DHA İSTANBUL BÜLTENİ -3

1- ULAŞTIRMA BAKANI TURHAN: (HALKALI-GEBZE BANLİYÖ HATTI) YIL SONUNDA İSTANBULLULARIN HİZMETİNE SUNACAĞIZ

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL ()

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nda incelemelerde bulundu. Turhan, "Eksik olan imalatlarımızı da tamamlayıp yıl sonunda bu projeyi İstanbulluların hizmetine sunacağız" dedi.

"T1 VE T2 BANLİYÖ HATLARI İSTASYONLARI TAMAMLANDI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M.Cahit Turhan Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nda incelemelerde bulundu. Turhan, test sürüşü için makinist koltuğuna oturdu ve hattın Operasyon Kontrol Merkezi'nde yaptığı incelemeler sonrasında basın açıklaması yaptı.

"Yeni hat, istasyon ve sanat yapılarının işleri tamamlanmak üzeredir" diyen Turhan, "Gebze- Pendik arası kesimde T1 ve T2 Banliyö hatları istasyonları tamamlanmıştır. Sinyalizasyon sistemlerinin tesisi devam etmektedir. Projemizin gerçekleşme oranı yüzde 92 mertebesindedir. Banliyö hatlarının iyileştirilmesi tamamlandığında Gebze- Halkalı arası 3 hat olacak şekilde demiryolu teşkil edilecektir. 2 hat üzerindeki, Marmaray ile bütünleşmiş şekilde banliyö işletmesi yapılacaktır. 3'üncü hat üzerindeyse şehirlerarası ve yük taşımacılığı yapan yüksek hızlı tren işletmesi yapılabilecektir. Bu hattın hizmete girmesiyle Üsküdar- Sirkeci arasında seyahat süresi 4 dakikada olacaktır. Ayrılıkçeşme- Kazlıçeşme arası 13 buçuk dakika, Söğütlüçeşme- Yenikapı arası 12 dakikaya inecektir. Bostancı- Bakırköy arası 37 dakika, Gebze- Halkalı arası ise 115 dakikada seyahat edilebilecektir" şeklinde konuştu.

"38 ADET YENİ İSTASYONU HİZMETE SUNACAĞIZ"

Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Haydarpaşa, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında yüksek hızlı tren durabileceğini aktaran Bakan Turhan, "Yük trenleri ise, Pendik'ten Londra'ya kadar kesintisiz demiryolu hattıyla bağlanmış olacaktır. Yük trenleri, gece saatlerinde Boğaz geçişini kullanarak Asya- Avrupa arasındaki taşımacılık hizmetlerini yürütebilecektir. Yüksek hızlı trenin, Haydarpaşa bağlantısı da bu projemize dahil edilmiştir. 4 yol, 2 peron olarak tamamlanarak işletmeye almayı planlıyoruz. Bu bölgedeki arkeolojik kazılar, kurul ve müze denetiminde de devam ediyor. Asya yakasında Ayrılıkçeşme- Gebze arasındaki mesafe yaklaşık 44 kilometredir. Avrupa yakasında Kazlıçeşme ile Halkalı arası 19 buçuk kilometredir. Mevcut 2 hatlı demiryolu sistemi yerine 3 hatlı demiryolu sistemi teşkil edilecektir. 38 adet yeni istasyonu hizmete alacağız. Bu proje kapsamında 182 adet sanat yapısı inşa edilmiştir. Elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemi, Boğaz geçiş sistemi de dahil olmak üzere yine bu kapsamda tesis edilmiştir" dedi.



"HEDEFİMİZ PROJEYİ YIL SONUNDA TAMAMLAMAK"

Bakan Turhan sözlerine şu şekilde devam etti :

"Projemizin maliyeti yaklaşık 1 milyar 394 milyon 460 bin 173 Avro'dur. Bugüne kadar projede 843 milyon 368 bin 670 Avro üstlenici firmaya ödeme yapılmıştır. Projenin hizmete girmesiyle 96 bin yolcu bu sistemle taşınabilecektir. Ayrıca Avrupa ile Asya arasında kesintisiz demiryolu ulaşımı da tesis edilmiş olacaktır. Tek yönde saatte 75 bin kişi taşıma kapasitesiyle günde 1 milyon 200 bin İstanbullunun Boğaz'ın iki yakası arasındaki ulaşımına da hizmet edecektir. Hedefimiz; bugün burada deneme sürüşlerini başlattık, bu yılın sonuna kadar deneme sürüşleri de bitecek. Eksik olan imalatlarımızı da tamamlayıp yıl sonunda bu projeyi İstanbulluların hizmetine sunacağız"

