DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3



(ÖZEL)

1- KÜÇÜK ÇOCUĞUN MUCİZE KURTULUŞU KAMERADA

* Güngören'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet kaldırımda bekleyen iki çocuktan birini altına alarak kırtasiye dükkanına girdi.

* Kaza sonrası, kamyonetle iş yerinin arasında kalarak yaralanan küçük çocuğu çevredekiler kurtardı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Kaza Güngören, Güven Mahallesinde önce gün akşam saat 19.50 sıralarında meydana geldi. Abdi İpekçi Caddesi'nde ilerleyen kamyonetin sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada annesinin okuldan aldığı 10 yaşındaki Yusuf İshak Durmuş, arkadaşı ile birlikte yolun karşısına geçti. Kamyonet hızla kaldırımda annelerini bekleyen çocuklardan Yusuf İshak Durmuş'u altına alarak kırtasiye dükkanına girdi.

KAMYONETİN ALTINDA KALAN KÜÇÜK ÇOCUĞU VATANDAŞLAR KURTARDI

Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koşarak, kamyonet ile kırtasiye vitrininin arasında kalarak yaralanan küçük çocuğu bulunduğu yerden kurtarmak için seferber oldu. Çevredekilerin yardımıyla kamyonetin altından kurtarılan yaralı küçük çocuk önce en yakındaki özel hastaneye daha sonra da Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, hafif yaralanan sürücüyü önce hastaneye daha sonra da ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kaza sonrası iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olay anı başka bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçen iki çocuğun arkalarından annelerinin geldiği görülüyor. Kaldırımda annelerinin gelmesini bekleyen çocukların üzerine bir anda kamyonet geliyor. Hızla gelen kamyoneti gören çocuklardan biri son anda hamleyle kamyonetin altında kalmaktan kurtulurken, 10 yaşındaki Yusuf İshak Durmuş ise kamyonetin çarpmasıyla kırtasiye dükkanının vitrinine savruluyor. Küçük çocuğun kamyonet ile iş yerinin vitrininin arasında kaldığını gören vatandaşlar hemen yardıma koşuyor. Vatandaşların uzun uğraşları sonucu kamyonet iş yerinin önünden geri çekiliyor.

ÇOK ŞÜKÜR OĞLUM ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kaza sonrası hastanede tedavi altına alınan 10 yaşındaki Yusuf İshak Durmuş'un babası Bekir Durmuş, "Çocuğu annesi okuldan almış. Eve geçerken evin iki bina yanında kaldırımda yürürken karşıdan gelen bir kamyonet hızını kesmeyip muhtemelen uyuşturucu kullanmış görgü tanıkları öyle söyledi. Hızını kesmeden direk kaldırımdaki beton saksıyı kırıp dükkanın içine giriyor. Annesi zaten çocuğun iki üç adım arkasında kaldırımda olduğu için rahat rahat kaldırımdan gidiyorlar. İki çocuk var, diğeri kaçıyor benim çocuk kaçamıyor. Kamyonet camı kepengi kırıp dükkanın içine kadar giriyor. Mahalledeki gençler de olaya müdahale etmek için gidiyorlar. Olay yerinde adamın ayağı halen gazda, kamyoneti lastikleri pati çeker vaziyette kamyonetin tavanı yüksek olduğu için binanın duvarına vuruyor. Kamyonet sıkıştığı halde gitmeye çalışınca mahalledeki gençler çekip sürücüyü alıyorlar" dedi.

"GÜNGÖREN'DE ÖZEL BİR HASTANEYE GETİRİLİYOR AMA HASTANE KABUL ETMİYOR"

Kazada çene kemiği ve dişleri kırılan küçük Yusuf'un ameliyat edildiği öğrenildi. Baba Bekir Durmuş, "Allah'a şükür gayet iyi şu anda, şimdilik bir sıkıntı yok. Ameliyattan sonra tekrar filmleri çekildi. Doktor sonra gelerek kontrol edecek. Şu ana kadar gayet iyi. Ameliyat sonrası konuşamıyor, telefonla mesajlaşıyoruz. Olay anı ile ilgili, farkındaydım ama görmedim. En son gördüm zaten. Gördüğüm zaman dibimdeydi yazdı. Ayrıca bana ameliyattan önce, 'benim ne suçum vardı baba dedi' " dedi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ:

