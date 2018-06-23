DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- İNCE'NİN MALTEPE MİTİNGİNDE YAĞMUR SÜRPRİZİ

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ - Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ- / İstanbul

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimi öncesinde düzenlenen son mitingi için Maltepe Miting alanında toplanmalar sürüyor. İstanbul'un çeşitli semtlerinden deniz ve karayolu ile miting alanına gelenler, arama noktalarından sonra içeri alınıyor. Mitinge gelenlerin Türk bayrakları ile Atatürk ve Muharrem İnce'nin fotoğraflarını taşıdıkları görüldü. Farklı takım formaları giyerek alana gelenler dikkat çekiyor. Miting nedeni ile Maltepe Sahil yolu kısmen trafiğe kapalı durumda. Öğle saatlerinde aniden başlayan yağmur nedeniyle alana gelenler ıslanmaktan kurtulamadı. Hazırlıklı gelenler şemsiyelerini açarken bazıları ise pankart ve afişlerin altına sığındı.

Görüntü Dökümü

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-Maltepe sahil yolu

-Mitinge katılanlar

-Formalarla gelenler

-Vapurla gelenler

-Arama noktaları

-Gürsel Tekin'in mitinge gelmesi

-Yağmurun çiselemesi

-Parkta oturanların şemsiyeli görüntüleri

-Naylonlarla yağmurdan korunmaya çalışanlar

-Yağmurdan korunmak için parkta Muharrem İnce'nin afişinin çadır gibi kullanılması görüntüsü

-Alanda ıslananların görüntüsü

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2- İSTANBUL'DA SEÇİMDE 38 BİN 480 POLİS GÖREVLİ OLACAK



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yarın kentte 38 bin 480 polisin görevli olacağını açıkladı.

39 ilçede 1670 okul ve 28 bin 357 sandıkta oy kullanılacağı belirtilen açıklamada il genelinde 38 bin 480 polis görevli olacağı kaydedildi.

Ayrıca 4 helikopter, 8 polis botu, 85 TOMA, 90 zırhlı araç, 137 gözaltı aracı ve 3 drone'un da kullanılacağı vurgulandı.

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3- METİN FEYZİOĞLU'NDAN SEÇİM UYARILARI

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Güven USTA / İSTANBUL ()

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri genel seçimi öncesi önemli uyarılarda bulundu.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, seçim güvenliğine dikkat çekerek, "Seçimin güvenli bir şekilde yapılması lazım. Hepimizin içine sinecek bir usulle yapılması lazım. Yasalar zaten bu noktada pek çok tedbiri öngörmüş durumda. Yeter ki görevliler bu tedbirleri yerine getirsin, kanunun emrine uysun" dedi.

"MÜŞAHİTLER SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN SANDIKTA OLMALI"

Müşahitlerin sabah saatlerinden itibaren sandıklarda olması gerektiğini belirten Feyzioğlu, "Görevlilerin saat 06.00'da mutlaka sandıklarda olması lazım. Görevlilerin dışında müşahitlerin de bulunması gerekiyor. Yani müşahitler 'ben önce oyumu kullanayım, ondan sonra sandığıma, görev yerime gideyim' dememeliler. Saat 06.00'da oraya gidecek. İkinci olarak, sandık kurulu gidecek yetkilisinden o çuvalı, evrakı teslim alacak. Bu teslim alma sırasında da yine sandık kurulunun hep birlikte orada olması lazım ki daha sonradan bir şaibe çıkmasın. Neden? Çünkü sandığı korumak namustur. Sandığa şaibe düşürmek demokrasiye şaibe düşürmektir. Burada vatandaşlığın bize verdiği en temel hakkı kullanıyoruz: Seçme seçilme hakkını. Ama bunu kullanabilmek için de yine vatandaşlığımızın bize yüklediği bir görev var. O sandığa sahip çıkacağız. Toz kondurmayacağız" dedi.

