DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- CHP İSTANBUL ADAYINI TANITIYOR (1)

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını tanıtıyor.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Yönetecek kişinin kavga değil bütün kenti kucaklaması lazım. Ekrem İmamoğlu böyle bir yapıya sahip mi? Evet. Örnek, Beylikdüzü yedi rengi orada tutan arkadaşımız, İstanbul'u seven arkadaşımız. İstanbul için yapacağımızı çok şey var" dedi.

Daha sonra ise CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu konuştu. İmamoğlu, "Bugün tarihi bir gün. Burada hep birlikte tarihi yolculuğa çıkıyoruz. Bu güzel şehir İstanbul için zafere ulaşacağız. Kazanan İstanbul ve tüm hemşirelerimize olacaktır" diye konuştu.

2- BAYRAMPAŞA'DA ET YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ: 2 YARALI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ İSTANBUL,()

Bayrampaşa TEM Bağlantı Yolu'nda bulunan viyadük üzerinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Tır içinde sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özgür Uğurlu'nun kullandığı 42 YJ 477 plakalı tır, Uğurlu'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı ardından devrildi. Uğurlu ve beraberindeki İbrahim Polat tır içinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken durumlarının iyi olduğu öğrenildi yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Bağlantı Yolu, Gaziosmanpaşa istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Tırda yüklü bulunan etler başka bir araca yüklenmesinin ardından devrilen tır vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

3- BABASINI ÖLDÜREN SANIĞA 16 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

İSTANBUL Okmeydanı'nda babasını, annesini dövdüğü için öldürdüğünü söyleyen Alparslan Karadavut (20) hakkında mahkeme 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

"BIÇAĞI ALIP HANGİ ARA BABAMA VURDUM BİLMİYORUM"

13 Haziran 2018'deki cinayetle ilgili olarak açılan davanın duruşması İstanbul Adalet Sarayı 19 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Tutuklu sanık Alparslan Karadavut savunmasında, "Aslında çalışıyorum ama olay günü haftalık iznimi kullanıyordum. İçerden bağrışma sesleri duydum. Annem 'vurma, yeter' diye bağırıyordu. Babam uyuşturucu kullanırdı. Annemi daha önce de çok dövmüştü. Odanın kapısını açtığımda babam yine annemi dövüyordu. Babama 'Neden vuruyorsun.Kadın oruçlu' dedim. Babam uyuşturucu etkisiyle bana vurmaya başladı. Sonra evdeki Hüseyin abim de içerden gelip bana vurmaya başladı ve bir süre boğuştuk. Annem bu esnada kaçmış, çevreden yardım istiyordu" dedi.

Annesinin olaydan önce sofrayı hazırlarken sofraya koyduğu bıçağı gördüğünü belirterek, "Bıçağı alıp hangi ara babama vurdum, bilmiyorum. Olayın hemen ardından geri gelen anneme bıçağı verip 'katil oldum' diye bağırdım ve koşarak dışarı çıktım. Çok pişmanım, önce Allah'ın affına sonra sizin takdirinize sığınıyorum" dedi.

ANNESİ SÜREKLİ AĞLIYOR VE DUA EDİYORDU

Mahkemede tanık olarak dinlenen ablası Fadime S., babasının sürekli uyuşturucu madde kullandığını ve annesini dövdüğünü söyledi. Kimi zaman hepsini evden kovduğunu anlatan Fadime S., "Ne olursa olsun babamızdı, biz ona kıyamazdık. Kardeşlerim hep kolundan tutar, sokaktan alıp getirirdi. Kardeşimden şikayetçi değilim" dedi.