Görüntü dökümü:

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-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan'ın incelemelerde bulunması

-Bakan Turhan'ın makinist koltuğuna oturması

-Bakan Turhan'ın açıklaması

-Genel ve detaylar

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2- BALYOZ DAVASI SAVCISINA 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

"Balyoz Planı" davası savcılarından Savaş Kırbaş'ın, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak", "Anayasayı ihlal", "TBMM'yi ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Kırbaş'ın "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Tahliye talebi reddedilen sanık Kırbaş'ın, son savunmasını yapması için duruşma ertelendi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Savaş Kırbaş ve avukatı katıldı. Sanık Savaş Kırbaş, halen görevde olan savcı ve hakimlerden oluşan 10 kişinin tanık olarak dinlenmesini talep etti. Bylock kullanmadığını ileri süren sanık Kırbaş, "Bylock'a ilişkin raporlarda tutarsızlıklar var. Ben uzman değilim, siz de değilsiniz. Yeniden bilirkişi raporu aldırılmasını talep ediyorum. Bu rapor, Bylock kullandığımı belirtirse cezaya razıyım" dedi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Daha sonra duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. Mütalaada, sanık Savaş Kırbaş'ın örgütün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandığının tespit edildiği, bu programa örgütün gizli talimatıyla dahil olduğu, HSYK'daki seçimlere ilişkin oylamalar hakkında yazışmalarda bulunduğu, Balyoz davasında savcılık yaptığı, sanığın FETÖ / PDY örgütünün hiyerarşik yapılanmasına dahil olduğu, sanığın üzerine kayıtlı telefon hattında Bylock IP'lerine 55 kez bağlantı yaptığı, FETÖ çıkarları doğrultusunda hareket ettiği belirtildi. Mütalaada, sanık hakkında "Anayasayı ihlal", " Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından dava açılmışsa da, bu suçların "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu oluşturduğu belirtilerek TCK'nin 314/2. ve Terörle Mücadele Kanunu'nun 5. maddesi uyarınca 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı talep edildi.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Mütalaaya karşı söz alan sanık Savaş Kırbaş, Balyoz davasında savcı olmasının onu suçlu yapmayacağını söyledi. Kırbaş, "Özel olarak o mahkemeye atanmadım. Zaten 3,5 yıldır görev yaparken bu dava mahkememize düştü. 27 aydır tutukluyum. Eğer hakkımda ceza verilirse ve kesinleşirse şeref sözü veriyorum, gelip yatacağım. Benim tanık olarak gösterdiğim, sözüne itibar edilebilecek 10 kişi dinlenmemiştir. Hakkımda delil yoktur. Cezaevinde 7 kişilik yerde, 35 kişi kalıyoruz. Siroz, böbrek hastalığım ve yüksek tansiyonum vardır, bunlara ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu 4 aydır gelmemiştir. Gerekirse adli kontrolle veya ev hapsi uygulanarak tahliyemi talep ediyorum" dedi. Sanık Kırbaş'ın avukatı da mütalaa için süre ve müvekkilinin tahliyesini talep etti.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Sanığın tanık dinletme taleplerinin değerlendirilmesine karar veren mahkeme heyeti, sanığın son savunmasını hazırlaması için süre verilmesine hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına da karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

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3- NAZLI ILICAK: ALDANDIĞIMI BUGÜN İTİRAF EDİYORUM

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri gerekçesi ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın İstinaf Mahkemesi'ndeki yargılamasına başlandı.

15 Temmuz sonrası cemaatin kriminal yapısını gördüğünü, aldandığını bugün anladığını söyleyen tutuklu sanık Nazlı Ilıcak, "Çünkü bunlar sinsi bir örgüt. Güler yüz, güzel okullar, fakir fukaraya yardım eden dini yapı beni cezbetti. Benim bu sinsi ilerlemeleri bilmeme imkan yok. Ve aldandığımı bugün itiraf ediyorum" dedi.

Sadece gazetecilik faaliyetinde bulunduğunu söyleyen Ilıcak, "Bugüne kadar ben savunmalarımda yaşımı ileri sürmemeye gayret ettim. Böyle mağdur görülmek istemem ben. Yani şunu itiraf edeyim ki gerçekten çok yoruldum. Ben 74 yaşındayım. İki tane soğuk kışı, iki yanıcı yazı içeriden geçirdim. 42 yıllık gazeteciyim. Cumhuriyet tarihinde 74 yaşında 2 yıl cezaevinde yatan yok. Giderek kendime bakamadığımı görüyorum. Eğer beni beraat ettirmeyi düşünmüyorsanız tahliye edin. Ben kaçamam" dedi.

