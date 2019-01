DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

(Geniş haber)

1- TEM'DE ÇİFT KATLI OTOBÜSTE YANGIN

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Ersan SAN/İSTANBUL

TEM otoyolu Seyrantepe mevkiinde seyir halindeki çift katlı özel halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Otobüsü emniyet şeridine çeken şoför yolcuları tahliye ederken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, TEM otoyolu Seyrantepe mevkii Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yunus Emre Mahallesi-Beşiktaş seferini yapan çift katlı özel halk otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ardından otobüs duman içinde kaldı. Otobüsü emniyet şeridine çeken şoför, kapıları açarak içerideki 9 yolcuyu tahliye etti. Şoför daha sonra otobüste bulunan yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol söndürüldü.

Otobüs yolcularından Mehmet Yılmaz, yangın çıktığında otobüsün arka tarafında oturduğunu belirterek 'Birden çat diye bir ses geldi. Hepimiz kendimizi aşağıya attık. Birden alevler yükseldi. İçeriden duman çıkmaya başladı. Kendimizi dışarıya atar atmaz alevler çıkmaya başladı" diye konuştu.

Yangın nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.

2- EKREM İMAMOĞLU MUHTARLARLA BULUŞTU

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Onur Meriç / İstanbul

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, muhtarlarla buluşmasında "Söze buradan şunun sözünü veriyorum. Kıymetli muhtarlarımız şahsım olarak 31 Mart sürecine kadar kampanyanın her aşamasında, her ortamda polemikten uzak olacağım. Hiç kimseye İstanbul konuları dışında tek bir cümlem olmayacak. Kim nereye çekmek isterse istesin hiçbir zaman o kirli siyasetin, kibrin, ya da anlamsız çatışmacı dilin asla bir unsuru olmayacağım" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, bugün İstanbul Şişli'de bir otelde muhtarlarla buluştu. İmamoğlu, çok sayıda partili, muhtarın katıldığı kahvaltılı toplantıda yaptığı konuşmada muhtarların İstanbul'un her noktasının en güçlü sesi olduklarını söyledi. İmamoğlu, "Bu muhtarlar buluşmamıza 961 mahallesinin muhtarının katılım göstermesi, bizimle beraber olması ve bu sürece olan inancını bizimle paylaşması bizim için onurdur. Bu güzel toplantıya hoş geldiniz" dedi.

Muhtarların görevlerini çok önemsediklerini söyleyen İmamoğlu, "Hatta muhtarlarımızı demokrasinin en önemli, en hassas başlangıç anı olarak görüyoruz" dedi.

Muhtarların saygınlığının ve varlığının kuvvetlenmesi, koşullarının sağlıklı hale getirilmesinin demokrasinin kuvvetlenmesi anlamına geleceğini söyleyen İmamoğlu, "İstanbul'un sokağına, mahallesine verdiğiniz katkılar için hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MUTARLARA PARTİZANLIK UYARISI

31 Mart yerel seçiminin aynı zamanda muhtarların da seçimi olduğunu söyleyen İmamoğlu, "31 Mart'ta İstanbul'un geleceğine dair çok önemli kararlar alacağız. Türkiyemizde son yıllarda süreç kutuplaşmalar üzerine, partizanlık üzerine bir anlayışla yönetiliyor. Bundan sakının, bundan uzak durun" dedi.

İHANET GÖNDERMESİ

İstanbul'un dünyanın en önemli cazibe merkezi olduğunu söyleyen İmamoğlu, "İstanbul gerçekten tarihi anlamıyla, maneviyatıyla, geçmişiyle, deniziyle, boğazıyla dünyada eşi benzeri olmayan çok kadim bir kent. Ama bu övgüleri dizip eğer biz bugün bu şehre ihanet cümlesi kullanıyorsak çok kötü bir durum var demektir" dedi.

'KİRLİ SİYASETİN UNSURU OLMAYACAĞIM'

İmamoğlu, "Söze buradan şunun sözünü veriyorum. Kıymetli muhtarlarımız şahsım olarak 31 Mart sürecine kadar kampanyanın her aşamasında, her ortamda polemikten uzak olacağım. Hiç kimseye İstanbul konuları dışında tek bir cümlem olmayacak. Kim nereye çekmek isterse istesin hiçbir zaman o kirli siyasetin, kibrin, ya da anlamsız çatışmacı dilin asla bir unsuru olmayacağım" dedi.

