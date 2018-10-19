DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

(ek bilgiyle)

1- OKUL KANTİNİNDE BIÇAKLI KAVGA: 2 ÖĞRENCİ YARALI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL

Maltepe Küçükyalı'daki bir lisenin kantininde öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. İki öğrencinin bıçakla yaralanmasına neden olduğu idida edilen E.A., Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Olay saat 10.30 sıralarında Aydınevler Mahallesi'nde bulunan Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde meydana geldi. İki öğrenci grubu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kantindeki tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 öğrenci bıçakla yaralandı. Olayı gören diğer öğrenciler ve görevliler, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri okul içine girerek inceleme yaptı. Bıçaklı kavga nedeniyle okulda büyük panik yaşandı. Yaralı öğrenciler F.A ve K.G'nın hastanede tedavileri devam ederken polis okulda geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. İki öğrencinin bıçakla yaralanmasına neden olduğu idida edilen E.A.,saat 13.00 sıralarında Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaşanan khareketlilik (ÖZEL)

-Polis ve sağlık ekipleriden görüntü(ÖZEL)

-Okula girmesi(ÖZEL)

-Yaşanan panik(ÖZEL)

-Okuldaki diğer öğrencilerden görüntü

-Polis ekiplerinin okula gelmesi

-Bir veli ile röp

-Görevlilerin öğrencileri uyarması

-Genel ve detay görüntüler

19.10.2018 - 11.48 Haber Kodu : 181019059

19.10.2018 - 12.21 Haber Kodu : 181019073

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2- İSTANBUL'DA TARİHİ ESER OPERASYONU (1)

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL

İSTANBUL Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda Grek, Roma, Bizans ve İslami döneme ait 14 bin parça tarihi eser, 6 define arama dedektörü, 276 bin TL, 450 bin Euro ve 33 bin 300 Dolar ele geçti. Operasyonda aralarında iş adamlarının da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı

Görüntü Dökümü:

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-Operasyonun görüntüleri

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3- TİYATRO SANATÇISI YAMAN TÜZCET İÇİN MUHSİN ERTUĞRUL SAHNESİ'NDE TÖREN



Haber: Cansel KİRAZ- Harun UYANIK/İSTANBUL

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden tiyatro dünyasının ünlü yönetmeni, oyuncusu ve oyun yazarı Yaman Tüzcet için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Tüzcet'in cenazesi öğleyin Levent'teki Afet Yolal Camii'nde kılınacak namazın ardından Kozlu Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

Uzun süredir Avustralya'da yaşayan Yaman Tüzcet'in ölüm haberini eşi Günnur Tüzcet, geçtiğimiz hafta yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Ben Günnur Tüzcet, üzülerek bildirmek isterim ki sevgili eşim Yaman Tüzcet bugün aramızdan ayrıldı.Onu İstanbul'a getiriyorum. İstediği gibi evim dediği Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören yapılması için" sözleri ile duyurmuştu. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bugün düzenlenen törene Tüzcet'in eşi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Müjdat Gezen, Mustafa Alabora, Süha Uygur, Salih Kalyon gibi sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

"NOTLARI DERLEYİP KİTAP HALİNE GETİRECEĞİM"

Törende konuşan Yaman Tüzcet'in eşi Günnur Tüzcet, "Yamanımı 20 senedir tanıyorum. Hayatımda tanıdığım en iyi, en düşünceli ve en kibar insandı.Bana her konuda destek olan, hatta teşvik eden biri olmuştur. Eğer bugün bir entelektüel birikimim varsa, kendi alanımda önemli bir yere geldiysem hepsi Yamancığımın desteği ile olmuştur. Bütün yaptıkların, öğrettiklerin, yaşattıkların ve hatıraların için teşekkür ederim. Yaman vefatından 2 gün önce 'Çok güzel yaşadım. Ölmekten korkmuyorum. Sadece senden annenden ve arkadaşlarımdan ayrılacağım için üzülüyorum. Keşke son kitabımı da bitirebilseydim' dedi. Hastanede aldığı notları sakladım. Bu sene, bu notları derleyip bir kitap hale getirip, yayına hazır hale getirmeyi kendime misyon edindim" dedi.

