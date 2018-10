DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- İRAN'DA DÜŞEN TÜRK JETİNİN KARAKUTULARI BÖYLE ÇÖZÜLDÜ

Haber: Gökhan ARTAN / İSTANBUL

İran'da düşen Başaran Holding'e ait uçağın neden kaza yaptığını aydınlatacak karakutuların çözümünün nasıl yapıldığı İran tarafından hazırlanan raporda fotoğraflarla detaylı şekilde anlatıldı.

12 Mart'ta meydana gelen kazada kaptan pilotu Beril Gebeş, ikinci pilotun Melike Kuvvet'in idaresindeki Başaran Holding'e ait, TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, İran'da düşmüş, kazada Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da olduğu 11 kişi yaşamını yitirtmişti.Kaza yerinde bulunan uçağın verilerini kaydeden FDR (Flight Data Recorder) ile kokpitteki konuşmaları alan CVR (Cockpit Voice Recorder) kayıtlarına nasıl ulaşıldığı ve deşifre edildiği detaylı anlatıldı. Kazadan sonra kayıt cihazları Paris'teki Fransa Kaza Araştırma Kurulu'na (BEA) 10 Nisan'da götürüldü.Açılması ve okunması aynı gün yapıldığı belirtildi. iki karakutunun kayıtları İran, Fransa, Kanada ve Türkiye'nin katılımıyla deşifre edildi.

ANA İŞLEMCİYE ELEKTRİK MOTORU İLE KESİLEREK ULAŞILDI

Kokpitteki konuşmaları alan CVR (Cockpit Voice Recorder) hasar gördüğü için kaydedicinin hasara uğraması nedeniyle elektrik motoruyla kesilerek ana işlemciye ulaşıldı.Metalik kasadan kayıt cihazı çıkarıldı. Daha sonra da hafıza kartı metalik gövdeden alındı. İşlemler sırasında görsel olarak kontrol edildiğinde uçağın verilerini kaydeden FDR'nin bellek konektörünün hasarlı olduğu tespit edildi. Bellek kartının metalik kasası çıkarıldı. Metalik kasa çıkarılıp bellek kartı görsel olarak incelendi. Şerit kablosuna pim konektörü takıldı ve elektrik kontrolleri yapıldı. Elektrik kontrol değerleri BEA veri tabanı değerleri ile uyumlu olunca bellek kartındaki bilgilerin indirilmesi başarılı oldu. Senkronizasyon yapıldı.

75 SAATLİK UÇUŞ VERİLERİ ALINDI

Uçuşu dahil yaklaşık 75 saatlik uçuş verileri alındı. Ham veriler, 64 wps uçak üreticisinin veri çerçevesi kullanılarak çözüldü. Ön raporda kayıtların senkronizasyonu yapıldı. Uçağın verilerini kaydeden FDR (Flight Data Recorder) bilgileri ile kokpitteki konuşmaları alan CVR (Cockpit Voice Recorder) kayıtları zaman olarak ekipler tarafından örtüştürüldü. Kaptan Beril Gebeş ile yardımcı pilot Melike Kuvvet'in telsize basma parametrelerine göre konuşmalar ayırt edildi. Rapora göre pilotlar mikrofonla konuşmamışlar ve muhtemelen kulaklığı takmamışlar. Kulaklık takılı olmadığı için ekipler ses kayıtlarını çözmek için filtreleyerek, anlaşılabilir konuşmaları ortaya çıkarmışlar.



-Fotoğraflar



16.10.2018

2- SUUDİ BAŞKONSOLOSU KONUTU ÖNÜNDE HAREKETLİLİK

Haber: Gülseli KENARLI -Kamera: Güven USTA / İSTANBUL

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nı kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Başkonsolosluk konutunda arama yapılacak. Konsolosluk konutu önünde hareketlilik devam ediyor. Öğlen saatlerinde bir araç konsolosluk konutundan çıkış yaptı. Araçta şoför dışında ön koltukta bir kişinin daha oturduğu görüldü.

- Araç çıkışı

- Detaylar

3- CAN DÜNDAR HAKKINDA İKİNCİ KIRMIZI BÜLTEN

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL

Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan ve karara bağlanan davada, firari oldukları için dosyaları ayrılan sanıklar Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada söz alan cumhuriyet savcısı, ifadeleri alınamayan sanıklar Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, daha önce haklarında yakalama emri bulunan Dündar ve Tanır'ın hakkında ifadeleri alınamadığı gerekçesiyle kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi. Öte yandan daha önce de Can Dündar hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen MİT TIR'ları davası kapsamında kırmızı bültenle aranma kararı çıkarılmıştı.

