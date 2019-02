DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

İSTANBUL BÜLTENİ-2



1-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÜRDÜN KRALI II. ABDULLAH İLE GÖRÜŞTÜ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geldi. Görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kısıklı'daki konutlarından Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan'ın ardından Ürdün Kralı II. Abdullah ile eşi Rania el Abdullah da köşke geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile eşi Rania el Abdullah'ı kapıda karşıladı. Saat 11.30 sıralarında başlayan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüntü dökümü:

-Erdoğan'ın konvoyunun gelişi

-Ürdün Kralı'nın aracının girişi

-Görüşmeden görüntüler

-Genel ve detaylar

03.02.2019 - Haber Kodu : 190203045

03.02.2019 - Haber Kodu : 190203060

2-DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU "BEYOĞLU BULUŞMALARI"NDA KONUŞTU (1)

Haber-Kamera: İSTANBUL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Beyoğlu Buluşmaları" kapsamında düzenlenen toplantıda konuştu. Konuşmasında önemli açıklamalar yapan Çavuşoğlu, "Suriye'de bir anayasa komisyonu kurulması için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık" dedi. FETÖ ile ilgili de açıklama yapan Çavuşoğlu "FETÖ'nün en çok tahrip ettiği alan yargı. Bu tahrip sebebiyle yargıya güvenin geçtiğimiz dönemler göre azaldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

-Çavuşoğlu'nun açıklamaları

03.02.2019 - Haber Kodu : 190203066

3-SULTANGAZİ'DE ALT YAPI ÇALIŞMASI SIRASINDA 1 İŞÇİ TOPRAK ALTINDA KALDI (1)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL

Sultangazi Mescid-i Selam tramvay durağı yakınında elektrik ekiplerinin çalışması sırasında açılan çukurda toprak kayması meydana geldi. Çalışma sırasında açılan çukurda meydana gelen göçükte bir işçi beline kadar toprağa gömüldü. Özdemir Eren isimli işçiyi olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

03.02.2019 - Haber Kodu : 190203051

(ÖZEL)

4-MALTEPE'DE GÜZARGAH DIŞINA ÇIKTIĞI BELİRTİLEN MİNİBÜS KADINA ÇARPTI

- Maltepe'de güzergah dışına çıktığı belirtilen minibüs sürücüsü yolun karşısına geçmeye kadına çarparak ağır yaralanmasına neden oldu.

- Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

- Çevre sakinleri minibüslerin sık sık güzergah dışına çıkarak hızlı seyrettiklerini belirterek önlem alınmasını istedi.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Murat KORKMAZ/İSTANBUL,()

Maltepe'de güzergah dışına çıktığı belirtilen minibüs sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çevredekiler minibüslerin yoğun trafiği atlatmak için güzergah dışına çıktığını söyledi.

Kaza, Maltepe'de dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Pendik-Kadıköy hattında çalışan Ali Varol (35) yolcu minibüsüyle güzergah dışındaki bir yola girdi. Hızlı olduğu öne süren minibüs ara yoldan çıkarken, karşıdan karşıya geçemeye çalışan Ayten Demir'e (47) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralı kadına çevredekiler koşarak yardım etmeye çalışırken durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

DURUMU AĞIR OLDUĞU BELİRTİLDİ

Sağlık ekipleri olay yerine gelerek Ayten Demir'e ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldıran Ayten Demir'in durumu ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI.

Olay yerine gelen trafik polisi kaza yerinde incelemeler de bulunurken minibüs sürücüsü Ali Varol kaza ilgili ifadesi alınması için Küçükyalı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olay yerindeki minibüs çekici yardımıyla en yakın polis otoparkına çekildi.

MİNİBÜSLER YOLCU KAPMAK İÇİN YARIŞ HALİNDE

Kazayı gören İlhan Şöhret, "Minibüs kendi yolunda değil. Ara yoldan geliyor. Sırf yarış yapmak için ya da birbirlerini geçmek için gelen minibüs yukarıdan gelen kadın normal yaya yolunda ilerlerken bir anda kadının önüne çıkıyor. Hızlıca kadına vuruyor. Kadının durumu hakkında henüz bir şey bilmiyoruz. Burada mutlaka kaza oluyor. Minibüs güzergahı olmamasına rağmen uyarlarımızı yapmamıza rağmen ısrarla minibüs sürücüleri bize tepki gösteriyor. Burada ne polisinin bir önlemi var ne de belediyenin hiç kimsenin bir önlemi yok" dedi.

