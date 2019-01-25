DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

İSTANBUL BÜLTENİ-3

1-AYŞEN GRUDA'NIN CENAZESİ CAMİYE GETİRİLDİ

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - İstanbul

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Ayşen Gruda, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Usta oyuncunun cenazesi Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Torunu Emre Gruda tabutun başında dua etti. Ayşen Gruda cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.

Görüntü Dökümü:

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-Tabutun görüntüsü

-Dua edenler

-Cenazeye gelenler

25.01.2019 -11.28- Haber Kodu : 190125047

25.01.2019 -12.03- Haber Kodu : 190125060

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2-BAĞCILAR'DA PARK KAVGASI CİNAYETLE SONUÇLANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA- İSTANBUL

Bağcılar'da yola otomobil park etme yüzünden çıkan kavga sonucu galericilik yaptığı öğrenilen Süleyman B.(40), mahalle sakini Hüseyin Gerçek (57)'i tabancayla vurarak öldürdü. Polis tarafından yakalanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yüzyıl mahallesi 2193 sokak üzerinde 17 Ocak'ta saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda galericilik yaptığı öğrenilen Süleyman B., sokağa araç park etmek yüzünden mahalle sakinlerinden Hüseyin Gerçek ile tartışmaya başladı. Galerici Süleyman B. ile sattığı otomobillerini sokağa çektiğini bu nedenle mahallede oturanların otomobillerini park edecek yer bulamadığını söyleyen Hüseyin Gerçek arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahını çeken Süleyman B., Hüseyin Gerçek'e ateş açtı. Ağır yaralanan Hüseyin Gerçek kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Süleyman B.i ise olay yerinden kaçtı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, şüphelinin izini 23 Ocak 2019 tarihinde Fatih'te buldu. Şüpheli saklandığı evde gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Süleyman B. 'nin daha önceden kaçakçılık, taksirle yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçlarından poliste kaydı bulunduğu öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan Süleyman B. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Olaya anı

(AKTÜEL)

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

25.01.2019 -11.44- Haber Kodu : 190125053



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3-7 YAŞINDAKİ HİRANUR DEMİRCAN'IN VURULDUĞU PARKTA KEŞİF YAPILDI

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Cengiz ÇOBAN - İstanbul

Pendik'te 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın yaralandığı parkta vurulmasına ilişkin keşif yapıldı.

Pendik'te 21 Ağustos 2018 tarihinde oturduğu sitenin çocuk parkında oynarken gürültü yaptığı iddiası ile komşusu Barış Balcı'nın silahından çıkan kurşunla yaralanan 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın davası geçtiğimiz hafta İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Mahkeme heyeti, duruşmada olay yerinde keşif yapılmasına karar vermişti. Mahkeme heyetinin verdiği karar doğrultusunda bugün olayın meydana geldiği parkta keşif yapıldı.

Keşif için İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin heyeti, savcısı ve bilirkişi ile tarafların avukatları, olayda yaralanan Hiranur Demircan ve ailesi olayın meydana geldiği sitenin çocuk parkında bir araya geldi. Heyetin gelmesi ile birlikte basın mensupları parktan çıkarılarak olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin incelemeye geçildi. Hiranur Demircan'ın annesi Selinay Demircan ve babası Hasan Demircan da salonda hazır bulundu.



'ÇAT DİYE BÜYÜK BİR SES GELDİ'

Ailesi ile birlikte olay yerine gelen Hiranur Demircan, incelemeye geçilmeden önce olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Hiranur Demirtaş, "Çat diye büyük bir ses duydum" dedi. Döndüğünde elinde siyah birşey olan bir adam gördüğünü söyleyen Hiranur Demircan, kendisinden de kan geldiğini belirtti.

'ANNE BENİ VURDULAR DEDİM'

Duydukları sesten sonra arkadaşlarının korkup kaçtığını, asansöre bindiklerini söyleyen Hiranur Demircan, "Ben de diğer asansöre bindim. Anneme, beni vurdular dedim. Annem de taş attıklarını sandı" dedi.

Kendisini vuranın olaydan önce kendisine bir kez, erkeklere ise daha çok bağırdığını söyleyen Hiranur Demircan, "Bayram sabahı 'adamı deli etmeyin gidin aşağıda oynayın dedi' "diye konuştu.



