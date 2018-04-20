DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- FATİH'TE TUR OTOBÜSLERİ ÇARPIŞTI: ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ YARALANDI-1

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL

Fatih'te gezi için Hakkari'den gelen öğrencileri taşıyan 2 tur otobüsü çarpıştı. Kazada çok sayıda öğrenci yaralandı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Yaralıların görüntüsü

-Detaylar

20.04.2018 - 11.25 Haber Kodu : 180420049

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2- KARTAL'DA OKULDAKİ YANGIN ÖĞRENCİLERİ AĞLATTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL

Kartal'da bulunan bir okulun yemekhane kısmında elektrik kontağından yangın çıktı. Küçük çaplı yangına itfaiye müdahale ederken korkan öğrenciler gözyaşlarına boğuldu.

Yangın saat 10.00 sıralarında Kartal Petrol İş mahallesi üzerinde bulunan Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu'nda çıktı. Edinilen bilgiye göre okulun yemekhanesinde elektrik kontağından küçük çaplı bir yangın çıktı. Yangın nedeniyle görevliler, öğrencileri bahçeye çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle korkan öğrencilerden bazıları gözyaşlarına boğuldu. Bazı veliler de okula gelerek öğrencileri evlerine götürdü. Yangın nedeniyle 2 ambulans okulda tedbir amaçlı bekledi. Ekiplerin çalışmasının ardından öğrenciler tekrar okula girdi.

Görüntü Dökümü

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-Okuldan görüntü

-Bahçedeki öğrencilerin görüntüsü

-Ağlayan öğrencilerden görüntü

-Ambulanslardan görüntü

-Velilerin okula gelmesi

-Bir veli ile röp

-Genel ve detay görüntüleri

20.04.2018 - 11.05 Haber Kodu : 180420044

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3- ZİNDASHTİ VE 2 POLİSİN ARALARINDA BULUNDUĞU 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Uluslararası suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra savcılıkça tutuklamaya sevk edilen Naji Sharifi Zindashti'nin de aralarında bulunduğu 2'si polis 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uluslararası suç örgütüne yönelik 6 Nisan'da düzenlediği operasyonla yakalanan suç örgütü lideri Naji Sharifi Zindashti ile birlikte 10 şüpheli, dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soruşturma savcısı Ercan Devrim tarafından sorgulanan şüphelilerden 7'si tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Diğer 3 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Şüphelilerden Naji Sharifi Zindashti "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme" suçlarından; şüpheli Ekrem Öztunç "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "Tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme"; şüpheli Ali Savaş ve Seyyid Nurullah Rezai ise "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanmaları istendi. Şüpheli polis Ergül K., şüpheli başkomiser Fatih Y. ve şüpheli polis Gönen K.'nin ise "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle üye olma" suçundan tutuklanması talep edildi.

1'İ SERBEST, 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Nöbetçi İstanbul 7.Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüphelilerden polis Gönen K. yurtdışına çıkışı yasaklanmasına karar verilerek serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Naji Sharifi Zindashti, Ekrem Öztunç, Ali Savaş, Seyyid Nurullah Rezai ile polis Ergül K. ve başkomiser Fatih Y.'nin ise tutuklanmasına karar verildi.

Görüntü Dökümü;

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-Şüphelilerin dün adliyeye sevkleri sırasında çekilen görüntüler

20.04.2018 - 11.27 Haber Kodu : 180420050

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4- İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 17 GÖZALTI

Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 17 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. TEM ekipleri dün Başakşehir, Esenler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece ve Zeytinburnu'nda bulunan 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda yabancı uyruklu 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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5- İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU: 21 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) adına korsan gösteri ve eylemlere katıldığını tespit ettiği şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. TEM Özel Tim ekipleri, özel harekat polisinin desteğiyle Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonla 21 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin yapılan detaylı sorgulamasında bir şüphelinin hırsızlıktan kesinleşmiş hapis cezası olduğu, diğer bir şüphelinin ise kayıp şahıs olarak arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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6- İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 33 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 33 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, KHK ile kapatılan Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği Öğrenim ve İhtisas Vakfı'na bağış yaptığı tespit edilen 51 kişinin yakalanması için gözaltı kararı verildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde İstanbul merkezli 6 ilde 51 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 18 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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7-ATATÜRK HAVALİMANINDA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI



*Yurt dışından gelen 2 yolcunun valizlerinde 15 kilo 381 gram kokain ele geçirildi.

Çağatay KENARLI, İstanbul

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 kilo 381 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 Nisan'da Fas Kazablanka'dan gelen bir yolcunun çantasında yaptığı aramada 17 paket halinde 2 kilo 54 gram kokain ele geçirdi. Şüpheli A.A. gözaltına alındı.

İkinci operasyon ise yine aynı gün yapıldı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinden gelen M.İ'nin davranışlarından şüphelenen polis şüpheliyi durdurarak valizinde arama yaptı. Yapılan aramada 13 kilo 327 gram kokain ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı. Polis ekiplerinin bir şüpheliyi gözaltına alması ve valizinde yaptığı arama polis kamerası ve havalimanı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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POLİS KAMERASI

-Polis ekiplerinin şüpheliyi gözaltına alması

-Şüphelinin valizinde yapılan arama

-Genel ve detaylar



20.04.2018 - 10.49 Haber Kodu : 180420042

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