Salonda sürekli ağlayıp dua ettiği görülen annesi Sevim Karadavut tanık olarak dinlendi. Anne Karadavut, "Sayın hakim eşim madde bağımlısıydı, bu nedenle şiddet uygulardı. Büyük oğlum Hüseyin de madde kullanırdı ve hep para isterlerdi. Olay günü de uyuşturucu için para istediler. Pazardan getirdiğim iftarlık malzemeleri görünce 'bunları alana kadar bilmiyor musun para isteyeceğimi, para ver' dedi. Alparslan odasında yatıyordu, benim bağrışımla çocuk çıktı geldi. 'Ne yapıyorsun anneme?' dedi. O da Alparslan'a yönelip boğazını tutmaya çalıştı. Hüseyin de çıktı geldi ve babasıyla birlikte Alparslan'ı dövmeye başladılar. Komşulardan yardım istemeye gittiğimde olanlar olmuş. Alparslan'ın bıçakladığı anı görmedim" diye konuştu.

Sanık avukatı olayda kasıt olmadığını, sanığın tek bıçak darbesiyle fiile son verdiğini belirtti. Ayrıca sanık ile maktul arasında husumet olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Alparslan Karadavut için "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

===========================



4- ZEYNEP VE YASEMİN'İN TÜRKİYE'Yİ GURURLANDIRAN BAŞARISI



Selin GÜRSEL- Ömer HASAR/İSTANBUL, () - İSTANBUL'da yaşayan Zeynep Sude Taşdelen (15) ve Yasemin Kayabay (12), Barselona'da yarı finali düzenlenen uluslararası bale yarışması 'Youth America Grand Prix'de Türkiye'yi temsil etti. Taşdelen, 15- 18 yaş büyükler kategorisinde, klasik bale alanında 89 yarışmacı arasından 1'inci oldu. Kayabay ise 12- 14 yaş küçükler kategorisinde, 120 yarışmacı arasından hem klasik bale hem de modern dans performansıyla ilk 12'ye girdi. Türkiye adına ilki başaran kızlar, büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Uluslararası bale yarışması 'Youth America Grand Prix'nin (YAGP) yarı finali, bu sene 7- 9 Aralık günlerinde İspanya'nın Barselona kentinde düzenlendi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı (MSGSÜ) Bale Ana Sanat Dalı öğrencilerinden Yasemin Kayabay ve Zeynep Sude Taşdelen, yarı finalde Türkiye'yi temsil etti.

Taşdelen, 15- 18 yaş büyükler kategorisinde yarışan 89 kişi arasından klasik bale alanında 1'inci oldu. Taşdelen, bu başarısıyla hem birçok okuldan burs kazandı hem de Türkiye'ye ilki yaşattı. Kayabay ise 12- 14 yaş küçükler kategorisinde yarışan 120 kişi arasından hem klasik bale hem de modern dans performansıyla ilk 12'ye girdi. Kayabay, nisan ayında ABD'nin New York kentinde düzenlenecek final turunda yarışmaya hak kazandı.

'DANSIM DIŞINDA BİR ŞEY DÜŞÜNEMEDİM'

Baleye 7 yaşında başlayan ve şu an MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuarı'nın 10'uncu sınıfında okuyan Zeynep Sude Taşdelen, elde ettiği başarı dolayısıyla büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Taşdelen, "Yarışmada çok heyecanlıydım. Hem psikolojik hem de fiziksel anlamda çok zorluydu; çünkü Türkiye'de bir ilki başardım. Bunu tabi ki de hocalarıma ve aileme borçluyum" diye konuştu.

Sahnedeyken, sadece dansına odaklandığını anlatan Taşdelen, "Dansım dışında bir şey düşünemedim zaten. İlk 12'ye girebileceğimi tahmin etmiştim. Kendime güveniyordum; ama 1'inci olacağımı düşünmemiştim. Bir hayaldi benim için ve gerçek oldu. Çok mutluyum" dedi.

6 OKULDAN BURS KAZANDI

Başarısıyla 6 okuldan burs kazandığını kaydeden Zeynep Sude Taşdelen, "New York ve Almanya'yı düşünüyorum; ama önceliğim Stuttgart'taki The John Cranko School of Stuttgart Ballet okulu. Gelecek yıl Ekim ayında oraya gitmeyi planlıyorum. Onun için de ayrıca çalışmalar yapıyorum" diye konuştu.

