DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- FATİH'TE SİLAHLI SALDIRI: EVLERİNE KADAR TAKİP EDİP KURŞUN YAĞDIRDI

Haber-Kamera: Ersan SAN-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,()

Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Fatih İskenderpaşa Mahallesi Çıngıraklı Bostan Sokak'taki olay öğle saatlerinde meydana geldi. Silahlı bir kişi, takip ettiği iki kişiyi evlerine de girerek vurdu. Saldırgan kaçarken yaralı 2 kişi onun peşinden gitti. Saldırgan kaçmayı başarırken yaralılar yol ortasında yardım bekledi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis inceleme başlattı.

Öte yandan saldırı sonrası kaçan kişiyi, yaralıların takip etmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Saldırganın kaçması

-Yaralıların binadan çıkması

-Olay yeri

-Yaralıların ambulanslara konması

-Ambulansların olay yerinden ayrılması

-Çevrede toplanan kalabalık

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2- ARALARINDA HAMİLE KADINLARIN DA BULUNDUĞU HIRSIZLIK ÇETESİ KAMERADA

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, ()

İstanbul'da lüks semtlerde gündüz saatlerinde evlere girerek yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan 10'u kadın 15 kişilik grup, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Yakalanan kadınlardan 3'ünün hamile olduğu, şüphelilerin hırsızlıktan elde ettiği bir miktar parayla yatırım için altın aldıkları öğrenildi. Öte yandan şüpheli kadınların binaya girişi ve polis ekiplerinin yaptığı operasyon kameralara yansıdı.

İstanbul'da son iki ayda başta Bakırköy, Kadıköy, Ümraniye olmak üzere 8 ilçede evden hırsızlık ihbarlarının artması sonucu çalışma başlatan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etmek için güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına aldı. Kameraları inceleyen ekipler hırsızlık olaylarını içlerinde hamile kadınların da bulunduğu bir grubun gerçekleştirdiğini gördü. Şüphelilerin hırsızlık yapacakları adreslere giderek keşif yaptıklarını, apartmanlara girdikten sonra da kapı kilitlerini kırdıklarını tespit etti. Başlatılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin Esenyurt ve Ümraniye'de kaldığını öğrenen ekipler 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü HAMİLE

Operasyonda 10'u kadın 15 kişi gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Yakalanan şüphelilerden 3'ünün hamile olduğu öğrenilirken, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, ziynet eşyaları, 1 adet televizyon, 31 adet kol saati, 7 adet kol çantaları, 1 adet tablet ve 1 adet laptop ele geçirildi

HIRSIZLIK YAPMAK İÇİN KAYSERİ'DEN GELMİŞLER

Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sının Kayseri'den hırsızlık yapmak için İstanbul'a geldiği öğrenilirken, şüphelilerden Ceylan Ç.'nin hırsızlık suçundan 60, Güldeste Y'nin 20, Fatima Y'nin ise 17 suç kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 15'kişiden 9'u adliyeye sevk edilirken 6"sı ise serbest bırakıldı.

ÇALDIKLARI PARALARLA YATIRIM İÇİN ALTIN ALMIŞLAR

Öte yandan şüphelilerin hırsızlıktan elde ettiği bir miktar parayı yatırım amaçlı olarak altın aldığı öğrenildi. Şüphelilerin kuyumcuya giriş anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızlık şüphelisi kadınların, suç ortağı erkeklere verdiği paralarla kuyumcudan altın aldıkları yansıyor.

ŞÜPHELİLERİN HIRSIZLIK ANI VE POLİSLERİN OPERASYON ANI KAMERADA

Kadınların hırsızlık yaptığı eve giriş anları güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde grup halinde evlere gelen kadınların bazıları gözetleme yaparken bazı kadınlar da kapıları plastik kartlarla açarak içeriye giriyor, bir süre sonra da çıkışları yansıyor.

Polis kamerasıyla kaydedilen görüntülerde ise Özel harekat polislerinin eve yaptığı baskın anı, evdeki aramalar, yatak bazasının içerisinde saklanmış ziynet eşyalarını bulmaları yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kadınların evlere girişi ve çıkışı

-Şüphelilerin kuyumcuya giderek parayla altın alışı

-Polisin operasyon anı görüntüleri

-Operasyonda ele geçirilen ziynet eşyası

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Şüphelilerin Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkışı

-Genel ve detaylar

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3- BEYOĞLU'NDA İKİNCİ KATA TIRMANAN HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINDA

*Örümcek adam gibi tırmandı

Haber: Hasan YILDIRIM-Kamera: İSTANBUL,()

