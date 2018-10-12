DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- SANİYE SANİYE İRAN'DA DÜŞEN JETİN KOKPİTİNDE YAŞANANLAR



Haber: Gökhan Artan / İstanbul, () - BAŞARAN Holding'e ait uçağın İran'da düşmesiyle ilgili hazırlanan ön raporda kokpit ekibinin son konuşmalarına ve kokpitte yaşananlara ulaştı.

Kaptan Pilot, Beril Gebeş'in son anlarda tehlikenin farkına varıp panik olan yolculara, "Korkmanıza gerek yok, problem yokö diye sakinleştirmeye çalıştığı da ortaya çıktı.

12 Mart'ta meydana gelen kazada kaptan pilotu Beril Gebeş, ikinci pilotun Melike Kuvvet'in idaresindeki Başaran Holding'e ait, TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, İran'da düşmüş, kazada Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da olduğu 11 kişi yaşamını yitirtmişti.

Kokpitteki kayıtlarda, yolcuların uçaktaki endişesinin pilotlar tarafından giderilmeye çalışılmasından, pilotların arızadan dolayı kaygılarına kadar tüm ayrıntılar ortaya çıktı.

Ön raporda kayıtların senkronizasyonu söz konusu. Uçağın verilerini kaydeden FDR (Flight Data Recorder) bilgileri ile kokpitteki konuşmaları alan CVR (Cockpit Voice Recorder) kayıtları zaman olarak ekipler tarafından örtüştürüldü.

Kaptan Beril Gebeş ile yardımcı pilot Melike Kuvvet'in telsize basma parametrelerine göre konuşmalar ayırt edildi.

Büyük bir hızla irtifa kaybetti

Rapora göre pilotlar mikrofonla konuşmamışlar ve muhtemelen kulaklığı takmamışlar. Kulaklık takılı olmadığı için ekipler ses kayıtlarını çözmek için filtreleyerek, anlaşılabilir konuşmaları ortaya çıkarmışlar.

İki pilotun sağlık durumlarının uçuşa engel olmadığı ve uçağın bakımlarının da düzgün yapıldığının da raporda belirtildiği öğrenildi.

İki pilot, hız göstergeleri bilgileri farklı görülüyor. Bu sırada oto pilottan çıkılıyor. Stall yani havada tutunamayan uçak büyük bir hızla irtifa kaybederek facia gerçekleşiyor.

Raporda uçağın düşene kadar havada parçalanmanın meydana gelmediğinin de yazıldığı öğrenildi. Pilotlar, İran hava sahasında bulunduklarında Tahran'daki hava trafik kontrolörü ile iletişime geçiyor.

İşte saniye saniye facia böyle geldi

14:31:47:Kaptan Beril Gebeş:3.8 seviye 38 bin(feet) tırmanma

14:31:49:BG:Vertical speed ile tırmanıyorum

14:31:53:Ting diye tek bir uyarı sesi geliyor.Single chime denilen uyarı geliyor.İki pilotun arasındaki göstergelerde 10 Knot'luk fark var.

14:31:55: BG:Allah Allah,seninki ile benimki süratleri farklı

14:32:17:TC-TRB kuyruk tescili ile hava trafik kontrolörüne 38 bin feet'e tırmanış istiyorum

14:32:22:BG:Check list'i açar mısın?-(Arıza meydana geldiğinde pilotlar check-list'e gider.Yapılması gerekenler, her bir arıza için check-list'de yazar).

14:32:24:Kule tırmanışa izin veriyor

14:32:43:Sesten anlaşıldığına göre uçakta takat düşüşü var.Motorda bir takat azalması var.Gaz kesmişler.

14:33:47:Tekli bir uyarı sesi.Uyarı mesajı gelmiş

14:33:01:BG:Seviyeyi muhafaza edelim.Check-list'i açalım

14:33:05:İkinci pilot Melike Kuvvet check-list'te o başlığı açıyor ve okumaya başlıyor.

