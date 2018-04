DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- ÖNCE TOKALAŞTI, SONRA SİLAHLA VURDU; O ANLAR KAMERADA

Sultangazi'de aralarında alacak-verecek meselesi olduğu iddia edilen iki kişinin tartışması kanlı bitti. Bir kişi silahla vurularak yaralanırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay İsmetpaşa Mahallesi 78. Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, tekstil atölyesi bulunan Kadir Nalkıran alacak-verecek meselesi nedeniyle işyerinin önüne gelen bir kişiyle konuşmaya başladı. Bir süre konuşan ikili tokalaştıktan sonra iş yeri önüne gelen kişi belindeki silahı çıkardı. Silahı gören Nalkıran saldırgana engel olmak için üzerine atıldı. Saldırganın elindeki silahı almak istediği sırada Nalkıran ateş alan silahla kasığından yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla saldırganın elinden silah alınırken, saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerinde üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kasığına isabet eden iki kurşunla yaralanan Nalkıran, ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Nalkıran'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Olay bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerine gelen saldırgan bir süre Kadir Nalkıran'la konuşuyor. Aralarında geçen konuşmanın ardından saldırgan silahına sarılıyor ve ikili arasında boğuşma yaşanıyor. Boğuşma sırasında Nalkıran kasığından vuruluyor. Saldırganın elinden silah alınırken, saldırgan kaçıyor.

2- KILIÇDAROĞLU: 24 HAZİRAN'DA GÜZEL BİR TÜRKİYE'YE UYANACAĞIZ

* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

"24 Haziran'da hepimiz daha güzel bir Türkiye'ye uyanacağız. Daha hoş görülü Türkiye'ye uyancağız. Birlikte yaşamanın ne kadar değerli olduğunu öğreneceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "24 Haziran'da güzel bir Türkiye'ye uyanacağız. Birlikte yaşamanın ne kadar değerli olduğunu öğrenceğiz. Farklı düşüncede insanların nasıl yan yana gelipte Türkiye'yi birleştimek için herkesi nasıl kucaklayacağımızı 24 Haziran'da öğreceğiz ve bunu yapacağız" dedi.

"HER VATANDAŞIN CUMHURİYETE BORCU VAR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da düzenlenen Balkan Rumeli Çalıştayı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, "24 Haziran'da hepimiz daha güzel bir Türkiye'ye uyanacağız. Daha hoş görülü Türkiye'ye uyancağız. Birlikte yaşamanın ne kadar değerli olduğunu öğreneceğiz. Farklı düşüncede insanların nasıl yan yana gelipte Tükiye'yi birleştimek için herkesi nasıl kucaklayacağımızı 24 Haziran'da öğreneceğiz ve bunu yapacağız. Benim görevim var. Daha ağır size göre. Bu ülkede yaşayan her vatandaşın cumhuriyete borcu var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına borcu var. O borcumuz cumhuriyeti demokrasiyle inşaa etme borcudur. Bu borcu yerine getirmek bu ülkenin namus borcudur" diye konuştu.



"HEPİMİZE GÖREVLER DÜŞÜYOR"

Kılıçdaroğlu, "Demokrasiyi savunmak, güçlü bir kuvvetler ayrılığını savunmak, yargıyı siyasallaştırmamak, üniversite hocalarının kapının önüne konulduğu değil baş tacı edildiği bir Türkiye inşaa etmek ortak amacı olmalıdır. Çünkü sevgili peygamberimizin dediği gibi alimin ölü alemini ölümü gibidir. Eğer siz alimi kapının önüne koyarsanız dünyayı yok etmiş olursunuz. Hepimize görevler düşüyor. Bu görevlerle sizi baş başa bırakmak istiyorum. Ben çalışacağım, sizler de çalışacaksınız. Özellikle kadınların bu süreçte büyük rol üstleneceklerini düşünüyorum. Sezgisi güçlü kadınlar bir olumsuzluğun kendilerine nasıl daha ağır yük getireceğini farkına varan kadınlar... Kendi çocuklarının özgür ülkede yetişmesi, düşüncelerini özgürce ifade etmesi, hiç bir baskının olmadığı, sokaklarında, parklarında özgürce gezdiği bir Türkiye'yi savunmak zorundayız" şeklinde konuştu.



