DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- ÇAVUŞOĞLU: IRAK'IN YENİDEN İNŞASI LAZIM

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Harun UYANIK / İSTANBUL, ()

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın halen PKK terör örgütünün ülkenin önemli bir kısmını yani dağlık kısmını kontrol ettiği bir ülke olduğunu ve burada DAEŞ'in de varlığına dikkat çekti. Irak'ın yeniden inşası gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Irak'ı inşa ederken, iş adamlarımız projeleri üstlenecek. Yatırımlar ve ticaret için bunları kullanacağız. Bugün Libya ve Yemen'e de göz yumarsak, oradaki krizi çözmek için adım atmazsak bölgemizde tam olarak barış ve istikrar gelmiş olmaz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)'nun düzenlediği "Uluslararası İlişkiler Kampıöna katıldı. Maltepe'de bulunan Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen kampta ders veren Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Şimdi Suriye'deki sorunu çözerken, Irak'ın yeniden inşası ve imarı da esasen hem bir kriz yönetimidir, hem de bir girişimciliktir. Neden? Tamam hükümet kuruldu da ama yerle bir edilmiş bir Irak. Halen PKK terör örgütünün ülkenin önemli bir kısmını yani dağlık kısmını kontrol ettiği bir ülke. DAEŞ'in mevcudiyeti var. Halen Erbil ve Bağdat arasında krizler var ve ekonomik sıkıntılar var. Su yönetimini bugüne kadar başaramadığı için bizden de sürekli ilave ilave su isteyen bir ülke. Kardeş ülkemiz evet vermemiz lazım, paylaşmamız lazım, uluslararası sularda kanunlar, hukuk bellidir, bunlar tamam. Türkiye'deki tüm suları versek bile aynı şeyi söyleyecek. O yüzden şimdi Veysel Eroğlu Bakanımızı Cumhurbaşkanımız özel temsilci olarak gönderdi. Önce su yönetimi. Ülkenin yeniden inşası lazım. Burada Türkiye ne yapacak? 5 milyar dolar kredi taahhüdünde bulunduk. Neden? Çünkü iş adamlarımız bundan faydalanacak. Irak'ı inşa ederken, iş adamlarımız projeleri üstlenecek. Yatırımlar ve ticaret için bunları kullanacağız. Bugün Libya ve Yemen'e de göz yumarsak, oradaki krizi çözmek için adım atmazsak bölgemizde tam olarak barış ve istikrar gelmiş olmaz. Bu senenin önceliklerinden bir tanesi de bu bölgedeki, tüm Ortadoğu ve kuzey Afrika'daki sorunların hepsine çözüm bulmak. Terörle mücadele önceliklerimizden bir tanesi." dedi

STRATEJİK İLİŞKİLER

"Stratejik ilişkiler deyince hemen akla ABD geliyor, NATO geliyor" diyen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

" Bunlar doğru, NATO içinde biz halen en çok katkı sağlayan ülkeyiz, gerek NATO misyonlarına, faaliyetlerine ve her yere. Şimdi Irak'ta seçimden sonra NATO Irak güçlerini eğitecek. En çok katkı sağlayan ikinci ülke olduğumuz gibi, oradaki misyonun ikincisi de bir Türk olacak. Afganistan'da da böyle, diğer yerlerde de böyle. NATO ile bu müttefiklik ilişkilerimizi sürdüreceğiz. ABD ile zorluk çekebiliriz, sınamalar var. İlişkilerimizi zedeleyen ABD'nin davranışları, politikaları var, açıkça bunları da konuşuyoruz. Bu süreci şimdi yönetmeye çalışıyoruz. Ama şimdi ABD'nin Suriye'den çekilme kararını nasıl yöneteceksiniz? Bunu bir adım ötesini değerlendirerek, yürütmeye ya da yönetmeye çalışırsanız başarısız olursunuz. Biz 7-8-10 adım sonrasını düşünerek herkesle beraber bunu yönetmeye çalışıyoruz. Rusya ile, İran ile, Avrupa ülkeleriyle, komşu ülkelerle… Şimdi Irak 'ben de varım' demeye başladı. Seçimin ardından, hükümeti kurduktan sonra daha dün ayaklarının üzerinde duramayan bir ülkeydi ama şimdi 'ben ayaklarımın üzerine tekrar kalktım ve Suriye benim için önemli, komşuyuz, oradaki gelişmeler bana da yansıyor, ben de işin içindeyim' demeye başladı. Gayet doğal yadırgamıyoruz ve olması gerekiyor. Stratejik düşünürken sadece bugüne kadar stratejik ilişkiler içerisinde olduğumuz ülkelerle değil ya da uluslararası örgütlerle değil, tüm ülkelerle ilişkilerimizi bir üst düzeye çıkarmamız lazım."