'GÖSTERİ BİTTİKTEN SONRA TEKRAR DANS ETMEK İSTİYORSUN'

'Tallinn Uluslararası Bale Yarışması'nda da geçen yıl 3'üncü olan, MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuarı Bale Bölümü 7'nci sınıf öğrencisi Yasemin Kayabay da başarısının kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Kayabay, "Bu sene de en prestijli bale yarışmalarından biri olan YAGP Barselona'ya gittik. Hem modern dans hem de klasik bale kategorisinde ilk 12'ye girdim. Ayrıca New York finallerinde de yarışmaya hak kazandım ve Barselona'daki bir yaz okulundan da burs aldım" dedi.

Yasemin Kayabay, yarışma sürecini ise şöyle anlattı:

"Çok önemli jüriler ve yarışmacılar vardı. Ben onlarla yarıştığım için çok mutluyum. Yarışmaya çalıştığımız zamanlarda, hiçbir ödül kazanmasam bile öğretmenimle o disiplinde özel olarak çalışmak bile çok büyük bir deneyimdi. Kendimi çok geliştirdiğimi düşünüyorum. Yarışmaya giderken stres oluyorsun, biraz zorlu bir süreç; ama o sahneye çıktıktan sonra en sonunda çok mutlu oluyorsun. Yani gösteri bittikten sonra tekrar dans etmek istiyorsun. Bütün öğretmenlerime ve okuluma, bana bu imkanı verdikleri için çok teşekkür ederim. Türkiye'yi böyle bir yarışmada temsil ettiğim için çok mutluyum."

'ÜLKE ADINI ZORLUKLARA RAĞMEN 1'İNCİLİĞE YAZDIK'

Türkiye'ye daha önce bu platformda 1'incilik kazandıran olmadığını vurgulayan Bale Ana Sanat Dalı araştırma görevlisi Işıl Konya Alataş ise "Bunu gerçekleştirdiğimiz için okulumuz ve ülkemiz adına çok mutluyuz. Yarışma süreci bayağı yoğun ve koşturmalı geçti; ama çocuklar için çok iyi bir deneyim oldu. Daha önce büyükler kategorisinde yarışmış, en küçük yarışmacı olarak 1'inciliği kazanmış ve Türkiye'ye bu gururu yaşatmış kimse yoktu. Türkiye'nin adını, ilk defa yarışmaya katılma aşamasında yaşadığımız birçok zorluğa rağmen 1'inciliğe yazdık. Bundan sonrası tüm öğrenciler için çok iyi olacak. Bizler burada çok büyük bir iş yapıyoruz. Gerçekten gönlünü bu işe koymuş çok hocamız var. Haftanın 6, bazen 7 günü ders veriyoruz. Ancak finansal anlamda çok fazla yeterliliğimiz olmadığı için biz hocalar olarak hem maddi hem de manevi anlamda her şeye yetmeye çalışıyoruz. Bu noktada bölüm başkanımız Prof. Dilek Evgin'in de çocuklarımız için verdiği emek asla göz ardı edilemez" diye konuştu.

SPONSOR ARIYORLAR

Zeynep Sude Taşdelen'in şu an sponsor arayışında olduğunu belirten öğretim görevlisi Evelyn Tunçsav ise "Biz bu yarışmalara karar verdiğimizde süreç, bizim için başlamış oluyor. Zeynep beklediğimizden büyük bir sonuçla gelmiş oldu. Hem dünyadaki en iyi okullardan burs kazandı hem de diğer ülkelerin koçlarından da çok güzel eleştiriler aldı. Bu, bizim için çok önemliydi. Bundan sonraki süreçte de inşallah önüne çok güzel kapılar açılacak. Burada sadece tek handikabımız, ekonomik sıkıntılar var. Artık yurt dışında okumak maalesef eskisi kadar kolay değil. İnşallah bir sponsor aracılığıyla bunun da üstesinden geleceğiz" dedi.



