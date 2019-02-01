DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

(Geniş haber)

1- 40 İLDE YASADIŞI BAHİS OPERASYONU: 394 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İstanbul

İstanbul merkezli 40 ilde başlatılan yasadışı bahis operasyonunda 394 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen yasadışı sanal bahis soruşturmasında 394 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlan Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" ettikleri gerekçesiyle 207'si İstanbul'da bulunan şüphelilerin yakalanması için 40 ilde operasyon başlattı. Polis ekiplerinin adreslerdeki çalışmaları hala devam ediyor.

25 MİLYON HESAP HAREKETİ İNCELENDİ

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri yasadışı bahis operasyonunda kapsamında 849 kişi ve 72 şirket incelenmeye başladı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tespit ettiği 4 bin 345 banka hesabını incelemeye aldı. Bu şirketlerin ve kişilerin 25 milyona yakın hesap hareketi incelendi.

PARA TRAFİĞİ AKIL ALMAZ DÜZEYDE

Polis ekipleri yaptığı incelemede 2 milyar 144 milyon 925 bin 905 lira, 12 milyon 119 bin 245 dolar, 9 milyon 366 bin 87 Euro, 43 bin 848 İngiliz sterlini, 8 bin İsviçre frangı, 800 Kanada doları, 7 milyon 60 bin 855 Rus rublesi ve 8 kilo 127 gram Altın civarında şirketler ve hesaplar arasında bir para trafiği gerçekleştiğini belirlendi.

EL KONULAN PARALAR

Polis ekipleri aldığı önlemler kapsamında 42 milyon 274 bin 766 lira, 94 bin 518 dolar ve 133 bin 395 Euro'ya el koyarak para trafiğini durdurdu.

40 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Bunun üzerine 394 şüphelinin yakalanmasına yönelik Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın,Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı.

BANKA HESAPLARI BAŞKA KİŞİLERİN KULLANIMINDA

Polis 394 şüphelinin banka hesapları üzerinden örgütsel faaliyet kapsamında yasadışı bahis suçu işlediklerini, bu hesaplardan bazılarını sahibi dışında farklı kişiler tarafından örgütün kullanımına sunulduğu ve örgütün finansal işlemlerini gerçekleştirmek için ticari işlemi olmayan şirketlere ait hesaplar olduğu ortaya çıktı.

455 KİŞİYE YASA DIŞI BAHİSTEN 35 BİN LİRAYA KADAR CEZA

Polis ekipleri öte yandan yasadışı bahis suçu kapsamında oyuncu statüsünde yasadışı bahis oynayan 455 kişiyi tespit etti. Yapılan çalışmalarda bu şüpheliler hakkında da 8 bin 500 liradan 35 bin liraya kadar ceza verilmesi için şüphelilerin yaşadığı illerin valiliklerine açık adresleri, kimlik bilgilerinin olduğu dosyalar yönlendirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyondan görüntüler

01.02.2019 - 08.26 Haber Kodu : 190201017_

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(ÖZEL)

2- ESENYURT'TA BİR KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

- Kadının boynunda morluklar ve ip bulunduğu belirtilirken polis, cinayet ihtimali üzerinde duruyor.

Haber-Kamera: Ersan SAN /İSTANBUL,()

Esenyurt'ta bir kadın evinde ölü bulundu.

Olay Esenyurt Örnek Mahallesi 1358 Sokak'ta bulunan apartmanın giriş katında meydana geldi. Evli bir çocuk annesi Songül G. (38) 13 yaşındaki oğlu tarafından sırtı kanepeye yaslı şekilde yerde otururken hareketsiz bir şekilde buldu. Durum komşular tarafından polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kadının eşi de olay yerine geldi. Eve giren sağlık ekipleri Songül G.'nin öldüğü belirledi. Kadının boynunda morluklar ve kısa bir ip bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kadının cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, cinayet ihtimali üzerinde duruyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Evdeki cesedin görüntüsü

-Mahalledekilerden görüntü

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Cenazenin cenaze aracına konması

-Kadının fotoğrafı

-Genel ve detaylar

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(ÖZEL)

