkiye ve Venezuela bayrağı açıp, "ABD Venezuela'dan elini çek", "Venezuela halkı yalnız değildir", "Kahrolsun emperyalizm", "Emperyalistler her zaman kaybeder" yazılı dövizler taşıdı.

Kadıköy Altıyol'a kadar yüreyen gruba Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Reyes de destek verdi.

Reyes konuşmasına Türkçe olarak "Kardeşler buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederiz" diyerek başladı.

Reyes, "Dış güçler her zaman dünyada kendilerinin savaşlarını göstermeye çalışıyorlar. Ama dünya beş ülkeden daha fazla. Savaş devam ediyor. Bolivarcı devrim devam edecek. Bolivarcı devrim kültürel, politik bir bütünü ele almaktadır. Devrim devam ediyor" dedi.

TKP İstanbul İl Bürosu üyesi Zehra Güner ise Latin Amerika halkının baş düşmanı ABD'nin yıllardır denediği tüm müdahalelerin halk tarafından püskürtüldüğünü ve defalarca başarısızlığa uğramış olmasına rağmen 'güvenlik açısından olağanüstü tehdit' ilan ettiği Venezuela'ya bir kez daha saldırdığını ifade etti.

Güner, "Tıpkı 2002'de başkan Chavez'e karşı girişilen darbe sırasında olduğu gibi büyük bir irade ile Miraflores Başkanlık Sarayı'nın önüne akın eden ve egemenlik haklarına sahip çıkan Venezuela halkı bu oyunu bozacaktır" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplanan grubun görüntüsü

-Açılan pankart ve dövizler

-Türkiye ve Venezuela bayraklarını açılması

-Slogan atılması

-Yürüyüşten görüntü

-Basın açıklaması

-Venezuela Ankara büyükelçisinin görüntüsü

-Açıklama yapması

-Genel ve detay görüntüler

26.01.2019 - Haber Kodu : 190126156

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(ÖZEL)

4- DOLMABAHÇE SARAYI'NIN DUVARINDAN DÖKÜLEN TAŞLAR TEHLİKE SAÇIYOR

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM /İSTANBUL,() - DOLMABAHÇE Sarayı'nın duvarının üst kısmını çevreleyen taşlar dökülmeye başladı. Düşen beton ve taşlar Dolmabahçe Sarayı duvarının hemen bitişiğindeki kaldırımda yürüyenler için ise tehlike oluşturuyor.

İstanbul'un en görkemli yapılarından biri olan Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'ndeki Dolmabahçe Sarayı'nın duvarlarında dökülme meydana geldi. 163 yıllık Dolmabahçe Sarayı'nın duvarının üst kısmını çevreleyen bölümlerden bazıları düştü. Düşen beton ve taşlar Dolmabahçe Sarayı duvarının hemen bitişiğindeki kaldırımda yürüyenler için tehlike oluşturmaya başladı.Düşen taşların kaldırımda yürüyen insanlar için tehlike oluşturduğunu belirten Şahin Karakaya, "Burası insanlar için riskli, yürüyen çok fazla insan var. Ben önlem alınması taraftarıyım" dedi. Yetkililer tarafından gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyleyen Mimar Hatice Köseler, "Bu yolu sık sık kullanıyorum. Dökülen yerler var. Onlar ciddi anlamda insanlar için sıkıntı çıkarabilir" diye konuştu

Görüntü Dökümü:

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-Dolmabahçe Sarayı duvarının hasar gören kısmı

-Kaldırımda yürüyen vatandaşlar

-Duvardan düşen taşların bir kısmı

-Vatandaşlarla röp.

-Genel ve detaylar

26.01.2019 - Haber Kodu : 190126154

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5- GÜVENLİK KAMERASINDAKİ SOYGUNCULARA NEFES KESEN OPERASYON

Ali AKSOYER/İSTANBUL() - BÜYÜKÇEKMECE'de soygun için geldikleri kuyumcu dükkanında iş yerie sahibinin silahını görünce kaçan 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Büyükçekmece, Hürriyet Mahallesi, Tepecik meydanında 16 Ocak'ta meydana gelen olayda silahlı 3 kişi, Alper Ö.'ye ait kuyumcu dükkanını soymak için içeri girmişti. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olay sırasında şüpheliler ateş ederek içeri girmiş, ancak kuyumcunun da silahla karşılık vermesi üzerine saniyeler içinde soygundan vazgeçerek kaçmışlardı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada polis, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Aracın kiralık olduğu ortaya çıktı. Polis bu ipucunu değerlendirerek şüphelilerin kimliklerini kısa sürede belirledi. Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, 24 Ocak'ta Arnavutköy ve Büyükçekmece ile Muğla'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Sabaha karşı yapılan operasyonda Cihan Ş.(38), Nihat A.(36) ve Resul D.(26) kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada olay sırasında giydikleri kıyafetler ile 11 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Yapılan incelemede Cihan Ş.'nin daha önceden evden hırsızlık ve hırsızlık malı satın almak suçlarından, Resul D.'nin ise ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Poliste ifade vermeyerek "susma" haklarını kullanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Soyguncuların geliş anı

-İçeriye girişleri

-Kaçmaları

-Polisin operasyon görüntüleri

-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Olay günü çekilen görüntüler

26.01.2019 - Haber Kodu : 190126116

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