3- OLAYLI DERBİ SORUŞTURMASI : GÖZALTI SAYISI 23'E YÜKSELDİ

Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 23'e yükseldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralandığı olaylara ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 15 kişi daha gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 23'e yükseldi.

Maçın başından tatil edildiği dakikaya kadar tüm kamera kayıtlarının incelendiği ve olayların planlı bir organizasyon sonucu oluşup oluşmadığının tespiti için yapılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olduğu belirtilen S.D. de yer alıyor.

4- DERBİDEKİ OLAYLARIN ŞÜPHELİLERİ ADIM ADIM KAMERALARDAN İZLENİYOR

* Şenol Güneş'i yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan S.D.'nin Fenerbahçe tribünlerinde çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı

* 873 kameranın, stadyuma girişlerin yapılmaya başlandığı andan olayların gerçekleştiği ana kadar yaklaşık 4 saatlik 210 bin dakikayı aşan görüntüsü saniye saniye inceleniyor.

* Sahaya yabancı madde atığı belirlenen 36 kişinin 20'sinin kimliği tespit edildi. Olayla ilgili bu saate kadar 9 kişi gözaltına alındı.

* Şüpheliler arasında herhangi bir bağ olup olmadığı, tribünde birbirleriyle irtibat halinde olup olmadıkları, birbirleri arasındaki koltuk mesafesi ve koltuk sıraları belirlendi.

Derbi maçta çıkan olaylarda polis ekipleri 873 kameranın 4 saatlik görüntüsünü inceleyerek sahaya yabancı madde atan 36 kişi olduğu belirlendi, 20 kişinin kimliği tespit edildi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci müsabakasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki maçı sırasında yaşanan olaylar ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını dün geceden beri aralıksız olarak çok yönlü sürdürüyor.

873 KAMERANIN KAYDETTİĞİ YAKLAŞIK 210 BİN DAKİKA GÖRÜNTÜ

Derbi maçta yaşanan olayla ilgili stadyum ve çevresinde bulunan 873 kameranın, stadyuma girişlerin yapılmaya başlandığı 17.30'dan maç sırasında olayların gerçekleştiği saate kadar yaklaşık 4 saatlik 210 bin dakikayı aşan görüntüsü saniye saniye inceleniyor.

20 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ, 9'U GÖZALTINDA

Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalarda sahaya yabancı madde atığı belirlenen 36 kişinin 20'sinin kimliği tespit edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili bu saate kadar 9 kişiyi gözaltına aldı.

TRİBÜNDEKİ DAVRANIŞLARI MERCEK ALTINDA

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, derbi maçta yaşanan olayla ilgili maç öncesi, maç sırası ve sonrasındaki kamera görüntülerini dakika dakika inceledi. Ekipler öncelikle kamera kayıtlarından, yabancı maddesinin sahaya hangi tribünden atıldığını belirledi. Buna göre, tribünde bulunan herkesin el hareketleri ve davranışları tek tek inceleme altına aldı. Sahaya yabancı madde atan kişilerin görüntülerden tespit edilmesinin ardından ise polis ekipleri, şüphelilerin tribünde oturduğu koltukların maç başlamadan yaklaşık 4 saat öncesine kadarki kamera kayıtlarını incelemeye alarak şüphelileri tespit etti.

MAÇTAN ÖNCE NELER YAPTIKLARI İNCELENİYOR

Polis ekipleri, stadyum kameralarından yaptıkları inceleme sonucunda sahaya yabancı madde attığını tespit ettiği kişilerin, maç başlamadan önce stadyum içinde neler yaptıklarını da inceledi. Bu incelemede şüpheliler arasında herhangi bir bağ olup olmadığı, tribünde birbirleriyle irtibat halinde olup olmadıkları, birbirleri arasındaki koltuk mesafesi ve koltuk sıraları belirlendi.