ASYA'NIN KALBİ, İSTANBUL SÜRECİ

Bakan Çavuşoğlu, "Seçimden sonra inşallah Türkiye'de Afganistan ve Pakistan'ı bir araya getireceğiz. Üçlü liderler zirvesini düzenleyerek bir taraftan terörle mücadele, bir taraftan her iki ülkenin istikrarını pekiştireceğiz, 'Asya'nın kalbi, İstanbul süreci', Afganistan için başlattığımız sürecin toplantısını da yine inşallah aynı marjda yapacağızö diye konuştu.

KKTC VE ERMENİSTAN

Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Var olan bazı sorunları çözmek için girişimde olmamız gerekir. Sadece çıkarlarımızı gütmek yetmez. Bugün Karabağ problemini çözmediğimiz sürece Kafkasya'da istikrarın olmayacağı gibi Ermenistan ile de ilişkilerimizin normalleşmesi mümkün değil. O yüzden 2019 yılında inşallah bu konuları da biraz öncelik vereceğiz. Bugün Kıbrıs meselesini çözmek için Türkiye üzerine düşeni yaptığı gibi, yeni fikirler de ortaya koyuyor. En son Crans-Montana'da federal bir çözüm için müzakereler başarısız olunca şimdi diğer seçenekleri de masanın üzerine koyan ve 'önceden neler müzakere edeceğimizi konuşalım' diyen ve tüm taraflarla gayriresmi temasları sürdüren bir ülkeyiz. Ama ne? Netice elde etmek, Kıbrıs sorununu barışçıl bir şekilde çözmek. Ama Rum tarafının da batı Akdeniz'de ve Kıbrıs etrafında sondajlara başlamasına da göz yummuyoruz. Ve orada Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin çıkarlarını güdüyoruz. Eskiden Barbaros Hayrettin Paşa giderdi sismik araştırmalar yapardı. Ama şimdi bir platformumuz geldi, Alanya 1 bölgesinde sondaja başladı. İkinci platformumuzda ikinci günlerde gelecek ve ekonomik bölgemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bize ruhsat verdiği alanlarda artık biz de sondaja başlayacağız. Kim ne derse desin."I.

ELEKTRONİK SEÇİM SİSTEMİ

Çavuşoğlu, "İnşallah bir gün Türkiye de elektronik oya geçecektir. Bugün geçmese, yarın geçecektir ve geçmelidir. Bunun güvenli bir şekilde yapılması için artık teknoloji var. Yeter ki tüm partiler, Yüksek Seçim Kurulu beraber otursunlar, anlaşsınlar, modelleri incelesinler. Çünkü sandıkları uzaktan uzağa, bir yerden bir yere 6 saat uçakla, bin dolardan fazla bilet parasıyla… Ne gerek var. 500'den fazla seçmen yoksa sandığı da açamıyoruz. Misyonumuz yoksa açamıyoruz. Biz hazırız ama Yüksek Seçim Kurulu izin vermiyor. Onlar da iyileşecek ama bu hak var şimdi" diye konuştu.

