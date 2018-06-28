DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2



1- BAKAN SOYLU: BARAJI AŞAMAYACAĞI NET GÖRÜLEN BİR SİYASİ PARTİ CHP TARAFINDAN BARAJ AŞTIRILDI

Haber-Kamera: Enver ALAS/ İSTANBUL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim sonuçlarından çıkarılacak çok önemli sonuçlar olduğunu belirterek, "Birçok siyasi partinin birçok siyasi partiye oyu karışmıştır. Maalesef Türkiye'de bugün barajı aşmayacağı net görülen bir siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından baraj aştırılmıştır. Bu açık ve nettir. Bütün rakamlar ortadadır. Bu seçimden çıkarılacak çok önemli sonuçlar vardır. Bunlardan bir tanesi de budur." dedi.

Süleyman Soylu, milletvekili adayı olduğu İstanbul 2. bölgede bulunan ilçelere bugün teşekkür ziyaretinde bulunuyor. Bakan Soylu'nun ilk durağı saat 10.00'da geldiği Kasımpaşa'daki Beyoğlu AK Parti İlçe Başkanlığı oldu. Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Soylu, ilçe teşkilatı mensuplarına seçim dönemindeki çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek, "Türkiye için yeni bir milat, yeni bir başlangıç yeni bir heyecan ve inanıyorum ki tüm hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimiz çok güzel bir adım. Bu adımı da AK Parti teşkilatları ve AK Parti kadrolarına atmak nasip oldu" diye konuştu.

"ALLAH'A HAMDOLSUN BİR DEMOKRASI BEREKETİ YAŞANDI"

Bakan Soylu, seçim dönemine ilişkin, "Bir seçim dönemi geçirdik. Bir iki olay haricinde Allah'a hamdolsun bir demokrasi bereketi yaşandı. Bu demokrasi bereketi içerisinde Türkiye'nin her tarafından geçmiş seçimlere oranla en olaysız, sükun içerisinde Türkiye'nin her noktasında bir seçim oldu. Gerek olay sayıları açısından gerek bize yansıyanlar açısından bizim en çok sevineceğimiz, bir de bütün dünyaya nazire olurcasına katılımı çok yüksek bir seçim oldu. Bu seçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temsili açısından kullanılan oyların yüzde 100'ü milli iradeye yansımıştır. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yansıması yüzde 98'in üzerindedir. Bu Türkiye'nin demokrasisi açısından, çoğulculuk açısından bizim ortaya koymuş olduğumuz önemin, sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu önemin, ne kadar çoğulculuğu sağladığı, demokrasiyi güçlendirdiği bir kez daha bir kez daha ortaya çıkmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ TARAFINDAN BARAJ AŞTIRILMIŞTIR"

"Birçok siyasi partinin birçok siyasi partiye oyu karışmıştır" diyen Süleyman Soylu, "Maalesef Türkiye'de bugün barajı aşmayacağı net görülen bir siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından baraj aştırılmıştır. Bu açık ve nettir. Bütün rakamlar ortadadır. Bu seçimden çıkarılacak çok önemli sonuçlar vardır. Bunlardan bir tanesi de budur. İnanıyorum ki milletimiz bunu çok iyi analiz etmiştir. Neyin ne olduğu açık bir şekilde seçim sonuçlarında görülmüştür" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, AK Parti teşkilat mensuplarına seslenerek şunları söyledi:

"Benim sizden ricam sahadan çıkmamaktır. Bu kampanyanın sahada yerel seçimlere kadar devam ettiğini milletimizle beraber paylaşmaktır. Çünkü 2019 Mart seçimlerinde büyük bir hayati önem taşımaktadır. AK Parti bugünkü başarısını yerel yönetimlerde atmış olduğu önemli adımlara borçludur. Onun için yerel yönetimlerde 2019'da alacağı sonuçlar, 2023 hedeflerine ve 2071 hedeflerine daha fazla yaklaştıracaktır. Allah'a şükürler olsun ki partimiz bir seçim daha kazanmıştır. Milletimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben İstanbul'da 2. bölgede milletvekiliyim. Emrinize amadeyim. Dün ne söylediysem bugün aynı noktadayım. Verilen emanetin farkındayız. Bu emaneti inşallah hep birlikte yüzümüzü millete mahcup etmeden yürütmeyi cenabı Allah bize nasip eder."

Süleyman Soylu, Beyoğlu'ndaki ziyaretinin ardından Gaziosmanpaşa AK Parti İlçe Başkanlığı'na geçti.

