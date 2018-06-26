DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- TARABYA'DA "CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ" TOPLANTISI

Gülseli KENARLI / İstanbul

Tarabya'da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir değerlendirme toplantısı yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Huber Köşkü'nde saat12.00'de gerçekleşecek değerlendirme toplantısına Başbakan Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve bazı bürokratlar katılacak.

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2- BAŞBAKAN YILDIRIM TARABYA'DA

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul

Tarabya'da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir değerlendirme toplantısı yapılacak. Toplantı için Başbakan Binali Yıldırım, Huber Köşkü'ne geldi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Huber Köşkü'nde saat12.00'de gerçekleşecek değerlendirme toplantısına Başbakan Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve bazı bürokratlar katılacak.

Görüntü Dökümü:

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-Başbakanın köşke gelişi

-Detaylar

26.06.2018 - 11.42 Haber Kodu : 180626032

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3- İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Haber: İbrahim YILDIZ - İSTANBUL

İstanbul Valiliği, kentte beklenen yağışla ilgili uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik tahminlere göre sağanak ve gök gürültülü yağışların bugün öğleden sonra ve yarın ilimizi etkisi altına alması beklenmektedir. Konuyla ilgili ve görevli kurumlarımız müteyakkız olup vatandaşlarımızın da can ve mal güvenlikleri bakımından tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi

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4- İSTANBUL'DA DOLU ALARMI

- Galericideki araçlar straforla sokaktaki araçlar ise halı ile kaplandı

- Kapalı otoparklar doldu, boş yer kalmadı. Sürücüler köprü altlarına bile araç parketti



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Taner YENER - Murat SOLAK - Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ /İSTANBUL,()

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış açıklamasının ardından uzmanlardan gelen dolu uyarısı İstanbulluları alarma geçirdi.

Geçen yıl ceviz büyüklüğündeki dolu araçlara zarar vermişti. Bu nedenle çoğu lüks otomobil satan galericiler, araçların doludan zarar görmemesi için önlemlerini aldı. Kapalı otoparklarda yer kalmadı.

OTO GALERİLERİNİN İLGİNÇ ÖNLEMİ

Kadıköy'de oto galericiler kimisi araçlarını balonlu naylon ile kapladıktan sonra ön ve arka camlarının üzerine paspas ve strafor koydu. Galerici Tolga Oğur, "Geçen sene de böyle bir şeye yaşamıştık. Zararımız oldu. Bu sene erken uyarı sayesinde araçları izolasyon malzemesi ile kapatarak önlem aldık. Daha lüks araçları da kapalı otoparka aldık" dedi. Bir galeri çalışanı ise, "Önlemimizi almaya çalıştık araçları kapalı otoparka aldık" diye konuştu.

SOKAKLARDA ARAÇLAR HALIYLA ÖRTÜLDÜ

Bakırköy'de de sokak üzerine park ettikleri araçlarının zarar görmemesi için üzerlerinin seccade, halı ve yolluklarla örtüldü. Bazı vatandaşlar örtüleri bantla tuttururken bazıları ise taşları kullandı.

KAPALI OTOPARKLAR DOLDU

İstanbul'daki kapalı otoparklarda da yoğunluk yaşanıyor.

Üsküdar'daki 4 katlı bir otopark doldu taştı. 300 araç kapasitesi olan otoparkın doluluk oranının yüzde 100 çıktığı otoparkta, yetkililer girişe "dolu" tabelası koydu. Tabelayı gören sürücüler ise başka otoparklara yönlendi. Otopark görevlisi Erol Korkmaz, "Dolu uyarısı nedeniyle vatandaşlarımız akşam saatinden itibaren otoparka gelerek önlemini almaya başladı. Şu anda otoparkımızda 300 araç var. Otoparkımız dolduğu için uyarı tabelası koyduk" diye konuştu.

SÜRÜCÜLER KAPALI OTOPARK ARIYOR

Korkmaz fiyatlarını sabit olduğunu söyleyerek "dolu yağışı uyarısını fırsat bilip bunu ranta çevirmeyeceğiz. Fiyatlarımız sabit kalacak" dedi.

