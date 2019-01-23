DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- SULTANGAZİ'NİN 'ZENGİN' DİLENCİSİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()

Sultangazi'de hastane çevresinde dilencilik yapan 74 yaşındaki kadının banka hesabında yaklaşık 43 bin lira nakit parası, çok sayıda altın burma bileziği ve oğluna ait 3 katlı bir binanın olduğu ortaya çıktı.

Sultangazi'de zabıta ekipleri vatandaşların duygularını istismar ederek, haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik denetim yaptı. Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi önünde ve çevresinde dilencilik yapan bir kadın hakkında sık sık ihbar alan zabıta ekipleri, buraya gitti. Sivil olarak hastane önüne giden zabıta ekipleri, yaşlı kadını dilenirken yakaladı. Üzerinden 110 lira çıkan Latife İ. ile ilgili inceleme yapıldığında ise şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

BANKADA 43 BİN LİRA NAKİT, KOLUNDA 40 BİN LİRALIK BİLEZİK

Kadının üzerinden çıkan banka hesap özetinde hesabında 43 bin 539 lira nakit parası, kollarında da yaklaşık 40 bin lira değerinde çok sayıda altın burma bilezik olduğunu görüldü. Ayrıca yaşlı kadının oğluna ait 3 katlı bir binada oturduğu, maddi açıdan durumunun iyi olduğu belirlendi. Zabıta ekiplerinin denetimi sırasında ortaya çıkan olayda yaşlı kadına tutanak tutularak idari para cezası kesildi. Üzerinden çıkan 110 liraya ise el konuldu.

Görüntü Dökümü:

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-Kadının fotoğrafları

-Banka dökümü

-Dilenci kadının evinden görüntü

-Hastane caddesinden görüntü

-Diğer detaylar

23.01.2019 - 09.35 - Haber Kodu : 190123015

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(ÖZEL)

2- KAĞITHANE'DE REZİDANSTA UYUŞTURUCU İMALATHANESİ ÇIKTI

- Baskın kameraya yansıdı

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN İSTANBUL ()

Kağıthane'de narkotim polislerinin lüks bir rezidanstaki iki daireye yaptığı baskında 5 kilogram eroin ele geçirildi.

Bir süre önce alınan bir ihbarı değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotimler, Kağıthane'de bulunan lüks bir rezidanstaki iki dairede uyuşturucu imalatı yapıldığını tespit etti.



NARKOTİMLER ADIM ADIM İZLEDİ

Dairelerde kalan biri kadın 3 kişiyi bir süre fiziki takibe alan polis, dün akşam baskın düzenledi. İlk olarak kadın ile iki erkeğin bulunduğu daireye operasyon yapan narkotimler, eroin, eroin yapımı için kullanılan iki karıştırıcı, hassas terazi, cep telefonları ve yüklü miktarda para buldu.



EVİN BANYOSUNA DAHİ MAKİNE KURMUŞLAR

Dairedeki kişileri gözaltına alan polis, daha sonra rezidanstaki diğer daireye girdi. Burada yapılan aramada, çekyatın altına ve mutfak dolaplarına gizlenmiş eroin kalıpları ile eroin yapımında kullanılan karıştırıcı bulundu. Evin banyosuna da eroini preslemek için pres makinesi yerleştirildiği görüldü. Her iki dairede yapılan incelemelerin ardından gözaltına alınan kişiler ve ele geçirilen 5 kilo eroin ile eroin yapımında kullanılan makineler Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



OPERASYON BAŞKA OPERASYONU BERABERİNDE GETİRDİ

Lüks rezidansta yapılan uyuşturucu operasyonunun devamında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesinde Tanzanya uyruklu bir kişinin de evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda satışa hazır halde çok sayıda eroin ele geçirildi. Siyahi bir kişi gözaltına alınırken uyuşturucu maddelere de el konuldu.



