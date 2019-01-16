DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 



1- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE İTÜ'DEN İŞBİRLİĞİ: "İTÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/İSTANBUL,()

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğiyle kurulacak "İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" protokolünün imza törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 eğitim vizyonu kapsamında, İTÜ işbirliği ile Beşiktaş'ta bulunan Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kampüsü içerisine İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulması protokolünün imza töreni İTÜ Ayazağa kampüsünde düzenlendi. Törene Bakan Selçuk'un yanı sıra, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca katıldı.

Törende bir konuşma yapan Bakan Selçuk, "Bugün gerçekten tarihi bir gün yaşıyoruz. Ortaöğretim kurumlarının yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği içerisinde olması ve doğrudan doğruya öğretimsel bir yaklaşımdan trans sistem (sistem geçişi) bir yaklaşıma doğru gidişin çok büyük bir habercisi. Çünkü ortaöğretimin bir üniversite içine doğru taşınması ve bu bağlamda da üniversitenin bütün birikimini sanki ortaöğretim öğrencileri bir üniversiteye başlamış gibi sanki ortaöğretim öğrencileri birden bire işe başlamış gibi bir pozisyonda bulunacaklar burada. Bu tarihsel birlikteliği inşallah çok daha fazla arttıracağız. Bu çerçevede şunu söyleyebiliriz, bu modelin Türkiye'de bir ilk olduğunu da ifade etmek lazım. Çünkü bu tür ilkler gelecekte ortaya çıkacak olan gelişmelerde zincirin ilk halkasını teşkil ediyor. İlk olmasının biraz önce saydığım hususiyetleri dışında bir başka açıklaması da şu olabilir; eğer biz ortaöğretim öğrencileri, yükseköğretim akademisyenlerin birikimleriyle, yükseköğretimdeki hazırlık okulunun birikimiyle ve uluslararası literatürün muhtevasıyla doğrudan doğruya karşılaştırırsak ve işbaşı üretimle ilgili bir yaklaşımı ortaya getirirsek tarihsel olarak bir liseyle bir üniversitenin iç içe olduğu nadir eserlerden birisini mesleki teknik alanda ilk olmak üzere ortaya koymuş bulunuyoruz. Bunun aslında çok ciddi düşünsel olarak çok güçlü bir arka planı var. Bunu düşünmek, tasarlamak, ortaya koymak ve gerçek kılmak tüm aşamaları açısından çok değerliö diyerek projede emeği bulunanlara teşekkür etti.

"BURADAN DESTEK İSTEMEYE GELECEKLER"

Bakan Selçuk, "Bizler burada ön planda konuşuyoruz, anlatıyoruz ama asıl çabayı gösteren insanların oluşturduğu bir değer bu. Yok bu sadece kağıt üzerinde inşa edilmiş ve bir açıklamayla çerçevelenmiş bir durum değil. Şimdiye kadar yapılanları çok değerli buluyorum ama bu çalışmamızın, bu protokolümüzün önümüzdeki süreçte neler getireceği, nasıl yeşereceği, nasıl gelişeceği benim açımdan çok daha önemli. Eminim bir çok üniversite, Türkiye'den ve dünyadan bir çok üniversite ya da bir çok kurum bu üniversitenin içerisindeki bu projenin nasıl hayata geçtiği, nasıl yürütüldüğü ve nasıl çoğaltılabileceği konusunda buradan destek istemeye gelecekler. Bunu şu anda bir temenni olarak söylemiyorum, çok inanarak ve bilerek söylüyorum. İnşallah bu projenin derinleşmesi, genişlemesi ama kendi tekamülüne de saygı göstererek ilerlemesi bizim dileğimizdirö dedi.