"'SEN BENİ 3 GÜN ARAMA' DEDİ"

Tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen ise törende yaptığı konuşmada, "Hastalığını öğrendiğimde her gün onu aramaya başladım. Ona ulaşamadığım zaman Günnur'la konuşuyordum. En son konuşmamda telefonu açtığım zaman, 'Nasılsın Yaman?' dedim. 'Yanlış numara burası sular idaresi' dedi. 'Ne diyorsun?' deyince, 'Bugün ciğerimden 3 kilogram su aldılar, ondan sular idaresi diyorum. Sen beni 3 gün arama' dedi. 'Peki' dedim. 3'üncü gün aradığımda telefona Günnur çıktı. 'Bugün onu kaybettik' dedi. 3 arkadaştık. 3 arkadaştık. Önce Savaş erkenden bizi terk etti. arkasından Yaman gitti. İşte, otomatik olarak sıra bize geldi" dedi. Gezen, arkadaşı Yaman Tüzcet'i görmek için morga gittiğini ancak başaramadığını söyleyerek, "Yaman güzel bir hayat yaşadı. Dünya insanıydı" dedi. Sanatçı Salih Kalyon da, "Sandaletlerin bende. Gelecek yaz verecektim sana ama onları saklayacağım" diye konuştu.

MÜNİR ÖZKÜL'UN KIZI TÜZCET İÇİN ŞARKI SÖYLEDİ

Törene katılan Münir Özkul'ın kızı Güner Özkul, "Öncelikle babam Münir Özkul adına geldim. 14 Mart'ta babama veda eden birkaç kişiden biriydi. Video gönderip Avustralya'dan. Altan İlter babam için bir şarkı yazmıştı. Altan amca onun için bir şarkı yazmıştı, affınıza sığınarak o şarkıyı burada seslendirmek istiyorum. Madem Yaman ağabey biraz eğlence ile uğurlanmak istemiş" dedi. Özkul, sahnede Tüzcet için şarkı seslendirdi.

Konuşmaların ardından Yaman Tüzcet için dua okundu. Tüzcet'in cenazesi Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından Levent Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Kozlu Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

HAYATI

1942 yılında İstanbul'da doğan Yaman Tüzcet, konservatuarda "Tiyatroö okudu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan başlayarak birçok tiyatroda çeşitli roller oynadı. 1971-72'de TRT İstanbul Radyosu'nda "Yılbaşı Gecesi Özel Eğlence Programları"nı sundu. TRT için, 1976'da "Dolmuş Show" (4 bölüm) ve 1978'de "Minik Dünya"yı (15 bölüm) yazdı, sundu ve oynadı. 1979'da Avustralya'ya gitti. Melbourne'de 3 Avustralya tiyatrosunda oynadı. Ron Brown'un "The Jury" yapımında başrol oynadı. Birçok radyo, sahne, televizyon ve film çalışması yaptı.

1987'de Türkiye'ye döndü ve TRT 2'ye "Apti ile Fatoş" (26 bölüm) dizisini yazdı, dizide Ayşen Gruda ile başrolleri paylaştılar. 1992'ye kadar eğlence yerlerinde tek başına ve Yasemin Yalçın ile 2'li; Müjdat Gezen, Cenk Koray, Ayşen Gruda ile toplu komedi gösterilerinde yer aldı. TRT 1 özel eğlence programlarında Ayşen Gruda ve Yasemin Yalçın ile sürekli komediler yazdı ve oynadı. Amerikalı yönetmen Leo Eaton'un Türkiye'de çekilen "Time Line" adlı dizisinde rol aldı. Yusuf Kurçenli'nin ödüllü "Karartma Geceleri" önemli filmlerinden biridir.

Yaman Tüzcet, 1992-97 arası TRT 1 "Hafta Sonu Programı"nın kısa güldürülerini yazdı ve partneri Zeki Yurtbaşı ile 6 yıl boyunca her hafta canlı yayında oynadılar. 1998'de Orhan Oğuz'un yönettiği "Delikanlı" dizisinde Erdal Özyağcılar ve Nurseli İdiz ile önemli rolleri paylaştılar. Kartal Tibet'in "Sosyete Şaban"ı, Tunç Başaran'ın "Abuzer Kadayıf"ı gibi çeşitli filmlerde rol aldı. 1999'da Steve Barron'un "Arabian Nights" adlı dizisinde ünlü İngiliz oyuncu Rufus Sewell ile karşılıklı oynadı.

2000 yılında İstanbul'da Müjdat Gezen'in sahneye koyduğu "7 Kocalı Hürmüz" müzikalinde 'Laz Koca' karakterini canlandırdı. 2001'de Haldun Dormen'in "Bir Kış Öyküsü" müzikalinde rol aldı. Aynı yıl TRT 2'de "Satırarası" programının güldürü bölümlerini sundu. Avustralya'ya döndü. 2002'de "Ekrandaki Mürkçemiz" (Bilge Karınca); 2009'da "Bir Aktörün Serüvenleri" ve "Ay Mandalina" (MitosBoyut) adlı kitapları yayınlandı. 2009-10 sezonunda "Yaşasın Deliler!" adlı tek kişilik güldürüsünü Kadıköy'de Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda sergiledi. 2009 yılından itibaren 3 sezon "Geniş Aile" dizisinde, 2012 yılında Ata Demirer'in "Berlin Kaplanı"'da rol aldı.