ELEKTRONİK KARTTAN KİMLİK KARŞILAŞTIRMASI

Ayrıca yapılan incelemelerde elektronik kart ile stadyuma giriş yapan şüphelilerin, tribündeki yerini almadan önce neler yaptıklarını belirleyerek elektronik kart bilgilerinden şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etti.

MAÇ ÖNCESİNDEN GERİYE DÖNÜK DETAYLI SOSYAL İNCELEME

Polis ekipleri, yapılan geriye dönük kamera kayıtları incelenmesiyle şüphelilerin arasında herhangi bir bağ olup olmadığı, şüphelilerin stadyuma gelişleri, maç öncesinde aralarındaki bağlantı, şüphelilerin daha önce herhangi bir spor müsabakasında benzer durum yaşayıp yaşamadıkları gibi pek çok yönden detaylı bir araştırma sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRİBÜNÜNDE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Bu arada Şenol Güneş'i yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan S.D.'nin de emniyetteki işlemleri sürüyor. S.D. ilk ifadesinde , sinirlendiği için elindeki çakmağı Güneş'e attığını söylemişti. S.D.'nin Fenerbahçe tribünlerinde çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı

5- HERŞEY ONLAR İÇİN; HEDEF 10 MİLYON TIK

- Pink Floyd'un solisti destekledi, ünlü isimler yorumladı.

- Klip ne kadar çok izlenirse engelli gençlere gelecek destek o kadar artacak

İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) farklı bireylerin sesini sanatla duyurmak adına 'Hayvanlar ve Biz' projesini hayata geçirdi. Pink Floyd'un solisti Roger Waters'ın desteğiyle 'Another Brick in The Wall' şarkısına 30 farklı bireyle klip çeken İZEV, klibin internette 10 milyon kişi tarafından tıklanmasını hedefliyor.

'Hayvanlar ve Biz'in ilk sergisi geçtiğimiz günlerde Sarıyer Belediyesi ev sahipliğinde ünlü isimlerin katılımıyla Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Projeyi dünyaya tanıtmak için Roger Waters'ın desteğiyle 'Another Brick in The Wall' şarkısına klip çekildi. Kült şarkının hakları 1979 yılından bu yana ilk kez Türkiye'deki down sendromlu bireylere verildi.

İKİ GÜNDE 50 BİN KİŞİ İZLEDİ HEDEF 10 MİLYON

Sözleri İZEV tarafından yeniden yazılan ve 4 gün süren klip çekimlerinde 30 farklı birey Selda Bağcan, Koray Avcı, Yavuz Dizdar, Funda Arar ve Kubat gibi ünlü sanatçılarla 'Yaşam Hakkı - Duvar' şarkısını yorumladı. Çalışmada zihinsel engelli gençlerin aslında sadece farklı gençler olduğu anlatıldı. İZEV Vakfı Gönüllü Marka Danışmanı Hakan Kural, "Klip önceki gün yayınlandı şu an 50 bin kişiye ulaştık. Hedefimiz bunun en kısa zamanda 10 milyon tıklamaya ulaşması. Neden 10 milyon çünkü tıklama artıkça çocuklara gelecek maddi destek de artacak" dedi.

"KLİPTE DUVAR YIKILDI, O DUVARIN YIKILMASI GEREKİYORDU"

30 farklı bireyin klip için bir araya geldiğini belirten Kural, "Toplu olarak 'yaşam hakkı' ifade edişi olsun istedik. Down Sendromlu ya da mental gençlerimiz balyozlarla klipte duvar yıktı. O duvarın yıkılması gerekiyordu. Bu bir imge ama kafalarda da bu imgeyi oturtabildiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"ŞARKI O DÖNEMDE ÖĞRETİM SİSTEMİNİ PROTESTO EDİYORDU"

Uluslararası platforma çıkarmak için 1979 yılında müzik sektöründe mihenk olan Roger Waters'ın desteğiyle 'Another Brick in The Wall' şarkısını seçtiklerini söyleyen Hakan Kural, "O dönemde öğretim sistemine karşı protesto şarkıydı. Şimdi de toplumda 'engelli' diye tanımlanan, bizim farklı bireyler dediğimiz insanların yaşam hakkını savunan bir şarkı olarak planladık" dedi.