"SAVAŞA DEĞİL, SEÇİME GİDİYORUZ"

Seçimlerin birliktelik ruhunu artıracağını kaydeden Metin Feyzioğlu, "Seçimler ülkemize milletimize hayırlı olsun. Seçimler güzeldir. Kardeşliktir, barıştır, kucaklaşmadır. Seçime gidiyoruz. Harbe gitmiyoruz, cenge gitmiyoruz. Bunu bilerek seçime gidelim. 81 milyon vatandaş seçimden önce de birlikte yaşıyorduk. Seçimden sonra da birlikte yaşamaya daha da güçlü bir şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

"MÜHÜRSÜZ OY PUSULALARI MUTLAK OLARAK GEÇERLİDİR DİYE BİR ŞEY YOK"

Mühürlenmemiş zarflar hakkında uyarıda bulunan Feyzioğlu, "Vatandaşlar, sandık kurulunun kendilerine verdiği zarfın, pusulaların mühürlü olduğuna, sandık kurulunun mührüyle mühürlenmiş olduğuna dikkat etmek zorundalar. Bu son derece önemli. Çünkü mühürsüz oy pusulaları mutlak olarak geçerlidir diye bir şey yok. Tam aksine, bir ihmal varsa ancak geçerli olabilir. Ancak bu ihmali ortadan kaldırmak için ne yapıyoruz? Sabahleyin sayım yapıyoruz. Tutanak defterine yazıyoruz. Ondan sonra damgalıyoruz. Tutanak defterine şu kadar sayı damgalandı diye yazıyoruz. Vatandaş da eline zarfı ve iki oy pusulasını aldığında bakacak: Damgası var mı? Damgası yoksa, sandık kuruluna söyleyecek. Onu da tutanağa geçirtecek" ifadelerini kullandı.

SANDIK KURULU TUTANAK DEFTERİNE KAYIT UYARISI

Görevli olunan sandığa ait zarf, pusula ve oy kullanacak kişi sayılarının sandık kurulu tutanak defterine kaydedilmesi gerektiğinin altını çizen Metin Feyzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sabah 06.00'da torba gidip teslim alındığında içi açılacak, oy pusulaları çıkacak. İlk yapılacak şey sandık kurulunun, herkesin orada hazır olduğu anda kaç seçmen o sandıkta oy kullanacak? Kaç pusula var? Kaç zarf var? Sayılacak bunların hepsi ve sandık kurulu tutanak defterine yazılacak. Bir A4 kağıda, boş bir yere, bir kenara falan değil, sandık kurulu tutanak defterine. Sizin sandığınızda örneğin 394 kişi mi oy kullanacak? 395 zarf aldınız mı? 394 milletvekili birleşik oy pusulası aldınız mı? 394 cumhurbaşkanlığı oy pusulası aldınız mı? Bunu sandık kurulu tutanak defterine kaydetmek gerekiyor. Son derece önemli. Bu yapılmadığı takdirde sıkıntı yaşanacaktır. Kesin ve net bir şekilde söyleyebilirim bunu."

SEÇİM GÜNÜ HUKUKİ DANIŞMANLIK

Feyzioğlu, "Biz seçim günü bir çağrı merkezi hizmeti sunuyoruz.Sabah erken saatlerden başlayacak. 0 (312) 969 34 10 numaralı hatta 30'un üzerinde avukat arkadaşımız vatandaşlardan gelen soruları cevaplayacak. Bir sorun varsa da olay yerine ilgili baromuzdan rica edip bir gezici avukat ekibi gönderip soruyu, sorunu yerinde çözmek için hukuki danışmanlık hizmeti vereceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Metin Feyzioğlu ile röportaj

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4- İTFAİYENİN YOL VERMEYEN MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜNE TEPKİSİ : AFERİN MİNİBÜS

*Bayrampaşa'da lastiği patlayan minibüs devrildi. Olay yerine giden itfaiye, trafikte yol vermeyen bir minibüs sürücüsüne tepki gösterdi

Haber - Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL

Bayrampaşa'da lastiği patlayan servis aracı bariyerlere çarparak devrildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yol vermeyen bazı sürücüler nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük yaşadı.

