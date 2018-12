DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- TAKSİM'DE YILBAŞI ÖNLEMLERİ

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()-Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik tedbirleri alınmaya başlandı. Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresi demir bariyerlerle çevrildi.

KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ) kameralarının ise bakımları yapılarak son kontrolleri sağlandı. Güneş enerjisiyle çalışan ve görüntüleri anlık olarak merkeze kablosuz olarak gönderen seyyar KGYS araçları da Taksim Meydanı'nın belirli yerlerine konuşlandırıldı.

Öte yandan havanın güzel olması nedeniyle Taksim İstiklal Caddesi'nde insan yoğunluğu yaşandığı görüldü.

2- ŞİŞLİ'DE KOVALAMACA KAZA İLE SONUÇLANDI.. DEHŞET DOLU ANLAR KAMERADA

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()

Şişli'de iddialara göre kendisini aldattığından şüphelenen koca, eşinin kullandığı aracı kendi aracıyla takip etmeye başladı. Önde seyreden aracı durdurmak isteyen koca, eşinin aracına çarpttı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın önce kaldırımdaki ağaca ardından da bir apartmanın doğalgaz kutusuna çarparak durabildi. Kadının aracından inen bir erkek kazanın hemen ardından araçtan inerek kaçmaya başladı. Kaza anı ve ardından yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza Şişli Aytekin Kotil Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Levent B. yönetimindeki 34 EU 9589 plakalı otomobil, yol boyunca eşi Dilek B.'nin kullandığı 34 KT 049 plakalı aracı takip etti. Eşinin aracına çarparak ilerleyen Levent B., önünde seyreden otomobili durdurmaya çalıştı. Bu sırada paniğe kapılan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden Dilek B., kaldırımdaki ağaca ve ardından da apartmanın girişindeki doğalgaz kutusuna çarptı. Kazanın ardından Dilek B.'nin aracından inen bir kişi koşarak olay yerinden kaçmaya başladı. Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği için aracı takip ettiği öğrenilen Levent B. ise kaçan kişiyi kovalamaya başladı.

Levent B. kişiyi yakalayamayınca bir spor salonuna sığınan Dilek B.'ye yöneldi. Dilek B.'nin kolundan tutarak sürüklemeye başlayan adama çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşların uzun uğraşları sonucu adamın elinden kurtarılan kadın, bir iş yerine sığındı.

Kazanın ardından haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri geldi. Kaza yerine polis ekipleri tedbir amaçlı caddeye şerit çekerek araç trafiğine kapattı. İGDAŞ ekipleri tarafından doğalgaz kesilirken kaza yapan aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. Kazaya karışan eşler ise ifadeleri alınmak üzere Şişli Polis Merkezi'ne götürüldü.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde arkadan gelen aracın öndeki otomobile çarpması ile otomobilin yoldan çıkarak doğalgaz kutusuna ve demir bariyerlere çarpması görülüyor. Kaza yapan otomobilin içinden çıkan erkek koşarak olay yerinden uzaklaşırken kaza yapan kadın da arabadan çıkarak yakında bulunan bir spor salonuna sığınıyor. Otomobile çarpan adam ise önce kaçan kişinin peşinden koşuyor. Ona yetişemeyince kadının yanına geliyor. Kadını sığındığı spor salonundan sürükleyerek çıkartan kişinin daha sonra kadını yol ortasında çekiştirdiği görülüyor. Çevredekilerin de kadını adamın elinden almaya çalışması kameralara yansıyor.

3- ECZANEDE BEBEĞİ KURTARMA SAVAŞI SÜRERKEN, HIRSIZ BOŞ DURMADI

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,()

Esenyurt'ta nefes boğazına kaçan mandalina posasını çıkartmak için eczaneye getirilen 4 aylık Sadiye Ece Akay'a ilk müdahale eczacı tarafından yapıldı. O sırada eczanedeki herkes nefes alamayan bebeğin hayatını kurtarmaya çalışırken, bir kişi tezgahta bulunan 50 liralık vitamini çaldı. Olay eczanenin güvenlik kamerasına bakıldığında anlaşıldı.