3- PENDİK'TE TAPU DAİRESİ ÖNÜNDE KAPKAÇ

Haber - Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL

Pendik Tapu Dairesi önünde eşi ile birlikte bankadan çektiği para ile yürüyen kadının elindeki çantası kapkaç yöntemiyle çalındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

PEŞLERİNDEN KOŞTULAR

Olay, Doğu Mahallesi İnce Sokak üzerindeki tapu dairesi önünde meydana geldi. Satı ile Yüksel Acar çifti yakındaki banka şubesinden para çekerek tapu dairesinin yolunu tuttu. Satı Acar araçtan inerken eşi ise park yeri aramaya başladı. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi, tapu dairesine doğru yürüyen Satı Acar'ın yanına yaklaşarak kolundaki çantayı çaldı. Kapkaççı kendisini bekleyen araca binerek uzaklaştı. Acar çifti şüphelinin kaçtığı otomobilin arkasından bir süre koştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polisin ifadesine başvurduğu Acar çifti, çalınan çantanın içinde 14 bin lira, 1.500 Euro ve 3 çeyrek altın olduğunu söyledikleri öğrenildi.

Yüksel Acar, "Ben arabayı park ederken, eşim tapu dairesine yetişmek için arabadan indi. Bu sırada eşimin kolundan çantasını çekip aldılar. Ben peşlerinden koştum ama yetişemedim" dedi.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobille gelen kişilerin Satı Acar'ın yakınında durdukları, Otomobilden inen birinin çantayı çalarak kaçtığı, ardından geldiği otomobile binerek kaçtıkları görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Mağdur kadının polislerle konuşması

-Tapu dairesinden görüntü

-Mağdur kadının eşi ile röp

-Genel ve detay

01.02.2019 - 11.49 Haber Kodu : 190201054_ISTANBUL

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4- İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ OMUZ ATMA CİNAYETİ: İKİ POLİS İÇİN 3,5 YIL SONRA SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

İstiklal Caddesi'nde 4 Temmuz 2015 tarihinde, "omuz atma" nedeniyle çıkan kavgada, 36 yaşındaki Ayhan Kaya'nın defalarca bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili 3,5 yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı. Kavgayı gördükleri halde müdahale etmedikleri gerekçesiyle iki polisin "Görevi kötüye kullanma" suçundan yargılaması devam ederken, İstanbul Valiliği, olaya müdahale etmediği öne sürülen biri eski komiser yardımcısı iki ayrı polis hakkında da soruşturma izni verdi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 4 Temmuz 2015 tarihinde 36 yaşındaki Ayhan Kaya, sivil polislerin ve onlarca vatandaşın gözü önünde kemerle dövülüp defalarca bıçaklandı. Olay çevredeki kameralara da yansıdı. Cinayete ilişkin yargılama sonunda üç kişi, "Kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İKİ POLİSE DAVA AÇILDI

Öte yandan Ayhan Kaya'nın ailesi, Kaya dövülürken olayı seyrettiği iddia edilen güven timi polislerinden şikayetçi oldu. Haklarında soruşturma izni verilen ve soruşturma açılan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Büro Amirliği'nde görevli polisler Mücahit Ö. ve Ali T. hakkında "Görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava açıldı.

AĞABEY İKİ POLİS HAKKINDA DAHA ŞİKAYETÇİ OLDU

Bu dava sürerken Ayhan Kaya'nın ağabeyi Hüseyin Kaya, 18 Mayıs 2018'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne başvuruda bulundu. Kaya başvurusunda, olayın asıl faillerinin komiser yardımcısı Zafer O. ve polis memuru Barış C. söyleyerek bu kişilerden de şikayetçi oldu. Savcılık yeniden soruşturma açtı. İki şüpheli hakkında valilikten soruşturma izni talep etti.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Bu talep üzerine valilik tarafından görevlendirilen bir başkomiser tarafından ön inceleme raporu hazırlandı. Raporda, bilirkişi raporu ve olay anını gösteren kamera kayıtlarının incelendiği olayın gerçekleştiği saat 05.00-05.09 saatleri aralığında Zafer O. ve Barış C.'nin de olay yerinde görüldükleri tespit edildi. Kayıtlara göre, Zafer O. ve Barış C.'nin tartışmayı ayırmak yerine sadece izledikleri, olaya müdahale etmedikleri kaydedildi. Bu nedenle valilik, eski komiser yardımcısı Zafer O. ve polis memuru Barıç C. hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun'un 6. maddesi uyarınca, soruşturma izni verilmesine karar verildi. Kararın, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na ve taraflara tebliğine karar verildi. Tarafların, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karara itiraz hakları bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

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-(ARŞİV)

01.02.2019 - 10.59 Haber Kodu : 190201038_

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5 - RASİM OZAN KÜTAHYALI HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Bir televizyon kanalındaki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği iddia edilerek hakkında "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan dava açılan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında ilk duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle zorla getirme kararı verildi. Kütahyalı hakkında Boşnak dernekleri ve çok sayıda kişi şikayetçi olmuştu.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Rasim Ozan Kütahyalı katılmadı. Duruşmaya şikayetçi Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği avukatları ile çok sayıda şikayetçi katıldı.

MÜŞTEKİLER KÜTAHYALI HAKKINDA ZORLA GETİRME TALEBİNDE BULUNDULAR

Şikayetçi avukatları, sanığın duruşmayı uzatmak için duruşmaya katılmadığını belirterek hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasını talep ettiler. Şikayetçiler ayrıca duruşmaya katılma talebinde de bulundular.

KÜTAHYALI'NIN AVUKATI: "DAVAYI UZATMA GAYEMİZ YOK"

Sanık Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı ise müvekkilinin Almanya'da gurbetçilerin çağrısı üzerine Hamburg'a gittiğini belirterek "Davayı uzatma gayemiz yoktur. Almanya'ya gittiğine ilişkin belgeleri mahkemenize sunduk" dedi.

SANIĞIN ZORLA GETİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, sanık avukatının müvekkilinin çağrı üzerine Almanya'ya gittiğini, ve bu nedenle duruşmada hazır olamadığını ileri sürerek mazeret bildirmişlerse de duruşma günün sanığa 3 ay önceden çağrı kağıdıyla bildirildiğini, mazeretinin yerinde görülmediğinden sanığın zorla getirilmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca gerçek şahıslar ve dernekler ve federasyonlar davaya katılma talebinde bulunduğunu belirterek Yargıtay kararlarına göre, suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle katılma taleplerini reddetti. Bazı müştekilere yazılan talimatların dönüşlerinin beklenmesine karar verilerek duruşma ertelendi.

"BÜTÜN BOŞNAKLAR OLARAK BUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Duruşma sonrasında, Boşnak dernekleri adına mahkeme kapısı önünde açıklama yapan avukat Serap Göksu, "Boşnak halkını aşağılayıcı ifadeleri ve skandal ifadeleri nedeniyle bugün, açılan davada hepimiz müşteki olarak bulunduk. Bugünkü duruşmaya kendisi gelmedi, kaçtı. Dolayısıyla sanığın ihzaren celbine karar verildi. Bütün Boşnaklar olarak bunun takipçisi olacağız.Bu infial uyandırmıştır. Sanığın dosyasını incelediğimizde zaten bunu itiyad haline getirdiğini gördük" dedi.

İDDİANAME

İddianamede, sanık Rasim Ozan Kütahyalı'nın 19 Kasım 2017'de Beyaz TV'de yayınlanan "Beyaz Futbol" programında, yorumcu olarak bulunurken kendisine yapılan bir şakaya karşı cevaben canlı yayında sarfettiği bir sözün Boşnak kökenli vatandaşları aşağılama niteliğinde olduğu belirtiliyor. Boşnak/ Balkan dernek ve vakıflarının şikayette bulunduğu ifade edilen iddianamede, sanık Kütahyalı'nın suçlamayı kabul etmediği ancak tüm delillere göre üzerine atılı suçu işlediği anlatılıyor. Sanık Kütahyalı'nın "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonunda Serap Göksu konuşurken.

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6- SAHTE SAVCININ 10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Haber: Serpil KIRKESER/İSTANBUL,()

Bakırköy'de telefonda kendisini savcı olarak tanıtarak, "Eşini karşı taraf ile anlaştırabilirim" diyerek Tuğba S.'den (40) 25 bin TL isteyen şüpheli Metin Kökcü (61) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Kökcü'nün "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapsini istedi. Şüpheli önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu: Metin Kökcü, Tuğba S.'yi cep telefonundan arayarak kendini savcı olarak tanıttı. Kökcü, Tuğba S.'ye eşi Özay S.'yi yaşamış olduğu bir adli olay ile ilgili karşı taraf ile anlaştırabileceğini bunun için 25 bin TL gerektiğini söyledi. Tuğba S. de durumdan şüphelenerek olayı Yeşilköy Polis Merkezi'ne bildirdi ve polis ile iş birliği yaptı. Tuğba S., Metin Kökcü'ye bahse konu parayı ödemek için 4 Ocak'ta bankaya gitti ve bankada para çekme işlemi gerçekleştiriyormuş gibi yaptı ancak para çekmedi. Metin Kökcü, Tuğba S.'yi arayarak pasajda beklemesini, katibin parayı alacağını söyledi. Bir süre sonra Tuğba S.'yi tekrar arayan Metin Kökcü, pasajın sonuna kadar yürümesini ve solda bulunan demir kapı bulunan yere parayı bırakmasını istedi. Tuğba S. de içinde en başında 200 TL para, diğerleri kağıt olan zarfı Metin Kökcü'nün dediği yere bıraktı ve aracına geçti. Parayı almak için zarfın yanına gelerek, zarfı kontrol eden Metin Kökcü, bu sırada polisleri fark edince kaçmaya başladı.

ŞİKAYETÇİ SESLERİN AYNI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Polisler tarafından yakalanarak gözaltına alınan Metin Kökcü, ifadesinde açık kimlik ve adres bilgilerini bilmediği Erhan isimli bir şahsın, kendisine kız arkadaşının bir zarf getireceğini o zarf almasını ve karşılığında para vereceğini söyledi. Tuğba S. ise kendisini arayan kişi ile yakalanan kişinin seslerinin aynı olduğunu belirtti. Metin Kökcü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Savcılık hazırladığı iddianamede şüphelinin ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu, dolandırıcılık suçunun unsurlarından hile ve menfaatin gerçekleştiğini, şüphelinin kendisini savcı olarak tanıtmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunun işlendiğinin tüm dosya kapsamında anlaşıldığını ifade etti. Şüpheli Kökcü'nün "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli Kökcü önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.



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(Geniş haber)

7- KADIKÖY'DE İNŞAAT PARAVANLARI BİR OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul

Kadıköy'de bir inşaatın çevresindeki tahta paravanlar rüzgarın etkisiyle bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde hasar meydana gelirken itfaiye ekibi çalışma başlattı. Sokakta o sırada kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçmiş oldu.

Olay, Kadıköy Caddebostan Demirağa Çıkmazı'nda sabah saatlerinde meydana geldi.

Rüzgar nedeniyle bir inşaatın çevresindeki tahta paravanlar rüzgarın etkisiyle bir otomobilin üzerine devrildi. Araçta maddi hasar meydana geldi. Olayı gören vatandaşlar polise ve diğer yetklileire haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları inşaat çevresinden uzaklaştırdı. Sokakta o sırada kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçmiş oldu. Sokak trafiğe kapatıldı.

Görüntü dökümü

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-Düşen demir plakalar

-Aracın görüntüsü

-Polisn güvenlik şeridi çekmesi

-Vatandaşlar ile röp

-kapanan yol

-Genel ve detay görüntüler

01.02.2019 - 09.31 Haber Kodu : 190201025

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8- İSTANBUL GÜNE YAĞMURLA BAŞLADI



Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL, ()

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve rüzgar etkili olmaya devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bu sabah hafif bir yağmur geçişi görülmesi beklenen İstanbul, güne yağmurla başladı. İşyerlerine gitmek için yol çıkanlar yağmurdan şemsiye ve yağmurluk yardımı ile korunmaya çalıştı.



Görüntü Dökümü:

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-Cevizlibağ'da yağmurda yürüyen insanlar

-E-5'ten görüntü

-Dalga görüntüsü

-enel ve detay görüntüler

01.02.2019 - 09.18 Haber Kodu : 190201023

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(ÖZEL)

9- TARİHİ CAMİYE HIRSIZLAR DADANDI

- Mikrofonu bile çaldılar

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Fatih'teki Tarihi Ahi Çelebi Camii'ne hırsızlar dadandı. Cemaat camiden kuran, ayakkabı, kadın bölümündeki etekler ve imamın mikrofonunun çalındığını söyledi. Camide yaşanan bir ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

15. yüzyılda Yavuz Sultan Selim'in doktoru, Ahi Ahmed Çelebi Tabib Kemal tarafından yaptırılan ve 1653'te çıkan yangın sonrası Mimar Sinan tarafından onarılan Eminönü'ndeki Tarihi Ahi Çelebi Camii'nin bahçesini geçen yıl yağmur sonrası deniz suyunun yükselmesiyle denizanaları basmıştı. Tarihi cami son günlerde ise hırsızların hedefi oldu. Camide sıkça yaşanan ayakkabı hırsızlığının yanı sıra kuran, kadın bölümündeki etekler ve imamın mikrofonu dahi çalındı. Çaresiz kalan cemaat camiye bir güvenlik görevlisi istiyor.

"AYAKKABI HIRSIZLIĞI ARTIK BİZE NORMAL GELİYORö

Cami cemaatinden İzzet Sarı, "Hırsızlık sürekli oluyor, ayakkabı hırsızlığı zaten sürekli olan bir şey ve artık bize normal geliyor. Camiye girdiğimiz zaman artık ayakkabıyı yanımızda muhafaza edeceğiz o derecedeyiz. Kitap hırsızlığı oluyor, vakfa ait islam eserleri kitaplar ve kuran kitapları çalınıyor. Kadınlar bölümündeki namaz kılarken giyilen başörtü ve etekler çalınıyor, geçenlerde hocamızın mikrofonunu bile çaldılar. Namaz kıldıracak mikrofonu dahi yoktu. Beklentimiz sadece buraya bir güvenlik görevlisinin tahsis edilmesi. Hemen hemen her gün bir hırsızlık olayı var önüne geçilemiyor. Burası tarihi bir cami her vakit kalabalık oluyor. Ayakkabı hırsızlığı cemaat namaz kılarken oluyor. Camiyi gezmek için gelen turistlerin de içeriye girdiği andan itibaren 3 dakika içerisinde ayakkabıları gidiyor" diye konuştu.



MİNARENİN KURŞUNUNU ÇALMAYA KALKTILAR

Cemaatten bir kişi de "Geçenlerde yine minarenin kurşunlarını çalmak için gece minareye çıktılar gelenler müezzinin farketmesiyle kaçtılar" dedi. Diğer cami cemaatleri de hırsızlık olaylarından dolayı tedirgin olduklarını dile getirdi.

AYAKKABI HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

Son yaşanan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yerde oturan kişinin, namaz için camiye gelen kişiyi gözleriyle takip etmesi, ayakkabısını ayakkabılığa bıraktıktan sonra içeriye giren kişinin ayakkabısını alarak uzaklaştığı görüldü.

Görüntü dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI

-Sağda yerde oturan hırsız

-Camiye namaza gelen kişin ayakkabısını ayakkabı dolabına koyması

-Hırsızın gözleriyle onu izlemesi

-Kişinin namaz için içeriye gitmesi

-Hırsızın etrafı gözetlemesi

-Hırsızın namaz için içeri giren kişinin dolaba koyduğu ayakkabıyı alması

-Hırsızın hızla camiden çıkması

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Cami den görüntüler

-Camiye gelen vatandaşlar

- Cami cemaatinden İzzet Sarı ile röportaj

-Diğer cami cemaatleri ile röportajlar

-Genel ve detay görüntüler

01.02.2019 - 11.11 Haber Kodu : 190201045

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