SANAL GERÇEKLİK LABORATUVARI

Prof. Dr. Mehmet Karaca ise tören yaptığı konuşmasında, "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolüyle birlikte üniversitemiz, ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınma hedefli 'eğitimde inovasyon' projesinin ortağı oluyor. Eğitimde inovasyon kavramı ise hem kurumlar arası hem de içeriksel hibritleşmeye işaret ediyor. İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD)'nın inovatif eğitim ortamlarıyla ilgili yayın ve çalışmalarına baktığımızda; 'istisnai inovasyondan', 'sistemli değişime geçiş' eğitim ortamlarının ve içeriğinin bilişsel ve sosyal süreçler dikkate alınarak yeniden tasarlanmasıyla mümkün olacak. Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile eşgüdümlü çalışarak okulda kurulacak olan Sanal Gerçeklik Laboratuvarının (AVR) kurulumuna rehberlik edip verilecek eğitimleri tasarlayacağız. Uluslararası arenada gerekli olan mesleki İngilizce öğretim programlarının, eğitim materyallerinin ve ders içeriklerinin hazırlanmasında Yabancı Diller Yüksek Okulumuz aracılığıyla roller üstleneceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk ve Rektör Karaca iş birliği protokolünü imzaladı.

OKUL HAKKINDA

Milli Eğitim bakanlığı 2023 eğitim vizyonu kapsamında, Beşiktaş'ta bulunan Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kampüsü içerisine İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacak. İlk kez öğretmen kadrosunun çoğunlukla akademisyenlerden oluştuğu bir okul olacak. Ayrıca okuldaki öğretmenler ve yönetici kadrosu yine akademisyenlere eğitim verecek. 2019-2020 eğitim öğretim dönemine açılması planlanıyor.

Lisede Bilişim Teknolojisi, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi ve Denizcilik alanlarında öğretmenler ile öğrencilerin yeterliliklerinin artırılması için mesleki ve teknik eğitimin içeriğini oluşturup yürütülmesine destek olunacak.

Görüntü Dökümü:

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- Karaca'nın konuşması

- Selçuk'un konuşması

- İmza töreninden görüntüler

- Detaylar

16.01.2019 - 13.25 - Haber Kodu : 190116129

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2- "AVANAK AVNİ" HEYKELİNİ ÇALAN KİŞİNİN 10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Haber: Serpil KIRKESER-Kamera: İSTANBUL, ()

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy'de Avanak Avni heykelinin çalınmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Savcılık, şüpheli Gökmen Turunç hakkında (30) "Gece vakti nitelikli hırsızlık" suçundan 4 yıl 6 aydan 10 yıl 5 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. Turunç, önümüzdeki günlerde Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

BELEDİYE MÜŞTEKİ OLARAK YER ALDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Kadıköy Belediye Başkanlığı ve Fuat Kalyoncu "müşteki" olarak yer aldı. İddianamede şüpheli Gökmen Turunç'un 13 Aralık 2018 tarihinde saat 03.00'da müşteki Fuat Kalyoncu'nun yetkilisi olduğu Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'ne ait olan ve Kadıköy Haydarpaşa Mahallesi Kurbağalıdere Caddesi'nde karikatür evinin karşısındaki kavşakta kaldırımda sergilen Avanak Avni adlı heykelini keserek çaldığı ve evine götürdüğü belirtildi. Heykelin, şüpheli Turunç'un ikamet ettiği Şişli Kuştepe Mahallesi'nde bir evin giriş merdivenlerinin önünde ele geçirildiği anlatılan iddianamede aynı gün şüpheli Turunç'un da yakalandığı belirtildi.