14:33:07:Tekrar bir uyarı mesajı geliyor

14:33:05:MK tekrar başlığı okuyor

14:33:16:BG:37 bin feet istiyor

14:33:31:Seviye uyarısı geliyor

14:33:33:Gaz kesmeye benzeyen bir ses duyuluyor

14:33:38:Süratle ilgili çeşitli kaygıları var onun hakkında iki pilot konuşuyor

14:33:39:BG:İkimizin sürati aynı değil

14:33:47:MK Check-list'deki tanımlamaları okuyor

14:33:53:Uçağın aşırı sürat aşımında verdiği sesli ikaz duyuluyor(Burası en önemli gelişme)

14:34:02:MK:Benim süratim düşüyor

14:34:10:pilotlar kontrolörden seviye 3.7 yani 37 bin feet'e alçalma talep eder

14:34:23:MK:Kaptanım burnu ezin.Siz ezmiyorsunuz burnu(Stall olduğunda uçağın burnunu aşağı vermek gerektiği için Melike Kuvvet, Beril Gebeş'i uyarıyor)

14:34:23:Süratle ilgili problem olduğundan kokpit ekibi hem fikir oluyor

14:34:32:Arıza ile ilgili uçağın kitapçığına bakıyorlar

14:34:36:Melike Kuvvet check-list maddelerini uygulamaya başlıyor

14:34:37:Sürat aşımı ikaz sesi geliyor 20 saniye boyunca geliyor(sürat aşımı uçaklar için çok tehlikelidir.Yapısal hasara sebep olabilir. Üreticinin izin verdiği maksimum süratin üzerine geçilirse parça kopması olabilir)

14:34:37:Pilotlar hava trafik kontrolöründen arıza nedeniyle 3.7.0'a alçalma talep ediyor

14:34:38:BG:Bir dakika için lütfen bekleyin

14:34:40:BG:problem yok(yolculara söylüyor)

14:34:45:BG ikinci pilottan hava trafik kontrol merkezine seviye alçalma talep etmesini istiyor.3.4.0 talep etmesini söylüyor

14:34:45:Kule uçağa seviye 3.8.0'ı(38 bin feet'te) muhafaza edin diyor

14:35:46:Düşen sürat nedeniyle kaygılanıyorlar

14:34:46:Oto pilotun attığının sesi duyuluyor.(Ya kendileri atıyor ya da oto pilot kendisi çıkıyor)

14:34:52:TC-TRB kuleden 3.7.0'a(37 bin feet) alçalma talep ediyor

14:34:54:BG: 85'deyiz diyor(muhtemelen motor takatıyla ilgili)

14:34:57:kule uçağa alçalmayı serbest kılıyor

14:34:57:Stall warning uyarısı ve stick shaker meydana geliyor. Uçak Stall'a giriyor.Yani süratsiz kalıp havada tutunamıyor.Stall uyarısı ve lövyenin sallanması başlıyor.(Uçak stall'a girdiğinde uyarmaya başlar lövye vibrasyona girerek tepki veriyor)

14:35:01:BG:85 N1'de benimki(Motor devri)

14:35:00: Stall uyarısı ve lövye vibrasyonu

14:35:04: Stall uyarısı ve lövye vibrasyonu

14:35:06:MK:Bırak!neden burnu tutuyorsun

14:35:07: Stall uyarısı ve lövye vibrasyonu

14:35:13:Seviye uyarısı var

14:35:15: Stall uyarısı ve lövye vibrasyonu

14:35:16:BG:Ben tutmuyorum!Kendi kendine oluyor(Kumanda almıyor gibi yorumlanabilir)

14:35:20: Stall uyarısı ve lövye vibrasyonu

14:35:21:MK:Niye çekiyorsun anlamıyorum(çekmemesi gerekiyor burnu aşağı doğru iterek vermesi lazım.Burnu alçaltması lazım)

14:35:23: Stall uyarısı ve lövye vibrasyonu

14:35:26:MK:Napabilirim

14:35:28:lövye vibrasyonu benzeri ses duyuluyor

14:35:32: Stall uyarısı ve lövye vibrasyonu

14:35:33:BG:Bana bir şey ver

14:35:36: Stall uyarısı ve lövye vibrasyonu

14:34:37:Uçak kuleye 3.4.0'a alçalma talep eder

14:34:40:MK:İrtifa kaybediyoruz

14:34:40:Lövye vibrasyonu benzeri ses

14:35:44: Lövye vibrasyonu sesi

14:35:47:BG yolculara: "korkmanıza gerek yok,problem yokö diyor

14:35:49: Stall uyarısı ve lövye vibrasyonu

14:35:52: Stall uyarısı ve lövye vibrasyonu

14:35:53:BG:Flight director'leri alır mısın?

