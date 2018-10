DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 

1- (Geniş Haber)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 28 ŞUBAT DÖNEMLERİNİN UTANÇ SAHNELERİNE SON VERDİK



Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Milletimizin desteği ile darbe dönemlerinin o baskıcı faşist, insanı ezen anlayışını rafa kaldırdık. 28 Şubat dönemlerinin utanç sahnelerine son verdik."

"İşte ana muhalefetin başı. Dün İngiltere'de 'Türkiye'deki Suriyelileri tekrar ülkelerine göndereceğiz' diyor. Bunun insanlıktan nasibi var mı? İnsanlıktan nasibini almamış olan bir kişi ancak bunu söyleyebilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'nın Genel Merkezi açılış törenine katıldı.

Açılışta Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile belediye başkanları da yer aldı.

Açılışta konuşan Erdoğan, "Gençlik geleceğimizdir. İstikbalimizin teminatıdır. Çok daha güçlü çok daha müreffeh bir Türkiye'nin garantisidir. Gençliğini ihmal eden geleceğini de tehlikeye atıyor demektir. Öyle ki, gençliğine değer vermeyen bir devletin ayakta kalması mümkün değildir. Bu anlayışla son 16 yıldır gençlerimize sahip çıkmanın, onları her açıdan en güzel şekilde yetiştirmenin mücadelesini veriyoruz. 16 yıl önce 45 lira alan bir lisans öğrencimize Ocak ayından sonra 500 lira vermeye başlıyoruz. Yüksek lisans öğrencilerine bu meblağın 2 katını yani bin lira. Doktora öğrencilerine ise, bin 500 lira ödüyoruz. Karşılıksız burs verdiğimiz öğrenci sayısı sadece bu yıl 50 bini buldu." dedi.

"28 ŞUBAT DÖNEMLERİNİN UTANÇ SAHNELERİNE SON VERDİK"

AK Parti'nin 16 yıldır gençlere sahip çıkma mücadelesi verdiğinin altını çizen Erdoğan, "Milletimizin desteği ile darbe dönemlerinin o baskıcı faşist, insanı ezen anlayışını rafa kaldırdık. 28 Şubat dönemlerinin utanç sahnelerine son verdik. Yüksek öğretim kurumlarımız dahil eğitim ve öğretim kurumları vesayetçi zihniyetten kurtuldu. Hiçbir evladımızın inancından dolayı, kıyafetinden dolayı horlanmadığı bir özgürlük atmosferini ülkemizde hakim kıldık. Bu süreçte sadece kendimize ve tabanımıza değil, bizimle aynı dünya görüşünü paylaşsın paylaşmasın milletimizin tamamına hizmet etmenin çabasını güttük. Çoğu zaman insafsızca eleştirildiğimiz halde bize yapılanları biz başkalarına yapmadık" diye konuştu.



Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti:

"Son 16 yılda hareket alanı daralan da sadece terör örgütleri ve yandaşları olmuştur. Son 16 yılda mevzi kaybedenler zadece vesayet odakları olmuştur. Son 16 yılda gelir kaynakları kesilenler sadece çalışmadan, hiçbir riske girmeden para kazanamaya alışmış asalaklar olmuştur. Son 16 yılda güçten düşen sadece millete tepeden bakmayı alışkanlık haline getiren bir avuç seçkin olmuştur. Bunların dışında hiçbir vatandaşın özgürlük alanı daralmamıştır. Türkiye'nin son 16 yılından rahatsız olanlar da, senelerdir kendilerini imtiyazlı vatandaş konumunda görmeye alışanlardır. Her ne kadar birileri gerçekleri ters yüz ederek anlatmayı alışkanlık haline getirmiş olsa da biz demokrasinin geliştirilmesi yönünde çalışmaya devam edeceğiz"

"Bu dönem yeniden büyük Türkiye idealimizi pratiğe dökme dönemidir" diyen Erdoğan," Elbette bu idealin bir yanı coğrafyamızla ilgili. Ancak bu asla yayılmacı bir ideal değildir. Bizim ideallerimize bu tarz kulp takanların gayesinin meseleyi anlamaktan ziyade daha başından yaftalamak olduğunu biliyoruz. Gayesi bağcıyı dövmek olan bu çevreleri dikkate almadık, almıyoruz. Biz kendimiz ile beraber kardeşlerimizin, dünyadaki mazlum ve mağdurların huzur barış içinde yaşadığı bir küresel sistemin savunuculuğunu yapıyoruz. Biz demokrasiden başka talepleri olmayan Suriyeliler'in varil bombaları altında can vermediği bir düzenin inşası için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