Zekeriya Öz ile yaptığı röportaj ve çektirdiği kartopulu fotoğrafa ilişkin de konuşan Ilıcak, Zekeriya Öz'ün o zamanlar terör örgütü üyesi olmadığını belirterek, "Zekeriya Öz ile gazetecilik faaliyetim dışında hiçbir alakam yoktur" dedi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu yargılanan Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Fevzi Yazıcı, Şükrü Turgut Özşengül ve Yakup Şimşek ile tutuksuz yargılanan Mehmet Altan katıldı.

Duruşmaya Nazlı Ilıcak'ın savunması ile başlandı. Nazlı Ilıcak, savunması sırasında iki kez ağladı. Babasının Yassıada'da yattığını söylediği sırada gözyaşlarını tutamayan Ilıcak, 74 yaşında cezaevinde yatan bir gazeteci olarak yaşadığı zorlukları anlattığı sırada da gözyaşlarını tutamadı.

BABASININ YASSIADA'DA YATTIĞINI ANLATTIĞI SIRADA AĞLADI

Ilıcak, alt derece mahkemeye çok delil sunduğunu ancak bu delillere gerekçeli kararda yer verilmediğini söyleyerek savunmasına başladı. Darbe gecesi çok sayıda darbe karşıtı tweet attığını söyleyen Ilıcak, "Ama maalesef bu belgelerin hiçbiri kayda alınmadı. Darbeden iki ay önce darbe karşıtı yazı yazdım. Ben bu kadar darbelere karşı bir insanım. Çünkü benim babam Yassıada'da yattı. Dolayısı ile darbe benim en nefret ettiğim konu. Ben askere falan düşman değilim ama askeri vesayete, müdahalelere ve darbelere karşıyım" dedi.

ZEKERİYA ÖZ İLE ÇEKTİRDİĞİ KARTOPU FOTOĞRAFINA İLİŞKİN KONUŞTU

Zekeriya Öz ile bir röportaj yaptığını hatırlatan Ilıcak, "Röportajı süslemek için bir kar topu fotoğrafı çektim. Şimdi bu terör örgütü üyesini övmek olarak değerlendiriliyor. Bir kere o tarihte Zekeriya Öz terör örgütü üyesi değil. Ben cezaevine gidip görüşmedim ki. Görevden uzaklaştırılmıştı. Kendisi savcıyken ben onun hakkında soruşturma açılsın diye Adalet Bakanı'nı arıyorum ve bunu gizli de tutmayıp açıklıyorum. Zekeriya Öz ile gazetecilik faaliyetim dışında hiçbir alakam yok" dedi.

'HİÇBİR ZAMAN BİR CEMAAT GAZETESİ'NDE ÇALIŞMADIM'

FETÖ denilen o guruba ait hiçbir yayın organında çalışmadığını söyleyen Ilıcak, "Her yerde çalıştım, fakat hiçbir zaman bir cemaat gazetesinde çalışmadım. Ben Bugün'de çalıştım. Sabahtan çıkarıldım, Zamandan da teklif geldi. Hiç düşünmeden Bugün gazetesini tercih ettim. Çünkü bir işadamına aitti. Akın İpek'in o yapının sempatizanı olduğunu biliyordum. Akın İpek serbestçe dolaşıyordu, o zaman o yapı terör örgütü değildi" dedi.

'CEMAATİN KRİMİNAL YAPISIIN 15 TEMMUZ SONRASI GÖRDÜM'

15 Temmuz sonrası cemaatin kriminal yapısını gördüğünü, aldandığını bugün anladığını söyleyen Nazlı Ilıcak, "FETÖ'nün terör örgütü olup olmadığı hususunda bütün kafalar karışıktı. 15 Temmuz sonrası anladım. Ben cemaatin kriminal yüzünü 15 Temmuz sonrası gördüm. Çünkü bunlar sinsi bir örgüt. Güler yüz, güzel okullar, fakir fukaraya yardım eden dini yapı beni cezbetti. Benim bu sinsi ilerlemeleri bilmeme imkan yok. Ve aldandığımı bugün itiraf ediyorum" diye konuştu.

İKİNCİ KEZ AĞLADI

Sadece gazetecilik faaliyetinde bulunduğunu söyleyen Ilıcak, "Benim yaptığım sadece gazeteciliktir. Ben öncelikle beraatimi talep ediyorum. Eğer beni beraat ettirmeyi düşünmüyorsanız tahliyemi talep ediyorum. Bugüne kadar ben savunmalarımda yaşımı ileri sürmemeye gayret ettim. Böyle mağdur görülmek istemem ben. Fakat şunu itiraf edeyim ki gerçekten çok yoruldum. Ben 74 yaşındayım. İki tane soğuk kışı, iki yanıcı yazı içeriden geçirdim. 42 yıllık gazeteciyim. Cumhuriyet tarihinde 74 yaşında 2 yıl cezaevinde yatan gazeteci yok. Bir Hüseyin Cahit Yalçın Demokrat Parti döneminde yattı. Cumhuriyet tarihinde örneği yok. Yatıyorum ve tahammül gösteriyorum, sabır gösteriyorum. Ve giderek kendime bakamadığımı görüyorum. Ben bunu da size hatırlatmak istiyorum. Adli kontrol yöntemi uygulanarak da istenen amaca ulaşılabilir. Ben kaçamam. Benim yaşımda birisi dostlarını, ailesini bırakıp nereye kaçar. İşkence yok ama manevi işkence çok var" dedi. Davaya 14.30'a kadar ara verildi

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede davanın istinaf aşamasında tahliye olan Mehmet Altan ile tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Şükrü Turgut Özşengül, Yakup Şimşek ve tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddia ediliyor.

Davanın görüldüğü İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Şubat 2018 tarihinde yaptığı karar duruşmasında, Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Turgut Özşengül, "Anayasayı ihlal etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldılar. Sanıkların cezasında indirime gidilmedi. Tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman'ın ise beraatine karar verildi.

Sanıkların avukatları davayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 18 Haziran 2018 tarihinde Mehmet Altan'ın tahliyesine karar vermişti.

Görüntü Dökümü:

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-Davayla ilgili arşiv görüntüler

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4- CHP'Lİ ERDOĞDU: YENİ EKONOMİ PROGRAMI HEDEFLERİNİN TUTMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK/İSTANBUL,()

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı ile açıklamalarda bulundu. Erdoğdu, "Bu programın hedeflerinin tutması mümkün değildir" dedi.

Şişhane'de bulunan CHP İl Başkanlığı'nda yapılan açıklamaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile çok sayıda parti yöneticisi katıldı. Erdoğdu, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün, eski adıyla Orta Vadeli Programı, yeni adıyla 'Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Bu isim değişikliği tesadüf değildir. AKP döneminde yapılan hiçbir 'Orta Vadeli Program' tutturulamadığı için ve bunun bir itibarı kalmadığı için adını değiştirmek zorunda kaldılar. Bundan 5 yıl önce de orta vadeli program yapılıyordu. Burada gördüğünüz gibi 5 sene öncesinde açıklanan ekonomi programında, 2018 yılı için öngörülen kur, 1 lira 97 kuruştu. Bugün ise 6 lira 30 kuruş seviyesinde dalgalanan döviz kurumuz var. Bu şu demek; daha önce hiçbir hedefi tutturamayan AKP hükümeti, bundan sonra bu itibarsızlığı yenmek için 'Orta Vadeli Ekonomi Program'ın adını 'Yeni Ekonomi Programı' şeklinde koymuştur" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL GÜVENLİKTEN NASIL TASARRUF EDECEKSİNİZ"

Aykut Erdoğdu, "Biliyorsunuz Gezi, 2013 Mayıs ayının başında başladı. O zaman döviz kuru 1 lira 88 kuruştu. 3 ay bitiğinde 1 lira 92 kuruş oldu. Yani hepsinin suçladığı Gezi direnişinde kur sadece 4 kuruş arttı. Şimdi bakıyorsunuz yıl sonu döviz kuru 4 lira 80 kuruş konulmuş. Peki bugün durum ne? Yeni Ekonomi Programı açıklanmasına rağmen bugün döviz kuru 6 lira 30 kuruş seviyesinde. Peki nasıl 4 lira 90 kuruşluk hedefi yakalayacaklar? Bundan sonra 5.80'nin altına düşse ve yıl sonuna kadar da bu seviyede kalsa hedefi tutturuyorlar. Ama kur 6.30. Hiç mi enflasyon yok bu ülkede" şeklinde konuştu.

