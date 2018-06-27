DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Haber: Alper KORKMAZ-Ersan SAN-İSTANBUL

Büyükçekmece'de eşini öldüren güvenlik görevlisi intihar etti.

Olay dün gece saatlerinde Büyükçekmece Ekinoba Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Atatürk Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Kahraman Öztürk bir süredir ayrı yaşadığı eşi Oya Öztürk ile görüşmek için ağabeyinin evinin önüne geldi. Otomobilde konuştukları sırada Kahraman Öztürk'ün silahla önce eşini vurduğu sonra da intihar ettiği öğrenildi. Silah seslerini duyan komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis Kahraman Öztürk ve Oya Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Siteden görüntü

Çiftin fotoğrafları

-Detaylar

27.06.2018 - 10.53 Haber Kodu : 180627024_

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2- İSTANBUL'DA YAĞMUR (2)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Gülseli KENARLI - Cengiz ÇOBAN- Hakan KAYA - Alper KORKMAZ- Güven USTA - İstanbul

İstanbul'da sabah saatlerinde sisin ardından gök gürültülü yağmur başladı. Yağmur aralıklarla devam ediyor. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağmur trafik yoğunluğuna da neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yağmurun aralıklarla saat 12.00'a kadar devam edeceği, saat 18.00'da tekrar başlayarak gece saatlerine kadar süreceğini belirtti.

Görüntü Dökümü;:

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TAKSİM MEYDANI

-Yağmurdan görüntüler

-Meydanda yürüyenler

-Şemsiye ile yürüyenler

-Detaylar

BOĞAZ/ BEŞİKTAŞ

- Boğazdan görüntüler

- Köprüden görüntüler

- Beşiktaş'ta motordan inenlerin görüntüsü

- Şemsiye kulananların görüntüsü

-Yağmurdan görüntüler

- Trafikten görüntüler

27.06.2018 - 10.33 Haber Kodu : 180627020

27.06.2018 - 09.57 Haber Kodu : 180627014

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3- SİLİVRİ'DE YOLLAR SU ALTINDA KALDI

Haber: İstanbul

Silivri'de sağanak yağış etkili oluyor.

Sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yollar kısa sürede su altında kaldı. Sürücüler yollarda ilerlemekte zorluk çekti.

Görüntü Dökümü:

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-Yağıştan görüntü

-Su altında kalan yollar

-Araçların ilerleyişi

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(ÖZEL)

3- ESNAFIN DOLU ÖNLEMİ DEVAM EDİYOR

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL

Meteorolojinin İstanbul için yaptığı dolu uyarısının ardından Kadıköy'de bulunan galericiler lüks araçlarını paspas ,strafor ve ambalaj malzemesini ile kapatmıştı.Dün dolu yağışının yaşanmamasına rağmen galericilerin önleminin devam ettiği görüldü.

Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde bulunan oto galericiler meteorolojinin yaptığı dolu yağışı uyarısının ardından araçlarını paspas ,strafor ve ambalaj malzemesiyle kapatarak önlem almıştı. Dün dolu yağışının yaşanmamasına rağmen bugün de önlemlerin devam ettiği görüldü. Galeri sahibi Ali Açıkgöz "Önlemimiz hala devam ediyor. Metorolojinin vereceği bilgiler doğrultusunda hareket edecek. Önlemimizi aldık. Bekliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Galerilerden görüntü

-Araçlardan görüntü

-Galeri sahipleri ile röp

-Genel ve detay görüntüler

27.06.2018 - 11.03 Haber Kodu : 180627030

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4- EYÜPSULTAN'DA KAMYONET EVİN ÇATISINA UÇTU : 1 ÖLÜ

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL , ()

Eyüpsultan'da yokuş aşağı inen kamyonet evin çatısına uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza saat 07.00 sıralarında Sakarya Mahallesi Dönemeç Sokak'ta meydana geldi. Halis Parıldayan kamyonetinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki duvarı yıkarak, evin çatısına düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Halis Parıldayan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sırasında evde kimsenin olmadığı belirlendi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinen görüntü

-Sokaktan ve binadan görüntü

-Ev sahibi ile röportaj

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Diğer detaylar

27.06.2018 - 08.57 Haber Kodu : 180627013

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5- KEDİYİ DENİZE ATAN KİŞİ YAKALANDI

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL

Üsküdar'da kucağındaki kediyi denize fırlatırken kameralara yansıyan 27 yaşındaki U.E. gözaltına alındı. Güven Timleri tarafından yakalanan zanlının uyuşturucunun etkisiyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Üsküdar'da güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Cuma sabah saat 05.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi sahilde gezen yavru kediyi kucağına alıp sevmişti.