Görüntü Dökümü

-Cenazenin törene getirilmesi

- Törene katılanların salondaki görüntüsü

- Günnur Tüzcet'in konuşması

-Müjdat Gezen'in konuşması

-Salih Kalyon'un konuşması

- Güner Özkul'un konuşması

- Dua okunması

- Genel ve detaylar

19.10.2018 - 13.27 Haber Kodu : 181019100

19.10.2018 - 13.28 Haber Kodu : 181019102



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4- ATAŞEHİR'DE SAHTE CİNSEL İLAÇ İMALATHANESİNE OPERASYON

Haber: Gamze ŞİMŞEK Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL

Ataşehir'de bir depoya düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte cinsel ilaç ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'de Yeni Sahra Mahallesi'nde bir depoda cinsel içerikli hap üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından depoya baskın düzenlendi. Baskında çok miktarda sahte cinsel hap ile kimyasal maddeler ele geçirildi. Baskında sahte hapların yanı sıra çok miktarda çikolata da bulundu. Gözaltına alınan Y.C. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ele geçirilen malzemelere imha edilmek üzere el konuldu.

Görüntü Dökümü:

-Depodan görüntü

-Ele geçirilen malzemeler

-Detaylar

19.10.2018 - 12.48 Haber Kodu : 181019083_

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(ek bilgilerle)

5- İSTANBUL'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 11 GÖZALTI



Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Çağatay KENARLI- Soner HASIRCIOĞLU-İSTANBUL

İstanbul'da 6 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Başakşehir, Bağcılar, Esenler, Beylikdüzü, Bahçelievler ve Silivri'de çok sayıda adrese saat 05.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyona 34 ekip katılarak önceden belirlenen adreslere baskınlar yaptı. 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile 2 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli emniyetteki işlemleri için Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Özel Harekât ekiplerinden görüntü

-Ekiplerin adreslere girişi

-Genel ve detaylar

19.10.2018 - 07.53 Haber Kodu : 181019009

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6- TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE 33 BİN 435 KİŞİ ARTTI

Haber: Gökhan ÇELİK/ İSTANBUL () İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Müdürlüğü ve Mülteciler Derneği, Türkiye'de bulunan Suriyelilerin son sayısını açıkladı.

Açıklanan son verilere göre, Türkiye'ye gelen Suriyeli sayısı, bir önceki aya göre 33 bin 435 kişi artarak 3 milyon 585 bin 738 oldu. Bu sayının 1 milyon 945 bin 951'i erkeklerden, 1 milyon 639 bin 787'si ise kadınlardan oluşuyor. Erkeklerin sayısı geçen aya göre 19 bin 884 kişi, kadınların sayısı ise geçen aya göre 15 bin 551 kişi arttı.

Göç İdaresi tarafından geçici barınma merkezlerinde kalan Suriyelilerin sayısı da 177 bin 376 olarak paylaşıldı. Bu sayı 2017 Aralık ayı sonunda 228 bin 251 kişiydi. Şehirlerde yaşayan Suriyeli sayısı ise yılbaşından bu yana 212 bin 376 kişi artarak 3 milyon 408 bin 362 kişi oldu. Göç İdaresi 2018 yılı içerisinde 158 bin 952 yeni Suriyelinin kaydını gerçekleştirdi.

Suriyelilerin yerli nüfusa oranla en yoğun yaşadığı il yüzde 92,23 ile Kilis. Kilis'te kayıtlı olan mülteci sayısı bir önceki aya göre 4 bin 262 kişi azaldı. Kilis'te kayıtlı Suriyelilerin sayısı, Türk vatandaşlarının sayısından 10 bin 588 kişi daha az. İstanbul'daki Suriyeli sayısı ise bir önceki aya göre 3 bin 203 kişi azaldı. İstanbul'a yeni Suriyeli kaydı alınmıyor. Suriyelilerin Türk nüfusuna oranla yoğunluğunun en az olduğu şehirler ise yüzde 0,03 oran ile Artvin ve Giresun. Türkiye'de hiç Suriyelinin olmadığı şehir bulunmuyor.

Görüntü Dökümü:

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-arşiv

19.10.2018 - 13.16 Haber Kodu : 181019097

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7- İKİ OĞLUNU ÖLDÜREN ASLAN GÜLERYÜZ'ÜN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL

Üsküdar'da 9 Ağustos 2017 tarihinde 21 yaşındaki oğlu Ahmet Güleryüz ile 22 yaşındaki oğlu Onur Güleryüz'ü öldüren, 18 yaşındaki oğlu Orçun Güleryüz'ü de yaralayan Aslan Güleryüz'ün yargılanmasına devam edildi. Ahmet Güleryüz'ün çocukların kendisine ait olmadığı iddiası DNA raporuyla çürütüldü.

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Aslan Gİüleryüz ve müşteki Songül Güleryüz, mağdur müşteki Orçun Güleryüz ile tarafların avukatları katıldı.

DNA TESTİNE GÖRE ÇOCUKLARIN BABASI SANIK ASLAN GÜLERYÜZ

Mahkeme Başkanı Haluk Azkın, sanığın çocukların kendisinden olmadığı iddiası üzerine DNA araştırması yaptırıldığını, gelen rapora göre sanıktan olduğunu belirterek, "Benden değil diyordun ya. Rapor geldi, üçünün de testleri yapıldı. Çocukların hepsi sendenmiş" dedi.

EŞİ SALONDAN ÇIKARILDI

Başkan Azkın'ın bu sözleri üzerine müşteki bölümünde oturan Ahmet Güleryüz'ün eşi Songül Güleryüz'ün bağırdığı duyuldu. Songül Güleryüz, "Ben bunu elli kere söyledim. Gördün mü. Sana söylemedim mi? Utan" dedi. Bu sözler üzerine Başkan Azkın, Songül Güleryüz'ün dışarıya çıkarılmasını istedi. Songül Güleryüz görevliler tarafından çıkarıldı.

DNA testine ilişkin bir diyeceği olup olmadığı sorulan Aslan Güleryüz, "Pişmanım" dedi.

Başkan Azkın, cezai ehliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar verilen sanık için Adli Tıp Kurumu'nun 26 Kasım 2018 tarihine randevu günü verdiğini söyledi. Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Bu sırada izleyiciler arasında bulunan kızı Nur Kıyak, babasına beddua ederek, "Sana 20 yıl baba dedim. Sen benim ağabeyimden ne istedin" diye bağırdı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Üsküdar'da 9 Ağustos 2017 tarihinde 21 yaşındaki oğlu Ahmet Güleryüz ile 22 yaşındaki oğlu Onur Güleryüz'ü öldürdüğü, 18 yaşındaki oğlu Orçun Güleryüz'ü de yaraladığı belirtiliyor.

İddianamede, şüpheli Aslan Güleryüz'ün oğulları Ahmet ve Orhun'a yönelik eyleminden dolayı "Alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, oğlu Orçun Güleryüz'e yönelik eyleminden dolayı da, "Alt soydan yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Olayla ilgili görüntü

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8- OYUNCU CANAN ALKAN'IN PARASININ ÇALINMASI SORUŞTURMASI

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL

Oyuncu Canan Alkan'ın arkadaşı ve sigortacısı Ayşe C.'nin evinde iken çantasında bulunan 82 bin 76 dolarının çalınmasına ilişkin ikisi tutuklu dört kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Açılan davanın iddianamesinde, Ayşe C. hakkında, "Beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan bir kişiye karşı yağma" suçundan 15 yıla, üç kişi hakkında da bu suça yardım suçundan 7.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

AYŞE C.'NİN TAVSİYESİ İLE PARASINI BANKADAN ÇEKMİŞ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Ayşe C., şoförü Barış E, asistanı Burcu S.E ve Ali E. hakkında dava açıldı. İddianamede, Canan Alkan'ın 26 Haziran 2018 tarihinde şüpheli Ayşe C.'nin tavsiyesi ile başka bankaya yatırmak üzere bankada bulunan parasını çektiği, çantasında bulunan para ile Ayşe C.'nin BostancI'daki ofisine gittiği, burada kahve içtikten sonra halsizleştiği, bankalar kapandığı için de parasını bankaya yatıramadığı belirtildi.

Şüpheli Ayşe C.'nin teklifi ile onun evine gittiği belirtilen iddianamede, gece 01.00 sıralarında yatmaya karar verdikleri, içinde para bulunan çantayı uyuduğu odadaki dolaba koyduğu ve Ayşe C. ile aynı odada uyudukları anlatıldı. Müşteki Canan Alkan'ın sabah uyandığında çantanın odada olmadığını fark ettiği, emniyete giderek şikayetçi olduğu kaydedilen iddianamede, CD dökümü incelendiğinde dışarıdan başka bir kişi tarafından hırsızlık yapıldığına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı bilgisine yer verildi.

15 YIL HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANACAK

Müşteki Canan Alkan'ın bayılması için içeceğine bayıltıcı madde atıldığına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı anlatılan iddianamede, Ayşe C. için, "Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla, Ayşe C. ile fikir birliği içinde hareket etmekle suçlanan şoförü Barış E., asistanı Burcu S.E. ve Ali E. hakkında, "Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağmaya yardım" suçundan 5 yıldan 10 yıla hapis cezası istendi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

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