'BURAYA GELDİĞİM ZAMAN SANKİ ONU GÖRÜYORUM'

Olaydan sonra parka pek çıkmadığını söyleyen Hiranur Demircan, "Buraya geldiğim zaman sanki onu görüyorum" dedi.

Hiranur Demircan'ın babası Hasan Demircan da sanığın cezasını çekmesini istediğini, olaydan sonra kızının parktan çekinmeye başladığını belirterek, "Hiranur'un durumu çok şükür iyi. Yanlız parka çıkarken korkuyor. Kendisi de korkuyor, kardeşi de korkuyor. Ben ve annesi yanında olmayınca parka pek inmek istemiyorlar" şeklinde konuştu.



OLAYIN GEÇMİŞİ

21 Ağustos 2018 tarihinde oturdukları sitenin çocuk parkında arkadaşları ile oynayan Hiranur Demircan, gürültü yaptığı gerekçesi ile komşuları Barış Balcı'nın silahından çıkan kurşunla yaralanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olaydan sonra tutuklanan Barış Balcı hakkında, "Çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etmeö suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame düzenledi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek sanığı yargılamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada da bugüne keşif günü vermişti.



Görüntü Dökümü

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-Hiranur Demircan ve ailesinin parka gelmesi

-Hiranur Demircan, annesi ve babasının kısa röportaj

-Polis ekiplerinden görüntü

-Mahkeme heyeti, bilirkişi ve avukatların keşif için parka gelmeleri

-Heyetin, sanık Barış Balcı'nın ateş ettiği iddia edilen odada yaptığı incelemenin dışarıdan görüntüsü

25.01.2019 - 11.48-Haber Kodu : 190125055

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4-YAŞADIĞI ARACINDA ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'da bir kişi yaşadığı araçta ölü bulundu. Isınmak için yaktığı piknik tüpünden zehirlendiği üzerinde durulan 60 yaşındaki Metin Özkan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Olay sabah saatlerinde Merkez Mahallesi Evren Sokak üzerinde meydana geldi. Ailesiyle sorunları olduğu için panelvan tipi aracında yaşadığı iddia edilen 60 yaşındaki Metin Özkan, pazarcılık ve taşımacılık yapıyor, kendisine çevredeki esnaflar da yardımcı oluyordu. Her sabah Özkan'ı uyandırıp çay içmeye çağıran ve tekstil işleri yapan bir esnaf, bu sabah Özkan'ın araç içinde hareketsiz yattığını gördü. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri araç içi ve çevresinde incelemelerde bulundu. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı da çalışma yaptı. Hayatını kaybeden Metin Özkan'ı yaklaşık 2 senedir tanıdığını anlatan pastane sahibi Hasan Ekşi, "Sürekli aracın içinde yatıyordu. yine aracın içinde yatarken galiba tüpe çay koymuş. Uyurken tüp söndü. Ailesini tanımıyorum. Hava soğuk olduğu için tüple de ısınıyordu" diye konuştu.

Metin Özkan'ın öldüğünü öğrenen ailesi de olay yerine geldi. Polis ekipleri Özkan'ın ısınmak için yaktığı piknik tüpünden zehirlenmiş olabileceği üzerinde dururken, kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Görüntü Dökümü:

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-Araçtan görüntü

-Esnaf ile röportaj

-Polis ekiplerinden görüntü

-Çocuklarından görüntü

-Savcıdan görüntü

-Genel ve detaylar

25.01.2019 -12.07- Haber Kodu : 190125064

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5-ATAKÖY'DE TIR ÜST GEÇİDE SIKIŞTI

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL

Ataköy'de bir TIR üst geçide sıkıştı.

Gaziantep'ten Merter'e sandalye götüren Fahri Kuzu idaresindeki TIR Atatöy 9. Kısım sahil bağlantı yolunda yüksekliği hesaplayamayınca üst geçide sıkıştı. Araç hasar görürken Kuzu yardım istedi. Çevredekilerin de gelmesiyle TIR'ı kurtarmak için lastikleri indirildi. Fahri Kuzu, "Navigasyonla adrese doğru gidiyordum. Dönüşü buradan gösterdi. Navigasyondan konumu takip ederken köprünün alçak olduğunu fark etmedim. Lastiklerin havasını indiriyorum. Geri çıkmaya çalışacağım" dedi. Fahri Kuzu, uzun uğraşlar sonucu aracını sıkıştığı yerden çıkardı.