Beyoğlu'nda İran uyruklu bir kişinin evine farklı tarihlerde 2 kez giren bir kez de teşebbüste bulunan iki hırsızdan biri, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızın binaya tırmanışı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde İran uyruklu S.A'nın evine farklı tarihlerde hırsız girdi. S.A'nın ihbarı üzerine çalışmalara başlayan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Kayıtlarda üst katlara örümcek gibi tırmananın 8 ayrı suçtan kaydı bulunan Ö.Ü. olduğunu belirleyen ekipler, Ö.Ü'yü Tarlabaşında gözaltına aldı. Ö.Ü., sorgusunun ardından sevkedildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖRÜMCEK HIRSIZ

Hırsızın binaya örümcek gibi tırmanıp girişi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin binanın önüne geldiği görüyor. Bir süre etrafı kolaçan eden şahıs kimsenin olmadığından emin olduktan sonra binaya adete örümcek gibi tırmanıyor. Daha sonrada kendisini aşağıda bekleyen arkadaşına evden çaldıklarını pencereden atıyor. Aşağıda bekleyen diğer hırsızda atılan eşyaları alıp gidiyor.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Hırsızın binaya tırmanması

-Evden çaldıklarını pencereden atması

-Şüphelinin emniyetten çıkarılması

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4- BAŞAKŞEHİR'DE KUYUMCU SOYGUNU: SOYGUNCULARIN ARKASINDAN KURŞUN YAĞDIRDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, ()

Başakşehir'de bulunan bir kuyumcuya gelen 3 soyguncu çalışanı etkisiz hale getirerek bir miktar altın ve para aldı. Kamera görüntülerinden olayı gören kuyumcu sahibi iş yerinin önüne gelerek kaçmaya çalışan soyguncuların arkasından kurşun yağdırdı.

Olay Bahçeşehir bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Araçlarıyla kuyumcunun önüne gelen silahlı 3 soyguncudan 2'si kuyumcudan içeri girdi. Döviz bozdurmak istediklerini söyleyen soyguncular silahla etkisiz hale getirdikleri kuyumcu çalışanın ellerini bağladı. Bu sırada evinde olan kuyumcu sahibi Alper Karaarslan cep telefonundan iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini izlediği sırada olayı gördü. Silahını alan Karaarslan polisi arayarak iş yerine doğru koştu. Soyguncuların hala içeride olduğunu gören kuyumcu sahibi çalışanına zarar gelmemesi için bir süre dışarıda bekledi. Soyguncular dışarı çıktıklarında kaçmalarını önlemek için arkalarından silahla ateş etti. Paniğe kapılan soygunculardan biri yaya olarak kaçarken, diğer iki soyguncu da geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Bu sırada hırsızlar soygun için getirdikleri sırt çantasını olay yerinde bıraktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri Kuyumcu ve çevresinde incelmelerde bulundu. Yaşanan olayı anlatan kuyumcu sahibi Alper Karaarslan ," Evde kamera görüntülerini izliyordum. Elemanımın etkisiz hale getirildiğini gördüm. Koştum geldim. Çalışanım zarar görmesin diye içeri girmedim. Soyguncular çıkınca arkalarından bir şarjör mermi boşalttım. Bir an önce yakalanmalarını istiyorum" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Kuyumcu ile röp.

-Kovanlardan görüntü

-Diğer detaylar



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5- UĞUR MUMCU BEŞİKTAŞ'TA ANILDI

Haber: Mehmet İlkay ÖZER Kamera: Harun UYANIK-İSTANBUL

Gazeteci yazar Uğur Mumcu katledilmesinin 26'ncı yılında Beşiktaş'ta adının verildiği parkta düzenlenen programla anıldı. 24 Ocak 1993'te Ankara Karlı Sokak'taki evinin önünde, aracına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden Uğur Mumcu için anma programı düzenledi.

Törende konuşan CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Burak Tanış, "Bugün burada onu unutmadığımızı, hiç bir zaman unutmayacağımızı bir kez daha göstermiş oluyoruz. Yaktığı mumun ışığından bugün de yarın da faydalanmaya devam edeceğiz. 26 yıl önce bugünleri bize anlatmış, uyarmıştı. Savunduğu fikirlerden hiç bir zaman tereddüt etmemiş, geri adım atmamıştı" dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanvekili Tahir Doğaç ise, "Kurşun hiç bir zaman fikirleri durduramaz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından anma programına katılanlar parkta bulunan Uğur Mumcu anıtına karanfil bıraktı.

