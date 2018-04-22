DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- BÜYÜKÇEKMECE'YE KİMYASAL MADDE DÖKÜLDÜ (1)

Haber- Kamera: Murat SOLAK / İSTANBUL

Büyükçekmece Eskice Köy yolu üzerindeki göl havzasına kimyasal atık döküldü.

Gece saatlerinde havza civarında inceleme yapan Büyükçekmece Belediye Zabıta ekipleri atıkları fark edince uzman ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen Büyükçekmece Belediyesi ve AFAD ekipleri şerit çekerek çevre güvenliği aldı. Ekipler koruyucu kıyafetlerini giyerek inceleme başlattı.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Genel ve detaylar

22.04.2018 - 12.44 Haber Kodu : 180422039



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2- ARKADAŞINA BORCUNU ÖDEMEMEK İÇİN KENDİSİNİ VURDURTMUŞ...



Haber: Ali AKSOYER / Kamera: İSTANBUL,

Bayrampaşa'da borcunu ödememek için arkadaşına kendisini tabancayla vurdurarak kendisine gasp edilmiş süsü veren kamyonet şoförünün yalanını polis ortaya çıkardı. Kamyonet sürücüsü Barış A.(40) hakkında suç uydurmaktan işlem yapılırken, arkadaşını vuran Okan Cem G.(23) yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

"BENİ VURDULAR, GASP EDİLDİM" DİYEREK POLİSE BAŞVURDU

Bayrampaşa'da 11 Nisan 2018 tarihinde polise başvuran kamyonet sürücüsü Barış A., Kartaltepe mahallesi, Avrasya yolu caddesi üzerinde yol kenarında durduğu sırada bir şahsın yanına yaklaştığını, kendisini ayağından vurarak 3 bin lirasını gasp ettiğini söyledi. Poliste ifade veren Barış A. "Yol kenarında duruyordum. Cebimdeki paraları sayıyordum. Bir kişi aracın kapısını açtı. Paraları benden istedi. Vermek istemeyince beni ayağımdan vurarak 3 bin liramı alarak kaçtı" dedi. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada olayın güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sonucu bir kişinin araca yaklaştığı, kapıyı açtığı ateş ettikten sonra kaçtığı görüldü.

ÇELİŞKİLİ İFADELERİ POLİSİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Ancak polis, Barış A.'nın çelişkili ifadeler verdiğini fark etti. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Okan Cem G. adlı şüpheliyi 19 Nisan 2018 tarihinde gözaltına aldı.

Gasp Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelinin ifadesi ise gasp olayının yalan olduğunu iki arkadaşın olayı birlikte planlandığını ortaya çıkardı.

ARKADAŞINA BORCUNU ÖDEMEMEK İÇİN YAPMIŞ

Kamyonet şofrörü Barış A.'nın bir arkadaşına olan borcunu ödememek için böyle bir sahte gasp planladığı ve sanki parası çalınmış gibi yaptığı öğrenildi. Kamyonet sürücüsüne polis tarafından "Suç uydurmak" suçundan işlem yapılırken, arkadaşı Okan Cem G., "Adam yaralamak" suçundan adliyeye gönderildi. Okan Cem G. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye sevki

-Güvenlik kamerasından görüntü

-Genel ve detaylar

22.04.2018 - 12.22 Haber Kodu : 180422036

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3- POLİSTEN "UYUŞTURUCU" OPERASYONU....

* Piyasa değeri 500 bin TL olan 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan uyuşturucu operasyonundan piyasa değeri 500 bin TL olan 10 kilogram eroin ele geçirdi. Operasyonda şüpheliler İ.B. ve S.S. de gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu ile mücadeleye

yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2 şahsın Van'dan ilimize uyuşturucu sevkiyatı

bilgi edilnilmesi üzerine; 15 Nisan 2018 tarihinde Tuzla ilçesi ve Düzce İlinde yapılan operasyonlarda

İ.B. ve S.S. isimli şahıslar yakalanmış, yapılan aramalarda piyasa değeri 500.000 TL olan 10 kilo

gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir."

Görüntü Dökümü:

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Ele geçirilen uyuşturucudan görünü

Genel ve detaylar



22.04.2018 - 12.05 Haber Kodu : 180422034

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4- 'GENÇLİK MERKEZİ'NDE İNTİHAR ETTİ



Haber-Kamera: Taner YENER-Murat SOLAK-İSTANBUL

Avcılar'da gençlik merkezi görevlisi kendisini asarak intihar etti.

Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan Avcılar Gençlik Merkezi'ne sabah saatlerinde gelen bir grup öğretmen, odada Ömer Delimehmetoğlu'nu (45) asılı vaziyette görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Delimehmetoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mahalle sakinlerinden Haluk Gültekin, "Kendisiyle sürekli sohbet ettiklerini ve herhangi bir sorununun olmadığını belirterek, "Yakın zamanda apandisit ameliyatı olmuştu. Belimde ağrım var diyordu. Hatta taşerondan kamuya geçmek için sözlü mülakata girmişti. Emekli olmayı bekliyordu" diye konuştu.

Acı haberi alarak olay yerine gelen Delimehmetoğlu'nun eşi ve çocukları gözyaşları döktü. Öte yandan Delimehmetoğlu'nun ölüm haberini alan gençlik merkezinde görevli öğretmen ve öğrencilerin de üzgün olduğu görüldü. Evli iki çocuk babası olan Ömer Delimehmetoğlu'nun cesedi, olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Haberi alan Delimehmetoğlu'nun ailesi ve yakınları

-Genel ve detaylar

22.04.2018 - 13.34 Haber Kodu : 180422051

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5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 23 NİSAN MESAJI..

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin 98. kuruluş yıldönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en samimi duygularımla kutluyorum. 23 Nisan 1920, her yaştan ferdiyle vatanı, bayrağı, ezanı ve özgürlüğü için yılmadan mücadele eden aziz milletimizin yeniden dirilişinin ve şahlanışının timsalidir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla Meclis'in kurulması, tam bağımsızlık hususunda azim ve kararlılığımızın tüm dünyaya ilanı anlamına gelmiştir. İstiklal mücadelemizde eşsiz bir kahramanlık destanı yazan aziz milletimizin, iradesini hayata geçirme yolunda sergilediği azim, başka milletlerin bağımsızlık mücadelelerine de ilham kaynağı olmuştur. Milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi, kurulduğu günden bu yana geçen 98 yılda, vatandaşlarımızın huzur, refah ve barış içinde yaşaması, ülkemizin daha müreffeh hale gelmesi için ilk günkü heyecan ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

"DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE BIRAKMAK İÇİN TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16 Nisan 2017 tarihinde milletimiz tarafından onaylanan Anayasa değişikliğinin ardından, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle, ülkemizdeki istikrar ve güven ortamını güçlendirecek yeni bir döneme giriyoruz. Ülkemizin geleceğine yönelik kararların daha güçlü şekilde alınabilmesi ve uygulanabilmesini temin edecek bu adım, gelişme ve kalkınmamızın da hız kazanmasını sağlayacaktır. Yeni dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisimizle yakın işbirliği ve dayanışma içerisinde, istikbalimiz ve umudumuz olan çoçuklarımıza daha iyi bir gelecek, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle, kuruluşundan bu yana, Türkiye Büyük Milleti Meclisi çatısı altında ülkemize hizmet etmiş tüm milletvekillerimize, milletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bu müstesna bayramını gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