Görüntü Dökümü:

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-Sıkışan araç

-Sürücünün TIR'ın lastiğinin havasını indirmesi

-Sürücü ile röportaj

-Genel ve detaylar

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6-"MESLEKİ EĞİTİM İÇİN İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ" İKİ BAKANIN KATILIMIYLA İMZALANDI

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ, İSTANBUL

Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası arasında "Mesleki eğitim iş birliği protokolü" törenle imzalandı.

Şişli'de bulunan Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan imza törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Mehmet Karaca, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Avdoviç, İstanbul Sanayi Odası (İSO)Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Göreve başladığımda sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle 3 konuda atılımlardaki talimatları söz konusu olmuştu. Onun başında da mesleki ve teknik eğitimin kalkındırılması geliyordu. Bu anlamada bir mesafe aldığımız için çok mutluyum" dedi.

VARANK: ÖZEL ÖNEM VERDİĞİMİZ BİR PROJE

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da söz konusu protokolün meslek ve teknik eğitim veren liselere hayırlı olmasını temenni ederek, üniversite ve sanayi işbirliği konusundaki çalışmalardan söz etti. Varank, "Daha dün üniversite-sanayi işbirliği açısından tarihi bir adım attık. Sanayi Doktora Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelerin imza törenindeydim. Bu bizim özel önem verdiğimiz ve yakından takip ettiğimiz bir proje. İlk günden itibaren, üretimde yapısal bir dönüşümü gerçekleştirmenin ne denli kritik olduğunu vurguluyoruz. Yapısal dönüşümden kasıt, katma değerli ve teknoloji yoğunluğunun yüksek olduğu bir üretim modeli. "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayiö vizyonumuz tam da bu amaca hizmet ediyor. Vizyonumuz kapsamında yer alan hedeflere varmada, beşeri sermayemizin niteliği en önemli bileşen. İşte Sanayi Doktora Programımız bu farkındalığın bir yansıması" ifadelerini kullandı.

"517 ÖĞRENCİ YETİŞTİRİLECEK"

Varank konuşmasına şöyle devam etti:

Bu projeyle, sanayide ihtiyaç duyduğumuz nitelikli insan kaynağı, reel sektör ve akademi işbirliğiyle yetişecek, bir sonraki aşamada da istihdamda aktif şekilde yer alacak. Buna göre 33 üniversitenin, 77 firmayla yaptığı 120 farklı projeyle, sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra sanayide istihdam edilirse, yüzde 40'la yüzde 60 arasında değişen maaş desteğini biz karşılayacağız. Programı firmaların ihtiyacını merkeze alarak hazırladık ve üniversite-sanayi işbirliğini en somut şekilde kurguladık. Sahip olduğumuz genç ve dinamik iş gücünü en iyi şekilde yetiştirmek ve profesyonel hayata hazırlamak hem kamunun hem de özel sektörün güçlü ve sürekli bir işbirliği içinde çalışmasıyla mümkün. Ben en büyük yatırımın, insana yapılan olduğunu düşünüyorum. İş gücü piyasasındaki arz-talep dengesini en iyi şekilde kurup, kabiliyet eksikliklerini gidermek durumundayız. Gençlerimize ve mevcut çalışanlarımıza değişen koşullara karşı esneklik kazandırabilmeli, yetenek setlerini çeşitlendirmeliyiz. Biz kamu tarafı olarak üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya hazırız. Özel sektör paydaşlarımız ve odalarımızın da bu konuda ne kadar hassas ve istekli olduğunu bizzat gördük. İşte imzaladığımız bu protokolle de İstanbul özelinden başlayarak sektörün ihtiyacına yönelik meslek liselerindeki eğitim içeriklerinin güncellenmesi, atölye ve laboratuvarların kurulmasına yönelik somut bir adım atmış oluyoruz.