Kaza saat 07.30 sıralarında Sağmacılar Viyadüğü Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Saldus 'un kullandığı 34 BG 875 plakalı servis aracının seyir halindeyken lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bariyerlere çarparak devrildi. Yaralanan Saldus devrilen minibüsün ön camından kendi imkanlarıyla çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

"AFERİN MİNİBÜS"

Bayrampaşa itfaiye istasyonundan olay yerine hareket eden itfaiye ekipleri bazı sürücüler nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadı. Bir yolcu minibüsü itfaiye ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen yol vermeyerek itfaiye aracının önüne geçti. Bunun üzerine itfaiye ekibi araçtan " Aferin minibüs " anonsu yaparak yol vermeyen sürücüye tepki gösterdi. Olay yerine ulaşan 112 ekipleri, yol kenarında yaralı olarak bekleyen sürücü Ramazan Saldus'a yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

-İtfaiye aracının trafikte ilerlemesi

-Yaptığı anons

-Yaralıdan ve araçtan görüntü

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralının Ambulansa taşınması

-Trafikten görüntü

-Diğer detaylar

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(ÖZEL)

5- TRAFİKTE TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA: OTOMOBİLİN BAGAJINDA 2 KİŞİ...

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL

Bakırköy'de bir otomobilin bagajında seyahat eden iki kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntüler dün akşam saatlerinde Bakırköy D-100 Karayolu üzerinde çekildi. İki kişinin bir otomobilin bagajında seyahat ettiğini gören başka bir sürücü o anları kaydetti. Ayaklarını dışarı sallandırarak giden 2 kişinin hiçbir can güvenliği olmadan yaptığı yolculuk dakikalarca sürdü. Hızlanan otomobil sürücünün görüş alanından çıkmasıyla görüntü son buldu.

Görüntü Dökümü:

-Yolculuktan görüntü

-Ayaklarını sallaması

-Otomobilin gözden kaybolması

-Detaylar

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6- JAPON KADINI DOLANDIRMIŞTI; İSTİNAF MAHKEMESİ CEZASINI ONADI

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul

Sultanahmet'te 5 yıl önce hanutçuluk yapan sanık Mustafa Gümüş (31) evlilik vaadiyle Japon kadın turisti dolandırdığı gerekçesi

aldığı 2 yıl 6 ay hapis ve 50 bin lira para cezası İstinaf Mahkemesi'nce onandı. İstinaf Mahkemesi'nin bu kararının

ardından bir dilekçe kaleme alan sanık Mustafa Gümüş, söz konusu para cezasını ödemek için maddi durumunun

yerinde olmadığını belirterek, "Para cezası yükümlülüğümü kamuya yararlı bir işte çalışarak yerine getirmek istiyorum"

ifadelerine yer verdi. Dilekçe değerlendirilmek üzere İnfaz ve İlamat Bürosu'na gönderildi. Öte yandan sanık Gümüş hakkındaki hapis cezası onandığı için önümüzdeki günlerde cezaevine girecek.

İSTANBUL TATİLİNDE TANIŞTILAR

İddianame ve suç duyurusuna göre Japon vatandaşı 48 yaşındaki Y.K. 11 Şubat 2013 günü İstanbul'a tatile geldi.

Sultanahmet'i gezen Japon kadın Ayasofya Müzesi'nde video çekerken yanına hanutçuluk yapan Mustafa Gümüş

gitti. Anadili gibi Japonca konuşan Mustafa Gümüş gün boyu Y.K. ile gezdi, çift arasında duygusal yakınlaşma başladı. Tatilin ardından ülkesine dönen Y.K. ile Mustafa Gümüş ile internet üzerinden görüşmeye devam etti. Sanık Gümüş güvenini kazandığı Japon kadından borç paralar istedi. Y.K, Mustafa Gümüş'ün evli olduğunu öğrendiği gün yaklaşık 160 bin Dolar TL verdiği borç paralarını tamamının istedi. Gümüş parayı ödeyeceğini söyledi ama bir süre sonra telefonlara çıkmadı. Dolandırıldığını anlayan Japon kadın da

suç duyurusunda bulundu. Açılan dava kapsamında ifade veren sanık Mustafa Gümüş, evli olduğunu müştekiye söylediğini ve

evlilik vaadinde bulunmadığını savundu. Mahkeme ise sanık Gümüş'ü "Dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve

50 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Cezayı ertelemeyen mahkeme, sanık Gümüş'ün yurtdışına çıkışını da yasakladı.

