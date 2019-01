DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(ÖZEL)

1- İETT OTOBÜSÜNDE "YÜKSEK SESLİ MÜZİK" TARTIŞMASI: 3 YARALI

Eyüpsultan'da bir İETT otobüsünde başlayan, "yüksek sesle müzik dinleme" tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. İki kardeşin bıçaklandığı kavgada bıçaklayan kişi de darp edilerek yaralandı.

İETT otobüsünde kardeşleri Mahmut Turan ve Mehmet Emin Turan'la yolculuk yapan Şerife Turan, ön koltukta oturan ve yüksek sesle müzik dinleyen Kamil Oğuz'u uyardı. İddiaya göre Oğuz bu sırada elinde bulunan bıçakla Şerife Turan'ın üzerine yürüdü. Kardeşleri de araya girince tartışma otobüs dışına sıçradı.

Feshane Caddesi üzerinde ilerlerken otobüs içerisinde tartışmaya otobüs şoförü de katıldı. Durağa yaklaştığında otobüsü durduran şoför, Kamil Oğuz'u aşağı indirmeye çalıştı. Bu sırada iddiaya göre Oğuz otobüs şoförüne de, "Hepinizi doğrayacağım" diyerek tehditler savurdu.

İKİ KARDEŞ KOLTUK ALTINDAN BIÇAKLANDI

Otobüsten inen 2 kardeş ile Kamil Oğuz'un tartışması dışarda kavgaya dönüştü. Bu sırada olay yerinde bulunan sivil polis de kavgaya müdahale ederek bıçağı Oğuz'un elinden aldı. Koltuk altlarından yaralanan iki kardeş ile darp sonucu yaralanan Kamil Oğuz hastaneye kaldırıldı. 3 kardeş şikayetçi olurken, Oğuz ise ifadesi alındıktan sonra savcı talimatıyla serbest bırakıldı.

"KAVGAYI BİZ AYIRDIK, SİVİL POLİS GELDİ ADAMIN ELİNDEN BIÇAĞI ALDI"

Görgü tanığı Beşir Gün, "Kavga otobüste başlamış, yaşlı olan müzik dinliyormuş gençler de sesi biraz kısar mısın? demiş. O da 'ben de sizden rahatsız oluyorum, siz sessiz olun' demiş ve gençlere küfretmeye başlamış. Sonra da bıçağı çıkarıp ikisini de bıçaklamış. Sonra bıçaklayan adamı yakalayıp, dövdüler. O da darptan yaralandı. Kavgayı biz ayırdık, sivil polis geldi adamın elinden bıçağı aldı" diye konuştu.



2 -YOLCUNUN CEP TELEFONU ÇALINDI, ŞOFÖR KİMSEYİ OTOBÜSTEN İNDİRMEDİ

- Polis, erkek yolcuların üzerini ararken kadın yolcular da birbirinin üzerine aradı.

Şişli'de, özel halk otobüsünde bir kadın yolcunun cep telefonu çalındı. Polise haber verdikten sonra otobüsü durduran şoför, yolcuların inip binmesine müsaade etmedi. Polis erkek yolcuların üzerini ararken, kadın yolcular da birbirinin üzerine aradı.

Olay, Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okmeydanı-Eminönü seferini yapan özel halk otobüsüne Çiftecevizler durağından binen bir kadın, koltuğa oturduğu sırada montunun sağ cebine koyduğu cep telefonun yerinde olmadığını fark etti. Bir yolcunun cep telefonundan kendi numarasını arayan kadın, telefonunun kapalı olduğunu tespit etti.

Kadın yolcu cep telefonunun çalındığını söylemesi üzerine şoför, polisi arayarak durumu bildirdi. Daha sonra otobüsü Abide-i Hürriyet durağında durduran şoför, polis gelene kadar yolcuların inip binmesine müsaade etmedi.

Telefonu çalınan kadından bilgi alan polis, erkek yolcuların üzerini tek tek ararken, kadın yolcular da birbirlerinin üzerini aradı. Yapılan üst aramalarında cep telefonu bulunamadı. Aramaların bitmesinin ardından otobüs şoförü yolcuları alarak seferini tamamlamak üzere yola çıkarken, telefonu çalınan kadın da şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.