Görüntü Dökümü

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-Toplantıya katılanlar

-Bakanın partililerle selamlaşması

-Bakan Soylu'nun açıklamaları

-Genel ve detaylar

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2- JAPONYA BAŞBAKANI ABE'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEBRİK

Haber: İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre Japonya Başbakanı Abe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı tebrik etti. İki lider, görüşme vesilesiyle, önümüzdeki dönemde ikili ilişkileri daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiler. Sinop'taki nükleer santralin inşasının hızlandırılmasına da değinilen görüşmede iki lider, Arjantin'de gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi'nde bir araya gelme konusunda mutabık kaldılar. G-20 Dönem Başkanlığı'nın 2019'da Japonya'ya geçeceğine dikkati çeken Abe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisini tekrar Japonya'da görmekten memnuniyet duyacağını da ifade etti.

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3- GÜNGÖREN'DE ZABITA-SEYYAR SATICI KAVGASI KAMERADA

Haber: İstanbul

Güngören'de zabıtalar ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada 3 zabıta yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı.

Güngören Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri Tozkoparan Mahallesi'nde seyyar satıcılara karşı denetim yaptı. Denetimler sırasında tezgahlarına el konulmak istenen seyyar satıcılar duruma tepki gösterdi. İki taraf da geri adım atmayınca olaylar çıktı. Seyyar satıcılar zabıtaya taş ve sopalarla saldırdı. Güngören Belediyesi'nde görevli 3 zabıta memuru çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan zabıtalar hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı. Çıkan olaylar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-Zabıtalara saldırı

-Taş ve sopalarla saldırma

-Çıkan olaylar

-Polisin gelişi

-Havaya ateş açması

-Detaylar

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4- TEM'DE YAN YOLU SU BASTI: YOĞUNLUK YAŞANIYOR

- Yolu açmak için yapılan çalışmalar saatlerdir sürüyor

Haber - Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL , ()

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış çeşitli ilçelerde su baskınlarına neden oldu.

O yerlerden biri de TEM Mahmutbey yan yol oldu. Yolda su birikintisini tahliye çalışmaları sürüyor. Çalışmalar nedeniyle yol trafiğe kapalı. Yan yol kapalı olunca TEM'de Bağcılar istikametine ilerleyen araçlar yoğunluğa neden oldu. Yolda kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu.

Su biriken noktada çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Büyük oranda suyu tahliye eden ekiplerin temizlik çalışmalarının da tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra yolu trafiğe açması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Su birikintisinden görüntü

-Ekiplerin çalışmaları

-Trafikten görüntü

-Diğer detaylar

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5- "VAHŞET DAVASI"NDA BABA BERAAT ETTİ; ÇOCUĞUN CESEDİ 4 YILDIR BULUNAMADI

Haber:Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul

Bağcılar'da 3 yaşındaki İzzet Aydın Köklü'nün ölümüne ilişkin açılan davada 4 yıldır sanık olarak yargılanan anne ve baba beraat etti. Kararı oy birliğiyle alan mahkeme heyeti, suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmamasını gerekçe gösterdi. Öte yandan 4 yıl önce ölen minik İzzet Aydın Köklü'nün ise cesedi halen bulunamadı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 12. duruşmaya tutuksuz sanık Oğuz Köklü ile müşteki sanık anne Fatma Köklü katılmadı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı Ercan Gövler esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. 18 Ekim 2014 tarihinde meydana gelen olayda Oğuz Köklü'nün öz çocuğu olan İzzet Aydın Köklü'yü sürekli dövdüğü, eziyet ettiği anlatılan mütalaada, minik İzzet'in ağır tramvalar geçirmesine rağmen baba Oğuz Köklü'nün oğlunu tedavi ettirmediği, öldürme kastı olmaksızın oğlunun ölümüne neden olduğu anlatıldı. Oğuz Köklü daha sonra kiraladığı araç ile Orhangazi İlçesi yakınlarındaki kum ocağına yakın bir yere oğlunu gömdüğü, anne Fatma Köklü de ise suçu yetkili makamlara bildirmediği gerekçesiyle dava açıldığı hatırlatılan mütalaada, anne ve babanın savunmasına ayrıntılı olarak yer verildi.

BABA: DARP ETMEDİM

Baba Oğuz Köklü ifadesinde, "Olay tarihinden önce aracımla oğluma istemeden çarptım. Ancak ağır şekilde yaralanmadı. Bu nedenle doktora götürmedim. Bir ay kadar sonra evdeyken eşimin bağırması üzerine gittiğimde oğlumu yerde gördüm. Yataktan düşmüştü, alnında kızarıklık vardı, oğlum astım gibi sağlık sorunları vardı.Oğlum bu sırada öldü. Daha önce eşim evi terk etmişti. Komşularımın şikayeti üzerine çocuklara bakamadığım için kurumca çocuklarım alınmıştı. Eşim tekrar eve döndüğünde çocukları geri almıştık. Benim çocuğuma bir şey yaptığımı düşünüp diğer çocuklarımı da elimden alırlar korkusuyla polise başvurmadım. Çocuğu gömdüm, oğlumu darp etmedim" dedi.

