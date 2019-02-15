DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

(ÖZEL)

1- SULTANGAZİ'DE KOLONLARI ÇATLAYAN BİNADA TEDİRGİN YAŞAM

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()

Sultangazi'de kolonlarında çatlaklar oluşan 6 katlı bina tedirginliğe neden oldu.

Sultangazi'nin en işlek caddesi olan Eski Edirne Asfaltı üzerinde 6 katlı bir apartmanın bodrum katının kolonlarında oluşan çatlaklar bina sakinleri ile çevredekileri korkutuyor. Bodrum katın sahibi Cengiz Bayramoğlu, 5 yıl önce tehlikenin farkına vararak buradan taşındıklarını söyledi. Apartman sakinleri ile uzlaşamadıkları için bir çözüm yolu bulamadıkların belirten Bayramoğlu, Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'ndan sonra tedirginliğinin arttığını ifade etti.

"İSTESEM KİRAYA VEREBİLİRİM. ANCAK BU VİCDANSIZLIK OLUR"

Bayramoğlu, "Bu bodrum katının mülkiyeti bana ait. Burada 12-13 sene oturdum. Kolonlarda patlak ve çatlaklıkların ortaya çıkmasından dolayı beş sene önce buradan taşınmak zorunda kaldım. Kendime ait bu katı riskli görüyorum. Buranın bana ait olmasına rağmen şu anda kirada oturuyorum. Beş senedir bu şekilde duruyor. Buna rağmen kiralamak isteyenler oluyor. Ama ben kiraya vermiyorum. Vermekte istemem. Çünkü benimki de can, burayı kiralamak isteyenlerinki de can. İstesem ufak bir tadilattan geçirip, kiraya verebilirim. Ancak bu vicdansızlık olur. Daha fazla para kazanacağımı bilsem de kiraya vermem. Apartmanın karşısında bir okul var. Olası bir faciada okula gelen çocuklar zarar görebilir. Bundan dolayı da vicdanen rahatsız olurum. Buranın kentsel dönüşüme alınmasını ya da devletimiz tarafından güçlendirme çalışmasına alınmasını istiyorum" dedi.

"BİNAYI RİSKLİ GÖRENLER DAİRELERİNİ SATIŞA ÇIKARDI"

Apartmanda yaşayan çoğu kiracının tehlikenin farkında olduğunu söyleyen Cengiz Bayramoğlu, "Kartal'dan yaşanan acı olaydan sonra ben ve ailem daha çok tedirgin olmaya başladık. Kolonlardaki demirler dörde bölünmüş. Çekiçle vursan kırılıyor. Apartman sakinleri ile bu konuda uzlaşamıyoruz. Daha fazla para gitmesin diye güçlendirme çalışmasının gayriresmi olarak yapılmasını öneren bile oldu. Anladığım kadarıyla kaçak göçek yapmamızı istiyorlar. Daha önce apartmanda oturan birçok kişi bu nedenle taşındılar. Binayı riskli gördüğünden dolayı dairelerini satmaya çalışanlar bile var" diye konuştu.

"TEDİRGİN OLDUĞUMDAN DOLAYI UYUYAMIYORUM"

Apartman sakinlerinden Alaattin Agıç, oturduğu binanın yıkılmasını istedi. 8 ailenin yaşadığı apartmanda Agıç dışında herkes dairelerini kiraya vermiş. Agıç, "Torunlarım geliyor bazen. Onlara gelmeyin de diyemiyorum. Tedirgin olduğumdan dolayı uyuyamıyorum. Bu binanın yıkılmasını ve sağlam olmasını istiyorum. Diğer daire sahipleri uzlaşamıyoruz bu konuda. Orta bir yol bulamıyoruz. Benim dışımda herkes dairesini kiraya vermiş, başka yere taşınmış. Kartal'da yaşanan acı olayı izlediğimde 'aynısı bizimde başımız gelir mi?' acaba diye düşündüm. Ondan sonra daha çok tedirgin olmaya başladık. Gece uyanıyoruz" dedi.