"İÇİMDEN BİR SES AL BUNU EVİNE GÖTÜR DEDİ"

Şüpheli Turunç'un ifadesinde heykel hoşuna gittiği için para kazanmak maksadıyla çaldığını söylediği de iddianamede, sorgusunda ise Avanak Avni heykeli gördüğünde heykelin kendisine gülümsediğini, koşarak yanına gidip heykele sarıldığını ve içinden gelen bir sesin 'Al bunu evine götür' dediğini, heykeli alıp evine götürdüğünü söylediği belirtildi. İddianamede şüpheli Turunç'un "Gece vakti nitelikli hırsızlık" suçundan 4 yıl 6 aydan 10 yıl 5 aya kadar hapsi istendi. İddianame kabul edildi, şüpheli önümüzdeki günlerde Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Görüntü dökümü:

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-Arşiv görüntüler

16.01.2019 - 12.35 - Haber Kodu : 190116106

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3- İMAMOĞLU FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ'U ZİYARET ETTİ

İSTANBUL,()

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda bir araya gelen ikili, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. İmamoğlu, Koç'a Atatürk takvimi, özel baskı Nutuk, "Karikatürlerle Atatürk" ve "Sivas'ın 108 Günü" kitaplarını hediye etti.

Görüşme sonrası kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, "İstanbul'un en büyük 3 markası Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tır. Hazır böyle değerler varken İBB çok da anlamlı münasabetler kuramadı kulüplerimizle. Büyük camia tarihine ulaşan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi unsurlarla daha yoğun ilgilenmeliyiz. Suni ortamlarda büyütülen ve farklı yere konumlanan kavramlar çok tutarlı ve kalıcı olamıyor" dedi. Koç da 3 markanın daha da geliştirilmesi için her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

Görüntü dökümü:

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-İmamoğlu ve Koç'un görüşmesi

-Hediyelerin takdimi

-İmamoğlu'nun konuşması

-Koç'un konuşması

-Fotoğraf çektirmeleri

-Genel ve detaylar

16.01.2019 - 13.28 - Haber Kodu : 190116132

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4- LÜKS REZİDANSA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 38 MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Sariyer'de lüks bir rezidans dairesine yapılan operasyonda dini nikahlı olarak yaşıyan çift gözaltına alınırken, rezidansta yapılan aramalarda 47 kilo kokain, 68 kilo eroin ve 550 bin ecstacy hap ele geçirildi. Polise, Sarıyer'de bir rezidansta oturan bir ailenin sürekli büyük boylarda kolileri eve getirip götürdüğü yönünde ihbar yapıldı. Polis ekipleri rezidans ve çevresinde fiziki takip başlattı. Polis ekipleri 13 Ocak'ta rezidans dairesine düzenlediği baskında dini nikahlı O.K. ve I.D.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Bu sırada evde bulunan çiftin 2 yaşında ikiz kız çocukları ve 6 yaşındaki bir erkek çocukları da eve gelen bir aile yakına teslim edildi. Narkotik polisleri evde yaptığı aramalarda 47 kilo kokain, 68 kilo eroin ve 550 bin ecstacy hap ele geçirdi. Gözaltına alınan baba O.K. ve anne I.D.A. Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

ANNE ÇOCUKLARA BAKMA ŞARTIYLA SERBEST, BABA TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulaması sonrası anne I.D.A.'nın 2 yaşındaki çocukların bakıma ihtiyacı olduğu için savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

38 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri ele geçirilen uyuşturucu maddelerin yaklaşık piyasa fiyatının 38 milyon lira değerinde olduğunu ileri sürdü. Polis ekipleri farklı türlerde bulunan uyuşturucu maddelerin hepsinin aynı adreste olmasının bir takasta kullanılmak üzere olduğunu değerlendiriyor.

Görüntü dökümü:

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-Sergiden görüntü

-Uyuşturucu hapların görüntüsü

-Kokain ve eroinlerin görüntüsü

-Genel ve detaylar

16.01.2019 - 12.40 - Haber Kodu : 190116111

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5- TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SAVCIYA BIÇAK ÇEKTİ, KAYIPLARA KARIŞTI

