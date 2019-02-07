DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

İSTANBUL BÜLTENİ-2



1-SANCAKTEPE'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN (1)

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İstanbul

Sancaktepe'de bir tekstil atöylesinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Yenidoğan Mahallesi Kıvrım Sokak'ta bulunan bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Çevre binalara da sıçrama tehlikesi bulunan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

07.02.2019 - Haber Kodu : 190207050

07.02.2019 - Haber Kodu : 190207055

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2-KARTAL'DA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ



Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN /İstanbul

Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 3 kişinin hayatını kaybettiği binada 12 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Ekiplerin enkazda yaptığı çalışmalar havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Arama kurtarma çalışmalarının havadan görüntüleri

-Enkazdan görüntüler

07.02.2019 - Haber Kodu : 190207038

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3-KARTAL'DA RİSKLİ BİNALARA LAZERLE İNCELEME

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları devam ediyor. Güvenlik gerekçesiyle çöken binanın enkazına çıkan sokaklar kapatıldı. Çok sayıda itfaiye ve ambulans hazır bekletiliyor. Çöken binanın hemen yanında bulunan ve boşaltılan bina ise çökme tehlikesine karşı lazerle sık sık kontrol ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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- Enkaz çalışmaları

- Enkazdan görüntüler

- Çıkarılan tavan parçası

- Bekleyen Ambulansların görüntüsü

- Bekleyen itfaiye araçlarının görüntüsü

- Binaların lazerle incelenmesi

- Yunus Apartmanının görüntüsü

- Detaylar

07.02.2019 - Haber Kodu : 190207033

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4-ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI EKİPLERİN KAMERALARINA BÖYLE YANSIDI

İstanbul

Kartal'da çöken binada arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, çalışmalar ekiplerin kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde enkazda arama çalışmaları yapan ekipler molozların arasından ses dinliyor. Enkaz altından çıkarılan yaralılar ambulansa taşınıyor.



Görüntü Dökümü:

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-Enkazda çalışan ekipler

-Enkazdan yaralıların çıkarılması

-Ambulansa taşınması

-Detaylar

07.02.2019 - Haber Kodu : 190207042

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5-İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KARTAL'DAKİ ÇÖKMEYLE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

Ali Kerem BENGİ - İstanbul

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Kartal'da çökmede yaralanan 12 kişiden 3'ün yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kartal'da 8 katlı binanın çökmesiyle ilgili İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama yapıldı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi:

Güvenlik gerekçesiyle tahliye edilen riskli binalardan Yunus Apartmanı'nın durumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik heyetince lazer yöntemiyle sürekli takip edilmektedir,

Arama kurtarma çalışmalarında il sağlık müdürlüğümüzden saat 08.00 itibariyle alınan verilere göre;

Hastanelerimize sevk edilen yaralı vatandaşlarımızdan 9 hastamızın genel durumları iyi olmakla birlikte 3 hastamızın yoğun bakımdaki takip ve tedavileri devam etmektedir.

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(ÖZEL)

6-5 GÜNLÜK BEBEĞİNİ CAMİ AVLUSUNA BIRAKTI... KİMLİĞİ TESADÜFEN BELİRLENDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,()

Esenyurt'ta Suriyeli bir kadın 5 günlük bebeğini cami avlusuna bırakıp kaçtı. Ambulans ekipleri tarafından tesadüfen doğduğu Esenyurt Devlet Hastanesi'ne getirilen bebeği, hemşireler kıyafetlerinden tanıyınca annesinin kimliği ortaya çıktı. Polis Suriyeli Anne Meryem İ.'yi arıyor.

Olay 5 Şubat akşamı saat 20.00 sıralarında Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kadın kundak içinde bir bebeği Osmanlı Camii'nin avlusuna bırakıp kaçtı. Avluda ağlayan bebeği duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede camiye gelen ekipler bebeği Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin yeni doğan servisine getirilen bebeği burada çalışan hemşireler kıyafetlerinden tanıdı. Polis yaptığı incelemede Suriyeli Meryem İ.'nin (32) 1 Şubat'ta doğum yaptığı ve bebekle birlikte 5 Şubat günü saat 19.30 sıralarında taburcu olduklarını belirlendi. Bebek halen yeni doğan servisinde tedavi altına alınırken, polis Meryem İ.'yi arıyor.

BEBEĞİ BIRAKMADAN HEMEN ÖNCESİNDE GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Öte yandan Meryem İ. bebeği cami avlusuna bırakmadan hemen önce güvenlik kameralarına yakalandı. Caminin yakınındaki bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde bir kadın kucağında bebekle geliyor. Daha sonra kadın geldiği yoldan dönerken kucağında bebeğin olmadığı görülüyor.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Kadının bebekle gelmesi

-Kadının yalnız aynı yoldan geçmesi

-Aktüel görüntüler

-Camiden görüntü

-Bir kişinin olayı anlatması

-Sokağın görüntüsü

-Genel ve detaylar

-Bebeğin fotoğrafı



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(ÖZEL)

7-CİPE ARKADAN ÇARPTI, KASKI CİPİN İÇİNE DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()

Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda, moto kuryelik yapan bir kişi, trafik yüzünden duran lüks cipe arkadan çarptı. Hafif şekilde yaralanan moto kurye yola savrulurken, kafasından çıkan kaskı da cipin içine düştü.

Olay, Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan yönünde dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BA 7801 plakalı lüks cipin sürücüsü, trafiğin yoğun olması nedeniyle sağ şeritte durdu. Bu sırada, aynı yöne giden moto kurye Ayhan Öztürk, kullandığı 39 BE 738 plakalı motosikletini durduramayıp cipe arkadan çarptı.

KASKI CİPİN İÇİNE DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle moto kurye Öztürk, motosikletiyle birlikte yere savrulurken, kafasından çıkan kaskı cipin kırılan arka camından içeri girdi. Bu sırada hasta nakli yapan özel ambulans çalışanları kazayı görerek yardıma koştu. Üşümesin diye yaralının altına kendi montlarını seren sağlık görevlileri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen moto kurye Öztürk, müdahale sırasında iş arkadaşlarını cep telefonuyla arayarak kazayla ilgili bilgi verdi.

Ayhan Öztürk, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ambulansına konularak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Çağlayan yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden genel görüntü

-Yaralının yerde yatması

-Özel sağlık çalışanlarının yaralıya müdahale etmesi

-Yaralının yerde yatarken yakınlarına cep telefonu ile haber vermesi

-112 ekiplerinin yaralıyı ambulansa alması

-Kazaya karışan otomobil sürücüsünden detay görüntü

-Kazaya karışan otomobilden detay görüntü

-Kaza nedeniyle oluşan trafikten detay görüntü

-Yaralı sürücünün kaskının otomobilin bagajına düşmesi

-Genel ve yakın detaylar

07.02.2019 - Haber Kodu : 190207045

