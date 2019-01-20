DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

1- YILDIRIM: ALS HASTALIĞI GİBİ TEDAVİSİ HENÜZ BULUNAMAYAN HASTALIKLAR İÇİN MECLİSTE KOMİSYON KURULACAK (1)

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL

ALS Derneği "Yaşatmak İçin Adım At" Kampanyasının Cihaz Dağıtım ve Teşekkür Töreni düzenlendi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ALS hastalığı gibi tedavisi henüz bulunamayan hastalıklar için mecliste komisyon kurulacağını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım'ın açıklamaları

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(ÖZEL)

2- SÜRAT MOTOSİKLETİ ÖNCE BİR YAYAYA DAHA SONRA DURAKTAKİLERE ÇARPTI

Haber-Kamera: Ersan SAN-Özgür EREN/İSTANBUL,()

Fatih'te motosiklet sürücüsü önce bir yayaya ardından da durakta bekleyenlere çarptı. Kazada yaralananlar çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı Aksaray Metro İstasyonu önünde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Sürat motosikleti sürücüsü Batuhan Ceylan seyir halindeyken o sırada trafik ışıklarından yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Bal'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet otobüs durağında bekleyen iki kişiye daha çarptı.

Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam ve otobüs durağında bekleyen iki kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsü ile yayayı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Durakta beklerken yaralanan iki kişinin ise kendi imkanları ile hastaneye gittiği öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Yerde yatan yaralılar

-Vatandaşların olayı izlemesi

-Kazaya karışan sürat motosikleti

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Otobüs durağından detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

20.01.2019 - 16.33 - Haber Kodu : 190120104

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3- MÜJDAT GEZEN 4. İMZAYA GELDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()

Katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, bugün 4. İmzasını atmak üzere karakola geldi. İstanbul Barosuna kayıtlı bazı üyeler karakola imza atmak için gelen Müjdat Gezen'i yalnız bırakmadı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, Kadıköy Rıhtım Polis Merkezi'ne gelerek dördüncü imzasını attı. İstanbul Barosuna kayıtlı bir grup avukat Gezen'e destek vermek için karakola geldi. İmza attıktan sonra açıklamalarda bulunan Müjdat Gezen adli kontrol şartına yaptıkları itiraz hakkında şunları söyledi; "İtiraz kabul edilmedi. Şimdi burada İstanbul Barosu'ndan arkadaşlar var. Bir insan niye imza verir, yurt dışına kaçmasın, delilleri karartmasın diye. Delil ellerinde zaten. Delilde suç yok. Öteki de yurt dışına kaçmak. Ben kimlerin kaçacağını biliyorum ama söylemem. En son kaçacak herhalde benim. Onun için söylenecek bir şey yok yani. Bu konuda yasa çiğneniyor. Suçumun ne olduğu söylenmiyor. Suçu şöyle tarif ettiler en son. 'Eleştiri sınırlarını aşmak.' Eleştiri sınırını aşan bir kişi imza verir mi? Vermez. Hiçbir kanunda hiçbir yasada yok. Ama artık bu ülkede yasaların çiğnenmesi alışılagelmiş bir şey olduğu için, biz de geliyoruz imza veriyoruz. Ama bu böyle gitmez."

Görüntü dökümü

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-Karakolda bekleyen avukat

-İmza atmaya gelen Müjdat Gezen

-Gezen'in avukatlar ile selamlaşması

-İmza öncesi kısa açıklama

-Gezen'in arkadaşı ile röp

-Gezen'in karakola girmesi

-Gezen'in karakoldan ayrılması

-Gezen'in açıklaması

-Gezen'in arabasına binip ayrılması

-Genel ve detay

20.01.2019 - 14.30 - Haber Kodu : 190120081

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4- GÜNEŞLİ HAVAYI FIRSAT BİLEN İSTANBULLULAR SAHİLLERE KOŞTU

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Ersan SAN,Onur MERİÇ-Yüksel KOÇ/İSTANBUL, ()

Soğuk ve yağışlı bir haftanının ardından, güneşli havayı gören İstanbullular, sahillere akın etti.

Sabah saatlerinde 11 derece olan en yüksek hava sıcaklığı öğle saatlerinde 13 dereceye yükseldi. Pazar gününün ilk ışıklarıyla birlikte Emirgan sahiline gelen vatandaşlar güzel havanın tadını doyasıya çıkardı. Sabah yürüyüşleri, koşu yapanların yanı sıra, olta balıkçıları İstanbul Boğazı'nda, sahillerdeydi. Bazı vatandaşlar güneşin doğuşu ve deniz yüzeyinde oluşan pusun yarattığı manzarayı izlemeyi tercih etti. İstiklal Caddesi ile Taksim Meydanı da kalabalık günlerinden birini yaşadı. Zeytinburnu sahiline de birçok aile parklara, sahillere çocuklarıyla geldi. Çocuklar oynarken, bazı aileler mangal keyfi yaptı.

Görüntü Dökümü

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-BOĞAZ'dan oluşangenel ve yakın detaylar

-Boğazdan balık tutanlardan detay görüntü

-Boğazdan geçen gemilerden detay görüntü

-FSM Köprüsünden detay görüntü

-Vatandaşlarla röp

-TAKSİM'den görüntü

-ZEYTİNBURNU

-Sahilden genel görüntü

-Çocukların parkta oynamaları

-Çocuklarını parka getiren velilerle mini röportaj

-Parkta oynayan bir çocukla mini röportaj

-Parkta oynayan bir çocuğun soruları yanıtsız bırakması

-Genel ve detaylar

20.01.2019 - 15.44 - Haber Kodu : 190120093

20.01.2019 - 15.46 - Haber Kodu : 190120095

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5- KAĞITHANE'DE ZİNCİRLEME KAZA

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()

Kağıthane'de, beton mikserinin önündeki otomobile çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Olay saat 12.30 sıralarında Okmeydanı E-80 bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AP 1240 plakalı beton mikseri sürücüsü, seyir sırasında, önünde ilerleyen 34 BSF 078 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil kendi etrafında dönerek bariyerlere çarptı. Bu sırada arkadan gelen 34 FV 9569 plakalı otomobil de miksere çarparak altına girdi.

Kazada, yaralanan olmazken, trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yapan araçlardan detay görüntü

-Oluşan trafikten detay görüntü

-Araç sürücülerinden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar