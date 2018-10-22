DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- CEMAL KAŞIKÇI SORUŞTURMASINDA KONSOLOSLUK ÇALIŞANLARI İFADE VERİYOR (2)

Özden ATİK / İSTANBUL, () SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve öldürüldüğü açıklanan gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin soruşturma kapsamında, 5 Türk konsolosluk çalışanı daha 'tanık' sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi. Savcılığa ifade verenlere "Cemal Kaşıkçı'yı gördünüz mü?", "Konsolosluğa gelen 15 kişiyi gördünüz mü?", "Arbede sesi duydunuz mu?" gibi sorular soruldu, teşhis için bazı fotoğraflar da gösterildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen ve öldürüldüğü açıklanan gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin soruşturma kapsamında, bugün 5 konsolosluk çalışanı adliyeye geldi. Sabah saat 11.00 sıralarında adliyeye gelen aralarında iki şoför, teknik servis personeli ve idari işler memurlarının bulunduğu 5 kişi, ifadelerini vermek üzere 7.kattaki savcılık katına çıktı ve ifade alan savcılara olaya ilişkin bildiklerini anlattılar.

OLAY GÜNÜNE İLİŞKİN SORULAR YÖNELTİLDİ

Savcılıkça çalışanlara, "Kaç yıldır konsoloslukta çalıştıkları, görevleri, çalışma saatleri gibi genel soruların yanısıra "Cemal Kaşıkçı'yı gördünüz mü?", "Arbede sesi duydunuz mu?, "2 Ekim günü olağanüstü bir durum var mıydı?" gibi sorular soruldu. Ayrıca "Konsolosluğa giren 15 kişiyi gördünüz mü?" sorusu ve bazı fotoğraflar, olay günü personele izin verildiğine ilişkin sorular yöneltildi. Çalışanlar da o gün görev başında olduklarını, herhangi bir gürültü ses duymadıklarını, olaya ilişkin bir şey görmediklerini söylediler. Öte yandan konsoloslukta mesainin sabah saat 09.00'da başlayıp saat 15.30'da sona erdiğini söyleyen çalışanlar, olay günü de saat 15.30'da binadan ayrıldıklarını söylediler. İfade veren bir kişi, basın mensuplarının soruları üzerine, Türkiye'den ayrılan İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin çok iyi bir insan olduğunu belirtti.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu çalışanı toplam 45 kişinin ifadesine başvuruluyor. Soruşturma kapsamında 19 Ekim, Cuma günü başkonsolosun makam şoförü, muhasebeci, teknik servis sorumlusu, santral çalışanı gibi görevlerde bulunan 20 çalışanın ifadesi alınmıştı.

Görüntü dökümü:

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-Adliye içinde beklemeleri

-Adliyeden ayrılanlar

-Genel ve detaylar

22.10.2018 - 12.48 Haber Kodu : 181022080

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2- YANLIŞLIKLA ÖLDÜRÜLEN KADININ CİNAYET ZANLISI ESKİ KİRALIK KATİL ÇIKTI

Ali AKSOYER/İSTANBUL, () KAĞITHANE'de geçtiğimiz Ağustos ayında evinin önünde öldürülen Zübeyde Kahraman'ın (40), katil zanlısı yakalandı. Kahraman'ı vuran kişinin aralarında husumet bulunan iki aileden biri tarafından, diğer aileyi korkutmak amacıyla tutulmuş eski bir kiralık katil olduğu ortaya çıktı. Zanlı Murat K.'nın korkutmak amacıyla geldiği olay yerinde etrafa ateş ettiği ve silahından çıkan bir merminin o sırada evinin önünde oturan Kahraman'a isabet ettiği belirlendi.

Polis olayın kiralık katili Murat K.(49)'u gözaltına aldı. Kiralık katil Murat K.'nın 2005 yılında da yine vurmak istediği bir kişi yerine 6 yaşında bir çocuğu yanlışlıkla öldürüldüğü yakalanarak cezaevine konduğu belirlendi. Murat K.'nın bir yıl önce cezaevinden izin ihlali yaparak kaçtığı belirlendi. Polis olayla ilgili 9 kişiyi de saldırıya azmettirdiği ve yardım yataklık yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı.Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

EVİNİN ÖNÜNDE OTURURKEN ÖLMÜŞTÜ

Hamidiye Mahallesi, Kaymak sokak üzerinde 10 Ağustos 2018 tarihinde meydana gelen olayda evinin önünde oturan Zübeyde Kahraman tabancayla vurularak öldürüldü. Olayda İ.T. adlı kişi de yaralandı.