Olay Süleymaniye Mahallesi'nde geçen cumartesi günü meydana geldi. Akşam saatlerinde 4 aylık torunu Sadiye Ece Akay'ın ağzına mandalina suyu damlatmaya çalışan İlhan Uçan bir anda mandalina posasını bebeğin ağzına kaçırdı. Posa bebeğin nefes borusuna kaçınca, nefes alamayan bebek hızla hastaneye götürülmek istendi. Yolda bebeğin dudaklarının morardığını gören bebeğin ailesi onu en yakındaki bir eczaneye götürdü. Bebeğe ilk müdahale eczacı Bülent Köse tarafından yapılırken, bebeğin ağzından mandalina posaları çıkarıldı. Nefes alması sağlanan bebek, daha sonra ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

VİTAMİN ÇALDI

Öte yandan bebeğe kaç dakikada müdahale edebildiklerini görmek isteyen Bülent Köse, güvenlik kamera görüntülerini incelediği sırada şok oldu. Köse'nin dikkatini görüntülerdeki bir kişi çekti. Bu kişi tezgahtaki 50 liralık vitamin hapını cebine atıyordu. Olayı anlatan Köse "Eczanenin tamamı çalınsa o anda gözümüzde değildi. Önemli olan o 4 aylık bebeği yeniden hayata döndürmek istiyorduk. Bizim için önemli olan çocuğun sağ salim kurtulmuş olması" dedi. Teşekkür etmek için eczaneye gelen dede İlhan Uçan da "Eczaneciler müdahale ettiler. Çocuk iyi şimdi. Çok şükür birşeyi yok" dedi.

(havadan görüntülerle)

4- SARIYER'DE YOL ÇÖKTÜ; MAHALLE SAKİNLERİ TEDİRGİN

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Sarıyer'de 2 hafta önce toprak kayması sonucu yol çöktü. Sokaktaki evler tehlike altında. Mahalle sakinleri ise tedirgin.

Merkez Mahallesi Demet Çıkmazı Sokak'ta 2 hafta önce yağmur sonrası toprak kayması meydana geldi. Toprağın kaymasıyla sokaktaki yolun bir kısmı da çöktü. Olay sonrası gelen belediye ekipleri alt yola kayan toprağı kaldırdı. Sokak trafiğe kapatılarak "Dikkat ! toprak kayması, heyelan riski" tabelası koyuldu. Tehlike altında kalan evlerin bulunduğu sokakta daha sonra herhangi bir çalışma yapılmadı.

"YOL KAPALI İTFAİYE,AMBULANS GİREMİYOR ÇÖPLER BİRİKTİ"

Mahalle sakinlerinden Bülent Kılıç "Hemen hemen bir ay oldu yağmurdan dolayı çökme oldu. Gerekli yerlere başvuru yaptık ama galiba bütçe yokmuş hala bir çalışma yapılmadı. Buraya şu an araba giremiyor. Bir yangın çıksa itfaiye giremiyor, ambulans giremiyor. Çöpler birikti çöp toplama araçları giremiyor" diye konuştu.

"ÇOCUĞUM HASTA, DÜN HASTANEDEN DÖNERKEN ÇOCUK AĞLAYA AĞLAYA EVE YÜRÜDÜ"

Songül Kılıç ise "Benim çocuğum hasta, dün akşam hastaneden dönerken araç sokağa giremedi. Çocuk hasta haliyle eve kadar ağlaya ağlaya yürüdü. Burayla kimse ilgilenmiyor" dedi. İbrahim Kılıç da "Bu yola ne belediye ne de muhtar bakıyor. Mağdur durumdayız. Belediyeye gidiyoruz para yok diyorlar" dedi.



"BELEDİYE PARA YOK YILBAŞINDAN SONRA BAKACAĞIZ DİYOR"

Ahmet Göllerli de, "2 hafta önce, yağmurda yolda çatlamalar olmuştu. Sonra da burası uçtu. Buranın acil yapılması gerekiyor. Gerekli yerlere müracaatta bulunduk geldiler fotoğraf çektiler." diye konuştu.

5- YABANCILAR YENİ YIL İÇİN AKIN EDİNCE ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN 3 GÜNDE 419 BİN YOLCU GEÇTİ



Haber: Gökhan ARTAN-Kamera: İSTANBUL, ()

Yabancıların, yeni yıl tatili için bu yıl İstanbul'a gelişlerinde, geçen yıllara göre, yaşanan artışlar, yolcu verilerine de yansıdı. Yurt içi ve yurt dışı yolcu sayısında önemli artışlar yaşanan Atatürk Havalimanı'ndan, transitler hariç 27-29 Aralık tarihlerinde 419 bin yolcu geçiş yaptı.

Özellikle bu yıl, Ortadoğulu turistler dışında Avrupalı turistlerin de yeni yıl tatili için önceki yıllara göre İstanbul'a daha çok gelmesi, havayolu şirketleri, konaklama sektörü ile bölge esnafının da yüzünü güldürdü. Otellerde doluluk oranları yüzde 90'lara çıkarken, İstanbul'a ilgiden dolayı havayolu şirketlerinin 27 Aralık'tan itibaren seferlerinde yolcu sayısı da arttı. Yeni yılı yurt içi ve yurt dışında karşılamak isteyenlerin tatil için seyahate çıkması, özellikle 27 Aralık'tan itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.

