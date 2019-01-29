DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

İSTANBUL BÜLTENİ-2

1- BM RAPORTÖRÜ CALLAMARD'DAN SUUDİ BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE İNCELEME

Haber-Kamera: Harun UYANIK - İstanbul

Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Levent'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önüne geldi. Callamard ve beraberindekiler başkonsolosluk önünde bir süre inceleme yaptı. Agnes Callamard basın mensuplarına açıklamalarda bulunduktan sonra ayrıldı. Agnes Callamard'in gün içinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Callamard'ın konsolosluk önüne gelişi

-İncelemeleri

-Açıklamalar

-Detaylar

29.01.2019 - Haber Kodu : 190129047

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2- 'UMUT ETTİKÇE ÖZGÜRSÜN' SLOGANIYLA KADINLARI DOLANDIRIYORLARDI

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()

İstanbul merkezli 3 ilde kadınları mağdur eden bir şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kadınları kandırmak için sosyal medya ve yerel televizyon kanallarına 'Umut Ettikçe Özgürsün' sloganıyla yayınlar ve paylaşımlar yaptığı belirlendi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen ihbarlar üzerine polis ekipleri kadınlara borç para vererek senet imzalatan ve tefecilik yapan bir şebekeyle ilgili çalışma başlattı.

BORCUNU ÖDEMEYEN KADINI FUHUŞA ZORLUYORLAR

Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda iddiaya göre liderliğini Cem T.'nin yaptığı suç örgütüne başvuran kadınlara borç para vererek senet imzalattığı ve tefecilik yaptığını tespit etti. Şüphelilerin borçlarını ödeyemeyen kadınları ise darp ettiği hatta zaman zaman alıkonuldukları ve fuhuşa zorlandığı belirlendi. Polis şüphelilerin yerel televizyon kanalları ve sosyal medya üzerinden 'Umut Ettikçe Özgürsün' sloganıyla paylaşım ve yayınlar yaptığını tespit etti.

10 GÖZALTI

Bu bilgiler üzerine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Kayseri ve Antalya'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Cem T.'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

SENETLER VE KADINLARIN BİLGİLERİNİN BULUNDUĞU AJANDA

Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 3 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 12 senet, 7 boş senet ve mağdur kadınların alacak verecek gibi bilgilerinin bulunduğu bir ajanda ile bazı isimlerin bulunduğu çeteleler ele geçirildi.

POLİS MAĞDUR KADINLARA ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şebeke tarafından başka mağdur edilen kadın olup olmadığına yönelik çalışmaları devam ederken, polis mağdur kadınlara ulaşmaya çalışıyor. Şüpheliler hakkında, 'Nitelikli yağma', 'Tefecilik', 'Cinsel saldırı', 'Tehdit', 'Kasten yaralama', 'Kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması' ve 'Ruhsatsız silah' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.

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3- "3.ULUSAL ANTARKTİKA BİLİM SEFERİ" EKİBİNİN TARİHİ YOLCULUĞU BAŞLADI



Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL

Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi kapsamında "3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi"ne katılacak Türk ekibi bugün yola çıktı. 25 kişiden oluşan bilim ekibini Atatürk Havalimanı'ndan uğurlayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, büyük bir sevinç duyduklarını belirterek, "İnşallah bu yıl yapılacak bilimsel çalışmalar artık Antarktika'da kalıcı üs kurulmasına öncü olan bir çalışma olacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleşecek 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi başladı. Bu yıl 17'si Türk, 8'i yabancı, toplam 25 katılımcının yer aldığı sefere katılanları İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal uğurladı. Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda düzenlenen uğurlama programında konuşan Vali Şahin, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılacak Türk ekibini uğurlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

VALİ YERLİKAYA: KALICI ÜS KURULMASINA ÖNCÜ OLAN BİR ÇALIŞMA OLACAK

Yerlikaya, "Büyük sevinç duyuyoruz. Şehrimizin bilim yuvası olan İTÜ'nün gayretleriyle bu sefer az sonra başlayacak. Bayrağımız Antarktika'da bilim uğruna dalgalanacak. Antarktika'da yaşayan yerli yok ancak orada bilimsel araştırma yapan kalıcı 100 üs var. Bizim arkadaşlarımız, 3 yıldır oraya giderek 30-40 gün boyunca kendi üslerini kuruyor. Çalışmalarını yüz akıyla yapıyor ve geri dönüyor. İnşallah bu yıl yapılacak bilimsel çalışmalar artık Antarktika'da kalıcı üs kurulmasına öncü olan bir çalışma olacak" dedi.