ANNE İFADE DEĞİŞTİRDİ

Anne Fatma Köklü ise soruşturma aşamasında şunları söyledi: "Eşim Oğuz Köklü oğlumu darp etti. Bu sebeple oğlumun vücudunda

morluklar oluştu. Olay tarihinde çocuğumu dövdü. Evin ortasına fırlatarak attı. Çocuğumun vücudunda morluklar oluştu. Her tarafının

şiştiğini görünce doktora götürmesini istedim. Ancak eşim oğlumu doktora götürmedi. Bu darplar sonucunda oğlum öldü" dedi. Anne

Fatma Köklü yargılama aşamasında ise eşi Oğuz Köklü ile aynı ifadeyi verdi.

DELİL ELDE EDİLEMEDİĞİNDEN SANIKLARIN BERAATLERİNİ İSTEDİ

Savcı Gövler, mütlaasında Oğuz Köklü'nün gömdüğünü beyan ettiği yerde yapılan aramada minik İzzet'in cesedinin bulunamadığı, cesedin bulunamadığı için otopsi işleminin yapılamadığı ve kesin ölüm nedeninin tespit edilemediği anlatıldı. Minik İzzet'in

sağlık kayıtlarında daha önce darp edildiğine ilişkin bulgu tespit edilemediği, İzzet'te astım ve solunum yolu hastalıkları bulunduğuna dair savunmaların da doğrulandığının anlaşıldığı kaydedilen mütalaada, anne Fatma Köklü'nün, eşi Oğuz Köklü'nün oğlunun ölümüne neden olduğuna dair beyanlarının aşamalarda değiştiği hatırlatıldı. Sanık Oğuz Köklü'nün oğlunu sürekli darp ettiğinin iddia olunmasına rağmen sağlık kayıtlarında bu hususta bir bulguya rastlanmadığı, İzzet'in cesedinin bulunmaması nedeniyle İzzet'in darp sonucu mu, araç çarpması mı, yoksa sanık savunmaları doğrultusunda kendisinde mevcut olduğu anlaşılan solunum yolu rahatsızlığından kaynaklı mı vefat ettiğinin tespit edilmediğinin altı çizildi. Savcı Gövler, "Sanık Oğuz Köklü ve anne Fatma Köklü'nün atılı suçları işlediğine dair cezalandırılmasına yeterli her türlü şüpheden uzak kesin, inandırıcı delil elde edilemediği anlaşıldığından atılı suçlardan ayrı

ayrı beraatlerine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" dedi.

MAHKEME HEYETİ BERAATLERİNE KARAR VERDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Oğuz Köklü hakkında "Neticesi sebebi ile ağırlaşmış yaralama" ve "Eziyet" suçlarından dava açıldığını hatırlatarak, her iki suçun da sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle ayrı ayrı beraatine karar verdi. Mahkeme heyeti müşteki sanık Fatma Köklü hakkında "Suç delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçlarından dava açıldığını belirterek, suçların sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle ayrı ayrı beraatine hükmetti. Karar oybirliğiyle alındı.

İDDİANAME VE OLAYIN GEÇMİŞİ

İddianame ve suç ihbarına göre olay şöyle oldu: 5 çocuk babası Oğuz Köklü, 6 Ekim 2014 tarihinde Bağcılar'daki evlerinde 3 yaşındaki oğlu İzzet Aydın Köklü'yü döverek öldürdü. Oğlunun cesedini iki gün boyunca evinin balkonunda saklayan Köklü, oğlunu streç filme sarıp çöp poşeti içinde bir çantaya koyarak 4 çocuğu ve eşiyle birlikte kiraladığı araçla Bursa'ya doğru yol aldı. Orhangazi

İlçesi'nde kum ocağının yakınındaki hurdalık alana oğlunu gömdü ve yoluna devam etti. Eşi Fatma Köklü, Bursa'da misafir bulundukları arkadaşlarına durumu anlattı. Onların ikna etmesi ile polise giderek şikayetçi oldu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, yetkisizlik kararı ile dosyayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yolladı. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, müşteki sanık anne Fatma Köklü'nün, "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçlarından 1.5 yıldan 8 yıla, baba Oğuz Köklü'nün de "Ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" ve "Eziyet" suçlarından 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyordu.



Görüntü Dökümü:

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-Arşiv görüntüler

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