KEDİYİ DENİZE FIRLATIP KAÇTI

Daha sonra kediyle yürüyen kişi, kucağındaki kediyi denize fırlatarak koşarak kaçtı.O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Denize atılan kedi, güvenlik görevlileri ve esnaflar tarafından süzgeç yardımıyla tekneye çıkartılmıştı. İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerine de yansıyan olayı gerçekleştiren zanlının peşine düştü. Güven timleri, kediyi denize fırlatan kişinin 27 yaşındaki U.E. olduğunu tespit etti. Kadıköy İskele'de düzenlenen operasyonda U.E. gözaltına alındı.

UYUŞTURUCUNUN ETKİSİYLE YAPTIM

Gözaltına alınan U.E'nin ifadesinde "Olay günü uyuşturucu almıştım. Uyuşturucunun etkisiyle böyle çirkin bir hareket yaptım" dediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Zanlının fotoğrafı

-ARŞİV

-Olay anı güvenlik kamerası

-Röportajlar

27.06.2018 - 10.22 Haber Kodu : 180627019

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6- 1 BYPASS,18 ANJİYO, 6 STENT, 4 BALON ANJİYOGRAFİSİ YAPILDI; DOĞUM GÜNÜNDE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Haber-Kamera: Buse ÖZEL - Ömer HASAR / İSTANBUL

Malatya'da yaşayan 64 yaşındaki Hüseyin Öcal'a ilk kez 23 yıl önce stent takıldı. Stent takılmasından sonra da uzun yıllar kalbinde sorun yaşayan Öcal'ın durumu giderek kötüleşti. 18 kere anjiyo olan, 6 kere stent takılan ve 4 kere balon anjiyografisi yapılan, Öcal kötüleşince tedavi için yine çareler aramaya başladı ancak bulamayınca memleketi Malatya'ya dönmek için İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitti.

DOĞUM GÜNÜNDE AMELİYAT OLDU

Havalimanında kalp krizi geçiren Öcal'ın götürüldüğü hastanedeki acil servis doktoru hastayı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirdi. Hastanede 1 hafta tedavi edildikten sonra ameliyat edilen Öcal, sağlığına kavuşurken doğum gününde yeni hayatına 'Merhaba' dediği ortaya çıktı. Öcal, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Kaya tarafından doğum gününde gerçekleştirilen ameliyat sayesinde 64 yaşına bastı.

18 KERE ANJİYO OLDU

1995 yılında ilk kez ameliyat olan ve daha sonra 18 kere anjiyo olan hasta Öcal hikâyesini şöyle anlattı: "Malatya'dan Ankara'ya sevk edildim ve ilk bypass ameliyatımı oldum ancak şikayetlerim azalmadı. 23 yıl zaman geçti o sürede 18 kez anjiyo, 4 kere balon oldum. İstanbul'a son geldiğimde birçok uzman 'Yapılacak bir şey olmadığı' yönünde kanaat bildirdi. Malatya'ya dönecektim ki havalimanında kalp krizi geçirdim. Oradan ambulansla bir hastaneye gidip, bir gece kaldım. Çıktıktan sonra daha kötü hissettiğim için başka bir hastaneye gittim. Oradaki nöbetçi doktor beni Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirdi. Burada 1 hafta yatılı tedavi olduktan sonra ameliyat edildim ve çok iyiyim. O gün de benim doğum günümdü. Doç. Dr. Kaya'ya minnettarım. Ameliyatın ardından da köyüme döndüm."

"KRİZ DEVAM EDERKEN AMELİYATA ALDIK"

Damarları inceledikten sonra hastanın by-pass ameliyatı şansı olduğuna karar verdiklerini söyleyen Doç. Dr. Kaya, "Göğüs içi ve bacaklarından alınan damarlar ile by-pass ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyatın ardından 23 yıldır çektiği ağrıların çok hızlı bir şekilde kaybolduğunu ve sosyal hayatına döndüğünü müşahade ettik."