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- Olay anına ait güvenlik kamera görüntüsü

- Çocukların yolun karşısına geçmesi

- Çocukların arkalarından annelerinin gelmesi

- Kamyonetin çocukların üzerine gelmesi

- Kamyonetin çocuğa çarparak dükkana girmesi

- Diğer ikinci çocuğun son anda kurtulması

- Yardıma koşan vatandaşlar

- Kamyonetin geri çekilmesi

- Kalabalıktan görüntü

- Genel ve detaylar

- Genel ve detaylar

AKTÜEL

- Olayın meydana geldiği iş yerinden görüntü

- Kamyonetin girdiği dükkandan görüntü

- İş yeri sahibi ile röp.

- Baba ile röp (Bekir Durmuş)

- Genel ve detaylar

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ:

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- Kamyonetin çekilmesi

- Polisin çalışması

- Görgü tanığı ile röp

- Genel ve detaylar

06.10.2018 - 12.54 - Haber Kodu : 181006074

06.10.2018 - 12.32 - Haber Kodu : 181006070

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(GENİŞ HABER)

2- MERAL AKŞENER GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,()

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, evinin önündeki olaylarla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener, "Ben evimin önüne gönderilen insanlarla ilgili şikayetçi olmadı. Çünkü talimat alıp, gereğini yapmak zorunda kalmışlar. Esasında sorgulanması gereken gönderen iradedir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yenikapı'da yapılan "Elazığ Tanıtım Günleri"ne katıldı. Akşener, burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'li McKinsey ile ilgili "Bütün Bakan arkadaşlarıma, 'Bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız' dedim. Hiç gerek yok, biz bize yeteriz" sözlerinin sorulması üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kararını elbette çok olumlu buluyoruz. Bu hizmet alımına ilk karşı çıkan siyasi parti biziz. Uyarılarımızın dikkate alınmasından memnuniyet duyuyoruz. Doğru bir iş yapılmıştır, teşekkür ederiz" dedi.

EVİNE YAPILAN SALDIRI

Akşener, İstanbul'da evinin önündeki olaylarla ise, "Hep kadın kimliğim üzerinden tartışıldı konu. Ama esas o değil. Türkiye çok partili döneme geçildiğinden beri, sert siyasi polemiklerin yaşandığı bir ülkedir. Siyasi tarih okumuş ve anlatmış bir akademisyen olarak bugüne kadar hiçbir siyasi partinin genel başkanının evinin önünde böyle bir nümayiş, böyle bir çirkinlik yaşanmamıştır. Rahmetli İsmet İnönü ve rahmetli Celal Bayar'ın polemiklerinden yola çıkarak söylüyorum. Tarihinde yok bu. Bunu çok manidar buluyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın İçişleri Bakanı'nın, İstanbul Valisi'nin İstanbul Emniyet Müdürü'nün tutumları için teşekkür ediyorum. Ben evimin önüne gönderilen insanlarla ilgili şikayetçi olmadım. Çünkü talimat alıp, gereğini yapmak zorunda kalmışlar. Esasında sorgulanması gereken gönderen iradedir. Türkiye bu tür gerilimlerin bitmesi gereken bir dönemde. Zaten yeteri kadar derdimiz var, yeteri kadar gerilim alanlarımız var. Bir siyasi partinin genel başkanının evinin önünde nümayiş yapılmasını kamuoyunun dikkatine bırakıyorum" şeklinde değerlendirdi. Akşener, MHP Üsküdar İlçe teşkilatının görevden alınmasının sorulması üzerine ise, "Doğru bir karar" dedi.

AYAĞINDAN SİNİR ALINDI

Meral Akşener, sargılı olduğu görülen ayağının sorulması üzerine ise, "Ayağımdan bir sinir alındı. Hem de bir çivi çakıldı. Şimdi iyileşiyorum. Yavaş yavaş bu aparatı da atacağım" diyerek, ağrı şikayeti ile bu tedaviyi gördüğünü ifade etti.

Görüntü Dökümü:

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- Akşener'in açıklamaları

- Detaylar



06.10.2018 - 12.37 - Haber Kodu : 181006071

FEED

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3- AKŞENER: SAHİBİNİN SESİ OLANLAR MUHATABIMIZ DEĞİLDİR

*İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bir başka siyasi partinin sanki yerine oynayan ve karşıtı olan onun bir diğer cüzü olan siyasi yapı haline getirilmek isteniyoruz. Bu dümeni, bu oyunu görmüş durumdayız. Sahibinin sesi olanlar muhatabımız değildir"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığı devir teslim törenine katıldı. Törende İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini Buğra Kavuncu, Ersin Beyaz'dan devraldı.

İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreninde bir konuşma yapan Genel Başkan Meral Akşener, "Biz burada bir bayrak değişimi yapmıyoruz, bir kardeşimiz Ankara'da benimle çalışacak. Benimle çalışan çok değer verdiğim bir başka kardeşimde İstanbul İl Başkanı olacak. Ersin'i aldım emanetimdedir, Buğra'yı getirdim, emanetimdir" dedi.

"BU DÜMENİ, BU OYUNU GÖRMÜŞ DURUMDAYIZ"

Akşener, "Benim evim İstanbul'da. Benim için İstanbul 'evim' demek. Benim için İstanbul bir rüya demek, 'kızıl elma' demek. Onun için sağa sola bakmadan, vakur, çalışkan, sakin sağ duyulu bir dümen çevriliyor. Bu kelimeyi özellikle seçtim. Bir başka siyasi partinin sanki yerine oynayan ve karşıtı olan onun bir diğer cüzü olan siyasi yapı haline getirilmek isteniyoruz. Bu dümeni, bu oyunu görmüş durumdayız. Sahibinin sesi olanlar muhatabımız değildir. Yoluna bakacaksınız, yolunuza bakacaksınız, İstanbul'u iyi yapmak için, İstanbul'a iyilik yapmak için hep beraber yürüyeceğiz" şeklinde konuştu. Akşener'in konuşmasının ardından görev teslim töreni gerçekleştirildi.



Görüntü Dökümü:

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- Akşener'in açıklamaları

- Devir teslimden görüntüler

- Detaylar

06.10.2018 - 15.44 - Haber Kodu : 181006123.

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4- TÜRK ARAP MEDYA DERNEĞi'NDEN SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE AÇIKLAMA

*Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı

*"İstanbul'dan kendilerine sesleniyoruz. 'Sayın Veliaht mademki bu kapıyı bize açacaktın, neden 4 gün bekledin? Sayın Veliaht sözlerinde samimi isen, kapıyı açtığın gibi kamera görüntülerini de bizimle paylaş.'"



Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Taner YENER/İSTANBUL,()

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından kendisinden 5 gündür haber alınamayan Washington Post Yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için bugün konsolosluk önünde basın açıklaması düzenledi. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın açıklamasının kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Kışlakçı, "Şimdi bizde Türk Arap Medya Derneği olarak peygamberimizin müjdelediği kentten İstanbul'dan kendisine sesleniyoruz. Sayın veliaht, madem ki bu kapıyı bize açacaktın neden 4 gün bekledin?" dedi.

Beşiktaş Levent'te bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından kendisinden 5 gündür haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için bugün konsolosluk önünde üyesi olduğu Türk Arap Medya Derneği basın açıklaması yaptı.



"ÖLDÜRÜLDÜĞÜ HABERLERİN DOĞRU OLMADIĞINA İNANIYORUZ"

Dernek başkanı Turan Kışlakçı "Cemal Kaşıkçı bütün dünyanın tanıdığı saygın bir gazeteci olduğu gibi şu anda yaşanmakta olan gerginliğin iki tarafındaki ülkeleri de çok sever bir yurttaştı. Cemal ülkesi Suudi Arabistan'a güvenmeseydi bu binaya girmezdi. O da güvendi ve girdi. Ancak halen kendisinden haber alınamıyor. Bu da akıllara bir çok soruyu getiriyor. Öncelikle şunu belirtelim ki, biz Cemal'in bu binadan çıkmadığına, başka bir deyişle yürüyerek çıkmadığına adımız gibi eminiz. Dört günden beri bir çok trol twitter hesabından dillendirilen, 'öldürüldü' ya da 'Riyad'a götürüldü' iddialarına Suudi Arabistan'ın, kadim dostu Türkiye'nin emaneti olarak İstanbul'da bulunurken kapılarına kadar gelmiş bir münevverine böyle bir vahşeti uyguladığına bir an bile inanmıyoruz. Suudi Arabistan gibi barış dini İslam'ın sancaktarlarından biri olan bu değerli ülkeye ve o ülkenin bilge kralına böyle bir icraatı yakıştıramıyoruz. Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü haberlerin doğru olmadığına inanıyoruz."

"KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ DE BİZİMLE PAYLAŞ"

"İşte bu yüzden 4 günden beri bu kapının önünde siz değerli medya mensupları aracılığıyla tüm dünyaya Cemal içeride ve çıkacaktır diye sesleniyoruz. Dün geç saatlerde veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın açıklamaları bizim için çok değerlidir. Kendileri elçiliğin kapılarını Türk yetkililere açacağını mecbur olmadığı halde arama iznini vereceğini ifade etmişlerdir. Şimdi biz de Türk Arap Medya Derneği olarak, Peygamberimizin müjdelediği kentten, İstanbul'dan kendilerine sesleniyoruz. 'Sayın Veliaht mademki bu kapıyı bize açacaktın, neden 4 gün bekledin? Sayın Veliaht sözlerinde samimi isen, kapıyı açtığın gibi kamera görüntülerini de bizimle paylaş.'"

" BU KAPIDAN YÜRÜYEREK ÇIKMADI BUNA EMİNİZ"

"Sayın veliahttan kamera görüntülerini bizimle paylaşmasını talep ediyoruz. Cemal Kaşıkçı bu kapıdan yürüyerek çıkmadı buna eminiz. Trol hesaplardan günlerdir ifade edilen, Cemal Kaşıkçı öldürüldü ifadelerinin doğru olmadığına inanıyoruz. Başka bir yere götürülmüş olabilir, ülke içinde olabilir, Riyad'a götürülmüş olabilir. Biz Cemal Kaşıkçı'nın hayatından endişe ediyoruz. Lütfen Cemal Kaşıkçı'yı salıversinler."



Görüntü Dökümü:

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-Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan görüntü

-Basın açıklamasının yapılması

-Konsolosluk önünde bekleyen gazeteciler

-Genel ve detaylar

06.10.2018 - 14.55 - Haber Kodu : 181006106

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5- SULTANGAZİ'DE POMPALI TÜFEKLİ MARKET SOYGUNU KAMERADA

Haber-Kamera : Ali AKSOYER-Alper KORKMAZ-Emin YEŞİL/İSTANBUL,()

SULTANGAZİ'de bir markette pompalı tüfekle soygun yapan iki sevgili polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin soygunu uyuşturucu parası için yaptığı tespit edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Sultangazi ilçesi, Yunus Emre Mahallesinde bulunan bir markette dün saat 15.30 da bir market soygunu gerçekleşti. Güvenlik kamera kayıtları ve görgü şahitlerinin ifadelerine göre müşteri gibi içeri giren biri kadın iki kişi bir süre dolaştıktan sonra kasaya yöneldi. Erkek olan şüpheli bez parçasına sararak gizlediği silahını çıkararak bir el ateş edip kasadaki paraları istedi. Kasada bulunan 535 lirayı alan şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerası kullanılarak şüphelilerin kaçtıkları otomobilin plakası tespit edildi. Polis kısa süre içinde otomobili Gaziosmanpaşa'da bir internet kafenin önünde park halinde buldu. Polis düzenlediği operasyonda internet kafede olduğunu tespit ettiği iki şüpheliyi gözaltına aldı. Murat A.(30) ile Neslihan A.(23) Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Otomobilde yapılan aramada ise soygunda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi.

Polisin yaptığı soruşturmada birlikte aynı evde kaldıkları öğrenilen şüphelilerin uyuşturucu parası bulabilmek için market soygununu gerçekleştirdikleri öğrenildi. Şüphelilerin soygunun hemen ardından uyuşturucu alıp kullandıkları tespit edildi. Şüpheliler adliyeye gönderildi.

EK GÖRÜNTÜLER

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-Güvenlik kamerasıgörüntüsü

-Şüphelilerin gelişi

-Markete girişi

-Soygun anı

-Aktüel görüntüler

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

Görüntü dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Aktüel görüntüler

-Olay yerinden görüntü

-Kasiyerin ağlaması

-Genel ve detaylar

06.10.2018 - 14.01 - Haber Kodu : 181006097

06.10.2018 - 14.12 - Haber Kodu : 181006099

06.10.2018 - 14.40 - Haber Kodu : 181006121

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6- KÖPRÜ ALTINA SIKIŞAN TIR TRAFİĞE NEDEN OLDU

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,()

Bağcılar'da trafo yüklü TIR, 100 Yıl köprüsü altına sıkıştı.

Kaza saat 10.30 sıralarında O-3 bağlantı yolu Bağcılar 100 Yıl Köprüsü Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur'dan Fatih'e iki adet beton trafo kabini taşıyan Zafer Elmas kontrolündeki TIR köprü altına çarparak sıkıştı. Çarpanın etkisiyle trafo kabininin çatı kısmını oluşturan beton blok yerinde sökülerek yola devrildi. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapanırken, Aksaray istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kimsenin yara almadığı kazada ihbar üzerine olay yerine polis ekibi ve vinç sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Trafikten görüntü

Tırdan görüntü

Trafo kabinlerinden görüntü

Sürücü ile röportaj

Diğer detaylar

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7- AVUKAT ÖMER KAVİLİ 24 SAAT DOLMADAN TAHLİYE EDİLDİ...

Özden ATİK / İstanbul, - SİLİVRİ'de görülen bir davada, mahkeme heyeti ile tartışıp hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınarak dün gece tutuklanan avukat Ömer Kavili, bu sabah tahliye edildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli kontrol şartıyla tahliye talebi üzerine dün gece tutuklanan avukat Ömer Kavili'nin tutukluluğu Silivri Sulh Ceza Hakimliği'nce dosya üzerinden yeniden ele alındı. Mahkeme kararında, "Tutuklama kararının CMK 100 ve devamı maddelerinde belirtilen katalog suçlardan birine dayandırılmadığı ve tutuklama tedbirinin güvenlik tedbiri olduğu, ölçülü olması hususu gözönünde bulundurularak zorunlu olmayan hallerde verilemeyeceği düşünüldüğünde, şüphelinin üzerine atılı suçların hakaret ve kamu görevlilerine karşı görevi yaptırmamak için görevi yaptırmamak için direnme suçları olduğu, tutuklama için ölçülülük şartının bu suçlar için gerçekleşmediği görülmekle, şüphelinin kaçma şüphesinin bulunmadığı, avukat ve sabit ikametgah sahibi olduğu, yargılamanın bu aşamada tutuksuz yapılabileceği dikkate alınarak her iki suçtan da ayrı tahliyesine karar verildiği" belirtildi. Mahkeme, Kavili hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasına da karar verdi.

İKİ AYRI SUÇTAN TUTUKLANMIŞTI

Silivri'de İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen DHKP-C davasında, mahkeme heyetiyle tartışıp hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan avukat Ömer Kavili dün jandarma tarafından gözaltına alınarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarılmıştı. Tutuklanması talebiyle Silivri Sulh ceza Hakimliği'nce sevk edilen avukat Ömer Kavili'nin "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" suçlarından tutuklanmıştı.



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8- FIRINCILAR : ŞU AN 10 KURUŞ KAZANIYORUZ

Özgür Deniz KAYA-Cansel KİRAZ-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,() - İSTANBUL'da Vali Vasip Şahin'in "ekmeğe zam yok" açıklamasının ardından fırıncılar karlarının az olmasından şikayetçi.

Fatih'te fırıncılık yapan Yılmaz Gür, "200 gram bir ekmeğin maliyeti şu anda 85 kuruş. 1,25 TL'den satıyoruz. Fırıncının dönebilmesi için 1,50 TL olması şart. Unlara zam olmasın biz de ekmeğe zam yapmayız" dedi.

"EN BÜYÜK PROBLEMİMİZ FAHİŞ BAYİ KÂRLARI"

Bakkal ve marketlere verilen kâr oranının yüksek olduğunu söyleyen bir başka fırıncı Turgay Sarıhan ise "Un ve diğer maliyetlerimiz son 3 ayda aşırı derecede yükseldi. Bunun önüne geçilemiyor; ama ekmek fiyatının geri çekilmesi isteniyor. 200 gram ekmek fiyatının 1,25 TL kalmasını istiyoruz. Bu fiyatın altında satarsak zarar ederiz. Bakkal ve marketlere fahiş derecede bayi kârı verilmekte. Bunun önüne fırıncı olarak geçemiyoruz. Bu bizim en büyük problemimiz" diye konuştu .

"10 KURUŞ KAZANIYORUZ"

Sarıhan, " 200 gramlık bir ekmeğin maliyeti sadece un, tuz, su, maya, odun veya doğal gaz kullanımıyla 45 kuruş. Günde 2 bin ekmek çıkaran fırının, diğer giderleri de içine koyduğumuzda 200 gram bir ekmekte ortalama 95 kuruş. 20 kuruş da bayi kârı verdiğimiz zaman, 1 lira 15 kuruşa geliyor. Şu an 10 kuruş kazanıyoruz" diye konuştu.

Sarıhan, "200 gram ekmeği 1 liraya düşürürsek veya 250 gram ekmeği 1,25 TL'ye çektiğimiz anda, bu zarar demektir. Bugünkü fiyatın korunmasını istiyoruz. Bundan aşağıya satarsak un alamayacağız, işçimize ödeme yapamayacağız. Kapasitesi olmayan fırıncılar kapatıp gidecek. İstanbul'da bugün 3 bin 300 olan fırın sayısı, sene sonuna kadar binlere düşer" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 50 KAPASİTE İLE ÇALIŞAN FIRINI ZOR BULURSUNUZ"

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz ise ruhsatsız fırınlara dikkat çekti. Yazılı bilgi veren Yılmaz, "İstanbul'da fırınlar yüzde 40 kapasite ile çalışıyor. Yüzde 50 kapasite ile çalışan fırını zor bulursunuz. Bunun da nedeni, yine İstanbul'da bine yakın ruhsatız fırının olması. Eğer zabıtalar gerekli denetimleri yaparsa, ruhsatı olan, vergisini ödeyen fırınlarımızın üretim kapasitesi artacak, bununla beraber kârları da artacaktır" dedi.

VALİ ŞAHİN: 200 GRAM EKMEK 1 LİRA, 250 GRAM EKMEK 1,25 LİRAYA TÜKETİCİLERE ULAŞMIŞ OLACAK

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 3 Ekim'de yaptığı açıklamayla, İstanbul'da ekmek fiyatlarında bir değişiklik olmayacağını belirterek, "İstanbul'da 200 gram ekmek 1 lira, 250 gram ekmek 1,25 liraya tüketicilere ulaşmış olacak" dedi. Hem valilik ve odaların hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin sıkı bir şekilde denetleme yapacağını kaydeden Şahin, "Fahiş fiyat uygulayanlar hakkında da gerekli yasal müeyyideler uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Fatih'te fırıncılarla röportaj

-Ekmek fırınından detaylar



06.10.2018 - 12.19 - Haber Kodu : 181006063

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9- İSTANBUL'UN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU'NUN 95. YILI KUTLANDI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul

'İstanbul'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 95. yılı törenle kutlandı. İstanbul Valiliği tarafından Cemal Reşit Rey (CRR) Kongre ve Sergi Salonu'nda düzenlenen kutlama programına İstanbul Valisi Vasip Şahin, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan programda, İstanbul'un kurtuluşunu konu alan oyunlar sahnelendi. Daha sonra 'İstanbul'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 95. Yıl Dönümü dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Görüntü Dökümü:

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- Valinin görüntüsü

- Törenden görüntüler

- Detaylar



06.10.2018 - 12.28 - Haber Kodu : 181006064

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10- İSTANBUL'UN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU'NUN 95. YILI KUTLANDI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul

'İstanbul'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 95. yılı törenle kutlandı. İstanbul Valiliği tarafından Cemal Reşit Rey (CRR) Kongre ve Sergi Salonu'nda düzenlenen kutlama programına İstanbul Valisi Vasip Şahin, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan programda, İstanbul'un kurtuluşunu konu alan oyunlar sahnelendi. Daha sonra 'İstanbul'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 95. Yıl Dönümü dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Valinin görüntüsü

- Törenden görüntüler

- Detaylar



06.10.2018 - 11.33 - Haber Kodu : 181006044