"BURASI RİSKLİ BİR YAPI SINIFINA GİRER"

Tehlike saçan apartmanın bodrum katını inceleyen İnşaat Mühendisi Harun Öge, binanın bir an önce boşaltılması gerektiğine vurgu yaptı. Öge, "Mevcut yapının kolonları sünger gibi olmuş. Zeminde ciddi oranda su ihtimali var. Tabandan suyu çekerek donatılar aşırı miktarda korozyona uğramış, bitme noktasına gelmiş. Yani bazı etriyelerimiz tel noktasına gelmiş. Düşey donatılarda da ciddi bir korozyon var. Hatta kolonlarda bir kısalmada var. Yapının genel olarak diğer odalarına da baktığımız zaman diğer kolonlarda da benzer konular söz konusu. Burası riskli bir yapı sınıfına girer. Bundan sonra burası için güçlendirme biraz zor diye düşünüyorum. Çünkü tabanda ciddi bir korozyon var, donatılar bitmiş. Donatılar en azından belli bir noktada kalmış olsaydı belki güçlendirme ile bir çözüm oluşturulabilirdi ama şu şartlarda da güçlendirme de biraz zor gibi gözüküyor. Buranın yenilenmesi gerekir diye değerlendiriyorum. Yapının bir an önce boşaltılıp, gerekli işlemlerin yapılması gerekiyor" diye konuştu.



Görüntü dökümü:

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-6 katlı binanın görüntüsü

-Kolonlarının görüntüsü

-Binadan genel görüntü

-Balkonlardan detaylar

-Bayramoğlu'nun açıklamaları

-Öge'nin açıklamaları

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2- EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ PKK'LILARA OPERASYON: 12 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasının korsan gösteri ve emniyet güçlerine yönelik silahlı saldırı gibi eylemler yapacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. TEM ekipleri yaptığı çalışmada şüphelilerin eylem hazırlığında olduklarını belirleyerek gece saatlerinde çeşitli ilçelerde bulunan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle yapılan operasyonda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bıçak, tabanca, çok sayıda örgütsel dergi, kitap ve basılı dokümanlar ile terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.



Görüntü dökümü:

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-Arşiv

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3- TUZLA'DA BANKA ÖNÜNDEKİ GASPÇI DEHŞETİ KAMERADA

Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL

Tuzla'da geçtiğimiz çarşamba günü yaşanan gaspçı dehşetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde geçtiğimiz çarşamba günü bir bankanın önünde saat 12.00 sıralarında meydana geldi.

Bankaya 200 bin lirayatırmak için gelen bir lojistik firmasının yöneticisi M. T.'nin (53) çantasını 2 kişi almaya çalıştı. M.T. silahlı soygunculara direnmeye başladı. Para dolu çantasını kaptırmamak için gapçıların aracına binen M.T. aracın içinde de boğuşmasını sürdürdü. Bu sırada para dolu çanta yola düştü. Geri dönen soyguncular araçtan inerek parayı almaya çalıştı. M.T. yine engel olmaya çalışınca bacağından vuruldu. Gapçılar parayı alamazken banka güvenlik görevlisinin müdahale etmesiyle aracı da bırakarak olay yerinden kaçtı. Bacağından vurulan M.T.'nin hastaneye kaldılırken yola saçılan paralar çevredekiler tarafından toplandı. Polis, kaçan saldırganları arıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Gasp dehşetinin güvenlik kamerası görüntüsü

-olay günü çekilen görüntüler

15.02.2019 - 11.02 Haber Kodu : 190215035

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4- BİNALİ YILDIRIM: (BAHÇELİEVLER) BURANIN BENİM ZİHNİMDE ÖZEL BİR YERİ VAR

*TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,

"Evlendiğimizde Semiha Hanım öğretmendi. Kirazlı Demirkapı İlkokulu'na atandı. Onun üzerine biz de burada başladık. Yani evlilikten sonra ilk oturduğum muhit burası. Buranın benim zihnimde özel bir yeri var"

Haber-Kamera: İSTANBUL,()