AHISKA TÜRKLERİ

Mevlüt Çavuşoğlu, "Vatandaşlık isteyen 24 bin Ahıska Türkü'ne biz şimdi kanunla vatandaşlık veriyoruz. İşte Ukrayna'nın doğusunda ve çatışma bölgelerinde evlerini terk eden Ahıskalıların hepsini getirdik Erzincan'a yerleştirdik, iş verdik, ev verdik ve vatandaşlık verdik. Büyük devlet bunu yaparö dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

- Çavuşoğlu'nun açıklamaları

- Detaylar

=============================

2- SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTAN KENDİNİ ATAN KADIN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Haber-Kamera: Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,()

Bahçelievler Basın Ekspres yolunda seyir halindeki otomobilden bir kadın kendini yola attı. Yaralanan kadın, kendisini fark eden sürücüler sayesinde ölümden döndü

Olay saat 13.00 sıralarında Basın Ekspres yolu, Kuyumcukent mevkii, Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İlhan Çırak yönetimindeki araç bir süre arka kapısı açık seyir halindeydi. Aracın arka koltuğunda bulunan kadın bir anda kendini yola attı. Kadın kanlar içerisinde yerde sürüklendi. O sırada arkadan gelen sürücüler durumu fark edip frene bastı. Araçların durmasıyla kadın ölümden döndü. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı kadın ambulansa konularak Bakırköy Doktor Sadi Konuk Devlet hastanesine kaldırıldı. Olay nedeniyle Basın Ekspres yolu havalimanı istikametinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

"KIZ EVDEN ARACIMA BİNERKEN AĞLIYORDU"

Kadının içinde bulunduğu aracın şoförü İlhan Çırak, "Benim aracımda kapıyı açtı, atladı. Ağabeyini tanıyorum, onu tanımıyorum. Güngören'e gidiyordum. Onlar da 'Beni bırakır mısın?' dedi. Ben de 'Bırakayım' dedim. Atladığını gördüm ama o an yapacak bir şey kalmamıştı. Kız evden aracıma binerken ağlıyordu" ifadelerini kullandı.

"KIZ BİR ANDA KENDİNİ YOLA ATTI"

Kadını fark edip son anda frene basan sürücü Burç Erdoğdu ise, "Korna çaldım. Kapı açıktı. Korna çaldım kapıyı kapatsınlar diye. Kız bir anda kendini attı. Arabanın önüne düştü. Allah'tan yavaş gidiyordum. Frene bastım. Kanlar içinde yerde kaldı. Kendini attı yani. Seyir halinde kendini attı. Allah'tan çarpmadık" dedi.

Görüntü Dökümü:

---------

- Olay yerinden görüntü

- Ambulanstan görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Görgü tanıklarıyla röp

- Genel ve detaylar

======================

3- MUSTAFA KOÇ ÖLÜMÜNÜN 3'ÜNCÜ YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL, ()

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, ölümünün 3'üncü yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında, saat 11.30'da yapılan anmaya aile üyeleri Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Mustafa Koç'un annesi Çiğdem Simavi, eşi Caroline Koç, kızı Esra Koç, Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, kızı Sadberk Leyla Koç, İnan Kıraç'ın yanı sıra aile dostları, aralarında Hüsnü Özyeğin, Cem Boyner, Ümit Boyner'in de bulunduğu çok sayıda iş insanı, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve Koç Holding çalışanları katıldı.

Emniyet güçlerinin tören alanı ve kabristan çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldığı anmada Kur'an-ı Kerim okunurken, Mustafa Koç'un mezarına çiçekler konuldu.