ŞOFÖR OTOBÜSE ALMADI

Abide-i Hürriyet durağında otobüse binmek isterken şoförün içeri almadığını belirten bir yolcu, "Hırsızlık olmuş galiba otobüste. Şoför kapıları açmadı. 155'i aradı. Açmıyor, içeri almıyor. Telefonu çalınan kadın da içeride. İçeri girecektim almadı, 'ekip gelsin ondan sonra' dedi.

BİR KİŞİ APAR TOPAR İNDİ

Olay sırasında otobüste yolculuk eden bir kadın "Bir beyefendi vardı. Durakta apar topar hemen indi. Hanımefendi benden şüphelendi de ben telefonu ne yapayım. Üzerimi aradı, çantamı aradı ama çıkmadı. Ayakkabıma kadar çıkardım" diye konuştu.

3- ÖĞRENCİ SERVİSİYLE AKÜ HIRSIZLIĞI KAMERADA

Sultangazi'de öğrenci servisi aracıyla park halindeki araçların akülerini çalan hırsızlar, sürücülerin kabusu oldu. Park halindeki bir kamyondan akü çalan şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Geri dönüşüm işiyle uğraşan Necati ve Faruk Bilgin kardeşler, kendilerine ait kamyonu işyerinin önüne park etti. Bilgin kardeşler içeride çalışırken, öğrenci servisi ile olay yerine gelen üç kişi park halindeki kamyonun üzerine takılı bulunan 2 aküyü yerinden sökerek çaldı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Görüntülerde, park halindeki kamyonun bulunduğu işyerinin önüne gelen ve üzerinde okul taşıtı yazan minibüsten üç kişi iniyor. Aracın arka kısmından tornavida alan şüphelilerden ikisi kamyona doğru yöneliyor. Kısa bir süre sonra ise kamyondan söktükleri 2 adet aküyü geldikleri araca yükleyerek olay yerinden hızlıca uzaklaşıyorlar. Hırsızları fark eden bir kişinin ise aracın peşinden koştuğu görülüyor.

ÖĞRENCİ SERVİSİ OLDUĞU İÇİN KÜMSE ŞÜPHELENMİYOR

Faruk Bilgin, sık sık hırsızlık olaylarının yaşandığını belirterek, "Artık araçlarımızı park edecek yer bulamıyoruz. Akülerimiz her zaman çalınıyor. Her hafta bu tür hırsızlık olaylarıyla karşılaşıyoruz. Artık bıktık yani. Öğrenci servis aracıyla gelerek akülerimizi çalıyorlar. Araçtan dolayı da kimse şüphelenmiyor. Gece buralarda geziyorlar. Gözüne kestirdikleri araçların akülerini çalıyorlar" dedi.

Necati Bilgin ise, "Akşam biz içeride çalışırken, kamyonun akülerini çalıp kaçmışlar. Bu daha öncede 3-4 defa başımıza geldi" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

4- KIRMIZIGÜL'ÜN ANNESİNİ SOYAN 3 TÜRKMENİN 15'ER YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faika Arık'ın (93) banyoda duşakabinin altına sakladığı yaklaşık 2 milyon TL değerinde para ve ziynet eşyasını çalmaktan tutuklanan Türkmenistanlı Muyasser M. ile sevgilisi Sherzad H. ve arkadaşları Zhavlonbek H. hakkında 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

BİR HAFTA KEŞİF YAPTI, ÇALDI, GİTTİ

Beşiktaş Akatlar'da tek başına yaşayan 93 yaşındaki Faika Arık'a bakması için, geçtiğimiz 28 Ekim'de Türkmenistan uyruklu Muyasser M. (33) işe alındı. Hasta bakıcı olarak işe başlayan Muyasser M., birinci haftanın sonunda Faika Arık'ın ziynet eşyaları ile 130 bin doları banyodaki duşakabinin altında sakladığını öğrendi. Muyasser M., 4 Kasım sabahı saat 06.00 sıralarında bir poşete koyduğu altın ve parayı alıp, evden çıktı. O sırada evde olan Arık'ın akrabası durumu fark edip, yaşlı kadına söyledi. Faika Arık da akrabasından yerini söylediği altın ve parayı kontrol etmesini istedi. Değerli eşyalar ile paranın yerinde olmadığı ortaya çıktı. Faika Arık, durumu polise haber verdi.