"CHP'NİN TARİHİNİ İYİ BİLİRİZ"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli mültecilere ilişkin sözlerini eleştiren Erdoğan, "İşte ana muhalefetin başı. Dün İngiltere'de 'Türkiye'deki Suriyelileri tekrar ülkelerine göndereceğiz' diyor. Bunun insanlıktan nasibi var mı? İnsanlıktan nasibini almamış olan bir kişi ancak bunu söyleyebilir. Bunlar muhacir, biz ise Ensar'ız. Ensar ile muhacir nedir o adam bilmez, o hassasiyeti anlamaz. Bunlar her zaman zulüm ile iç içe olmuşlar. CHP'nin tarihini biz iyi biliriz. Onların daha yakın siyasi tarihimizde Adnan Menderes'i, arkadaşlarını nasıl idam ettiklerini iyi biliriz. Ama onlar bundan zevk duyanlardır. Onlar kollarında teröristlerle Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirler. Biz ise rahmet erleri ile şefkat erleri ile yürürüz. Biz Afrika'nın yer altı zenginliklerinin batılılarca gasp edilmediği, insanları altını, petrolü için sömürülmediği bir yapının tesisi yolunda mücadele veriyoruz. Biz Gazze sahilinde oynayan can çocukların bombaların hedefi olmadığı insanı bir sistemin hayat bulması için ter döküyoruz. Bay Kemal sen onlarla beraber yürümeye devam et, biz mazlumlarla beraber yürümeye devam edeceğiz. Çocukların güvende olmadığı, kadınların güvende olmadığı bir dünyada hiç kimse güvende değildir" dedi.

'Umut yolculukları karanlık sularda sona eren mazlumların cesetlerinin çocukları ile birlikte sahile vurduğu dünyada kimse kendini emniyette hissedemez' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demek ki Bay Kemal ediyor. Gençlerin terör, uyuşturucu bataklığında can verdiği dünyada kimse geleceğine umutla bakamaz. Özgürlük adına belli uyuşturucu maddelerin serbest bırakıldığı bir sistemde kimse istikbalini garantide göremez. Hiç şüphesiz, bu idealimizi sadece devlet olarak gerçekleştirmemiz de mümkün değildir. Sivil toplumun omuz vermediği, TÜGVA gibi gönüllü kuruluşlarımızın destek olmadığı milletimizin topyekûn sahiplenmediği bir mücadelenin başarı şansı yoktur. Bu noktada sizlere binlerce yıllık vakıf geleneğimizin günümüzdeki mirasçıları olan kurumlarımıza büyük görevler düşüyor. Biz TÜGVA'ya hiçbir zaman sıradan bir vakıf olarak bakmadık, bakmıyoruz" ifadelerini kulandı.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından açılış kurdelesi kesildi.

2- (ÖZEL) MARKETTE GENÇ KIZA YUMRUKLU SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, ()

SANCAKTEPE'de bir markette alışveriş yapan genç kız tanımadığı bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay iki hafta önce Sancaktepe'de bir markette meydana geldi. (17) yaşındaki D.A., alışveriş yapmak için girdiği markette tanımadığı Rıdvan T'nin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırgan daha sonra marketin içinde bir süre gezindikten sonra marketten ayrıldı. D.A yaşanan saldırı sonrası durumu ailesine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Görüntüleri inceleyen emniyet güçleri Rıdvan T'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Saldırgan emniyette alınan ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Rıdvan T'nin 3 uyuşturucu kullanma, 1 yaralama, 1 de hırsızlıktan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

D.A yaşadığı olayı şöyle anlattı: "Ben kurstan dönüyordum. Daha sonra market alışverişi yapmak için girdim. Alacaklarımı aldım tam kasaya yöneliyordum. Birden o şahısla karşılaştım ve arada hiç temas ve konuşma olmadan kafamın sol tarafına bir yumruk ve dirsek, sağ omzuma ve boynuma da bir yumruk attı. Tabii ben şaşkınlıkla geri çekildim. Ne olduğunu anlamaya çalıştım. 'Acaba bir şey mi yaptım, bir şey mi dedim? diye anlamaya çalıştım. Eğer geri çekilmeseydim belki daha fazla vurabilirdi. Sonra ben orada ağlarken o şahıs, tekrar döndü ve elini kolunu sallayarak çıktı. Hiç kimse hiçbir şey yapmadı. Şimdi psikolojim bozuldu ve o şahıs yüzünden sokakta gezemiyorum onunla karşılaşacağım korkusuyla. Ama o şimdi elini kolunu sallayarak çok rahat bir şekilde dolaşıyor.ö

-Genç kızın markette dolaşması (Güvenlik Kamerası)

-Saldırgan kişinin markette dolaşması (Güvenlik Kamerası)

-Saldırganın genç kızı yumruklaması (Güvenlik Kamerası)

-Saldırganın arkasını dönüp gitmesi (Güvenlik Kamerası)

-Saldırıya uğrayan genç kızla röp

-Genel ve detaylar

3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KAMBOÇYA BAŞBAKANI HUN SEN'İ KABUL ETTİ

Haber-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL,()

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Kamboçya Başbakanı Hun Sen'i kabul etti.