"HEDEFLERİN TUTMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Programda işçi ve emekliler hakkında bir açıklama bulunmadığını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Bu kriz en çok bunları vuracak. İşsiz kalmalar artacak, belki maaşlar ödenmeyecek. Bu insanları korumaya yönelik bir fon tahsisi yok. İlkesiz, muğlak, sadece sermayeyi düşünen, bankacılık sektörü ile ilgili somut bir öneri sunamayan, reel sektörün kur sorununa bir çözüm getiremeyen bu programın hedeflerinin tutması mümkün değildir. Sorunu doğru tanımlayamazsanız, sorunu doğru çözemezsiniz" dedi.

Görüntü dökümü

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-CHP'lilerin toplantı salonuna girmesi

-Aykut Erdoğdu'nun açıklamaları



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5- TEKNOFEST 2. GÜNÜNDE DE REKOR KATILIMLA DEVAM EDİYOR



Haber-Kamera: Enver ALAS - İbrahim MAŞE / İSTANBUL,

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'e ikinci gününde de yoğun ilgi var. Sabah erken saatlerde festival alanına gelen öğrenciler, farklı modellerde sergilenen hava araçlarına büyük ilgi gösterdi. Açılışı dün yapılan festivale ilk gün 100 bin gibi rekor sayıda katılımcı ziyaret ederken, bu sayının bugün 100 bini geçmesi bekleniyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, ikinci gününde de birbirinden renkli etkinlikler ve yarışmalarla devam ediyor. Demirören Medya Grubu'nun da sponsorları arasında yer aldığı festival kapsamında bugün model uçak gösterileri, dünya drone şampiyonası ve çeşitli hava gösterileri düzenleniyor. Ayrıca roket, otonom sistemler, yapay zeka, İHA dahil olmak üzere 12 farklı kategoride düzenlenecek teknoloji yarışmaları ile gençlerin kendi teknoloji projelerini geliştirmesi ve üretmeleri de destekleniyor. Her bir yarışmanın, yarışma ile ilgili bir alanda faaliyet gösteren paydaşı bulunuyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen yarışmaların destekçileri arasında, Türkiye'nin millî teknoloji hamlesi hedefinde önemli rol oynayan Aselsan, Baykar, BMC, İGA, İSBAK, Roketsan, TAİ, Tübitak ve Türksat yer alıyor.

İLK KEZ GÖRDÜKLERİ UÇAKLARI YAKINDAN TANIDILAR

Sabah saatlerinden itibaren binlerce öğrencinin de aralarında bulunduğu yoğun ziyaretçi akınına uğrayan festival, özellikle öğrencileri çok mutlu etti. Birçoğu ilk kez gördükleri uçakları yakından tanıma fırsatı buldu.

C-130 tipi askeri nakliye uçağını gezen 5. sınıf öğrencisi Nehir Nurbaş, "Burası çok güzel. Herkesin gelip burayı görmesi gerekir. Kocaman uçaklar var ve içine girebiliyoruz. Asker arkadaşlar da bize yardımcı oluyor. İçine girdiğim uçak askeri nakliye uçağı. İçini gezdim ve çok beğendim" şeklinde konuştu. Melek Yalçın adlı öğrenci ise "Festivali çok beğendim. Çok güzel uçaklar gördük. İyi ki buraya geldik. Değişik modelde uçaklara biniyoruz. Çok eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-TEKNOFEST alanından görüntüler

-Sergilenen uçaklar ve helikopterler

-Ziyaretçilerin yoğun ilgisi

-Öğrencilerin uçakları gezmesi

-Uçaklar gezmek için sırada bekleyenler

-Öğrencilerle röp

-Genel ve detaylar

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6- HAFRİYAT KAMYONU KAĞIT TOPLAYICISINA ÇARPTI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTABUL, ()

Esenyurt'ta hafriyat kamyonu atık kağıt toplayıcısına çarptı. Kolu ezilen atık toplayıcısı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kamyon şoförü olay yerinden kaçtı.

Olay öğle saatlerinde Merkez Mahallesi, 1121. sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir inşaat alanından çıkan hafriyat kamyonu o sırada kağıt toplayan adama çarptı. Adamın kolu ezilirken, kamyon şoförü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kolu ezilen ve ağır yaralanan adam 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kamyonun yoldan geçiş anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntü

Yoldan geçen diğer kamyonlardan görüntü

Görgü tanıkları ile röportaj