ANKARA'DA YAKALANDILAR

Yaklaşık 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyası ve parayı sevgilisi Sherzad H.'nin evine götürdüğü belirlenen Muyasser M., arkadaşları Zhavlonbek H. ile yurt dışına çıkmak için kaçış planı yaptı. Atatürk Havalimanı'nda yakalanabilecekleri endişesi taşıyan Türkmenistanlı 3 şüpheli, Ankara'ya gitti. Burada ise Ankara Polisi tarafından yakalandı. Üzerinde Faika Arık'a ait ziynet eşyaları ile paranın bir kısmı bulunan Muyasser M. ile sevgilisi Sherzad H. ve Zhavlonbek H. gözaltına alınarak, İstanbul'a getirildi. Emniyetteki sorgulalarında suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden Muyasser M., para ve değerli takıların bulunduğu poşeti kendisine Faika Arık'ın akrabasının verdiğini ileri sürdü. 3 şüpheli çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Faika Arık'a ait 70 bin doların eksik olduğu tespit edildi.

15'ER YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANACAKLAR

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, şüpheliler Muyasser M., sevgilisi Sherzad H. ve Zhavlonbek H. hakkında 'Bina içerisindeki muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. 3 şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

5- BAKIRKÖY'DE ARAÇ SAHİPLERİNİN KORKULU RÜYASIYDI...YAKALANDI

Müslim SARIYAR/İSTANBUL () Bakırköy'de 20 ayrı oto hırsızlığından aranan Erhan U., Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu son işinde suçüstü yakalandı. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Erhan U.'nun bazı araçlardan yaptığı hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Bakırköy Ataköy Mahallesi ve Şenlikköy Mahallesi'nde 1 ay içerisinde 20 aracın camını kırarak hırsızlık yaptığı belirlenen 39 yaşındaki Erhan U., Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nin çalışması sonucu son işinde suçüstü yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda ise araçların kelebek camlarını kırmakta kullandığı tornavida, bıçak ve çaldıkları ele geçti. Bakırköy Asayiş Büro Amirliği'nde 20 dosyadan işlem yapılan U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Şüpheli Erhan U.'nun Ataköy ve Şenlikköy Mahallelerinde özellikle sabaha karşı otoparklarda dolaşması ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Erhan U.'nun ayrıca cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

6- BAYRAMPAŞA'DA OTOBÜSE ARKADAN ÇARPAN ARAÇTAKİ SÜRÜCÜ YARALANDI

Bayrampaşa'da Tem Bağlantı Yolu'nda bir minibüs, önünde ilerleyen İETT otobüsüne çarptı. Yaralanan minibüs sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza, Bayrampaşa Tem Bağlantı Yolu Edirne İstikameti'nde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Can Bektaş Aydoğan'ın kullandığı 34 BCL 454 plakalı ticari araç, Edirne istikametinde önünde seyreden Durdu Soysal'ın kullandığı 34 TP 5605 plakalı içinde yolcu olmayan İETT otobüsüne çarptı. Kazada Aydoğan yaralanırken, Soysal durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri minibüs sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak Samatya Devlet Hastanesine kaldırdı. Aydoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından, Soysal ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerinin kaza sonrası soruşturma başlattığı öğrenildi.

7- ÇEVİK KUVVET POLİSİ DENİZE DÜŞEN GENÇ KIZI BÖYLE KURTARDI

Kadıköy'de denize düşen genç kızı gören çevik kuvvet polisi suya atlayarak kurtardı. Denizde yaşanan can pazarı kameralarca saniye saniye kaydedildi. Olay Kadıköy İskele'de önceki gün meydana geldi. İddialara göre denize düşen 16 yaşlarındaki genç kızı fark eden bir çevik kuvvet polisi hemen denize atladı. Vatandaşların can simidi attığı çevik kuvvet polisi genç kızı yüzerek kıyıya kadar getirdi. Bu sırada karada bulunan polisler polise demir bir sopa uzatarak kıyıya çıkması için yardım etti. Genç kız hastaneye kaldırılırken, denizde yaşanan can pazarı kameraya yansıdı.