14:35:56: Stall uyarısı ve lövye vibrasyonu

14:36:01:N1 gitti(Motor devir göstergeleri kaybolduğu yorumlanıyor)

14:36:05: Stall uyarısı ve lövye vibrasyonu

14:36:09: Stall uyarısı ve lövye vibrasyonu

14:36:12: Stall uyarısı ve lövye vibrasyonu

14:36:15: Stall uyarısı ve lövye vibrasyonu

14:36:22: Stall uyarısı ve lövye vibrasyonu

14:36:36: Stall uyarısı ve lövye vibrasyonu

14:36:45:N1 gitmesiyle ilgili kaygılanıyorlar onunla meşgul oluyorlar

14:37:17:Üçlü uyarı sesi geliyor

14:37:24:Üçlü uyarı sesi geliyor

14:37:27:Üçlü uyarı sesi geliyor

14:37:29:Sentetik bir ses duyulur motor yağı ikazı veriyor.Düşük yağ ikazı geliyor. Uçak yağ ikazı veriyor. (İhtimallerden biri yağ kaçağı var)

14:37:37.tekli uyarı sesi

14:37:49:tekli uyarı sesi

14:37:54:üçlü uyarı sesi

14:37:56:Kokpit ses kayıtları bitene kadar stall uyarı ve lövye vibrasyonu devem eder

14:37:57:TC-TRB emergency deklere eder

14:38:00: Kokpitte tek bir uyarı sesi

14:38:49:Uçak irtifa kaybetmeye devam ediyor

14:40:58:Uçak İranlı kontrolörün radarında kayboluyor.O sırada yakın bir noktada uçağı gören bir yolcu uçağının pilotundan TC-TRB'ye çağrı yapmasını talep ediyorlar. Yolcu uçağı pilotu çağrı yaptığını yanıt alamadığını kendi sistemlerinde,TC-TRB'nin hızlı bir irtifa kaybını gördüğünü bildiriyor.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv görüntü

12.10.2018 - 12.09 Haber Kodu : 181012074

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(yeni görüntü)

2- HALKALI'DA ÇATISI YANAN BİNADAKİ CAN PAZARI KAMERADA

- Mahsur kalan bir kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL

Küçükçekmece Halkalı'da bulunan bir binanın çatısı alev alev yandı. Yangında mahsur kalan kadının kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın bir anda büyüdü. Yangına müdahale için çok sayıda iftaiye ekibi sevkedildi. Saat 11.00 sıralarında çıkan yangın yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralan olmazken bina ve mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

Öte yandan yangının ilk anlarında yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerası yansıdı. Görüntülerde mahsur kalan bir kadının itfaiye tarafından kurtarıldığı görülüyor

Görüntü Dökümü:

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YENİ GÖRÜNTÜ

-Yanan müdahale

-Mahsur kalan kadın

-Kadının kurtarılması



GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

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-Yanan bina

-İtfaiyenin müdahalesi

-Bina sakinlerini

-Yaşanan panik

-Bina sakinleri ile röp.

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12.10.2018 - 12.23 Haber Kodu : 181012086_

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3- BAŞAKŞEHİR'DE ELEKTRİK KABLOLARI YERE SARKTI TRAFİK KİLİTLENDİ

*Eski İstanbul Caddesi üzerinden geçen elektrik kabloları yola sarktı. Sarkan kablolar nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

* Trafik yoğunluğu caddeye çıkan tüm ara sokakların yanı sıra Altınşehir Mahallesi'nde bulunan diğer caddelere de yansıdı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL

Başakşehir'de işlek bir caddenin üzerinden geçen elektrik kabloları yere sarkınca trafik kilitlendi. Saatlerce trafiğin içinde kalan vatandaşlar trafiğin az da olsa ilerlemesi için yoğun çaba sarfetti. Mahalle aralarına kadar sarkan trafik 2 saatin sonunda BEDAŞ ekiplerinin kabloları kesmesiyle açıldı.

Olay saat 10.00 sıralarında Altınşehir Meydan'ında meydana geldi. Eski İstanbul Caddesi üzerinden geçen elektrik kabloları yola sarktı. Sarkan kablolar nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu caddeye çıkan tüm ara sokakların yanı sıra Altınşehir Mahallesi'nde bulunan diğer caddelere de yansıdı.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Saatlerce trafiğin içinde kalan vatandaşlar trafiğin az da olsa ilerlemesi için yoğun çaba sarfetti. Bazı vatandaşlar araçların geçişi için beton bariyeri kaldırarak kilitlenen yolu açmaya çalıştı. Bir vatandaş ise yüksek araçların ve diğer araçların geçişi için sürücülere yön tarif etti. Yolun açılması için büyük çaba harcayan vatandalar ile bazı sürücüler arasında gergin anlar yaşandı. Çok sayıda belediye otobüsü ve yolcuları da trafikte kaldı. Bir otobüs şoförü "45 dakika da geçtik 1 saatte geri döneceğiz. Herkes işine geç kaldı herkes şikayetçi" diye konuştu.