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL

Bakırköy'de bir kişi, trafikte tartıştığı Edremit Cumhuriyet Savcısı Gökhan Feyzoğlu'na bıçak çekerek, tehdit etti. Savcı Feyzoğlu, olayın ardından adliyeye giderek şikayetçi oldu. Olay bugün öğle saatlerinde İsmail Erez Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, annesiyle gezmeye çıkan Edremit Savcısı Gökhan Feyzoğlu ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında trafikte tartışma çıktı. Aracından inen ve bıçağını çeken kişi, tartıştığı savcı Feyzoğlu'na "Sizi keserim, delik deşik ederim" diyerek tehdit etti, ardından da aracına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı Gökhan Feyzoğlu annesiyle Bakırköy Adalet Sarayı'na gitti ve şikayette bulundu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Adliyeden görüntü

Olayın meydana geldiği yerden görüntü

Genel ve detaylar

16.01.2019 - 13.26 - Haber Kodu : 190116130

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6- ÖĞRETMENİ YARALAYAN VELİNİN 18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Serpil KIRKESER/İSTANBUL, ()

Üsküdar'da 2 ay önce öğretmen A.A.'yı silahla yaraladığı iddia edilen öğrenci velisi Celil Ayaz'ın "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından toplam 10 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheli Celil Ayaz önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianameye göre 7 Kasım 2018 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu. Üsküdar Atik Valide İmam Hatip Ortaokulunda okuyan H.T.Y., beden eğitimi öğretmeni A.A.'nın kendisini okulda darp ettiğini söyledi.

Celil Ayaz da yeğeni ile birlikte okula gitti, burada A.A.'nın üzerine yürüyerek yumruk attı. A.A.'da kendisini savunmak için Celil Ayaz'a tekme attı. Celil Ayaz, A.A.'ya tekrar vurdu. Bunun üzerine diğer öğretmenler Celil Ayaz'ı, A.A.'nın yanından uzaklaştırdı. Kısa bir süre sonra Ayaz cebinden tabanca çıkartarak A.A.'ya doğru koşmaya başladı, hedef alarak 5-6 kez ateş etti. A.A da sol bacağından yaralandı. A.A. yaralandıktan sonra okul içerisindeki bir odaya girdi. Tekrar koşan Ayaz, A.A.'yı yakalayamadı.

İKİ SUÇTAN İDDİANAME HAZIRLANDI

Ayaz elindeki silahın mermisi bittikten sonra olay yerinden ayrıldı. Soruşturma sonunda Celil Ayaz hakkında, "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüpheli Ayaz, önümüzdeki günlerde Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Görüntü dökümü:

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-Arşiv görüntüler

16.01.2019 - 13.58 - Haber Kodu : 190116143

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7- BASIN EKSPRES'TE ZİNCİRLEME KAZA, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTURDU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,()

Bahçelievler Basın Ekspres yolunda hafriyat kamyonu, polis aracı ve bir öğrenci otobüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.

Kaza 10.00 sıralarında Basın Ekspres yolu Atatürk Havalimanı İstikameti Kuyumcukent Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Yağış'ın kullandığı 34 JN 4861 plakalı hafriyat kamyonu seyir halindeyken şerit değiştiren polis aracına arkadan çarptı. Bu sırada 34 KJ 7582 plakalı ve içerisinde öğrenci bulunan otobüs sürücüsü Ekrem Yıldız'da hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Otobüsteki öğrenciler kaza yerine gelen başka bir otobüsle yollarına devam etti. Kaza nedeniyle Basın Ekspres yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Yolda bulunan araç parçalarının temizlenmesi için yol bir süre trafiğe kapatıldı. Olayı anlatan kamyon sürücüsü Ahmet Yağış,"Şerit değiştirmek için aniden önümde duran polis aracına arkadan çarptım. Ardında otobüsle çarpıştık" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Temizlik çalışmasından görüntü

-Caddeden görüntü

-Kaza yapan araçlardan görüntü

Polis ekiplerinden görüntü

Kamyon şoförü ile röportaj

Diğer detaylar

16.01.2019 - 13.36 - Haber Kodu : 190116108