5- 2018 YILINDAKİ SPOR MÜSABAKALARINDA 1359 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

2017-2018 yılları ile 2018-2019 yıllarının aynı dönemlerinde müsabaka sayılarında azalma olmasına rağmen, işlem yapılan şahıs sayısında 2017 yılına göre %74,63 oranında arttı.

Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında yapılan çalışmalarda yıl içerisinde 11 bin 493 futbol, 340 basketbol, 169 voleybol, 35 hentbol maçı olmak üzere toplam 12 bin 37 spor müsabakasında görev yaptı. Yıl boyunca yapılan uygulamalarda toplam bin 359 şahsa '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet' suçundan işlem yapıldı. Hakkında işlem yapılan şüpheliler tüm spor müsabakalarını seyirden men edildi.

MAÇLAR AZALDI, İŞLEM YÜZDE 74,63 ARTIŞ

2017-2018 Sezonu 1. Devresinde il genelinde oynanan 6 bin 295 spor müsabakasında toplam 406 kişiye, 2018-2019 Sezonu 1. Devresinde ise oynanan 5 bin 695 spor müsabakasında 709 kişiye '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet' suçundan işlem yapıldı. İki dönemin değerlendirmesinde müsabaka sayılarında azalma olmasına rağmen, işlem yapılan şahıs sayısında 2017 yılına göre yüzde 74,63 oranında arttı.

============================

6- MEHMET AKİF ERSOY ÖLÜMÜNÜN 82'İNCİ YILINDA KABRİ BAŞINDA ANILDI



İSTİKLAL Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 82'inci yıldönümünde Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında Kuran-ı Kerim okunarak dualarla anıldı. Anma törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon ve çevre okullardan birçok öğrenci katıldı. Törenin ardından Mehmet Akif Ersoy'un mezarına karanfiller bırakıldı. Törene gelen öğrenciler kabrine karanfil koyarak İstiklal Marşını okudu.





7- SELÇUK BAYRAKTAR, İLK UÇUŞ DENEYİMİNİ PAYLAŞTI

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()

ÖZEL bir uçuş okulundan pilotaj eğitimi alan BAYKAR Teknik Müdür Selçuk Bayraktar, tek motorlu eğitim uçağıyla tek başına yaptığı uçuşu sosyal medyadan paylaştı.

Resmi twitter adresinden "1200 ft'ten Silivri üzerinden Tekirdağ'a doğru devam ediyorum" diye bir paylaşımda bulunan Bayraktar, "İstanbul Tekirdağ bir iki kalkıyor. Bir kişilik boş yerimiz mevcut.. Motor gürültüsü çok ve ses duyulmadığından altyazı: İlk yalnız seyrüseferimi yapıyorum. 1200 ft'ten Silivri üzerinden Tekirdağ'a doğru devam ediyorum" dedi.

8- ENGELLİ ÇOCUKLARDAN "MANASTIR TÜRKÜSÜ" DUYGULANDIRDI

Haber-Kamera: Gökhan ARTAN /İSTANBUL, ()

Türkiye'nin en büyük özel eğitim ve uygulama okulu, Gülseren Özdemir Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda eğitim gören engelli öğrenci sayısı 112'ye ulaştı. Okulda eğitim gören engelli çocuklardan oluşan koronun dün verdiği konser büyük beğeni topladı. Konsere katılanlar özellikle çocukların seslendirdiği "Manastır Türküsü"nü dinlerken duygusal anlar yaşadı.