MİNİBÜSLER GÜZERGAH BIRAKIP TRAFİKTEN KAÇMAK İÇİN KULLANIYOR

Olayı gören bir başka kişi ise, "Bizim mahallemizde bu olaylar sürekli yaşanıyor. Hafta da birkaç kez oluyor. Bu sokak minibüs yolu olmadığı halde minibüsler güzergahı bırakıp trafikten kaçmak için sokağı kullanıyorlar. Bu dört yol acemisi de ve bilen kişilerde hızlı geliyor. Önlem alınmasını istiyoruz. Çok hızlı gidiyorlar minibüs sürücüleri, resmen yarışı andırıyor. Zaten minibüsçüler yolcu kapmak için yarış halindeler sürekli" diye konuştu.

OLAY ANI KAMERADA

Bu arada minibüsünün kadına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde minibüs ara sokaktan hızlı bir şekilde ilerlediği sırada yolun karşıdan karşıya geçmeyen çalışan kişiye hızlıca çarptığı görülüyor.

TRAFİK POLİSİ MİNİBÜSLERE YÖNELİK DENETİM YAPTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri Pendik-Kadıköy hattı minibüs sürücülere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde takılan minibüs sürücülerine ehliyet ve ruhsat kontrolleri yapılırken alkol metre ile alkol kontrollü yaptı. Bazı minibüsler güzergah dışını kullandığı ve eksik evrakları bulunduğu için cezai işlem uygulandı.

Görüntü Dökümü

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Minibüsünün hızlı gelmesi

-Minibüs yolunun karşına geçmeye çalışan kişiye çarpması

-Vatandaşların olay yerine koşması

-Bazı vatandaşların şokta ve paniklemesi

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi ve vatandaşların toplanması

-Genel ve detaylar

(AKTUEL GÖRÜNTÜ)

-Kaza yeri

-Minibüsten detaylar

-Trafik polislerinden detay

-Minibüsünün olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılması

-Vatandaşlarla röp.

-Güzergah dışına çıkan minibüsler

-Genel ve detaylar

(TRAFİK DENETİMİ)

-Denetim noktası

-Trafik polisi minibüsleri durdurması

-Ehliyet ve Ruhsat kontrolleri

-Sürücülere alkolmetre ile kontrol yapması

03.02.2019 - Haber Kodu : 190203043



5-ESENYURT'TA BİR APARTMANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI



Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Melih OKUMUŞ / İSTANBUL

Esenyurt'ta bir binanın çatısı alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

İstiklal Mahallesi, Kaya Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı. Yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bina sakinleri de kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Büyük paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Karşı binada yaşayan Refik Güneş, "Evde oturuyorduk bir baktık bir sıcaklık geldi eve. Camı bir açtık baktık bina alevler içinde. Dışarı çıktık. Çok şükür yaralı yok" diye konuşu. Çıkan yangında binada maddi zarar meydana gelirken herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Görüntü dökümü:

-Cep telefonu görüntüleri

-Alevlerden görüntü

-Aktüel görüntüler

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Mahalle sakinlerinden görüntü

-Binadan görüntü

-Diğer detaylar

03.02.2019 - Haber Kodu : 190203017

03.02.2019 - Haber Kodu : 190203020

(ÖZEL)

6-"KATİL BARİYERLER" YERİNE "MOTORCU DOSTU BARİYERLER" YAPILIYOR



Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul ()

Motosiklet camiasının "Katil Bariyer İstemiyoruz" sloganıyla başlattığı kampanya ses getirdi. İstanbul'da motosikletli sürücülerin talep ettiği bariyerlerin kurulumu başladı.

Motosiklet kazalarında yol kenarındaki bariyerlere çarparak uzuv ve can kayıplarının yaşanmasıyla harekete geçen motosikletlilere bir çok ünlü destek verdi. AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da Ulaştırma ve Altyapı Başkanı Mehmet Cahit Turhan ile görüşmesinin ardından bir çok ilde motosikletlilerin talep ettiği bariyerlerin yapımına başlandı.

"140 KİLOMETRELİK ALANDA ÇALIŞMA YAPILIYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), D-100'de Haliç'ten Beylikdüzüne kadar motorcu dostu bariyer uygulamasına başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü'de TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde esneme payı verilerek, motorcu dostu bariyerler kurdu.

İBB'nin D-100'de yaptığı çalışmaları takip ederek bariyer kurulumuna yardım eden Türkiye Motosiklet Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Fatih Özsoy, "7 yıl süren mücadelelerimiz sonunda motorcu dostu bariyerler İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaya başlandı. Şu anda 140 kilometrelik alanda yapılan çalışmaların, daha çok riskli alanlarda da yapılmasını istiyoruz. Ayrıca bu uygulamanın bütün illerde de örnek alınıp yapılması bir çok canın da kurtulmasını sağlayacaktır. Türkiye'de motosiklet kullanıcılarının sayısı 3,5 milyonu geçti. Motosikletler tüm dünyada medeniyetin göstergesi ve trafik sonunun çözümüdür. Motosikletler için daha güvenli bir ortam oluşursa daha çok insan motosiklete teşvik olacaktır ve trafik sorunu da azalacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'da başlattığı çalışmalar bizi son derece memnun etti. Yıllardır süren mücadelemizin mutlu sonuna geldik" diye konuştu.

"MOTORCULARIN CAN GÜVENLİĞİ SAĞLANMIŞ OLACAK"

Ender Yıldız ise, "Geçmişte yaşanan kullanıcı hatası veya diğer faktörlerin dışında oluşan kazalar neticesinde biz motosiklet kullanıcılarının ölümüne sebep olan bariyerlerin güncellenmesi yönünde motosiklet kulüpleri olarak çeşitli organizasyonlar ve toplantılar yaptık 2018 sonunda temsilci heyet oluşturularak Ankara'da yetkililer ile görüşüldü. 2019 Ocak ayı itibari ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere motosiklet dostu bariyerler yapılmaya başlandı. Şu an D-100 Metrobüs hattı komple tamamlanmak üzere, ardından virajlar ve riskli bölgeler yapılarak biz motorcuların can güvenliği sağlanmış olacaktır. Karayollarına bağlı TEM otoyolunda da çalışmalar başlamış ve uygulanmaktadır" dedi.

Görüntü dökümü

-TEM otoyolu Seyrantepe mevkiinde yapılan bariyerler

-Kurulan bariyere verilen esneme payı

-Türkiye Motosiklet Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Fatih Özsoy ile Röportaj

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ

- Mottoman Moto Grup Başkanı Ender Yıldız'ın konuşması

- Türkiye Motosiklet Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Fatih Özsoy D100'de yapılan çalışmaları takip etmesi ve çalışan belediye ekiplerine yardım etmesi

-Genel ve detay görüntüler

03.02.2019 - Haber Kodu : 190203041

(ÖZEL)

7-KADIKÖY'DE KLİMA HIRSIZLARI KAMERADA

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İSTANBUL

Kadıköy'de yüzleri maskeli 3 şüpheli bir oto galerinin klimasını çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Göztepe'de bulunan bir oto galeriye Cuma saat 03.00 sıralarında gelen yüzleri maskeli 3 kişi ilk önce iş işyerinin çevresinde keşif yaptı. Bir süre sonra klima ünitesinin bağlantılarını söken şüpheliler klimayı alarak buradan uzaklaştı. Hırsızlık anı galerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İşyeri çalışanı, "Klima şirketini aradık. Yenisinin 11 bin lira olduğunu söylediler. İnşallah yakalanırlar" diye konuştu. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

---------------------

(GÜVENLİK KAMERASI)

-İşyerinden görüntü

-Hırsızlık anı

(AKTÜEL)

-İşyerinden detay görüntüler

-İşyeri çalışanı ile röp.

03.02.2019 - Haber Kodu : 190203033