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, yaptığı konuşmada Mustafa Koç'un ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirdi. Çakıroğlu, "Mustafa Bey, vizyonerliği, iyimserliği, enerjisi ve insani değerleri ile hem bizlere hem de tüm çevresine örnek oldu. Kendisini tanıyan tanımayan herkes tarafından çok sevildi ve sayıldı. Her işi büyük bir tutkuyla ve başarıyla yaptı. Toplululuğumuz için çıtayı hep daha yukarıya taşıdı. Her zaman, her koşulda daha büyük başarılara koşmamız için ilham veren, güç veren bir lider oldu. Mustafa Bey kalplerimizde sonsuza kadar yaşayacak. İsmi ve yaptıkları şirketimizden, destek verdiği eğitim, kültür, spor ve sanat faaliyetlerinden hiçbir zaman silinmeyecek. Bizler de ekonomik ve toplumsal her alanda kendisinin bıraktığı bayrağı daha yukarıya taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kendisini saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Anmaya gelenlerden detay görüntü

-Koç Holding yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koçun anmaya gelmesi

-Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koçun anmaya gelmesi

-Mustafa Koçun annesi Çiğdem Simaviden detay görüntü

-Vehbi Koçun kızı Semahat Sevim Arselden detay görüntü

-Mustafa Sarıgülden detay görüntü

-Fiba Holding Yön. Kur. Başkanı Hüsnü Özyeğinden detay görüntü

-Ümit Boynerden detay görüntü

-Cem Boynerden detay görüntü

-Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağardan detay görüntü

- İnan Kıraçtan detay görüntü

-Mustafa Koçun eşi Karolin Koçtan genel ve yakın detaylar

-Mezarın başın Kur'an okunması

-Genel ve yakın detaylar

==========================

4- 'BU SUÇA ORTAK OLMAYACAĞIZ' BİLDİRİSİNİ İMZALAYAN AKADEMİSYENE "ÖRGÜTE YARDIM"DAN CEZA

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine imza attığı gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan akademisyene "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan ceza verildi. Oy çokluğuyla verilen kararda, sanık akademisyen Müge Ayan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karara bir üye hakim, sanığın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması gerektiğini düşündüğünü belirterek şerh düştü.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Müge Ayan ve avukatları katıldı. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan sanık Ayan'ın avukatları, "Müvekkilin metne imza atması tamamen ifade özgürlüğü hakkını kullanmasıdır. Bundan dolayı cezalandırılmasının istenmesi ifade özgürlüğünün ihlalidir" diyerek beraat kararı verilmesini talep etti. Sanık Müge Ayan da, "Bir suç işlemedim, beraatimi talep ediyorum" dedi.

"METİN USTALIKLA HAZIRLANDI"

Mahkeme heyetinin kararında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin topraklarının bir bölümünü bölmeyi, dolayısıyla toprak bütünlüğünü bozmayı hedefleyen PKK/KCK terör örgütünün unsurlarından Demokratik Toplum Kongresi'nde 14 madde halinde açıklanan deklarasyonla, açıkça, ayrı bir yargı teşkilatı, vergi toplama yetkisi, sağlık hizmetlerinin ayrılması şeklinde ancak bağımsız devletin tekelinde bulunması gereken yetkilerin talep edildiği belirtildi. Örgüt yöneticilerinin çağrılarına yer verilen kararda, "örgütün amacının tehlikeye düştüğü bir ortamda, örgütün yeniden moral kazanması, yurt içinde ve uluslararası alanda destek sağlayıp suç işleme iradesini kuvvetlendirerek eylemlerine devam etmesi, diğer yandan devletin operasyonlara son vererek örgütün amacına ulaşmasına engel bir durumun kalmaması için söz konusu metnin ustalıkla hazırlandığı" kaydedildi.

"ÖRGÜTÜN AMACI KOLAYLAŞTIRILDI"

Kararda, sivillerin zarar görmemesi adına sokağa çıkma yasağı ilanı ve daha fazla şehit verme riskine rağmen vatandaşların korunmasına özen gösterilerek yapılan operasyonların, terör örgütüne karşı değil de sanki bölge halkına karşı yapılmışcasına manipüle edildiğine dikkat çekilen kararda, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak fiilini işleyen PKK terör örgütünün, adı dahi belirtilmeden örgütün amacını kolaylaştıran bahsi geçen bildiriye imza atmak şeklindeki eylemin 'Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' şeklinde sübuta erdiği anlaşılmıştır" denildi.