Kapıya kadar gelip "dolu" tabelasını gören İstanbullu sürücüler bir başka otopark arayışına giriyor. Otoparka gelen bir sürücü, "yer kalmamış her taraf dolu " diye konuştu.

VARYANT ALTLARINA PARK ETTİLER

Kağıthane'de de kapalı otoparklarda yer kalmadı. Kapalı otoparkların dolu olması nedeniyle sürücüler geri dönmek zorunda kaldı.

Aracını otoparka bırakmak isteyen bir kişi, "Aracımı dolu uyarısı yapıldığı için kapalı otoparka bırakacaktım. Burası dolmuş, yukarıda bir otopark daha var oraya da bakacağım. Bu sabah öğrendim arkadaşımdan dolu yağacağını" diye konuştu.

Şişli'de de dolu yağışı ihtimaline karşı varyant altlarını tercih etti. Varyant altı otoparka döndü. Aracını dolu yağışından zarar görmesi önlemek için buraya park eden Ali Can Usta, "Haberini aldık araçları buraya çıkarttık. Herkes şu anda aracına yer arıyor. İnşallah olmaz ama gelecek gibi gözüküyor. İnşallah vurmaz ama herkes tedbirini alıyor. Kimi yerlerde gördüm halısını serende var. İnşallah ufak atlatırız" diye konuştu. Kağıthane'de bir araç sahibi ise satılık aracını dolu yağışından zarar görmemesi için köpüklü poşet ile kapatması ilginç görüntüler oluşturdu.

GEÇEN YIL ARAÇLAR ZARAR GÖRMÜŞTÜ

İstanbul'da geçen yıl 27 Temmuz'da meydana gelen ve yaklaşık 20-25 dakika süren şiddetli dolu yağışı nedeniyle trafik durma noktasına gelmiş, hava trafiğinde de aksamalar olmuştu. Yağış nedeniyle çok sayıda araçta ciddi hasarlar oluşmuştu.

Görüntü Dökümü:

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GÖRÜNTÜLER 4 PARÇA GEÇİLDİ

/KADIKÖY

-Sokakta üzerin örtülmüş araçlardan görüntü

-Üzeri halı, battaniye ve poşetle kapatılmış araçlardan görüntü

-Galerideki lüks araçlardan görüntü

-Üzeri paspas ve strafor ile kapatılmış araçlardan görüntü

-Ambalaj ile kapatılmış araçlardan görüntü

-Kapalı otoparka çekilmiş araçlardan görüntü

-Galeri sahibi ile röp

-Genel ve detay görüntüler

BAKIRKÖY

-Bakırköy'deki Seccade, halı ve örtülerin bulunduğu araçlar

-Genel ve detaylar



ÜSKÜDAR OTOPARK

-Otoparktan görüntü

-Dolu yazısı

-Otopark görevlisi ile röp

Otoparktaki araçlardan görüntü-

Sürücüler ile röp-

Otoparka gelip yer bulamaya sürücülerden görüntü

-Sürücüle rile röp

-Genel ve detay görüntüler

KAĞITHANE- ŞİŞLİ

-Kapalı otoparka giren araçlar

-Kapalı otoparkın dolu olması

-Kapalı otoparka gelip geri dönen araçlar

-Araç sürücüleri ile röportajlar

-Kapalı otoparktan detay görüntü

-Varyant altındaki araçlardan detay görüntü

-Varyant altına aracını bırakan kişi ile röportaj

-Varyant altında araçlardan detay görüntü

-Aracın köpük ile kaplanması

26.06.2018 - Haber Kodu : 180626011

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5- GÜRCİSTAN BAŞBAKANI'NDAN BİNALİ YILDIRIM'A TELEFON

Gülseli KENARLI / İSTANBUL, ()

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, Başbakan Binali Yıldırım'ı bugün telefonla arayarak, ülkemizde 24 Haziran'da gerçekleştirilen seçimler vesilesiyle tebrik etti. Başbakan Yıldırım da, Başbakanlık görevine yeni atanan Bakhtadze'ye tebriklerini yineledi.

Görüşmede, TANAP ve BTK demiryolu hattı gibi önemli bölgesel projeler de gündeme gelmiş olup, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin önümüzdeki dönemde geliştirilerek daha da ilerletilmesi yönündeki ortak irade bir kez daha teyit edildi.

