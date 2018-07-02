DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(ÖZEL)

1- HIZ YAPTI, SAVRULDU, DERS ALMADI; DEVRİLMEKTEN KURTULAMADI

- Gebze'de aşırı hızla ilerleyen meyve yüklü kamyonun devrilme anı kameraya yansıdı.

- Facianın eşiğinden dönüldüğü kazanın öncesinde de kameraya yansıyan görüntülerde aşırı hızla ilerleyen kamyonun bir kaç kez devrilmekten son anda kurtulduğu görülüyor.

Haber: İstanbul

Gebze'de meyve yüklü kamyonun devrilme anı kameraya yansıdı.

Kaza geçtiğimiz hafta Gebze'de meydana geldi. Otomobilleriyle İstanbul'a gelen iki arkadaş bir kamyonun hızlı gittiğini fark edip kameraya aldı. Otomobilin hızının 115 kilometreye çıktığı anlarda bile kamyona yetişemeyen iki arkadaş görüntü çekmeyi sürdürdü. Hızla viraja giren kamyon devrilmekten son anda kurtuldu. Ancak ders almayan kamyon sürücüsü hız yapmayı sürdürdü. İkinci kez virajı hızla dönen kamyon bu kez devrildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüyü çeken 2 arkadaş şaşkınlığını gizleyemezken kamyondaki meyveler yola saçıldı.

Görüntü Dökümü:

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-CEP TELEFONU

-Kamyonun hızla gitmesi

-Vİrajı dönmesi

-Devrilmesi

-Yola saçılan malzemeler

-Detaylar

02.07.2018 - 11.46 Haber Kodu : 180702038

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(fotoğraflarla - yeniden)

2 - OĞLU DENİZDE KAYBOLAN KALP HASTASI BABANIN ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ



Ramazan EĞRİ / İstanbul,

Kartal açıklarında dün su alan teknesini onarmak için denize giren Serkan Kulaoğlu (27), ip atarak kendisini kurtarmaya çalışan eşinin tüm çabalarına rağmen gözden kaybolmuş, arama çalışmaları dün akşam havanın kararmasıyla sonlandırılmıştı. Çalışmalar bu sabah saatlerinde tekrar başladı. Çalışmalara helikopter de katılıyor.

BABASI HASTANEDEN GELDİ

Kalp rahatsızlığından hastanede tedavi görmekteyken oğlunun denizde kaybolduğu haberini alarak yakınlarıyla olay yerine gelen babası Turgay Kulaoğlu, sahilde oğlunun bulunmasını bekliyor. Çocuğunun bir an evvel bulunmasını isteyen Turgay Kulaoğlu, "Dün 4'de haberim oldu. Saat 4'den beri buradayım. Milletimiz nerede, devletimiz nerede? Gelsin çocuğumu bulsun. Ben dayanamıyorum, kalp hastasıyım" dedi. Turgay Kulaoğlu, kontrol amacıyla yeniden hastaneye götürüldü.

Serkan Kulaoğlu'nun bir yakını da aramaların yetersiz olduğunu belirterek, "İnsan kayboldu bir tane polis ekibi yok. Bu nasıl bir insanlık ya. Yardımınızı bekliyoruz. Olmaz böyle bir şey. Bir tane dalgıç var. Ne kadar ekip varsa buraya bekliyoruz. Çocuğumuzun bulunmasını istiyoruz. Olmaz böyle bir şey insanlık ölmüş" diye konuştu.

EŞİ İP ATMIŞTI

Dün öğle saatlerinde Serkan Kulaoğlu (27), eşi ve 2 yaşlarındaki çocuklarıyla birlikte kendisine ait tekneyle Kartal Sahil'den adaya gitmek üzere denize açıldı. Kartal açıklarında teknenin su aldığını fark eden Kuloğlu, iddiaya göre suya atladı. Su alan bölgeyi tespit etmeye çalışan Kuloğlu'nun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören eşi, kurtulması için ona doğru ip fırlattı. Eşinin tüm çabalarına rağmen Kulaoğlu, bir süre sonra gözden kayboldu. Eşi yakınlarına haber verdi. Yakınları başka bir tekneyle gelerek kadını çocuğu ile birlikte kurtardı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri, deniz polisi ve dalgıçlar geldi.

Dün akşam havanın kararmasıyla sonlandırılan arama çalışmaları bu sabah saatlerinde tekrar başladı.

Görüntü Dökümü

EK GÖRÜNTÜLER

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- Kulaoğlu'nun fotoğrafları

GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

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-Aile yakınları

-Babasının telefon konuşması

-Babayla röp

-Aile yakınıyla röp

-Sahil güvenlik botu çalışma

-Sahil güvenlik helikopteri çalışma

-Genel ve detay

02.07.2018 - 09.10 Haber Kodu : 180702011

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(ÖZEL)

3- FATİH'TE DAKİKALARCA SÜREN DAYAK KAMERADA

Haber: Zeki GÜNAL /İSTANBUL,()

Fatih'te bankta otururken uygunsuz hareketlerde bulunan yabancı uyruklu kişi, dakikalarca dövüldükten sonra polise teslim edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçen Fatih Eminönü'nde yaşandı. Esnaf İsmail Daşdemir yakındaki camiye namaza geldiği sırada banka oturup uygunsuz hareketlerde bulunan kişiyi gördü. İsmail Daşdemir yakaladığı bu kişiyi dakikalarca dövdü. Olayı görüp gelenler durumu polise bildirdi. Dayak sürerken polis beklendi. Bir süre sonra gelen polis, yabancı uyruklu kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayı anlatan Daşdemir, "Aşırı derecede dövdüm ne olursa olsun bunda gizlenecek hiçbir şey yok. Sonuçta adam burada her terbiyesizliği yapıyor. Polise haber verdik, polis aldı götürdü. Ben de gidip kendisinden şikayetçi oldum" diye konuştu.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada olay güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde bankta oturan kişinin çevreden geçenlere aldırmadan uygunsuz hareketler yaptığı görülüyor. Daşdemir'in bu kişiyi dakikalarca dövmesine de görüntülerde yer alıyor.