OY ÇOKLUĞUYLA 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sanık Müge Ayan'a önce 5 yıl hapis cezası veren heyet, sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki etkilerini dikkate alarak cezayı 2 yıl 1 ay hapis cezasına indirdi. Öte yandan üye hakimlerden Buket Özkoyuncu, sanığın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması gerektiğini düşündüğünden çoğunluğun görüşüne katılmadığını belirterek karara şerh düştü.



================================

5 - MARMARAY'DA AYRILIK ÇEŞMESİ İSTASYONU GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Haber -Kamera Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- İstanbul

Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonu entegrasyon çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı. İstasyona gelenler otobüslerle Üsküdar'a götürülüyor.

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce entegrasyon ve test çalışmaları nedeniyle Marmaray seferlerinde düzenleme yapıldı. İstanbul'da Söğütlüçeşme- Gebze ve Halkalı-Kazlıçeşme Banliyö hatlarının iyileştirilmesi projesi kapsamında, Marmaray hatları ile entegrasyon çalışmalarının yapılması için Ayrılık Çeşmesi İstasyonu bugünden itibaren kapatıldı. Vatandaşlar, Ayrılık Çeşmesi- Üsküdar arası yolculuklarını, İETT otobüsleri ile ücretsiz olarak yapmaya başladı. İstasyon yaklaşık 1,5 ay kapalı olacak.

Görüntü Dökümü

-------------

-Ücretsiz sefer yapan otobüsler

-Otobüslere binen yolcular

-Görevlinin vatandaşlara anonsu

-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay



===========================

6- "İRANLI TIRNAKÇILAR'IN DOLANDIRICILIK ANLARI KAMERADA

Haber: Ali AKSOYER-Kamera: İSTANBUL,()

İran'dan İstanbul'a gelip 'tırnakçılık' yöntemiyle vatandaşları dolandıran çete polis operasyonuyla çökertildi. Çetenin esnafı dolandırdığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Başakşehir, İkitelli'de yolda yürüdüğü esnada otomobille yanına gelen 2 şahıs tarafından 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıldığını belirten Emrah T. şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek çalışmalara başladı. Şüphelilerin Emrah T.'nin yanına gelerek döviz bozdurmak istediklerini belirttikleri ancak banknotları bilmediklerini söyleyerek kendilerine göstermelerini istediği öğrenildi. Şahıslara yardımcı olmak için Emrah T. de cüzdanındaki parayı çıkararak gösterdiği ancak şahıslardan birinin banknotları tanıma bahanesiyle Emrah T.'nin elindeki paraları alıp 'tırnakçılık' yaparak bin 500 lirayı çaldığı ortaya çıktı.

TIRNAKÇILIK ANLARI KAMERADA

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin Bayrampaşa'da bulunan bir işyerinde meydana gelen 'tırnakçılık' yöntemiyle gerçekleştirilen dolandırıcılığa karıştıkları tespit edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ekipler şüphelilerin benzer yöntemle işyerinde çalışan Suriyeli S.A.'dan 3 bin 500 dolar çaldıklarını gördü. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit için çalışmalarını sıklaştırdı.

10 ŞÜPHELİDEN 8'İ TUTUKLANDI

Şüphelilerin son olarak Başakşehir, Yeşillvadi Caddesi üzerinde bulunan bir döviz bürosu çalışanını dolandırdığı ihbarını alan ekipler operasyon için düğmeye bastı. İstanbul'da 3 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. 'Tırnakçılık' yöntemiyle vatandaş ve işyerlerini hedef alan çetenin İran'dan geldikleri ortaya çıktı. İstanbul'da toplam 6 olaya karışan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklanırken 2'si serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

--------------

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar