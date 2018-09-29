DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- CUMHURBAŞKANI VEKİLİ FUAT OKTAY'IN ACI GÜNÜ (1)

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Güven USTA - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, annesi Şaziye Oktay'ı son yolculuğuna uğurluyor.

83 yaşındaki Şaziye Oktay, İstanbul'daki evinde dün hayatını kaybettii. Annesinin vefat haberini Yozgat'ta alan Oktay, öğleden sonraki programlarını iptal ederek İstanbul'a geldi.

Şaziye Oktay için Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Binali Yıldırım da katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeden görüntüler

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2- AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BERGER'DEN BÜYÜKADA'DAKİ YETİMHANEDE İNCELEME

* AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger,

"Umuyorum ki burası restore edilerek Türkiye'nin diğer önemli kültürel miras alanlarına eklenebilir"

Haber-Kamera: Enver ALAS - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL,

Avrupa'nın Tehlike Altındaki 7 Kültürel Mirası'ndan biri olarak seçilen Büyükada'daki Eski Rum Ortodoks Yetimhanesini inceleyen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Umuyorum ki burası restore edilerek Türkiye'nin diğer önemli kültürel miras alanlarına eklenebilirö dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve eşi Marilena Georgiadou-Berger ile birlikte iki günlük bir ziyaret için Adalar'a geldi. Ziyaretini Avrupa Kültürel Miras yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştiren Büyükelçi Berger, Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, Eski Büyükelçi Yalım Eralp, Patrikhane yetkililerinin de aralarında olduğu bir heyetle Büyükada'daki eski Rum Yetimhanesi'nde incelemelerde bulundu. Ziyaretin ardından basın mensuplarına bir açıklama yapan Büyükelçi Berger, 2018'in Avrupa'da kültürel mirasın yılı olduğunu bu nedenle de kendisinin Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki kültürel miras noktalarını ziyaret ettiğini söyledi. Büyükada'ya ilk defa geldiğini belirten Berger, "Buradaki kültürel zenginlikten etkilendik. Burada sivil toplumun oldukça aktif olduğunu gördük. Bu kültürel zenginliği canlı tutmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

"ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VEREBİLECEK MİYİZ"

AB Büyükelçisi Berger, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan yetimhane için ise şunları söyledi:

"Bugün önemli bir yerdeyiz. Avrupa Bizim Derneği tarafından en çok tehlike altında olan 7 yer programına dahil edilen bu yetimhanedeyiz. oldukça önemli bir yer. Umuyorum ki burası restore edilerek Türkiye'nin diğer önemli kültürel miras alanlarına eklenebilir. Türkiye'de yakın zamanda restore edilmiş çok etkileyici yerler gözlemledim. Burada da çok güçlü bir sivil toplum var. Burayı aktif tutmaya çalışıyorlar. Biz de 'elimizden gelen desteği verebilecek miyiz?' diye çalışıyoruz."

BELEDİYE BAŞKANI AYKAÇ: BÜYÜKELÇİMİZİN KATKILARINI BEKLİYORUZ

Belediye Başkanı Aytaç ise Adalar'da birçok kültürel mirasa sahip olduklarını ancak bunlar arasında birçoğunun onarıma muhtaç olduğunu söyledi. Yetimhanenin de bunlardan biri olduğunu aktaran Aytaç, "19 yüzyılda yapımına başlanmış, günümüze değin bu hale gelmiş. Bu anlamda AB Büyükelçimizin katkılarını bekliyoruz. Bu ziyaretten dolayı oldukça memnunuz" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından AB Büyükelçisi Berger, Adalar'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle 'yuvarlak masa' toplantısında bir araya geldi. Toplantıda yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan yetimhanenin kurtarılması, restorasyonu gibi konular görüşüldü.

EN FAZLA TEHLİKE ALTINDAKİ 7 MİRAS ALANLARINDAN BİRİ DE YETİMHANE

Avrupa'nın kültürel mirasın korunmasında öncü kuruluşu Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası, Büyükada Rum Ortodoks Yetimhanesini 2018 yılı Mart ayında bu yıl için Avrupa'nın en fazla tehlike altındaki miras alanlarını belirlemişti. Avrupa'nın kültürel mirasının kıymetli bir örneği olan Büyükada Rum Yetimhanesi, Avrupa'nın en büyük dünyanın ise ikinci en büyük ahşap yapısı olarak kabul edilmektedir. Yapı 1900'lerin başında Prens Adaları kentin kozmopolit karakterini yansıtan, İstanbul'daki değişik dini ve etnik kökenden gelen cemaatlerin tercih ettiği yazlık bir mekâna dönüşmüştür. Yetimhane o dönemi ve dönemin toplum yapısını yansıtması açısından önemlidir.



Görüntü Dökümü

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-AB Büyükelçisi Berger ve beraberindekiler

-Yetimhanenin gezilmesi

-Yetkililerden bilgi alınması

-Büyükelçinin eşiyle incelemeleri

-Yetimhanenin yıkılan yerlerinin incelenmesi

-Büyükelçi Berger'in açıklamaları

-Adalar Belediye Başkanı ile röp

-Heyetin yetimhane içindeki incelemeleri

-Heyetin çıkışı

-Tanihi yaypının yıkılan bölümleri

-Binadan kopan parçalar

-Yetimhanenin içinde bulunan bir piano

-Yetimhanenin havadan görüntüleri

29.09.2018 - 14.24 Haber Kodu : 180929095

29.09.2018 - 14.26 Haber Kodu : 180929096

29.09.2018 - 14.28 Haber Kodu : 180929097

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3- BAKANLIK "TEHLİKELİ" ONLAR "TEHLİKESİZ" DİYOR

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Tehlikeli" ve "Çok Tehlikeli" olarak sınıflandırdığı 33 mesleği yapanlara "Mesleki Yeterlilik Belgesi" zorunluluğu getirdi. Buna göre, 33 mesleği icra edenler, "Mesleki Yeterlilik" belgesi olmadan çalışamayacaklar. Bu mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran iş yerlerinde, işveren veya işveren vekiline kişi başı 627 lira ceza kesilecek.

Belge zorunluluğu getirilen 33 meslek arasında, otomotiv kaportacıları, PVC doğrama montajcısı, metal kesimci, motor testçileri, tren makinisti, makine montajcıları da yer alıyor. Belge için alınan eğitimde iş güvenliği konusunda dikkat çekiyor. Ustalara iş güvenliği alanında eğitim veriliyor. Ancak tehlikeli meslekler arasında yer alan otomotiv kaportacıları mesleklerinin tehlikeli olduğun habersiz ve tehlikeli bir meslek yaptıklarını da düşünmüyorlar.

"BEN GELMİŞİM 50 YAŞIMA, BİZİM İÇİN GEÇERSİZ O"

Kaporta ustası Cumali Türktaş, kaportacılığın tehlikeli meslek olduğunu ilk defa duyduğunu belirterek, "Eğitim illaki iş için gereklidir. İş güvenliği için eğitim şart" dedi. Kaporta ustası Ramazan Yıldırım da eğitimden haberi olmadığını dile getirdi.

Bir başka kaporta ustası Hüseyin Yıldırım ise eğitimi sabah izlediği haberlerden öğrendiğini belirterek, "Ben gelmişim 50 yaşıma, bizim için geçersiz o. İşimizin tehlikesi bazen oluyor. Karpit kazanı patlar, dikkatsiz olursan kaynağı patlatırsın, arabayı yakarsın. Okuyunca daha geri kalıyorlar. Bugün çıraklık kursundan gelenler çekirdekten yetişenlerden daha avantajsız durumda. İş güveliği için de; sen kapıyı açık bırakırsan hırsız girer, iş güvenliği diye bir olay yok" diye konuştu. 40 yılı aşkın süredir kaporta ustalığı yapan İlyas Çukur da mesleğinin tehlikeli olmadığı kanaatinde.

"EĞİTİM KAPSAMINDA TAM OLARAK RANDIMAN ALINMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

İş Güvenliği Uzmanı Tolga Hüsmek ise Türkiye'de iş kazalarında çok fazla ölüm ve yaralanma meydana geldiğine dikkat çekerek, "Bunların bir çoğu da eğitim eksikliğinden kaynaklanıyor. Önümüzdeki dönemde kazaların azalması konusunda eğitimler faydalı olacaktır. Eğitim için tanınan süre 12 ay uzun ama eğitim kapsamında tam olarak randıman alınmadığını düşünüyorum. Sonuçların daha iyi olması için aslında devletin 2020 yılına kadar bir teşvik sistemi var. İş verenlerin bu konuda daha hassas davranması ve eğitime çalışanların katılmasını lazım. Esnaf açısından ise eğitimlerin maliyet dezavantajı yok. Sınav sonucunda, sınav ve belgelendirme ücretleri 2020'ye kadar devlet tarafından İşsizlik Fonu'ndan karşılanıyor. Çalışma Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde söz konusu meslek grupları sorgulanıyor. Firmaların faaliyet alanında bu meslek grupları varsa ve eğitimleri yoksa, ceza veriliyor ve uyarılarla çalışanlara eğitim verilmesi sağlanıyor" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Hüsmek ile röportaj

- Ustalarla röportaj

- Kaportacı dükkanından görüntüler

- Ustaların çalışması

- Detaylar



29.09.2018 - 14.04 Haber Kodu : 180929092

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4- ÇAKMAK GÖZÜNE ZULALANMIŞ UYUŞTURUCU BÖYLE BULUNDU

Haber: İstanbul

Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda 2 kilo 570 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelinin uyuşturucuyu otomobildeki çakmak gözünün altına sakladığı tespit edildi

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Polisleri, 27 Eylül'de ilçedeki bir parkta şüpheli hareketler sergileyen iki kişiyi takibe aldı. Gözaltına alınan M.F. ve S.B'nin üzerinden 4 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerin uyuşturucu maddeyi M.R'den tedarik ettiklerini söylemesi üzerine buluşma ayarlandı. Otomobili ile gelen M.R. polis tarafından gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada çakmak gözünün altına saklanmış 120 gram evinde yapılan aramada ise 2 kilo 570 gram bonzai, 2 hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. M.F. ve S.B. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, M.R'nin emniyetteki işlemleri

sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-POLİS KAMERASI

-Otomobilde yapılan arama

-Gizli bölmenin bulunması

-Uyuşturucuların ele geçirilmesi

-Detaylar

29.09.2018 -12.43 Haber Kodu : 180929067_

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5- SOKAK ORTASINDA TEKME-TOKAT KAVGA KAMERADA

İstanbul

Kağıthane'de iki kişi sokak ortasında tekme-tokat kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde iki kişi arasında henüz bilinemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürüde büyüyerek kavgaya dönüştü. Suriyeli olduğu belirtilen iki kişi tekme-tokat birbirlerine saldırdı. Çevredekiler araya girmeye çalışsa da başarılı olamadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-Kavgadan görüntü

-Detaylar

29.09.2018 - 13.19 Haber Kodu : 180929078

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