Vali Yerlikaya 25 kişilik heyete, "Sıhhatle gidip afiyetle dönmeleri" temennisinde bulunarak, "Bu bilimsel sefer hangi vizyon hangi hedefle planladıysa ona ulaşılması başarılmış olmanın sevinciyle ülkemize dönmelerini temenni ediyoruz. Biz de Mevlüt Uysal Bey ile bu sevince ortak olmak için geldik. Bu yolculuğun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mevlüt Uysal da konuşmasında yapacağı çalışmalar için Türk bilim ekibine başarı dileklerini sunarak, "İnşallah sağlıklı bir şekilde gidip gelirler. Dönüşte de onları burada coşkulu bir şekilde karşılarız" diye konuştu.

EKİP LİDERİ DOÇ. DR. ÖZSOY: ANTARKTİKA'DA BİLİM YAPMAK BİZLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Ekibin lideri olan İTÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Burcu Özsoy'da yapılacak çalışmalara ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne hazırız" diyen Özsoy, "17 Türk araştırmacımızla beraber yola çıkıyoruz. Sefer gerçekten meşakkatli olacak. Toplamda 13 bilimsel proje ile beraber gidiyoruz. Antarktika'da bilim yapmak bizler için çok önemli. Antarktika'nın genel doğası hakkında ve iklim değişimi ile ilgili genel yapısını hakim olmak adına bu projelerin her birinin ayrı ayrı büyük önemi var. Bu sefer 40 gün sürecek. Geçici üs yerleşkemizi kuracağız. Kalıcı üs ile ilgili irade sayın Cumhurbaşkanımızın istekleri doğrultusunda çalışmalar başladı. İnşallah 2023 gibi bu hedefe ulaşma niyetindeyiz" diye konuştu.

ÜNLÜ REKORTMEN SPORCU DA HEYET ARASINDA

Antarktika'ya giden heyet arasında Dünya Serbest Dalış rekortmeni ve milli sporcu Şahika Ercümen de yer aldı. Çok heyecanlı olduğunu belirten Ercümen, "Bugüne kadar hep hesaplanabilen dalışlar yaparken burada hesaplanamayan sıcaklığın oldukça düşük olduğu bir ortama gidiyoruz. Buradaki en önemli amaç ülkemizin orada bir bilim üssünün oluşturulmasıdır. Ben de milli sporcu olarak dalışlarımla hem ülkemizi hem de bilim insanlarının örneklemelerine destek olacağım" dedi.



EKİP PEK ÇOK ALANDA ARAŞTIRMA YAPACAK

İstanbul Valisi Yerlikaya ile Mevlüt Uysal, Antarktika'ya hareket eden ekibi tek tek uğurladı. Heyet THY'nin tarifeli seferiyle Arjantin'e oradan Şili'ye geçecek ve kalan yolculuğu gemi ile yapacak.

TAE III seferine toplamda 17'si Türk olacak şekilde 25 araştırmacı, meteorolojik çalışmalardan emniyet çalışmalarına, çevresel DNA örneklemesinden, bitki, ağır metal örneklemesine kadar pek çok alanda araştırma yapacak. Sefere bilim insanlarının yanı sıra, Lojistik ve Yönetimsel ekip ile kameraman gibi önemli görevler üstlenen katılımcılar da bulunuyor.

TÜRK BİLİM KAMPI KURULACAK

Türkiye'nin Antarktika Anlaşmalar sistemi içinde danışman ülke statüsüne geçme hedefinde Türkiye'nin özgün bilimsel çalışmalarla Antarktika'da varlık göstermesi hedefleniyor. Bilim insanları çeşitli çalışmalar yaparak Türklerin Antarktika'da bilim yapması gerektiğini ortaya koyarken Kıta'da yapılan bilimlerin en iyisini gerçekleştirmeyi de amaçlıyor. Üçüncü Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nde ise Horseshoe Adası'nda 3 modül (konteyner laboratuvar yaşam yeri) şeklinde yine bir Türk Bilim Kampı kurulacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi koordinasyonunda ve Karadeniz Teknik Üniversitesi, ODTÜ, Niğde Ömer Halis Üniversitesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, SHOD, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da aralarında bulunduğu 13 kurum ve Anadolu Ajansı'nın da katıldığı TAE III'de proje başvurusu ile seçilen 8 farklı proje bulunuyor.

Görüntü Dökümü

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-Vali Yerlikaya'nın bilim heyetiyle selamlaşması

-Vali Yerlikaya ve ekibin toplu fotoğraf çektirmesi

-Yerlikaya'nın ekip lideri ile sohbeti

-Ali Yerlikaya'nın açıklamaları

-Mevlüt Uysal'ın konuşması

-Ekip lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy ile röp

-Şahika Ercümen ile röp

-Bilim heyetinin uğurlanması

-Ekibin uçağa gidişi

-Genel ve detaylar

29.01.2019 - Haber Kodu : 190129018

29.01.2019 - Haber Kodu : 190129045

29.01.2019 - Haber Kodu : 190129046

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(ÖZEL)

4-ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL DEREYE UÇTU: 1'İ ÇOCUK 4 YARALI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL-

Üsküdar'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç dereye uçtu. Kazada araçta bulunan 1'i çocuk 4 kişi itfaiye ve çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Kaza saat 21.30 sıralarında Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. Nesrin Sayar aracıyla Ümraniye istikametine ilerliyordu.

Sayar direksiyon hakimiyetini kaybedince içinde biri çocuk 4 kişinin bulunduğu otomobil kaldırımı aşarak takla attı. Dere yoluna uçan otomobil ters döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

Vatandaşlar da dereye inerek araçtaki yaralıların yardımına koştu. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar dere yoluna inerek araç içerisindeki yaralıları çıkardı. Biri çocuk 4 yaralı sağlık ekiplerine teslim edilidi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralılar, hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Bir görgü tanığı, "Sürücü yolu şaşırdı. Takla attıktan sonra dere uçtu. Bu yolda buna benzer kazalar çok oluyor" diye konuştu. Kaza yapan otomobil itfaiyenin vinç yardımıyla dereden çıkarıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralının ambulans içinde görüntüsü

-Dereye uçan otomobil

-İtfiaye ,sağlık ve polis ekiplerinden görüntü

-Görgü tanıkları ile röp

-Aracın dereden çıkarılması

-Genel ve detay görüntüler

29.01.2019 - Haber Kodu : 190129007

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(ÖZEL)

5-ŞİŞLİ'DE FASLI TURİSTE GASP

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL,()

Şişli'de iki kişi tarafından darp edilen Fas uyruklu turistin 600 Doları çalındı. Büyük korku yaşayan turist ayakta durmakta güçlük çekerken bir anda yere yığıldı.

Olay Elmadağ Cumhuriyet Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre Fas uyruklu erkek turist, iki kişinin saldırısına uğradı. Darp edilen turistin cebindeki 600 doları alan kişiler koşarak kaçtı. Gaspçıların peşinden koşan turist çevredekilerden yardım istedi. Yere yığılan turist için olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Faslı turist olay yerine gelen polis ekiplerine gasp edildiğini söyledi. Olay yerinin yanındaki bir otelin güvenlik kameralarına bakmak için götürülen turist ayakta durmakta güçlük çekerken, tekrar yere yığıldı. Daha sonra polis aracına alınan turist ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Gasp edilen Faslı turist

-Sağlık ekipleri

-Polis ekipleri

-Turistin yere yığılması

-Turistin polis aracına alınması

-Genel ve detay görüntüler

29.01.2019 - Haber Kodu : 190129009



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6- SULTANGAZİ'DE ELLERİNDE SOPALARLA PAKİSTANLI ARAYAN 15 AFGAN GÖZALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()

Sultangazi'de ellerinde sopalarla ara sokaklarda kendilerini gasp ettiklerini öne sürdükleri Pakistanlıları arayan 15 Afgan uyruklu kaçak göçmen gözaltına alındı.