GURBETÇİLER DE AKIN AKIN GELDİ

Yabancılar ile gurbetçilerin de yeni yılı karşılamak için Türkiye'ye gelmeleri, Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğu daha da artırdı. Tur şirketleri ile yeni yıl tatiline çıkışlarda artışlar dikkat çekti. 27-29 Aralık tarihlerinde Atatürk Havalimanı'ndan geçen yolcu sayısı transitler hariç 419 bin 500'ü buldu.

3 GÜNDE 277 BİN 500 DIŞ HAT YOLCUSU GEÇTİ

Atatürk Havalimanı'nda 3 günde geçen yolculardan 277 bin 500'ü dış, 142 bini ise iç hat yolcularından oluştu. İç ve dış hatlardan geliş/gidiş olarak günde geçen yolcu sayısı 136 ila 144 bin arasında oldu. Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere, birçok ülkeden yeni yıl tatili için Türkiye'ye gelişlerin arttığı gözlendi. Türkiye'den ise özellikle ünlü isimlerin sahne alacağı KKTC ile Dubai'ye gidişler, iç hatlarda ise Antalya gibi turizm merkezleri ile kayak merkezlerine seyahatler arttı.

Atatürk Havalimanı'ndan 3 günde geçen yolcu sayısı (transitler hariç)

27 Aralık Perşembe: 89 bin dış, 47 bin iç hat - Toplam: 136 bin

28 Aralık Cuma: 95 bin dış, 49 bin iç hat - Toplam: 144 bin

29 Aralık Cumartesi: 93 bin 500 dış, 46 bin iç hat - Toplam: 139 bin 500

İSTANBUL'DA OTELLERİN DOLULUK ORANI YÜZDE 90'I BULDU

Yeni yıl tatili için Kapadokya, Kuşadası, Antalya, otellerine yoğun ilgi olurken, İstanbul'da Taksim ve Sultanahmet bölgesindeki otellerin doluluk oranları yüzde 90'ları buldu. İtalya, İspanya, Meksika, Arjantin ve Latin Amerika'dan gelişlerde önemli artışlar yaşandı. Latin Amerika ve İspanya pazarından 4 günlük paketlerle gelen turistler yılbaşına ağırlıklı olarak İstanbul'da girecek.Kuşadası'na ise Balkan ülkelerinden ilgi var.

İSTANBUL'A GELEN YABANCI SAYISI 11 AYDA YÜZDE 24 ARTTI

İstanbul'a 11 ayda gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 12 milyon 355 bin 122'ye çıktı. Ortadoğu ülkelerinden İstanbul'a gelenlerin sayısı ise 3 milyon 143 bin 215 oldu. Bu ülkeler arasında ilk sırada 586 bin 814 ile Suudi Arabistan, 564 bin 502 ile Irak 260 bin 121 ile Kuveyt yer aldı. İstanbul'a gelen Avrupalılar arasında da 991 bin ile Almanya ilk sırada yer aldı. İstanbul'a Ocak-Kasım döneminde gelen yabancılar ve geçtiğimiz yıla göre artış yüzdesi ilk 20 ülke şöyle:



1. Almanya: 991 bin 17-yüzde 8,2

2. İran: 872 bin 560-yüzde 6,8

3. Suudi Arabistan: 586 bin 814-yüzde 9,5

4. Rusya Federasyonu: 571 bin 476-yüzde 26,4

5. Irak: 564 bin 502-yüzde 16

6. İngiltere: 424 bin 149-yüzde 20,6

7. Fransa: 413 bin 404-yüzde 21,3

8. ABD: 340 bin 295-yüzde 31,4

9. Çin Halk Cumhuriyeti: 330 bin 453-yüzde 66,2

10. Ukrayna: 297 bin 440-yüzde 5,9

11. Ürdün: 265 bin 379-yüzde 48,4

12. Kuveyt: 260 bin 121-yüzde 13,8

13. Hollanda: 257 bin 622-yüzde 10,5

14. Cezayir: 251 bin 515-yüzde 33,6

15. Azerbaycan: 226 bin 915-yüzde yüzde 14,7

16. Türkmenistan: 218 bin 261-yüzde 9,8

17. Lübnan: 214 bin 764-yüzde 43

18. Özbekistan: 208 bin 203- yüzde 28,7

19. İtalya: 202 bin 877-yüzde 38,4

20. İsrail: 202 bin 40-yüzde 48,1