Görüntü Dökümü

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-Gözaltına alınanlardan detay görüntü

-Ele geçirilen paralar, cep telefonları, hassas terazi, sahte kimliklerden detay görüntü

-Narkotik polislerinden detay görüntü

-Eroini öğütmek, parçalamak ve preslemek için kullanılan makinelerden detay görüntü

-Evde ele geçirilen eroinlerden detay görüntü

-Polislerin eve baskın düzenlemesi

-Banyoya yerleştirilen pres makinesinden detay görüntü

-Polisin evde aramalarda bulunması

-Makinelerin polis otosuna yüklenmesi

-Gözaltına alınanların polis aracına bindirilmesi

-Genel ve yakın detaylar

23.01.2019 - 10.16 - Haber Kodu : 190123026

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3- POLİSTEN İNSAN KAÇAKÇILIĞINA, YABANCI KADINLARA ŞİDDETE KARŞI ARAPÇA BROŞÜR

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

Emniyet Genel Müdürlüğü, başta Suriyeliler olmak üzere çeşitli Ortadoğu ülkelerinden gelenlerin insan kaçakçılarının eline düşmemesi ve şiddete maruz kalan kadınların bilgilendirilmesi amacıyla geçici veya sürekli yaşadıkları ilçelerde dağıtılmak üzere eğitici amaçlı Arapça broşürler hazırladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bastırdığı broşürler, yabancı göçün görüldüğü il ve ilçelerdeki karakolların girişlerine oluşturulan stantlara yerleştirildi. Böylece insan kaçakçılığı, yabancı kadın ve çocuklara yönelik şiddet karşısında neler yapabileceklerine dair bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verildi. İstanbul'daki çeşitli ilçelerdeki karakolların girişlerinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve bazı fotoğrafların da kullanıldığı broşürlerde, Türk Hükümeti'nin, insan kaçakçılığı suçuyla mücadele etmek için çok çalıştığı vurgulanırken, "İnsan kaçakçılığı suçuna sessiz kalmayın, durmayın arayınö denildi. Broşürlerde ayrıca kadın, erkek veya çocukların bir fabrika, atölye veya başka bir işyerinde çalışmaya, başkaları ile cinsel ilişkiye girmeye, organlarını vermeye zorlanamayacağı ifade edilirken, "Herhangi bir zulüm görürseniz veya bu konuda bir olaya şahit olduysanız lütfen polis teşkilatına başvurun ya da acil polis numarası: 155'i arayın" uyarısı yapıldı.

Broşürde yoksulluk, savaş, göç, doğal afetler, cinsel ayrımcılık ile karşılaşan veya daha iyi yaşamaya çalışan kişilerin kötü niyetli kişiler tarafından aldatılabileceği, insan kaçakçılığının Türkiye'de, herhangi bir ülkede veya uluslararasında suç olduğu vurgulandı.

Görüntü Dökümü:

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-Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Arapça broşür

-Arapça broşürde yazılanlar (Arapça ve Türkçe okunuşları)

23.01.2019 - 09.37 - Haber Kodu : 190123016

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4 - FETÖ SORUŞTURMASINDA 9 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında askerlerden sorumlu "sivil imam" olduğu iddia edilen 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hatlar üzerinden iletişim kurduğu gerekçesiyle daha önce gözaltına alınıp itirafçı olan şüphelilerden alınan ifade ve yapılan teşhis doğrultusunda, bu kişilerden sorumlu yeni isimlere ulaşıldı. Bunun üzerine savcılık, "Sivil imam" olduğu değerlendirilen 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelileri yakalamak için 2 ilde operasyon başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

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5- ÜMRANİYE'DE TAMİRDEN GETİRDİĞİ ARAÇ YANDI MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ / İSTANBUL

Ümraniye'de tamirden getirdiği araç 2 saat sonra yandı. Yangın yanındaki araca da sıçrayınca mahallede korku ve panik yaşandı. Binadaki vatandaşlar kendilerini dışarı atarken, 2 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün saat 19.00 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi 18 Mart Caddesi Nevruz Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, Hasan Erol'un tamirciden alıp evinin önünde park ettiği araçta 2 saat sonra yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan yine Hasan Erol'a ait olduğu öğrenilen kamyonete de sıçradı.

MAHALELLİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Araçlardan çıkan alev ve yoğun duman bitişikteki binada korku ve paniğe neden oldu. Bina sakinleri, kendilerini dışarı atarak yangın yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Ümraniye ve Dudullu itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yanan 2 araç kullanılamaz hale geldi.

Araç sahibi Hasan Erol, "Aracımı elektrikçiye götürdüm. Marş dinamosu arızalıydı. Aracımı yaptırdım, tekrar evin önüne garaja çektim. 2 saat sonra 2 aracım da yandı. Ne yapacağım bilmiyorum "diye konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yana araçlardan görüntü

-İtfaiyenin çalışmaları

-Araç sahibi ile röp.

-Binadan dışarı çıkanlardan görüntü

-Sokaktaki vatandaşlardan görüntü

-Vatandaşlar ile röp.

-Genel ve detay görüntüler



22.01.2019 - 20.34 Haber Kodu : 190122199

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(ÖZEL)

6- İZLEYENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ... MAĞAZANIN SÜS KURDELELERİNİ SALINCAK YAPTI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,()

Küçükçekmece'de bir mağazaya süs olarak asılan kurdelelerin sürekli yerinden sökülmesi üzerine çalışanlar mağazanın güvenlik kamerası görüntülerini izleyince ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Görüntülerde bir çocuk kurdeleleri yerinden söküp kendine salıncak yapıyordu. Görüntüleri gören mağaza çalışanları şaşkınlık yaşadı.

Olay geçtiğimiz günlerde Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir beyaz eşya mağazası önünde meydana geldi. Mağaza çalışanı Cihan Gül, iş yerine geldiğinde süs olarak mağazanın ön cephesine asılan kurdelelerin yerinden söküldüğünü gördü. İlk etapta durumu önemsemeyen çalışan kurdeleleri tekrar yerine bağladı. Aynı durum 4 kere daha yaşanınca Gül, yaşanan olaya anlam veremedi ve kamera kayıtlarını incelmeye karar verdi. Yaşanan olaya öfkelenen çalışanlar kamera kayıtlarını izleyince hiç beklemedikleri bir görüntüyle karşılaştı.

KURDELELER SALINCAK OLDU

Mağaza çalışanları kamera kayıtlarını izleyince büyük şaşkınlık yaşadı. İzledikleri görüntülerde mağaza önüne gelen bir çocuğun bu kurdeleleri bağlı olduğu yerden söktüğünü ve daha sonra salıncak yapıp sallandığını gördü. Dakikalarca devam eden çocuğun bu oyunu bir süre sonra sona erdi.

"GÖRÜNTÜYÜ GÖRÜNCE KIZAMADIM"

Yaşanan ilginç olayı anlatan mağaza çalışanı Cihan Gül, "2 ay içerisinde 3-4 kez oldu. Sabah geldik yine ipin koptuğunu gördük. En son merak ettim ne oluyor bunlara diye. Kamera kayıtlarına baktık. Gece saatlerinde bir arkadaş kopartıyor salıncak yapıyor. Riskli de bir hareket yapıyor. Araçların geldiği yöne doğru sallanıyor. Kopadabilir. İlk etapta kızdık sonradan güldük baya. Yaklaşık bir 10 dakika sallanıyor. Geçen arabalarda ikaz ediyor ama çocuk sonuçta dinlemiyor. İlk gördüğümde rüzgardan dolayı olduğunu düşündüm. Görüntüyü görünce kızamadım da. Fazla parkta yok çocuklar oralara gidemiyor ondan dolayı yaptığını düşünüyorum" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Çocuğun sallanma anı

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-mağazadan görüntü

-Kurdelelerden görüntü

-Mağaza çalışanı ile röportaj

-Diğer detaylar

23.01.2019 - 10.18 - Haber Kodu : 190123027