Özel eğitime ihtiyaç duyan engelli çocuklar için ilk, orta ve lise'yi içinde barındıran 5 bin metrekare kapalı alana sahip okul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Kasım'da açıldı. Limak Vakfı tarafından yaptırıldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilen okulda öğrenci sayısı da artıyor.Küçükçekmece ilçesinde engelli çocukların eğitim ihtiyacına önemli katkı sağlayan toplam 27 derslik bulunan okulda öğrenci sayısı da 112'ye çıktı. Toplam 42 öğretmen ve 3 yöneticinin de görev yaptığı Gülseren Özdemir Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda dün bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe çocukların ailelerinin yanı sıra merhum Gülseren Özdemir'in çocukları Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir, Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir'in de aralarında olduğu Limak yöneticileri ve çalışanları da katıldı.

"BİZ BURAYI YAPARKEN GERÇEKTEN ÖRNEK OLSUN İSTEDİK"

Etkinlikte bir konuşan Ebru Özdemir, "Biz bu okulu özellikle annem adına yaptığımız için çok mutluyuz. Okulu yapım sürecinde de çok büyük heyecanla bitmesini bekledik. Şimdi görüyoruz ki aslında yapmak istediğimiz farkındalıkta hedefe ulaşıyoruz. Hayırseverlerimiz buraya geliyor. Bu okul gibisini yapmak istiyorlar. Biz burayı yaparken gerçekten örnek olsun istedik. Özel bir eğitim okulu nasıl olabilir diye ona baktık ve en iyi şekilde tasarladık. Dolayısıyla inşallah öğrencilerimiz de velilerimiz de mutludur. İçten çalışan öğretmenlerimize, müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızla bugün beraber vakit geçirmekten dolayı çok mutluyuzö dedi.

KONSERDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Etkinlikte okulda eğitim gören öğrencilerden oluşan bir koro konser verdi. Konserde, çocukların seslendirdiği şarkılara katılımcılar eşlik ederken duygusal anlar yaşandı. Özellikle "Manastır Türküsü"nün söylendiği sırada izleyiciler gözyaşlarına hakim olamadı. Büyük beğeni toplayan bol bol alkış alan konser sonrası, Limak yöneticileri ve çalışanları çocuklara hediyeler dağıttı. Aileler ve okul müdürü Mehmet Akıncı da Limak ailesine ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

KAPASİTESİ ARTIRILABİLİYOR

Türkiye'nin özel eğitim okulları içinde ilk, orta ve liseyi birlikte barındırması ve büyüklüğü ile ilk olan, 5 bin metrekarelik kapalı alan içindeki okul özellikleri de dikkat çekiyor.Gülseren Özdemir Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nun kapasitesi 300 öğrenciye kadar çıkabiliyor. Özellikle birden fazla engeli olan öğrenciler için en iyi koşullarda eğitim verecek şekilde planlanan okulun en önemli özelliklerinden biri de, öğrencilerin yanı sıra aileler için de eğitim ortamının oluşturulması oldu. Okuldaki ilkokul, ortaokul ve lise bölümleri için toplam 27 derslik bulunuyor. Ayrıca okuldaki 12 bireysel eğitim sınıfı da otistik öğrencilerin eğitimi için dönüştürülebiliyor.

DIŞARIDA DA DERS GÖREBİLECEK YAPIYA SAHİP

İçinde oyun odaları, uygulama evleri, atölyeler, müzik ve görsel sanatlar derslikleri ve beden eğitimi salonları, dahil engelli öğrenciler için her detay okulda yer alıyor. Öğrenciler hem içeride hem de dışarıda ders yapabilecek şekilde okul yapıldı. Okul ayrıca özel eğitim öğretmeni yetişmesi için de önemli bir merkez olma hedefi taşıyor. Sınıflarda gözlem odaları, kütüphane, bilgisayar odası, veli bekleme salonu, okul aile birliği odası, fizyoterapi ve konuşma terapisi salonu, revir, yemekhane, 100 kişilik konferans salonu, kulis ve fuayesi, 2 adet (sedye alabilecek ebatta) asansör, bahçede eğitim ve oyun istasyonları, açık hava derslikleri de bulunuyor. (Fotoğraflı)