4- HIRSIZIN EVİNİ SOYAN HIRSIZ, BAZADA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL

İstanbul'da organize şekilde hırsızlık yapan 17 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin yaşı küçük çocukları kullanarak evlerden 60 ayrı hırsızlık yaptıkları, şebeke elemanlarının toplam 2 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.. Şüphelilerin Esenler'de daha önce 80 kez yakalanan F.K. adlı hırsızın da evine girerek hırsızlık yaptıkları öğrenildi. Hırsızın, karakola giderek evine giren hırsızlardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

BAZADA BÖYLE BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 2 ay önce başlatılan operasyonda hırsızlık yapan bir çeteye yönelik İzmir ve İstanbul'da tespit edilen adreslere 12 Ekim 2018 tarihinde baskın yapıldı. Baskınlar sırasında liderliğini M.A.(25)'nın yaptığı 17 kişi gözaltına alındı. Şebeke üyesi B.Ö., yatak bazasının içinde saklanırken bulundu. Şüphelilerle birlikte 2 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet, kol saatleri ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

YAŞI KÜÇÜK ÇOCUKLARI KULLANIYORLARMIŞ

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilerek sorgulanan şüphelilerin organize şekilde hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Eylemleri sırasında kiralık otomobiller kullanan çete üyelerinin eylemleri sırasında yaşı küçük çocukları kullandıkları öğrenildi. Şüphelilerin apartman kapılarını seyyar satıcı olduklarını söyleyerek açtırdıkları daha sonra kimsenin olmayan dairelere kapı kilitlerini kırarak girdikleri belirtildi. Bazı olaylarda ise şüphelilerin balkonlardan tırmanarak, dairelere giriş yaparak kapıları açtıkları belirlendi.

60 AYRI HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Daha önceden bir çok kez yakalanan şüphelilerin aralarında ev ve işyeri hırsızlığı ile otomobil hırsızlığı suçlarının bulunduğu 60 ayrı suç işledikleri tespit edildi. Şüphelilerin yaklaşık 2 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Bazı olayları güvenlik kameralarınca görüntülenen şüphelilerin bazıları eve girerken diğerlerinin gözcülük yaptığı görüldü. Bir olayda ise kapıyı açtıramayan hırsızın balkon demirlerini kullanarak yukarı çıkışı kamera görüntülerine yansıdı

HIRSIZIN EVİNDEN HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Polis soruşturması sırasında şüphelilerin Esenler'de hırsızlık için girdikleri bir evin ise başka bir hırsıza ait olduğu tespit edildi. Daha önceden hırsızlık suçundan 80 kez yakalanan F.K.(24) nın evinde meydana gelen hırsızlık olayından sonra karakola gelerek şikayetçi olduğu ve hırsızların yakalanmasını istediği belirtildi. Mağdur F.K.'nin polisteki geçmişinden dolayı, yalan söylediğini düşünen polis memurlarını güçlükle ikna ederek evinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili zabıt tutturduğu öğrenildi.

DAHA ÖNCE 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan aynı şebeke üyesi oldukları öğrenilen 5 şüphelinin ise ara operasyonlarla yakalanıp tutuklandığı belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan 11 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğünden, yaşı küçük olan 6 şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye gönderildi.

-Operasyon anı

-Bazada saklanırken bulunan hırsız

-Hırsızlık görüntüleri

-Emniyetten çıkışları

-Detaylar

16.10.2018

5- İSTANBUL'DA SİLAH İMALATHANESİNE POLİS BASKINI: 13 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin Anadolu yakasında bir silah imalathanesi kurulduğunu belirleyerek yaptığı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri sabah saatlerinde Anadolu yakasında çeşitli ilçelerde belirli adreslere operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve iş adreslerinde yapılan aramalarda 2'si kuru sıkı toplam 9 tabanca, 4 şarjör, 24 tabanca kabzası, 220 tane değişik çaplarda mermi ile farklı markalara ait silah kalıpları ve silah yapımında kullanılan makineler ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Organize polislerinin imalathaneye yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerin imalathanede yaptığı aramalar sırasında bulduğu silah kalıpları görüntülere yansıdı.

POLİS KAMERASI

-Polis ekiplerinin arama yapması

-Silah kalıplarından görüntü

-Genel ve detaylar



16.10.2018

6 - CAN DÜNDAR'IN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TAZMİNAT ÖDEMESİNE KARAR VERİLDİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Can Dündar tarafından kaleme alınan iki köşe yazısı ile "Arkadaş'ın babası" üst başlığıyla yayınlanan yazı dizisine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları tarafından açılan tazminat davası karara bağlandı. Mahkeme Can Dündar, Mehmet Orhan Erinç ve Yenigün Haber Ajansı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi0.

İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada, davacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına avukatı Hatice Özay ile davalılar Can Dündar, Mehmet Orhan Erinç ve Yenigün Haber Ajansı'nı temsilen avukatlar hazır bulundu. Duruşmada söz alan Erdoğan'ın avukatı, davanın kabulüne karar verilmesini isterken davalı vekilleri ise davanın reddine karar verilmesini talep etti. Davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, davalıları 10 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

7- RUS SAADET ZİNCİRİ YÖNETİCİLERİNE 486 YIL İSTENDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Titan sistemiyle örgütlenen Rus saadet zinciri MMM'nin Türkiye'de faaliyet gösteren yapısına yönelik başlatılan soruşturma tamamlandı. 7'si tutuklu 30 kişi hakkında dava açıldı. Örgüt lideri olduğu iddia edilen 9 kişi için 486'şar yıl, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 21 kişi için de 3'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Rusya'da titan saadet zinciri olarak faaliyet gösteren MMM'nin Türkiye yapılanması olan Turkey-mmm.net'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 7'si tutuklu 30 kişi hakkında dava açıldı.

İddianamede 30 şüpheliden 9'unun örgütün lideri olduğu, 21'inin de üyesi olduğu belirtildi. Katılımcıların bir miktar para veya mal karşılığında ve başka katılımcılar bulmaları koşuluyla internet üzerinden sisteme dahil olduğu belirtilen iddianamede, "Gerçekçi olmayan veya gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisine dayalı olarak tanımlanan 'piramit' satış sisteminin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile yasaklandığı bilgisine yer verildi.

KOLAY PARA KAZANMAYI HEDEFLİYORLAR

Şüphelilerin kolay para kazandırması gayesiyle hiçbir ticari faaliyette girmeden, kolay para kazanma heveslisi vatandaşlardan para toplamak amacıyla bir araya geldikleri belirtilen iddianamede, şüphelilerin önceleri güven vermek maksadıyla bir miktar kar payı dağıttıkları, bu suretle katılımcıları sisteme dahil ettikten sonra para yatıran kişilerin hesaplarına el koydukları iddia edildi.

24 YIL ÖNCE RUSYA'DA KURULMUŞ

MMM adlı sistemin Sergey Mavrodi tarafından 1994 yılında Rusya'da kurulduğu, kurulduktan sonra 6 ay içinde 20 milyon kişinin sisteme dahil olduğu ve yatırım tutarının da ülkenin cirosunun üçte biri kadar büyüdüğü, 2011 yılında da internet üzerinden çok sayıda ülkede katılımcıya ulaştığı kaydedilen iddianamede, sistemin çökmesi sonucu da Sergey Mavrodi hakkında hapis cezasının verildiği anlatıldı.

ÖRGÜT LİDERİ 'LEYLA' KOD ADLI ELVİRA EGOVORA

Sistem içinde katılımcıların yardım adı altında para transferi yaptıkları, sistem içinde para birimine 'Mavro' adının verildiği belirtilen iddianamede, suç örgütünün liderinin "Leyla" kod adını kullanan Elvira Egevora'nın Rus uyruklu olduğu, gerçek kimliğini de diğer örgüt üyelerinin bilmediği kaydedilen iddianamede, Elvira Egovora'nın örgüt üyeleri ile fiziki ortamda bir araya gelmediği belirtildi.

9 KİŞİYE 486'ŞAR YIL İSTENDİ

Örgütün Türkiye yöneticisinin Yiğit Çilingir olduğu savunulan iddianamede, Uğur Zaman, Bekir Aydın, Sinasi Aslan, Sinan Kızılaslan, Derşah Nar, Bilal Çığtay ve Halil İbrahim Küçük'ün örgüt yöneticileri oldukları, kalan 21 şüphelinin de örgüt üyesi oldukları belirtilen iddianamede, örgüt yöneticilerinin örgüt lideri Elvira Egorova ile irtibatlı kişiler oldukları kaydedildi.

İddianamede, örgüt yöneticileri için, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık" suçundan 146'şar yıldan 486'şar yıla, 21 şüphelinin de, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.