KARAR ONANDI

Bu karar üzerine Mustafa Gümüş İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi

21. Ceza Dairesi de kararda usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını,cezanın kanuni bağlamda uygulandığının anlaşılığını belirterek yerel mahkemenin kararını hiçbir indirime gitmeden onadı.

SANIK GÜMÜŞ "KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÇALIŞMAK İSTİYORUM"

Kararın onanması üzerine sanık Mustafa Gümüş, yerel mahkemeye gönderdiği dilekçesinde "Adli para cezasını ödemeye maddi durumum olmadığından kamuya yararlı bir işte çalışarak yükümlülüğümü yerine getirmek istiyorum" dedi. İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sanık Mustafa Gümüş hakkında verilen hükmün kesinleştiğini ve İnfaz Bürosu'na gönderildiğini belirtti. Mahkeme, sanık Gümüş'ün 20 Haziran 2018 tarihli dilekçesini Ceza ve Güvenlik Tedbirleri'nin İnfaz Hakkındaki Kanunun 106-3 maddesi gereğince değerlendirilmek üzere İnfaz ve İlamat Bürosu'na gönderdi. Ayrıca sanık Mustafa Gümüş'ün hapis cezası da onandığı için önümüzdeki günlerde cezaevine girecek.

JAPONYA'DA KADINLAR BİRBİRLERİNİ ŞU SÖZLERLE UYARMIŞTI

Öte yandan Japon kadınlar Twitter hesabı üzerinden şu sözlerle Mustafa Gümüş ile ilgili olarak birbirlerini uyarmıştı:

"Türkiyeyi seven Japonları dolandıran kötü dolandıcı", "Yaklaşınca kaç veya polisten yardım iste, en iyisi görmezden gel" ,

"İstanbul özellikle Mavi Camii veya Ayasofya çevresine gidecek planları olanlar Türk dolandıcıya dikkat ediniz. Türkiyeri seven Japonları altadan adam, Japonlara parası ve vucüdu için yaklaşır", "Ben ve arkadaşım Türkiye'yi çok seviyorduk.Ama bu adamın bizi dolandırmasından sonra Türkiyeyei ve çok sevdiğimiz için şoktayız", "İyi derce Japonca konuşarak para ve vücudu amaçlayan kötü adam. Arkadaşım gibi acı çekmenizi istemem, dolandırıcıya dikkat ediniz."

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv görüntüler

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7- İSTANBUL İÇİN GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Erhan TEKTEN - İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için gökgürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Bugün öğle saatlerinde İstanbul'da meydana gelmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (10-25 mm) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

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8- TAKSİCİNİN KADIN TURİSTE TEPKİSİ KAMERADA

* Kadın turistin bavulunu indirip yolun ortasına bıraktı.

Mehmet AKTARAN / İSTANBUL

Nişantaşı'nda, bir taksicinin kadın turist yolcusuna gösterdiği tepki, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir taksici biraz daha geride inmek istemeyen kadın turist yolcusuna tepki gösterdi. Taksici, trafiğin ilerlememesi üzerine aracından inerek kadın turistin bavulunu indirip yolun ortasına bıraktı. Bunu gören çevredekilerin tepki gösterdiği taksici, "100 metre aşağıda inmiyor, in diyorum orada, beni buraya sokuyor ya. 100 metre kalmış 100 metre sanki topal" şeklinde bağırdı. Turist kadının İngilizce olarak, "Paramı ver, para üstünü ver" demesi üzerine sinirlenen taksici küfürler savurdu. Turist kadının tekrar tekrar "Para üstünü ver" demesi üzerine de taksici, "Verdim 35 lira verdim, vermem daha hadi. Vermiyorum polis çağır" dedikten sonra "Sokuyor beni bu trafiğe ya, şuraya bak ya." şeklinde tepki gösterdi. Taksici ile kadın turist, ardından kadın ve çocukların da bulunduğu sokak ortasında karşılıklı küfürleşti. Sokak ortasında tüm yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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CEP TELEFONU KAMERASI

-Taksicinin bavulu yolun ortasına bırakması

-Kadın turistin taksicinin yanına gelerek tartışmaları

-Aralarında yaşanan diyaloglar

-Sokaktaki kadın ve çocuklar



22.06.2018 - 23.30 Haber Kodu : 180622276