DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- REİNA KATLİAMI SANIĞININ SAVUNMASI KAPALI OTURUMDA ALINIYOR

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () ORTAKÖY'de Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 39'u tutuklu 58 sanık hakkında açılan davaya bakan mahkeme heyeti, sanık Abdulkadir Masharipov'un savunmasının kapalı oturumda alınmasına karar verdi. Gazeteciler ve izleyiciler salondan çıkarıldı, kapalı oturumda Abdulkadir Masharipov'un savunması alınıyor.

10. DURUŞMA

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de Cezaevi'nin karşısında bulunan binada yapılan 10. duruşmada saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Abdulkadir Masharipov'un da aralarında bulunduğu 32 tutuklu sanık hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'ın da aralarında bulunduğu 3 kadın sanık SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanırken, 9 tutuksuz sanık da duruşmaya katıldı. Duruşmada yedi tercümanın da hazır bulundu.

KAPALI OTURUM TALEP EDİLDİ

Bir önceki duruşmada savunmasını hazırlaması için son kez süre verilen bir numaralı sanık Abdulkadir Masharipov'un avukatı Atanur Demir, kamu güvenliği, genel ahlakın gerekliliği ve olayın vehametinin de dikkate alınarak Abdulkadir Masharipov'un savunmasının alınacağı bu oturumun kapalı olarak yapılmasını talep etti. Duruşma savcısı da talebin kabul edilmesini istedi.

TALEP KABUL EDİLDİ

Mahkeme heyeti de talebin kabulüne karar verdi. Gazeteciler ve izleyiciler salondan çıkarıldı, kapalı oturumda Abdulkadir Masharipov'un savunması alınıyor

İDDİANAME

Ortaköy'de yılbaşı gecesi Reina'da gerçekleştirilen saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmiş 79 kişi ise yaralanmıştı. Hazırlanan iddianamede saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Abdulkadir Masharipov hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme", "79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor. Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın da arasında bulunduğu 4 sanık hakkında da aynı cezalar istenirken, diğer 52 sanık hakkında da, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Öte yandan sanık Seyiti Kaiseerjiang hakkında "Örgüt üyeliği","Anayasayı ihlal", "Adam öldürme", "Adam öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından iddianame düzenlenmiş, davada sanık sayısı 58'e yükselmişti.

Görüntü dökümü:

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-Arşiv

18.02.2019 - 11.53 Haber Kodu : 190218041

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2- İSTANBUL'DA HAFTA SONU KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

İstanbul

İstanbul'da hafta sonu hava soğuyacak, karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün haftalık değerlendirme raporuna göre; hava sıcaklığı perşembe gününe kadar mevsim normallerinde seyredecek. Perşembe günü Marmara bölgesinde hava soğuyacak, İstanbul'da yağmur görülecek. Kentte havanın soğumasıyla birlikte cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur görülecek. Yüksek kesinlerde kar ihtimali de olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

18.02.2019 - 10.39 Haber Kodu : 190218024_

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3- YERLİ BOMBA İMHA ROBOTU "ERTUĞRUL" İSTANBUL'DA GÖREV BAŞINDA

Çağatay KENARLI -Murat Çimen- Ali AKSOYER/İSTANBUL, () ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlar kullanılarak geliştirilip üretilen 'Ertuğrul Bomba İmha Robotu' ile İstanbul'da 120 şüpheli pakete müdahalede bulunuldu.

Ertuğrul Bomba İmha Robotu, Türkiye'nin pek çok ilinde olduğu gibi İstanbul'da da kullanılıyor. 2018 yılında ASELSAN tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) teslim edilen robotlardan 3'ü İstanbul'da görev yapıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube ekipleri'nin 'Ertuğrul Bomba İmha Robotu' ile temsili olarak içinde patlayıcı bulunan şüpheli bir pakete yaptıkları müdahale, Demirören Haber Ajansı () kameralarına kaydedildi.

120'DEN FAZLA ŞÜPHELİ PAKETE MÜDEHALE EDİLDİ

El yapımı patlayıcıları zorlu koşullar altında, güvenli bir mesafeden etkisiz hale getirilmesi için tasarlanan 'Ertuğrul Bomba İmha Robotu" yaklaşık 85 kilo ağırlığında su geçirmeyen bir gövdeye sahip. Aralıksız 4 saatin üzerinde çalışan ve yaklaşık 30 santimetreye kadar da su birikintisinden de geçebilen bomba imha robotu, -20 ile 69 santigrat derece sıcaklık aralığında çalışabiliyor. Hareket sistemine eklenen özel bir mekanizmayla her türlü arazi ve yüzeyde yüksek hareket yeteneğiyle robot, kolunun yaklaşık 2 metreye kadar uzamasıyla kullanılabiliyor. Bomba imha uzmanı polisler, 'Ertuğrul'un ön ve arka kısmında bulunan yol görüş, nişan ve kıskaç kameralarından, şüpheli paketleri yüksek çözünürlükte gerçek zamanlı olarak kontrol konsolundan izliyor, kayıt alabiliyor.