POLİS OLAYI ÇÖZDÜ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, olayın iki aile arasında bir arsa yüzünden yıllardır devam eden olaylar zinciri sonucu meydana geldiğini tespit etti. İki aile arasında son bir yılda 4 silahlı saldırı yaşandığı öğrenildi. Olay gecesi T. ailesinin bireylerini korkutmak için A. ailesi tarafından tutulan bir kişinin olay yerine geldiği ateş açtığı ve yanlışlıkla Zübeyde Kahraman'ı vurarak öldürdüğü tespit edildi. Polis bir gün sonra şüphelinin kaçtığı otomobili terk edilmiş olarak buldu.

ÖNCE CEZAEVİ FİRARİSİ KİRALIK KATİL YAKALANDI

Elde edilen delillerden olayı gerçekleştiren kişinin Murat K. olduğu tespit edildi. Polis Murat K.'nın 2005 yılında yine kiralık katil olarak tutulduğunu ancak şüphelinin yanlışlıkla 6 yaşındaki bir çocuğu vurarak öldürdüğünü belirledi. Şüphelinin yakalanarak cezaevine konduğu ancak bir yıl önce izin ihlali yaparak kaçtığı ve cezaevi firarisi olarak arandığı ortaya çıktı.

TOPLAM 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından kiralık katil Murat K. ile olayın azmettiricisi oldukları iddia edilen S.A., K.A., M.A. M.A.'nın da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Murat K. suçunu itiraf ederken, amacının sadece korkutmak olduğunu kadını yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi.

ARSA SATIŞINDAN YÜZDE ALACAĞINI SÖYLEDİ

Kendisini kiralayanlarla bir para konuşmadığını anlatan şüphelinin husumete neden olan arsanın satışından yüzde almayı düşündüğünü söylediği öğrenildi. Gözaltında bulunan diğer şüphelilerin ise suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.



Görüntü dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ)

-Şüphelilerden bazılarının olaydan önce kiralık katille bir araya gelmesi

-Olay anında kadının yürümesi ve arka planda vurularak yere düşmesi, şüphelinin kaçışı

(AKTÜEL GÖRÜNTÜLER)

-Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğünden adliyeye götürülüşü

-En öndeki Murat K.

-Ölen Zübeyde Kahraman'ın vesikalığı

22.10.2018 - 14.26 Haber Kodu : 181022098_

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3- DOLANDIRICILARIN YENİ YÖNTEMİ PES DEDİRTTİ

Ali AKSOYER/İSTANBUL, ()

Türkiye'nin 17 ilinde internet üzerinden numara değiştiren programlarla, hastane ve adliye veznedarlarının müdürlerinin telefonlarını, kendi telefonlarına yükleyerek dolandırıcılık yapan 1'i kadın 5 kişi yakalandı. Kendilerine gelen telefonlarda "Kaza yaptım acele para lazım" dyerek yardım isteyen amirlerinin telefon numarasını gören ve hiçbir şeyden şüphelenmeyen veznedarların, istenen miktarda paraları şüphelenmeden verilen hesap numaralarına aktardığı öğrenildi.

Şüphelilerin Nisan ayından bu yana aynı yöntemi kullanarak 850 bin liralık vurgun yaptığı tespit edildi. Şebekenin çete lideri Kamil A. ve iki adamının bir ay önce yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

108 KİŞİ BAŞVURDU

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz Nisan ayından bu yana sürdürülen operasyonda yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkarıldı. 89 mağdurun Cumhuriyet savcılığına, 19'unun da polise başvurması üzerine 11 Nisan 2018 tarihinde soruşturma açılmıştı.

YENİ DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKARILDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada yeni bir dolandırıcılık yöntemi de ortaya çıkarıldı. Şüpheliler internette numara değiştirme programlarını kullanarak, kendi telefonlarına bazı kişilerin telefonlarını yüklüyor ve yüklediği kişi gibi başkalarını arayabiliyordu. Şüpheliler hastane ve adliye veznedarlarını aradıklarında, veznedarların telefonlarında amirlerinin kayıtlı numaraları gözüküyordu. Bu yüzden "Kaza yaptım acele para lazım.", "Çocuğum hasta oldu sen bana para gönder gelince ben sana vereceğim." gibi bahanelerle isteklerde bulununca da şüphelenmeden hesap numaralarına istenen parayı gönderiyorlardı. Şüphelilerin aktarılan parayı hemen çektiği, bir kaç saat içinde dolandırıcılığın ortaya çıkmasının ardından veznedarların şikayetçi olduğu belirlendi.