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi'nde AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Hakan Bahadır ile birlikte "Mahallede Komşular Söz Sizde" programına katıldı. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiği programda bir konuşma yapan Yıldırım, "Türkiye'nin trafiğini ulaşımını çözen, Bahçelievler'in trafiğini çözer mi? Çözer. Mesele yok. Birlikte bunu da halledeceğiz. Trafik zaman zaman çok sıkışıyor. Çünkü otopark ihtiyacı büyük. Park eden araçlar trafiği zorluyor. Zora sokuyor. Mahallenizdeki Sakıp Sabancı Caddesi'ndeki kamyonetler ve TIR'lar... Bunu halledeceğiz. Hiç merak etmeyin. Hastanenin yanına katlı otopark yapılıyor. Bir de Soğanlı'ya bir tane de Mustafa Kemal Mahallesine" dedi.



"BURANIN BENİM ZİHNİMDE ÖZEL BİR YERİ VAR"

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde 2 yıl oturduğunu söyleyen Yıldırım, "O zaman Basın Sitesi'nin oradan çamurlardan yürüyerek gelir giderdik. Evlendiğimizde Semiha Hanım öğretmendi. Kirazlı Demirkapı İlkokulu'na atandı. Onun üzerine biz de burada başladık. Yani evlilikten sonra ilk oturduğum muhit burası. Buranın benim zihnimde özel bir yeri var" şeklinde konuştu.

"MİMAR SİNAN'IN YAPTIĞI SİYAVUŞPAŞA KASRINI MİLLET KIRAATHANESİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

İlçenin adının Bahçelievler olduğunu ama ilçede bahçe diye bir şey kalmadığının altını çizen Yıldırım "Şirinevler'e millet bahçesini yapacağız. Bununla yetinecek değiliz. Daha önemli projelerimiz var. İlçemizin tarihini canlandıracağız. 450 yıl önce Mimar Sinan'ın yaptığı Siyavuşpaşa Kasrını Millet Kıraathanesi haline getireceğiz. Yenibosna'da Viran Bosna Sarayını da yine millet kıraathanesi olarak Bahçelievler'e kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

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-Yıldırım'ın gelişi

-Vatandaşlardan detaylar

-Yıldırım'ın konuşması

-Genel ve detaylar

15.02.2019 -11.39 Haber Kodu : 190215050_

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5- İŞ BULMA UMUDUYLA KANDIRDIKLARI KADINLARI FUHUŞA ZORLAYAN ÇETE ÜYELERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ali AKSOYER/İSTANBUL,()

İstanbul'da organize bir şekilde fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla yakalanan 20 kişilik çete adliyeye sevk edildi. Baskınlarda kandırılarak fuhuşa zorlanan 22 kadın kurtarılmıştı.

İstanbul'da Ataşehir, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında polis operasyon yapmıştı.. Asayiş şube müdürlüğü tarafından 31 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda çete tarafından erkeklerle fuhuş yapmaya zorlanan 22 yabancı uyruklu kadın kurtarılmıştı. Polis bu kadınları organize bir şekilde erkeklerle fuhuşa zorlayan 20 çete üyesi ise gözaltına alınmıştı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatız tabanca, 3 adet şarjör, 107 adet fişek, 1 adet otomatik tüfek, 2 adet şarjör, 106 adet tüfek fişeği,1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet samuray kılıç ve zorla fuhuş yaptırılan kadınlara ait 9 adet pasaport ve 4 adet yabancı kimlik ele geçirilmişti. Baskınlarda ele geçirilen bir miktar uyuşturucu, 17 bin TL nakit para, 5 adet 500 bin TL tutarında senet ve fuhuş pazarlığında kullanıldığı iddia edilen 48 adet telefon ve 2 adet otomobile de el konulmuştu.

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin benzer suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Çete üyelerinin sosyal medya üzerinden çocuk bakıcılığı ve ev hizmetlisi ilanlarıyla yabancı uyrukları kadınları tuzaklarına düşürdükten sonra fuhuşa zorladıkları tespit edildi. Ahlak ve Kumar Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı