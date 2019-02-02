DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

OYUNCU Necati Şaşmaz'ın 10 milyon TL tazminat ve 2 çocuğunun velayetini isteyerek boşanma davası açtığı 7 yıllık eşi Nagehan Şaşmaz karşı boşanma davası açtı.Negahan Şaşmaz, 'peri masalı' olarak başlayan evliliğinin, gördüğü kötü muamele ve ihanet ile kabusa döndüğünü iddia ederek, ünlü oyuncudan 20 milyon TL tazminat, kendisi ve 2 oğlu için de aylık 60 bin TL nafaka istedi. Eşinin, "Sana Polat Alemdar gibi davranacağım" şeklindeki tehditlerine maruz kaldığını öne sürdü.Nagehan Şaşmaz, 20 yaşında, Kurtlar Vadisi dizisinin 'Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ile 12.12.2012 tarihinde evlendi. Evliliğin birinci yılında ilk oğlunu kucağına alan genç kadın, 4 yıl sonra da ikinci oğlunu dünyaya getirdi. Sessiz ve sakin bir hayat süren Nagehan Şaşmaz, 7 yıllık evliliğinin sonunda ise Necati Şaşmaz'ın kendisine karşı 10 milyon TL tazminat isteyerek açtığı boşanma davasıyla gündeme geldi. Nagehan Şaşmaz eşine, karşı boşanma davası açarak yanıt verdi.

PERİ MASALI EVLİLİK KABUSA DÖNDÜ

Negahan Şaşmaz, İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'ne avukatları Deniz Ketenci ve Özge Tokgöz aracılığıyla dün açtığı karşı boşanma davasının dilekçesinde çarpıcı iddialara ortaya attı.

2 çocuk annesi, dava dilekçesinde evliliklerinin 'peri masalı' olarak başladığını ancak zaman içerisinde Necati Şaşmaz'ın Türk toplumunun hassasiyetleri, genel ahlaka aykırı davranışları, kötü alışkanlıkları, bağımlılıkları, ihaneti ve uyguladığı fiziksel, cinsel, duygusal şiddet ile kabusa döndüğünü öne sürdü. İkinci oğlunun doğumundan sonra, eşinin dayanılmaz davranışları ve çocuklarının geleceği için evlilik birliğini bitirme kararı aldığını anlatan Nagehan Şaşmaz, dilekçesinde evliliği boyunca her zaman eşinin yanında yer aldığını vurguladı.

Hamilelik dönemlerinde Necati Şaşmaz'dan ilgi görmediğini, doğum günü dışında bir kez bile yemeğe ve dışarıya çıkmadığını iddia eden genç kadın, eşinin sette olamadığı günlerde ise odasına kapandığını, kendisini yanına yaklaştırmadığını öne sürdü.

'BEBEĞİNİ DOYURAMAYAN ANNE' OLMAKLA SUÇLANDIM

Dilekçesinin devamında anne olduktan sonra kayınvalidesi ve kayınbabası tarafından evde gözetim altına alındığını, Necati Şaşmaz'ın bebeği ve kendisiyle ilgilenmemesi nedeniyle zor bir loğusalık dönemi geçirdiğini ifade ederek, 'bebeğine devamlı süt verme baskısı yapıldığını' ileri sürdü. Nagehan Şaşmaz, "Sütüm yetersiz olduğu zamanlarda bile, bebeğin aç kalması ve açlıktan ağlaması bile önemsenmeyerek, bebeğe mama vermem engellenmiştir" dedi. 2 ay boyunca bebeğinin aç kaldığını savunan Nagehan Şaşmaz,

'Bebeğini doyuramayan anne' olmakla suçlandığını kaydetti.

"SENİN ÜNİVERSİTE BİTİRMEN BENİ EZER"

Evliliğin ardından kendini farklı bir sarmalın içinde bulduğunu ifade eden Nagehan Şaşmaz, Necati Şaşmaz'ın kendisini birçok kez tanıklar önünde seçilmiş kişi 'mehdi' ilan ettiğini de iddia etti. Nagehan Şaşmaz, evlendiği tarihte Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğrenci olduğunu, diplomat olma hayali kurduğunu, daha sonra bu hayalinden vazgeçerek, akademik kariyer yapmak istediğini ancak Necati Şaşmaz'ın kendisine "Ben üniversite mezunu değilim. Senin üniversite bitirmen beni ezer, okula gitmeni istemiyorum" dediğini ileri sürdü. Nagehan Şaşmaz, eşinin kendisine , "Akademisyen maaşı ile mi yaşayacaksın. Senden bir b.k olmaz daha fazla zorlama" dediğini iddia etti.

POLAT ALEMDAR GİBİ DAVRANACAĞIM

Nagehan Şaşmaz, ikinci çocuğunun doğumunun ardından Necati Şaşmaz'ın ihanetlerini fark ettiğini belirtti. Necati Şaşmaz'ın dalgalı bir ruh hali bulunduğunu savunan Nagehan Şaşmaz, kendisini, "Sana Polat Alemdar gibi davranacağım" diyerek, tehdit ettiğini iddia etti.

ÇOCUKLARININ VELAYETİNİ VE 20 MİLYON TL TAZMİNAT İSTEDİ

Nagehan Şaşmaz mahkemeden boşanmalarına karar verilmesini isteyerek, 2 oğlunun velayetini talep etti. Ayrıca 10 milyon TL maddi, 10 milyon TL manevi olmak üzere toplam 20 milyon TL tazminat istedi. Nagehan Şaşmaz, 2 çocuğu için 15'er bin TL'den 30 bin TL, kendisi içinde 30 bin TL olmak üzere toplam 60 bin TL aylık nafaka talebinde de bulundu. Nagehan Şaşmaz, mahkemeden dava süresince kendisi ve çocuklarının aile konutunda yaşamalarına izin verilmesini istedi.

NECATİ ŞAŞMAZ DA 10 MİLYON LİRA İSTEMİŞTİ

Necati Şaşmaz açtığı boşanma davasında, eşinden toplam 10 milyon lira maddi ve manevi tazminat ve çocuklarının velayetini de istemişti. Şaşmaz, eşinin yurt dışına çıkarıp bir daha getirmeyebileceği tehlikesi söz konusu olduğunu gerekçe göstererek, çocukları hakkında tedbiren yurt dışına çıkış yasağı konulmasını da istemişti.



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5- MİNİBÜSTE ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul

Fatih'te çalıştığı servis minibüsünde antifriz tenekesi içinde tüp yakan kişi zehirlenerek öldü.

Fatih Aksaray Mahallesi'nde bulunan Yenikapı Miting Alanının otopark kısmına servis minibüsünü park ederek araçta uyuyan 58 yaşındaki Nevzat Çakır'ı uyandıramayan arkadaşları durumu polise bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Hareketsiz yatan Çakır'a ulaşmak için minibüsün camı kırıldı.

Polis ve sağlık ekipleri minibüsün içerisine girerek yaptığı kontrollerde Nevzat Çakır'ın öldüğünü belirledi. Çakır'ın ısınmak için araçta antifriz tenekesi içinde tüp yaktığı belirlendi. Çakır'ın ilk belirlemelere göre zehirlendiği tespit edilirken acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Çakır'ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerindeki ekiplerden görüntü

-Minibüs içindeki piknik tüpü

-Çakır'ın ayakkabıları

-Çakır'ın minibüsteki cansız bedeni

-Polis ekiplerin önlem alması

-Genel ve detaylar

02.02.2019 - 12.05 Haber Kodu : 190202047

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6- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA AFRİKA MANDASI BOYNUZU ELE GEÇİRİLDİ

Haber: istanbul

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda Afrika mandası boynuzu ile süs eşyaları ele geçirildi

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ekiplerince nesli tükenmekte olan hayvanların kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinden analiz yapıldı. Bu kapsamda Dakar'dan İstanbul'a seyahat eden iki kişi 'şüpheli' değerlendirilip takibe alındı.

Dakar'dan İstanbul'a gelen ve "gümrüğe tabi eşyam yok" anlamına gelen "yeşil hat"tan geçen yolcular ve yanındaki eşyalar incelendi. Senegal vatandaşı 2 kişinin bagajlarında yapılan x-ray taramasında yoğunluk tespit edilmesi üzerine valizler açıldı.

Yapılan kontrolde valizlerden 117 adet Afrika mandası boynuzu, 136 adet Afrika mandası boynuzundan yapılmış süs eşyası, 7 adet Afrika kıtasına özgü el yapımı ahşap heykel çıktı.

Şüpheliler, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa istinaden işlem yapılmak üzere Atatürk Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğine teslim edildi. Ele geçirilen ve yurda kaçak olarak getirilmek istenen eşyaların gümrüklenmiş değerinin 921 bin 900 lira olduğu belirlendi.

Görüntü Dökümü:

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-ele geçirilenler