Görüntü Dökümü:

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-Anmaya katılanlar

-CHP ilçe başkanı Tanış'ın konuşması

-Tahir Doğaç'ın açıklamaları

-Anıta karanfil bırakanlar

-Genel ve detaylar



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6- KARTAL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

Haber: Gamze ŞİMŞEK-Kamera: İSTANBUL, ()

Kartal'da polisin, okul çevrelerinde ve parklarda 1 kişinin uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine düzenlediği operasyonda, şüpheli Şeyhmus Ç, evinde yakalanarak gözaltına alındı. Evde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Mobil Park ekipleri Kartal Soğanlık’ta Şeyhmus Ç.'nin gençlere uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarını aldı. Yapılan takibin ardından şüpheli evine yapılan baskında yakalandı. Burada yapılan aramalarda bin 170 gram kubar esrar, 79 gram satışa hazır paketler halinde marihuana, 19 parça şeffaf poşetlerde satışa hazır 198 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu madde satışında kullanılan cep telefonu ele geçirildi. Şeyhmus Ç., Kartal Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Şeyhmus Ç.’nin uyuşturucu madde ticareti, 6136 Silahlı Kanuna Muhalefet ve uyuşturucu madde bulundurmaktan çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Görüntü dökümü:

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-Polis kamerası

-Baskın anı

-Polisin evde yaptığı aramalar

-Ele geçirilen malzemeler

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7- SULTANGAZİ'DE KAMYON DEVRİLDİ, SÜRÜCÜSÜ YARA ALMADAN KURTULDU

*Sultangazi'de bir aracın sıkıştırdığı iddia edilen kamyon devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL,()

Sultangazi Mahmutbey Yolu Habipler-Mahmutbey Sapağı altgeçidi girişinde saat 13.00'da meydana gelen kaza iddialara göre şöyle meydana geldi; Mustafa Efe yönetimindeki 34 JLY 69 plakalı kamyonu bir araç sıkıştırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Diğer aracın hızla olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Devrilen kamyon nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Kamyonun görüntüsü

-Sürücü ile röp

-Genel ve detaylar

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8- ZEYTİNBURNU'NDA YANGIN PANİĞİ

Haber-Kamera: Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,()

Zeytinburnu'nda 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan kazan dairesinde yangın çıktı.

Yangın saat 12.00 sıralarında Nuri Paşa Mahallesi, 14. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın zemin katında bulunan kazan dairesinde çalışanların kaynak yaptığı sırada yangın çıktı. Yangın kısa sürede zemin katı dumanlarla kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Yaşanan o anlar çevrede paniğe neden oldu.

Yangın sırasında binada bulunan Mehmet Çeçen, "5. katta çalışıyorduk. Kokuyu duyduk. Kokuyu duyunca burada bir şeyler olduğunu hissettik. Ondan sonra sağa sola haber verdik. Binayı boşalttık. En sonunda ben de çıktım. Sonradan öğrendik ki kazan deposu patlamış. İşçiler depoda kaynak yaparken gazı kesmek için uğraşmışlar. Kıvılcım olunca da patlamış. İtfaiyeye haber verdik. Yaralanan yok çok şükür" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-

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- Olay yerinden görüntü

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Görgü tanığıyla Röp

- Genel ve detaylar

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9- MESAM'DAN İHRAÇ DAVASINDA ALİ RIZA BİNBOĞA'YI SEVİNDİREN HABER

Hayati ARIGAN/İSTANBUL () TÜRKİYE Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'ne (MESAM) geçtiğimiz yıl Kültür Bakanlığı tarafından atanan geçici kayyum, MESAM Olağanüstü Genel Kurulu'ndan 1 gün önce Ali Rıza Binboğa'nın da aralarında bulunduğu onlarca sanatçıyı kurumdan ihraç edilmişti. MESAM'dan ihracına itiraz eden ünlü sanatçı konuyu İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne taşımıştı. Bugün görülen davaya avukatıyla birlikte katılan Ali Rıza Binboğa'nın ihracına ilişkin mahkeme tedbir koydu. Ünlü sanatcı mahkemenin lehine verdiği kararın ardından, MESAM'daki çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

MESAM'a (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği ) geçtiğimiz yıl Kültür Bakanlığı kayyum atamıştı. Arif Sağ ve ekibi, Coşkun Sabah başkanlığındaki Geçici Yönetim Kurulu tarafından Haysiyet Kurulu'na sevk edilmişti. Başta Arif Sağ, Cahit Berkay, Ali Haydar Timisi, Metin Karataş ve Ali Rıza Binboğa olmak üzere otuza yakın MESAM üyesi ihraç edilmişti. Ali Rıza Binboğa ihraç kararının haksız ve yasal olmadığını belirterek İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'ne dava açmıştı. Davanın bugün görülen duruşmasına ünlü sanatçı Ali Rıza Binboğa avukatları ile birlikte katıldı. Mahkeme ünlü sanatçıyı haklı bularak ihraç edilmesi kararına tedbir koydu. Dava ileri bir tarihe ertelenirken Ali Rıza Binboğa lehine çıkan ilk kararın davayı kazanma yönünde önemli bir adım olduğunu belirterek mücadeleye devam edeceğini söyledi.