ÖZEL SERTİFİKALI ALTINLAR ÜRETİLDİ

Haziran veya temmuz ayında New York'a gideceklerini dile getiren Kural, "Roger Waters ile birebir görüşme imkanımız olacak. Waters projeyi çok sevdiği için bu projenin görsellerinden oluşan, bizim çok önem verdiğimiz dünyada satışa sunulacak Nadir Metal tarafından yapılan özel hatır koleksiyon altınları var. Kendisinin talebi oldu, biz bu altınları kendisine götüreceğiz" şeklinde konuştu.

"YAŞAM KÖYÜ KURMAK İSTİYORUZ"

İZEV Vakfı Genel Sekreteri Merve Kılıç ise asıl hedeflerinin bu proje devamında 'yaşam köyü' kurmak olduğunu söyledi. Kılıç, "Bu uzun zamandır Türkiye'de düşünülen, üzerinde çalışılan bir proje. Farklı bireylerin aileleri bu dünyadan göçtüğü zaman, onların emanet edileceği kurumlar konusunda ciddi sıkıntılar var. Onların doğru desteklenecekleri kurum sayısı çok az. Maddi alt yapısı zayıf olan aileler için hemen hemen hiç yok diyebiliriz. Hedefimiz, bu proje ve devam serisindeki etkiyle birlikte destekçi kitlemizi ve farkındalığı büyütmek. Bu işin içine daha fazla insanın eklenmesini sağlamak ve bağımsız 'yaşam köyü' kurmak. Bu köyde her yaştan ve her engel grubundan bireylerin hem kısa süreli kalmasını, hem uzun süreli emanet edilebilecek yurt kısımlarını bulunmasını saplamak" dedi.

Heyecanları gözlerinden okunan gençler, klibin 10 milyon tıklanmaya ulaşmasını beklediklerini söyleyerek ikinci klibi çekmek istediklerini belirtti.



6- JANDARMADAN VİLLALARA KUMAR OPERASYONU

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kumar oynayan ve oynatanlara yönelik düzenlediği operasyonlarda 215 kişiye ceza kesildi. Şüphelilerin daha önce kumar oynatıldığı için kapısına mühür vurulan ve bakımsızlıktan harabeye dönen bir villanın mührünü sökerek kumar oynamaya devam ettikleri belirlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri, Çatalca ve Sancaktepe ilçelerinde dikkat çekmemek için lüks villaları kumarhaneye çeviren şüphelilerin kumar oynattığı bilgisini aldı. Villalara çok sayıda insanın giriş-çıkış yaptığını belirleyen jandarma ekipleri, 5 ayrı villaya baskın düzenleyerek masaların üzerinde oyun kartları ve pullarla kumar oynayanlara suçüstü yaptı.

Çok sayıda kumar malzemesi ele geçirilirken, kumar oynatan ve kumar oynatmak için yer temin eden 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Kumar oynayan 210 kişiye ise yaklaşık 60 bin lira para cezası kesildi.