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde dün akşam elleri sopalı kalabalık bir grubu gören mahalle sakinleri, polisi aradı. Elleri sopalı grubun mahallede sokak aralarında dolaşarak çevreyi rahatsız ettiği, başka bir grup ile kavga edeceği ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi buraya sevk edildi.

'GASPA UĞRADIK' İDDİASI

Mahalle sakinlerini tedirgin eden 15 kişiyi polis, Esentepe Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda durdurdu. Pakistan uyruklu kişiler tarafından gaspa uğradıklarını iddia eden Afganlar polise, kendilerini gasp edenleri aradıklarını söyledi.

Ekipler, yaptığı incelemede Afgan gruptan bazılarının ülkeye yasak yollarla girdiğini, bazılarının da oturma ve çalışma izni bulunmadığını belirledi. 15 Afganistan uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere polis tarafından gözaltına alındı. Polisin, gasp iddiasına yönelik çalışmalarını da sürdürdüğü öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Polis ekipleri

-Polisin Afgan uyruklu kişileri gözaltına alması

-Polise direnen Afganlar

-Mahalle sakinleri

-Genel ve detaylar

29.01.2019 - Haber Kodu : 190129022

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7-ARNAVUTKÖY'DE KİMSEYE ALDIRMADAN HIRSIZLIK YAPTILAR

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İstanbul

Arnavutköy'ün en işlek caddelerinden birindeki sürücü kursuna giren hırsızlar caddede seyir halindeki araçlara aldırış etmeden hırsızlık yaptılar. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Merkez Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki sürücü kursunda saat 23.45'te gerçekleşti. Selim Çelik'e ait sürücü kursuna otomobille gelen 4 kişi cam kapıyı zorlayıp kırarak içeri girdi. Kursta bulunan televizyon ve diz üstü bilgisayarı alan hırsızlar olay yerinden kaçtı. Polis kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sürücü kursu Sahibi Selim Çelik, "Kursumuzun hemen 50 metre yakınında jandarma karakolu olduğu halde hırsızlar çok pişkince içeriye girebiliyorlar" dedi. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Kapının camını kırıp içeri girmeleri

-Tv ve bilgisayarı alıp kaçmaları

-Detaylar

(AKTÜEL)

-Olayın yaşandığı sürücü kursu

-Çelik ile röportaj

29.01.2019 - Haber Kodu : 190129012

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8- FATİH'TE OTOMOBİLDE GİZLENEN UYUŞTURUCU BÖYLE BULUNDU

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL

Fatih'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otomobile gizlenen 9 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında iki kişi gözaltına alınırken, yapılan operasyon polis kamerası tarafından kaydedildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen S.A. isimli şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler 23 Ocak'ta düzenlediği operasyonda şüphelinin kullandığı otomobili Fatih'te durdurdu. Operasyonda 31 yaşındaki S.A. ve 28 yaşındaki eşi M.A.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Polis otomobilde detektör köpek yardımıyla arama yaptı. Detektör köpeğinin aracın tekerleklerini koklaması üzerine, aracın lastikleri söküldü. Polis aracın kaputuna gizlenen 9 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüphelilerin uyuşturucu maddelerin detektör köpekler tarafından fark edilmemesi için ise tuvaletlerde kullanılan koku giderici ile uyuşturucu madde kokusunu bastırdıkları ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheli S.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, eşi olduğu öğrenilen M.A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin kullandığı otomobilde Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafında görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin otomobili incelemesi

-Ekiplerin zulayı bulması

-Zuladan çıkan uyuşturucu madde

-Genel ve detaylar

29.01.2019 - Haber Kodu : 190129039

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9- KADIKÖY'DE DENİZDE CESET BULUNDU

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL

Kadıköy'de denizde bir erkeğe ait ceset bulundu.

Kadıköy sahilinde sabah saatlerinde temizlik yapan belediye işçileri deniz üzerinde hareketsiz bir kişiyi gördü. İşçiler durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi adamı denizden çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Sağlık ekiplerinden detay

-Cesedin çıkarılması

-Görgü tanığı ile röportaj

-Genel ve detaylar

29.01.2019 - Haber Kodu : 190129032