Görüntü dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Bankta oturan kişi

-Çevresinden geçenler

-İsmail Daşdemir'in gelmesi

-Bankta oturan kişiye tokat atması

-Olay sırasında oradan geçen kadın

-Bir kişinin sopa getirmesi

-İsmail Daşdemir'in bu kişiyi yere yatırıp sopayla dövmesi

-Kavgayı görüp gelen ve olayı öğrenince iki elini başına götüren kişi

-Telefonla polisi araması

-Polisin gelişi

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Polisin şüpheliyi kişiyi götürmesi

-Genel ve detay görüntüler

02.07.2018 - 12.12 Haber Kodu : 180702054

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4 - MÜŞTERİ GİBİ GİRDİ; CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL ()

Şişli'de ayakkabı mağazasında ayakkabı deneyen bir kişinin cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Mecidiyeköy'de ayakkabı mağazasında geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Müşteri gibi ayakkabı mağazasına giren 18 yaşından küçük bir kişi, bir süre mağazanın içinde dolaştı. Bir müşterinin koltuğa oturarak ayakkabı denediğini gören kişi harekete geçti.

Cep telefonunu çalan hırsız hızla kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızı yakalamak için polis çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası

-Şüphelinin mağazada dolaşması

-bir çift ayakkabı alıp oturan adama yaklaşması

-hızlıca cep telefonu alması

-Mağazadan çıkması



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5- MOTOSİKLETLE TEHLİKELİ YOLCULUK

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL ()

Sarıyer'de motosikletle tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

Bir sürücü, arkasındaki kadın ve aralarında küçük bir çocuk. Sadece kadında kask var. Sarıyer'de motosikletle tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı. Küçük çocuk annesinin kucağında dakikalarca yolculuk etti. Bir otomobil sağa dönmek için manevra yaptığı sırada motosikleti son anda görüp durması da kameralara yansıdı. Otomobil sürücünün dikkati sayesinde şans eseri herhangi bir kaza yaşanmadı.

Görüntü Dökümü

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-Motosikletin üzerinde bulunan çocuktan görüntü

-Motosikletin araçların arasında tehlikeli bir şekilde ilerlemesi

-Motosiklet ile otomobilin kaza tehlikesi atlatması

-Motosikletten bulunan aileden detay görüntüler

02.07.2018 - 11.46 Haber Kodu : 180702039

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6- ŞAHAN GÖKBAKAR "HAKARET" DAVASINDA BERAAT ETTİ



Haber: Özden ATİK /İstanbul,

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, "Recep İvedik 4" filminden 25 milyon liralık alacağı için daha önce mahkemelik olduğu dağıtım şirketinin sahibi Murat Akdilek'e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapsi istenen sanık Şahan Gökbakar ve şikayetçi Murat Akdilek katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti.

"1 MİLYONU AŞKIN TAKİPÇİSİ VAR, CEZALANDIRILSIN"

Şikayetçi Murat Akdilek'in avukatı Çağla Altunbaş, söz konusu sosyal medya hesaplarının Şahan Gökbakar'a ait olduğunun tespit edildiğini belirterek "Beyanlar müvekkilimin onur ve haysiyetini incitici niteliktedir. Sanığın 1 milyonu aşkın takipçisi vardır. O yüzden suçun alenen işlendiği dikkate alınarak sanığa hakaret suçundan ceza verilmesini talep ediyorum" dedi.

"TWEET'LERİ MÜVEKKİLİM ATMAMIŞTIR, BERAATİNE KARAR VERİLSİN"

Sanık Şahan Gökbakar'ın avukatı Neşat Başoğlu ise tweetleri müvekkilinin atmadığını savunarak "Sosyal medya hesaplarındaki tweet'leri bazen kendisi atar, bazen yanında çalışan sosyal medya uzmanları atmaktadır. Cezaların kanuniliği ve şahsiliği prensipleri doğrultusunda şüpheden sanık yararlanacağından beraati gerekmektedir. Mahkeme tweet'i sanığın attığını kabul ederse burada hakaret değil, kaba söz olduğu kabul edilmelidir. Yine beraati gerekir. Hakaret yönünden ise şikayetçi aleyhine nitelikli güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık suçlarından açılan dava olduğu, bundan da mahkum olduğu düşünülürse isnadın ispatı kapsamında beraati gerekir. Haksız bir fiile karşı işlendiği değerlendirilerek beraati ve ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi gerekir" diye konuştu. Mahkeme, suçun yasal unsurları oluşmadığından sanık Şahan Gökbakar'ın beraatine hükmetti.