7- AVDA VURULAN GENCİN ÖLÜMÜ: 4 AKRABASI GÖZALTINA ALINDI

Ava gittikten bir süre sonra Küçükçekmece gölü kıyısında cesedi bulunan Yaşar A. (31) cinayetiyle ilgili aralarında ağabeyinin de bulunduğu 4 akrabası gözaltına alındı. Şüpheliler cinayetle bir ilgilerinin olmadığını söylerken mahkemeye çıkarılan şüphelilerden ağabey Şenol A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başakşehir Tahtakale mahallesinde 18 Ocak'ta meydana gelen olayda ava gitmek için tüfeğini alarak evden çıkan Yaşar A. aradan uzun süre geçmesine rağmen geri dönmedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler çok geçmeden Yaşar A.'nın cesedini boş arazide buldu. Yaşar A.'nın av tüfeği ile vurulduğu yanındaki av tüfeğinin de ortada olmadığı tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis telefon kayıtlarını incelediğinde Yaşar A.'nın bulunduğu bölgeden son olarak ağabeyi Şenol A'nın telefonun sinyal verdiğini tespit etti. Bunun üzerine ağabeyininin de aralarında bulunduğu Yaşar A'nın akrabası 4 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade veren şüpheliler olayla bir ilgilerinin bulunmadığını söylediler. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden ağabey Şenol A. tutuklanırken, diğer şüpheliler mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

8- İETT'NİN SÜRÜCÜSÜZ ARACININ DETAYLARI BELLİ OLDU

* Yüzde 74 oranında yerli mühendislik ürünü olan sürücüsüz araç Bursa, Kocaeli ve İstanbul'da geliştirildi

İETT'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı sürücüsüz araç projesinin detayları belli oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 18'in açılış töreninde İETT'nin "2023" adıyla tanıttığı sürücüsüz aracının yerlilik oranından teknik özelliklerine, üretim yerinden hangi alanlarda hizmet vereceğine kadar pek çok ayrıntısı ortaya çıktı.

SÜRÜCÜSÜZ ARACIN ÜRETİMİ 4 AY ÖNCE TAMAMLANDI

Buna göre, İETT'nin sürücüsüz aracının imalat çalışmaları Bursa'da otomotiv alanında faaliyet gösteren karoser fabrikasında, Kocaeli Teknopark bölgesinde ve İkitelli'de bulunan İETT garajında gerçekleştirildi. 4 farklı tasarım arasından seçilen "nostaljik tramvay" görünümlü sürücüsüz aracın üretimi, 2017 yılının Aralık ayında tamamlandı. Aracın kontrol yazılımı, motor ve batarya yönetim sistemi yazılımları için Galatasaray Üniversitesi'nden bir akademisyen ve Kocaeli Teknopark'ta faaliyet gösteren bir firmadan danışmanlık hizmeti alındı.

BELİRLENEN ROTADA SÜRÜCÜSÜZ GİDEBİLİYOR

Şarj süresi 4,5-9 saat arasında değişen aracın, 75 kilometrelik menzile sahip olduğu belirtildi. Saatte 45 kilometre hıza ulaşan, tek yönlü sürüş ve geri manevra yapabilen araç, trafiğe kapalı alanlarda ve belirlenen güzergâhlarda çalışmak üzere tasarlandı. Taşıma kapasitesi 14 kişi olan aracın genişliği yaklaşık 2 metre ve uzunluğu 5,5 metre olarak belirlendi.

Sürücüsüz araç, önceden belirlenen ve hafızasına yüklenen rotada gidebiliyor. Aracın bulunduğu konumun ve çevresinin algılamasını sağlayan GPS, kamera ve sensörler etkin olarak kullanılıyor.

YÜZDE 74 YERLİ MÜHENDİSLİK ÜRÜNÜ

Aracın dış kabuk tasarımı, fren ve direksiyon sistemi, batarya yönetim sistemi, şanzıman redüktörü, araç yönetim yazılımı, alt ekipman kontrol sistemleri ve sürücüsüz kontrol yazılımı dahil olmak üzere yüzde 74 oranında yerli mühendislik ürünü olduğu belirtildi. Bazı özel malzemeler ise Çin, Almanya, Japonya, Amerika ve Tayvan gibi ülkelerden temin edildi. Öte yandan sürücüsüz aracın ilk etapta fuar gibi kapalı alanlarda hizmet vereceği öğrenildi.