17 İLDE YAPMIŞLAR

Şüphelilerin bu yöntemi kullanarak İstanbul, Çanakkale, Aydın, Erzurum, Trabzon, Denizli'nin aralarında bulunduğu 17 ilde hırsızlık yaptıkları ve 850 bin lira para topladığı öğrenildi.

450 BANKA HESAP KARTI ELE GEÇİRİLDİ

Polisin önceki gün yaptığı operasyonda olayları gerçekleştirdiği iddia edilen biri kadın 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte dolandırıcılık olaylarında kullandıkları 450 banka hesap kartı ile 48 adet sahte isimle alınmış telefon numarası ele geçirildi. Öte yandan çete lideri Kamil A. ile 2 adamının bir ay önce düzenlenen operasyonla yakalandığı ve tutuklandığı belirtildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adiyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Ele geçirilen malzemler

-ATM kartları

-Telefon sim kartları

-Güvenlik kamera görüntüsü

-ATM'den para çeken bir şüphelinin görüntüsü

22.10.2018 - 12.56 Haber Kodu : 181022083

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4- MISIR ÇARŞISI'NIN DIŞ DUVARLARINA ELEKTRİK PANOSU KONULDU

Murat SOLAK - İSTANBUL

Tarihi Mısır Çarşısı'nın dış duvarı, 2 metre boyundaki 45 elektrik panosu ile kaplandı.

Tarihi çarşı, 2011 yılında restore edilmeye başlandı. Çalışmalar kapsamında çarşının elektrik trafosu yeraltına yerleştirildi. Dükkanlarda bulunan elektrik panoları ise bir araya toplanarak dışarı taşındı. Çalışmalar sonrası panolar, çarşının Yeni Cami tarafındaki çiçek ve evcil hayvan satışı yapılan Çiçek Pazarı tarafına konuldu.Duvar ile arasında 5 santimetre bulunan dev panolar tarihi yapının bir kısmını kapattı.

Görüntü Dökümü:

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-Panoların görüntüsü

-Havadan görüntüler (arşiv)

22.10.2018 - 14.28 Haber Kodu : 181022099

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5- SULTANBEYLİ'DE HURDA ARAÇLAR YANDI



Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN -İSTANBUL-

Sultanbeyli'de hurdacıların oksijen kaynağı ile parçalamaya çalıştığı minibüs bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler park halinde bulunan hurda bir kamyonete de sıçradı. Alevler olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay Battalgazi Mahallesi Şark Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hurdacılar bir aracı oksijen kaynağı ile parçalamaya başladı. O sırada çıkan kıvılcımlar aracın içinde yangın çıkarttı. Araç kısa sürede alev topuna döndü. Alevlerle park halinde bulunan bir hurda kamyonete ve çam ağacına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Araçların hurdacılara ait olduğunu söyleyen bir vatandaş,"Hurdacılar kendi araçlarını parçalamaya çalışırken, spiral taşından çıkan kıvılcımla alev aldı. Kısa sürede itfaiyeciler geldi. Yangını kısa sürede kontrol altına aldılar. Uzun süredir buradalar" dedi.



Görüntü dökümü:

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-Yanan araçların görüntüsü

-İtfiaye ekiplerin söndürme çalışması

-Vatandaşlar ile röp

-Oksijen kaynak tüplerin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

22.10.2018 - 14.30 Haber Kodu : 18102210

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6 - İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN DOLANDIRICILIK UYARISI

istanbul

İstanbul Valiliği, kendilerini "İstanbul Valisi", "vali yardımcısı" veya "özel kalem müdürü" olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son zamanlarda kendilerini İstanbul Valisi, vali yardımcısı veya özel kalem müdürü olarak tanıtan bazı şahısların, vatandaşlarımızı arayarak İstanbul Valiliğince bir yardım kampanyası başlatıldığını beyan etmek suretiyle verdikleri hesap numaralarına bağış yapılmasını istedikleri tespit edilmiştir. Valiliğimizce başlatılmış herhangi bir yardım kampanyası bulunmamakta olup vatandaşlarımızın bu tür taleplere itibar etmemeleri, verilen hesap numaralarına hiçbir şekilde para aktarmamaları, kendilerini arayan kötü niyetli kişileri en yakın kolluk merkezine veya İstanbul Valiliği'nin 0 212 455 59 00 numaralı telefonuna gecikmeden bildirmeleri, dolandırıcıların yakalanması ve muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi açısından önemlidir"