TÜGVA Genel Merkezi'nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından Mabeyn Köşkü'ne geçti. Erdoğan, burada Kamboçya Başbakanı Hun Sen'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin içeriğine ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

-Erdoğan'ın konvoyunun gelişi

-Görüşmeden detaylar

-Genel ve detaylar

4- MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "DOSTLUK KAZANDI"

"8 sene de iyi bir noktaya geldiğimi söyleyebilirim"

Haber-Kamera: Mustafa AKIN - İbrahim ALİOĞLU / İstanbul,()

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bazen oynuyoruz, bazen destekliyoruz. Bu sporun gelişimine katkı sağlayacağız" dedi.

Kemer Country Golf Kulübü'nde bu yıl dördüncüsü gerçekleşen Turkcell Platinum Golf Challenge'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Cavit Yıldız ve TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir karşı karşıya geldi.

Bakan Çavuşoğlu ile Özdemir ikilisi Demirören ile Yıldız'a karşı mücadele etti. Eşit skorla son bulan oyunun ardından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sabah biraz yağmurluydu. Ama bu saha gerçekten güzel. Dizaynı da güzel. Yürümek için de iyi. Bugünün en büyük karı arkadaşlarla yürümek oldu. Gelecek hafta Antalya'da THY Open başlıyor. Dünyanın 1 numarası Justin Rose'un da aralarından yer aldığı en iyi oyuncular geliyor. Onun hazırlığını da yapıyoruz. Ara sıra vakit bulunca böyle turnuvalara destek vermeye geliyoruz. Aynı zamanda spor yapıyoruz. Rahmetli Erdoğan Demirören anısına düzenlenen turnuvada da oynamıştım. Kış boyunca Antalya'da da golf sporumuzun Antalya'nın Türkiye'nin tanıtımını da yapacağız. Dünyanın her yerinden profesyonellerin yanı sıra iyi amatör sporcular da getiriyoruz. Bazen oynuyoruz, bazen destekliyoruz. Bu sporun gelişimine inşallah sizlerle katkı sağlayacağız" dedi.

"8 SENE DE İYİ BİR NOKTAYA GELDİĞİMİ SÖYLEYEBİLİRİM"

8 senedir golf oynadığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "2010'da Antalya'da başladım. Son 2-3 yıldır istediğim sıklıkta oynayamıyorum. Sürekli seyahatler var. Sevdiğim bir spor. Önceden futbol oynuyordum. Severek oynuyordum. 8 sene de iyi bir noktaya geldiğimi söyleyebilirim" diye konuştu.

"DOSTLUK KAZANDI"

Mevlüt Çavuşoğlu, Yıldırım Demirören ve Cavit Yıldız'dan oluşan takımla bugün berabere kaldıklarını dile getirerek, "İlk 13-14 çukurda biz kazanmıştık. Sonra Double Or Nothing oynadık. Onu da Yıldırım Başkan'ın ekibi kazandı. Sonuçta dostluk kazandı. Daha da iyi oldu" şeklinde konuştu.

5- ŞİŞLİ'DE APARTMANIN 6. KATINDAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL, ()

Şişli Feriköy Mahallesi Bayır Sokak üzerinde bulunan 6 katlı apartmandan düşen kadın hayatını kaybetti. Fas asıllı 20 yaşındaki Oumaima Waguaf henüz belirlenemeyen bir sebeple apartmanın en üst katındaki dairenin balkonundan düştü. Saat 13.00 sıralarında gerçekleşen olayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Waguaf'ın öldüğünü belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis Waguaf'ın intihar etme olasılığı üzerinde de duruyor. Waguaf'ın cenazesi ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Waguaf'ın olayı duyan iki arkadaşı olay yerine gelerek polislerden bilgi aldı. Polisin soruşturması devam ediyor.

-olay yeri

-Cesedin görüntüsü

-Polis ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Vatandaşlar

-Vatandaşlarla röp

-Ambulansın görüntüsü

-Waguaf'ın arkadaşlarının görüntüsü

-Genel ve detaylar

6- OTOMOBİL BİR BAŞKA ARACA ÇARPARAK TAKLA ATTI, 2 KİŞİ YARALANDI

Ersan SAN İSTANBUL,()

Şişli'de otomobiliyle kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen sürücü, dönüş yapan hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Şişli Darülaceze Caddesi, Taşkızak Sokak girişinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Mehmet Ali Karakoç'un kullandığı 34 BZ 8624 plakalı otomobil ışık ihlali yaparak geçmeye çalıştı. Bu sırada yan sokaktan caddeye çıkmaya çalışan Uğurkan Kayış'ın kullandığı hafif ticari araca çarptı. Kazanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Takla atan aracın içinde sıkışan sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi çevredeki vatandaşlar ve olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan ve şok geçiren bir kişi de olay yerine gelen ambulansa alınarak müdahale edildi.

Polis, olayla ilgili olarak kaza yapan sürücünün bilgisine başvurdu.