30 İSİM İHRAÇ EDİLMİŞTİ

MESAM'da Arif Sağ ve ekibi, geçen yıl mayıs ayında görevden alınarak yerine Coşkun Sabah'ın başını çektiği bir kayyum yönetimi atanmış, ardından Sağ ve ekibinden 30 kişi Haysiyet Kurulu'na gönderilmişti. Genel Kurul'a bir gün kala, kurula sevk edilen Arif Sağ, Cahit Berkay, Ali Haydar Timisi, Metin Karataş ve Ali Rıza Binboğa'nın da olduğu 30'a yakın isim üyelikleri iptal edilerek ihraç edilmişti.

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10- YÖNETMENE, OYUNCUDAN "CİNSEL SALDIRI" DAVASI

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, ()

"Hababam sınıfı" adlı müzikal oyunun yönetmeni Murat K. (58), provalara ara verildiğinde oyuncu Sevde Z.Y.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında açılan dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı. "Basit cinsel saldırı" suçundan 10 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Murat K. suçlamayı reddetti.

İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanık Murat K. ile müşteki Sevde Z.Y. ile taraf avukatları katıldı. Sevde Z.Y. de Hababam sınıfı adlı müzikalde oyuncu olarak yer aldığını, oyun kapsamında ekibiyle asistanlık yaptığını, provalar boyunca sanığa yakın bir yerde yanında durduğunu söyledi. Sanığın daha önce kendine herhangi bir temasta bulunmadığını, olay günü kendisini çağırdığını ve durumunu sorduğunu, kendisinden kahve getirmesini istediğini, fincanı uzatırken de eliyle dokunarak cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Gözyaşları içinde anlatımını sürdüren Sevde Z.Y., " Bir anda afalladım, tepki veremedim. Yüzüme gülerek bakıyordu. Biz ayak üstü konuşurken Celal T. da salona girmişti ve koltukta oturuyordu. Bir şey demedim. Mutfakta kahvesini doldurdu, getirip servis ettim. Sonrasında da oyun provalara katıldım. 3 gün sonra kendi iç muhasebemi yaptıktan sonra bu durumu arkadaşım B.K.'ya anlattım. Birkaç gün sonra da D.S.'ye anlattım. O da bana sendikaya başvurmamı söylemişti. Sendikadan görüştüğüm Yeşim Hanım"n tavsiyesi üzerine olay yerinin görüntülerini almak için Celal T. ile görüştüm, durumu anlattım. Daha sonra durumu sanığa anlattığını söyledi ve gelmemi istedi. Yanlarına gittim, sanık suçlamayı kabul etmediğini söyledi, bağırıp çağırarak konuşmaya başladı. Koluma dokunup 'Kola dokunmayı cinsel taciz mi algılıyorsun? dedi. Oradan ayrıldım. Birkaç gün sonra Celal T. beni aradı. Neden işe gelmediğimi sordu. Bu sefer durumu babama anlattım, onunla birlikte provalara gittik. Sanıktan davacı ve şikayetçiyimö dedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık Murat K., Hababam Sınıfı adlı oyunun yönetmeni olduğunu, müştekinin yedek oyuncu olarak oyuna alındığını daha sonra kadroya dahil edildiğini, olay günü de dans provasından sahne provasına geçiş nedeniyle ara verildiğini belirterek, şunları söyledi: "Çalışma yaptığımız sahne önündeki halojen aydınlatmaların göz yorması nedeniyle her zaman yaptığım gibi salonun seyirci bölümünün orta kısmına geçerek bekliyordum. Canım kahve içmek istedi. Müştekiyi görüp çağırdım, eğitim durumunu ve oyunla ilgili kısa konuşma yaptık. Ayağındaki rahatsızlık dolayısıyla bir haftadır provalara katılamadığı için bu durumunu da sormuştum. Sonra kahve getirmesini söyledim. Bu konuşmaları yaptığımızda zaten ayakta duruyordu. Kahvemi getirdi, sonra provalara geçtik. Bir hafta sonra BKM idarecisi olan Celal T. beni çağırdı ve Sevde Z.Y.'nin benimle ilgili cinsel taciz iddiasında bulunduğunu söyledi. Ben de hemen bizi yüzleştirmesi söyledim. Müşteki gelince niçin böyle bir isnatta bulunduğunu sordum. 'Yaptınız' dedi. Ben 'bu yaşıma kadar böyle bir isnat hiç olmadı, kızım yaşındasın' dedim. O da 'Ben isnatta bulunacağım siz ispat edeceksiniz' dedi. Bunun üzerine kendisiyle bir daha çalışamayacağımızı söyledim."

TANIKLARIN DİNLENMESİ İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen B.K. da müştekinin üniversiteden arkadaşı olduğunu, bir gün kendisine Murat K.'nın kendisini taciz ettiğini ağlayarak anlattığını söyledi. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.