İSTANBUL'DA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM VEREN 89 OKULU KAPSAYACAK

Mesleki ve teknik eğitimde işbirliği protokülü, sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye hızla ve etkin şekilde uyum sağlayabilen, paydaşların planlama ve karar alma süreçlerine aktif şekilde katıldığı bir yapıyı tam anlamıyla hayata geçirebilmek amacıyla imzalandı.Bu protokol ile okulların atölye ve laboratuvarlarının yeni teknolojilere dayalı olarak donatılması, alan öğrencilerine işletmelerde gerçek üretim ortamlarında beceri eğitimi ve staj imkânları sağlanması, alan öğretmenlerine hizmet içi ve işbaşı eğitimlerinin verilmesi, çerçeve öğretim programlarının güncellenmesi, başarılı öğrencilerin ve projelerinin desteklenmesi, mesleki İngilizce ders içeriklerinin Sanal Gerçeklik uygulamalarına dair akademik olarak hazırlanması, mesleki ve teknik eğitimin niteliğini artırmak; başarılı öğrencilerin mesleki ve teknik eğitimi tercih etmelerini sağlamak, başarının sürdürülebilirliğini desteklemek, başarılı öğrencileri ödüllendirmek ve sektör ile okul işbirliğini artırmak amacıyla öğrencilerin ve projelerinin desteklenmesi gibi çalışmalar amaçlanıyor. Protokol kapsamındaki faaliyetler, İstanbul ilindeki Mesleki ve Teknik eğitim veren 89 okulda hayata geçirilecek.

Görüntü dökümü:

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-Maçka Mesleki ve Teknik Lisesi'nden görüntüler

-Protokolden ayrıntılar

-Sanayi ve Teknolohi Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçık'un konuşması

-Proje paydaşlarının protokolü imzalaması

-Paydaşların toplu fotoğraf çektirmesi

-Genel ve detay görüntüler

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7-KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Haber: Serpil KIRKESER /İSTANBUL,

Güngören'de evli ve iki çocuklu kız kardeşini öldürdükten sonra intihar süsü verdiği iddia edilen tutuklu Bilal Takır (30) hakkında "Kardeşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay günü kız kardeşiyle tartıştığını söyleyen Bilal Takır, "İstemeyerek de olsa bir anlık kızgınlıkla ablamın boğaz kısmını iki elimle sert bir şekilde sıktım. Kontrolümü kaybettim. İntihar süsü vermek amaçlı doğalgaz borusuna lastiği sardım. Daha sonra 'belki ablam kurtulur' diye komşulara haber verdim. Bunun üzerine eve ambulans ve polisler geldi" şeklindeki ifadesi de iddianamede yer aldı.

"BACIMI ÖLDÜRDÜM, GELİP BENİ ALIN"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 28 Haziran 2018 tarihinde Güngören'de meydana gelen olay şöyle oldu: Tozkoparan Mahallesi'nde intihar ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri evli ve iki çocuklu Hatice Uzun (34)'un cansız bedeniyle karşılaştı. Hatice Uzun'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma devam ederken Bilal Takır, 2 Temmuz 2018 tarihinde saat 13.00'de 155 ihbar hattını aradı ve "Bacımı öldürdüm, gelip beni alın" dedi. Polisler de ihbar üzerine Bilal Takır'ı gözaltına aldı.

"KONTROLÜMÜ KAYBETTİM"

Bilal Takır ifadesinde, "Ablamın ikametgahına gittim. Burada ablam ile aramda tartışma çıktı, istemeyerek de olsa bir anlık kızgınlıkla ablamın boğaz kısmını iki elimle sert bir şekilde sıktım. Kontrolümü kaybettim. Ablam hareketsiz bir şekilde yere düştü. Kontrol ettiğimde ablamın nefes almadığını anladım, panik yaptım, ne yapacağımı bilemedim. Dışarı çıkıp namaz kıldıktan sonra tekrar eve geldim. İntihar süsü vermek amaçlı doğalgaz borusuna lastiği sardım. Daha sonra belki ablam kurtulur diye komşulara haber verdim. Bunun üzerine eve ambulans ve polisler geldi" dedi. Adli Tıp Kurumu hazırladığı raporda Hatice Uzun'un ölümünün boyun basısı sonucu meydana geldiği tespit edildiğini belirtti.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianamede Bilal Takır'ın "Kardeşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. İddianame kabul edildi, şüpheli Bilal Takır önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV

25.01.2019 -11.49- Haber Kodu : 190125056