Hastanın, hastaneye geldiğinde hala havalimanında geçirdiği krizin etkileri içinde olduğunu söyleyen Doç. Dr. Kaya "Hastanın krizden önceki kalp fonksiyonları birazcık daha ameliyatımıza elverişliyken, kriz nedeniyle ameliyatımızı fazladan zorlayan bir pozisyondaydı fakat kalp krizinin de bitmesine müsaade edecek bir zaman yoktu. Riski kabul ederek, krizin ortasında ameliyata aldık fakat kalbi çok iyi cevap verdi ve çok hızlı iyileşme sürecine girdi."

Görüntü dökümü:

- Doç. Dr. Mehmet Kaya ile röp.

- Hasta Hüseyin Öcal ile röp.

- Genel hastane ve hasta detayları

27.06.2018 - 11.11 Haber Kodu : 180627037_

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7- BABASINA BOMBALI PAKET YOLLAYAN KİŞİYE 71 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Maltepe'de babası Osman Kurdaş'a ait işyerine bombalı paket göndererek babası ve iki kişinin ağır yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş'ın yargılanmasına devam edildi.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Alican Kurdaş'ın, "Bomba düzeneği kurarak 3 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs", "Patlayıcı madde kullanarak genel güvenliği tehlikeye sokmak" ve "Tehlikeli maddeleri bulundurma" suçlarından toplam 43 yıl 6 aydan 71 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Son sözü sorulan sanık Kurdaş, "Her duruşmada gerekli şeyleri söylediğime inanıyorum. Sadece tek istediğim var; babama kendimi affettirmek. Cezaevinde iken bunun imkanı yok. Olay sebebi ile pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi.

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Alican Kurdaş ile avukatı hazır bulundu.

Söz alan Alican Kurdaş, patlayıcının parça tesirli olmadığını ilk günden beri söylediğini savunarak, "Bu patlayıcıyı kendim yaptım, bir yerden almadım. İsteseydim kilolarca yapabilirdim, biraz daha etkili şekilde bir patlama oluşturabilirdim. Ancak ben 110 gram ile yetindim. Fazla büyük yapmama hiçbir engel yoktu. 110 gram internette örnek olarak aldığım gramaj. İmalatçıları tarafından deneme videoları bulunan patlayıcı gramıdır. Bu yüzden bu gramajı esas aldım. Patlamanın internetteki videolardaki haliyle kalacağını zannediyordum. Bu kadar şiddetli basınç yapması tahminimce kutudan kaynaklanmıştır. Zaten içinde parça tesiri olmadığı aşikar. Ateşleyici fünyeyi de kendim yaptım" dedi.

SAVCI 71 YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Sanık Kurdaş'ın, maaşını arttırmayan babasını öldürmek kastıyla bomba düzeneği hazırladığı iddia edilen mütalaada, Kurdaş'ın soğukkanlılıkla davranıp kararından vazgeçmediği, tanınmamak için motosikletçi kaskı takarak hazırladığı bomba kutusunu babasının işyerine götürerek babasına verilmek üzere teslim ettiği belirtildi. Özdemir Osman Kurdaş'ın kutuyu açtığında bombanın patladığı ve Özdemir Osman Kurdaş'ın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı belirtilen mütalaada, sanığın babasına karşı eyleminde dolayı, "Bomba düzeneği oluşturmak suretiyle tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını istedi. Aynı eylemde Sevgi Özcan ve Şahnur Ağaik'in de basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı belirtilen mütalaada, "Bomba düzeneği hazırlamak suretiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 2'şer kez 13 yıldan 20 yıla hapis cezası istemiyle cezalandırılmaları istendi. Savcı, sanığın, "Patlayıcı madde kullanarak genel güvenliği tehlikeye sokmak" ve "Tehlikeli maddeleri bulundurma" suçlarından da ayrıca 4 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmasını istedi.

'BABAMA KENDİMİ AFFETTİRMEK İSTİYORUM'

Son sözü sorulan sanık Kurdaş, "Her duruşmada gerekli şeyleri söylediğime inanıyorum. Sadece tek istediğim var; babama kendimi affettirmek. Cezaevinde iken bunun imkanı yok. Olay sebebi ile pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi.

Sanığın avukatı esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre istedi. Sanığın avukatına son savunması için süre veren mahkeme duruşmayı erteledi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alican Kurdaş'ın 31 Kasım 2016 tarihinde babası Özdemir Osman Kurdaş'a ait işyerine bombalı paket gönderdiği, paketi açan babasının ağır şekilde yaralandığı belirtiliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntü



27.06.2018 - 10.55 Haber Kodu : 180627025