Öte yandan kontrol konsoluyla robot, görüş alanı dışında olsa dahi tüm hareketleri takip ediliyor.

'ERTUĞRUL' BİR ŞÜPHELİ PAKETE BÖYLE MÜDAHALE EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube ekipleri, kendilerine gelen şüpheli paket ihbarı üzerine, öncelikle olay yerine giderek kendilerinden önce gelen meslektaşlarının aldığı çevre güvenliğini kontrol ediyor. Daha sonra ise Bomba İmha Uzmanları çevre güvenliğinde bir sorun olmaması durumunda 'Ertuğrul Bomba İmha Robotu'nu konsolu yardımıyla uzaktan kumanda ederek şüpheli pakete gönderiyor. Bomba İmha Uzmanları konsol üzerinden 'Ertuğrul'un şüpheli pakete güvenli mesafeden yaptığı inceleme sonrası, kontrollü şekilde müdahale ediyor.

Görüntü dökümü:

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-'Ertuğrul' bomba imha robotuyla ilgili çeşitli drone görüntüleri

-Bomba uzmanı polisten görüntü

-Uzman'ın kontrol mekanizmasıyla robotu kontrol etmesi

-'Ertuğrul' bomba imha robotunun araçtan çıkartılması

-'Ertuğrul' kontrol ünitesinin görüntüsü

-'Ertuğrul'un kameralarının ekran görüntüleri

-Robotun çeşitli aksamlarından görüntü

-Robotun genel görüntüsü

-Muhabir anonsu 1

-Robotun şüpheli pakete ilerlemesi

-Muhabir anonsu 2

-Şüpheli paketten görüntü

-'Ertuğrul'un şüpheli pakete müdehale etmesi

-Genel ve detay görüntüler

18.02.2019 - 11.19 Haber Kodu : 190218035_

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4- D-100'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI; YANGIN TÜPÜ YETERSİZ KALDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,()

Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil de yangın çıktı. Otomobil içindeki yaşlı çift büyük korku yaşarken, yangına ilk müdahaleyi oradan geçen bir sürücü yangın tüpüyle yaptı.

Olay sabah saatlerinde D-100 Karayolu Cennet Mahallesi Durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahmut Tandık ve eşi 34 ZD 0492 plakalı otomobilleriyle Avcılar'daki bir hastaneye gitmek için yola çıktı. Tandık ve eşi Cennet Durağı'na geldiklerinde seyir halinde otomobillerinin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Bir anda büyüyen alevler aracın ön tarafını sardı. Büyük panik yaşayan Tandık çifti araçlarından inerek itfaiyeyi aradı. Bu sırada yangını gören bir vatandaş aracında bulunan yangın tüpüyle yangına ilk müdahaleyi yaptı ancak yangın tüpü yetersiz kaldı. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü dökümü

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-Yanan araçtan görüntü

-Vatandaşın müdahalesi

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Mahmut Tandık ile röportaj

-Trafikten görüntü

-Diğer detaylar

18.02.2019 - 09.49 Haber Kodu : 190218013

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(ÖZEL)

5- BAKIRKÖY'DE MOTOSİKLETLİNİN TEK TEKER ÜZERİNDEKİ TEHLİKELİ ŞOVU

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Bakırköy Florya'da motosikleti tek teker üzerinde süren ve trafikteki otomobillerin arasında tehlikeli hareketler yapan sürücü hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar kameraya yansıdı.

Yeşilköy Caddesi, Florya Sahil istikametinde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü motosikleti tek teker üzerinde sürdü. Motosikletli orta refüje doğru giderken kaza yapmaktan son anda kurtuldu. Daha sonra zikzak yaparak ilerleyen motosikletli biraz ileride polis kontrol noktasına geldi. Polis kontrolüne takılmadan geçen motosikletli arkasından polis gelip gelmediğine baktı. Biraz ileride otomobillerin arasına giren motosikletli makas atarak ve motosikleti sağa sola yatırarak ilerledi. Hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan motosikletli başka bir motosikletlinin kaskında takılı olan kameraya yansıdı. Son olarak yol ayrımından sağa giren motosiklet sürücüsü yine tek teker üzerinde yoluna devam etti.

Görüntü dökümü:

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-Kırmızı ışıkta bekleyen motosikletli

-Yeşil yanmasıyla hareket etmesi ve motosikleti tek teker üzerinde sürmesi

-Motosiklet orta refüje doğru giderken son anda kurtulması

-Motosikletlinin zikzak yapması

-Polis kontrol noktasını geçmesi

-Otomobillerin arasında makas yapması

-Motosikleti sağa sola yatırarak tehlike oluşturması

-Yol ayrımından sağa girmesi ve motosikleti tekrar tek teker üzerinde sürmesi

18.02.2019 - 11.55 Haber Kodu : 190218040_