BASIN MENSUPLARI DA TEHLİKE ATLATTI

Olayı görüntüleyen basın mensupları da büyük tehlike atlattı. Basın mensupları bir görgü tanığı ile röportaj yaptığı sırada geçmemesi gereken noktadan geçen bir kamyonet kablolara takıldı. Basın mensupları ve vatandaş devrilmek üzere olan direkten son anda uzaklaştı.

BEDAŞ EKİBİ KOŞARAK GELDİ

BEDAŞ ekipleri trafik yoğunluğu nedeniyle yaklaşık 2 saat sonra olay yerine ulaşabildi. Kuruma ait araçla olay yerine ulaşamayan bir görevli araçtan indi ve koşarak olay yerine ulaştı. Görevli ilk olarak kabloya giden elektrik akımını kesti. Bir süre sonra olay yerine ulaşan BEDAŞ aracındaki sepete binen bir başka görevli makasla kabloları kesmesiyle trafik normal seyrine döndü.

Görüntü Dökümü:

-Caddden görüntü

-Röportaj

-Direğin devrilmesi

-Yaşanan panik

-Vatandaşların yönlendirme yapması

-Trafikten görüntü

-Kabloyu tutanlar

-Ekiplerin gelmesi

-Müdahale etmesi

-Detaylar

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4 - GÜNEY AFRİKA'DAN UYUŞTURUCU MADDE GETİREN KADIN YAKALANDI



Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri 9 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği operasyonda Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Durban şehrinden gelen bir kadını takibe aldı. Polis ekipleri, Güney Afrika Cumhuriyeti uyruklu 33 yaşındaki F.F.M.'yi durdurarak valizinde arama yaptı. Yapılan aramada 9 parça halinde toplam 7 kilo 830 gram gelen esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.F.M. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



VALİZDEN ÇIKAN UYUŞTURUCULAR POLİS KAMERASINDA

Şüpheli F.F.M. isimli kadının pasaport kontrolünden geçtikten sonra polis ekipleri eşliğinde ilerlemesi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekipleri F.F.M.'nin valizinde arama yapması ve uyuşturucu maddeleri bulması görüntülendi.



Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Kadının gelişi

-Gözaltına alınması

POLİS KAMERASI

-Valizin aranması

-Uyuşturucu bulunması

-Detaylar

12.10.2018 - 12.29 Haber Kodu : 181012083_

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5- ADALET NÖBETİNDEKİ POLİS MÜDAHALESİ: 9 AVUKAT BERAAT ETTİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan gazetenin avukatlarının serbest bırakılması için 6 Nisan 2017'da başlatılan Adalet Nöbeti'nin ilkinde yaşanan polis müdahalesinde gözaltına alınan ve nöbete katılan 9 avukatın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, suçun yasal koşulları oluşmadığından tüm sanık avukatların beraatine karar verdi.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan avukat Kemal Aytaç geldi. Sanık Aytaç ve diğer sanıkları, çok sayıda meslektaşı temsil etti. Hakim, müşteki polislerin dinlenmesi kararından, dosyada güvenlik kamera görüntülerinin olması ve beyanlarının sonucu etkilemeyeceğini dikkate alarak vazgeçti.

"ORTADA SUÇ TEŞKİL EDECEK BİR EYLEM YOK"

Sanık Kemal Aytaç, "Eylemimiz tamamen hukukidir. Ortada suç teşkil edecek bir eylem yoktur. Beraatimi isterim" dedi. Tüm sanıkları temsilen söz alan Bahri Bayram Belen de müvekkillerin beraatini talep etti.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Mahkeme, tüm sanıkların üzerlerine atılı "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçunun yasal koşulları oluşmadığından beraatlerine karar verdi.

İDDİANAME

İddianamede, sanık avukatlar Gökmen Yeşil, Erkan Sabri Ünüvar, Kemal Aytaç, Diren Yeşil, Hatice Nur Gök, İsmail Anıl Başoğlu, Kıvanç Kayaoğlu, Özge Serdar, Sevinç Sarıkaya'nın "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan 3 yıla kadar hapisleri isteniyordu.

Görüntü Dökümü:(arşiv)

-Olaylardan görüntü

12.10.2018 - 12.09 Haber Kodu : 181012075_

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