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6- ARACINIZDAN İNDİĞİNİZDE SAKIN BU HATAYI YAPMAYIN

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL, ()

Ümraniye'de üzerinde seramik yüklü kontak anahtarı üzerinde bırakılan kamyoneti çalarak kaçan şüpheli Murat K., yakalandı. Çalınan seramik yüklü kamyonet bulundu, Murat K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer sürücüleri uyararak kısa süreliğine de olsa araçlarından indiklerinde mutlaka kontak anahtarını yanlarını almalarını istedi.

Ümraniye'de Esenşehir mahallesinde 26 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen olay görgü tanıklarının ifadelerine göre şöyle gelişti: Bir seramik firmasında çalışan şoför Mustafa Kemal Güneş, malları teslim etmek için işyerinin önünde durdu. Kısa süre için durduğu için kontak anahtarını aracın üzerinde bırakan Güneş, işyerine girdi. Ancak bir süre sonra kamyonetin hareket ettiğini görerek dışarı koştuğunda, bir kişinin aracıyla birlikte uzaklaştığını gördü.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE YAKALANDI

Güvenlik kamera görüntülerinde park halindeki aracın çevresinde dolaşan şüphelinin bir süre etrafı kontrol ettiği, kimsenin olmadığını gördüğünde aniden şoför koltuğuna binerek hızla olay yerinden kaçtığı belirlendi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis önce şüphelinin eşkalini tespit etti. Oto hırsızlık büro amirliği tarafından önceki gün yapılan operasyonda kimliği tespit edilen şüpheli Murat K., gözaltına alındı. Çalınan kamyonette içindeki mallarla birlikte bulunarak sahibine teslim edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Murat K.' da adliyeye sevk edildi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer vatandaşları uyararak kısa süreliğini de olsa araçtan ayrıldıklarında mutlaka kontak anahtarını yanlarını almalarını istedi.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüleri

-Şüphelinin adliyeye sevki

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7- KADIKÖY'DE BİNALAR MURAL FESTİVALİYLE CANLANDI

Haber-Kamera: Müge YARIMBATMAN - Selen ÖZÇELİK İstanbul

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Mural İstanbul Festivali başladı. Kadıköy Yeldeğirmeni'nde bazı eski apartmanların dış cephe duvarlarını boyayarak sanatsal çalışmaların yapıldığı festival 3 yabancı, 1 yerli sanatçının katılımıyla gerçekleştiriliyor. Binalarda boyalamalar sırasında vinçler de kullanılıyor.

Bu sene 7'incisi gerçekleştirilen festivalin birinci bölümü için Sırbistan'dan gelen sanatçı Artez, Osmanağa Mahallesi'nde; Brezilya'dan gelen sanatçı Arlin, Rasimpaşa Mahallesi'nde çalışmalarına başladı. Festivalin 2 Temmuz'da başlayacak ikinci bölümünde ise Hırvatistan'dan gelen Lonac ve Türkiye'den katılan Omeria, Rasimpaşa Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürecek. Yaptıkları boyamalara mahallelilerin ilgisinin yoğun olduğunu söyleyen Artez, "Bu beni sanatçı olarak iyi hissettiriyor. Boyamamı yaparken böylesi destek almak bana çok iyi geliyor" dedi. Arlin ise "Mekanı ve topluluğu değiştiriyoruz. Burada yaşayan insanlar için çocuklarıyla birlikte bu duvarları görmek çok ilgi çekici ve havalı" şeklinde konuştu.

Sanatın Kadıköy'ün sakinliğini koruyup güçlendirdiğini belirten Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu "Dünyanın her tarafından gelen mural sanatçıları ile Kadıköy uluslararası bir yer oldu ve New York'taki bir yarışmada ilk 20 arasına girdi" diye devam etti.

Festival 8 Temmuz'a kadar devam edecek.

Görüntü Dökümü:

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-Festivalden genel görüntü

-Binalardan detaylar

-Vinçteki Artez

-Boyama yapması

-Boya kutular

-Nuhoğlu ile röportaj

-Detaylar

-Artez ile röp

-Detaylar

-Arlin ile röp

26.06.2018 - 11.16 Haber Kodu : 180626022_