İlçe belediye başkanı seçildikten sonra muhtarlıklarda çözüm merkezleri geliştirdiklerini söyleyen İmamoğlu, "Dolayısı ile her mahallede vatandaşın kolayca ulaşacağı bir mahalle birimi oluşturmuş olduk. Öncelikle bilmenizi isterim ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak mahalle muhtarlarımıza ve bu çözüm merkezlerimize sosyal hizmet birimini taşıyacağız. Bu sosyal destek birimi mahallemizde, sokağımızda tüm sosyal içerikli sorunların tespit edilmesi ve takip edilmesini sağlayacak. Dolayısı ile yoksul, ihtiyacı olan, yaşlısı, ve bir çok soruna dokunacak bir birim haline gelecek. Muhtarlık binalarında mutlaka sosyal destek birimleri oluşturacağız" dedi.

'İSTANBUL'UN 39 İLÇESİNİN KAYMAK TABAKASI HALİNE GELDİĞİ BİR ŞEHİR YARATACAĞIZ'

Mahalle Meclisleri kuracaklarını söyleyen İmamoğlu, trafik, yoksulluk, cazibe merkezi, planlama gibi 5 temel sorunu olduğunu belirterek, "Son olarak yüksek yaşam kalitesi. Sanattan spora, kültürden bir çok kavrama varıncaya kadar sokağımızda, mahallemizde İstanbul'un her sathında mutlu ilçeler, mutlu mahalleler üreteceğiz. 13-14 ilçesine sıkışmış, birilerinin kaymak tabakası diye adlandırdığı yerlerin nasıl yönetildiğini hepiniz biliyorsunuz. Ve oradaki insanların mutluluğunu hepiniz ölçüyorsunuz. Ama biz sadece o şekilde olan bir İstanbul'u değil, 25 yıldır bir şehri yönetiyor ve bu bir süreci başaramıyorsanız bunu kaymak tabakası diye adlandıramazsınız. İstanbul'un 39 ilçesinin kaymak tabakası haline geldiği bir şehir yaratacağız" dedi.

İstanbul'da bir kaos süreci olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Bakınız istatistik; yüzde 70'i fırsatını bulsam bu şehri terk edeceğim diyor" dedi.

(Ek bilgi ve görüntülerle)

3- FATİH'TEKİ YANGINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK / İSTANBUL

Fatih'te sabaha karşı bir iş hanında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı, handaki atölyede yaşadığı öğrenilen Yaşar Çakıcı hayatını kaybetti. Yaşar Çakıcı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Süleymaniye Mahallesi, Dökmeciler Hamamı Sokağı'nda işçilerin ikamet ettiği öğrenilen bir iş hanında saat 06.00 sıralarında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. 4 katlı binanın giriş katındaki atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Süleymaniye Camii ve Medresesi başta olmak üzere birçok tarihi yapının bulunduğu bölgede, yangından yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan 2 işçiyi kurtardı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen işçilere ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.

Yangın sırasında içeride bulunan ve kurtulan işçilerden Hacı Karagülle, iş hanında yaşayan yaklaşık 10 işçi olduğunu, yangının merkezi olan atölyede bir işçinin bulunduğunu ve yangından kurtulamadığını ifade etti.

Yangın yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Atölyede inceleme yapan itfaiye ekipleri içeride bir cesetle karşılaştı. Yapılan incelemelerde cesedin, çaydanlık atölyesinin sahibi 70 yaşlarındaki Yaşar Çakıcı ait olduğu belirlendi. Çakıcı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

(ÖZEL)

4- MAĞAZADAKİ MÜŞTERİNİN CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDILAR

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL

Avcılar'da bir mağazaya müşteri gibi gelen iki kadın, alışveriş yapan bir kadının cebinden kısa süre önce satın aldığı cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'ndeki Marmara Caddesi'nde bulunan bir mağazada meydana geldi. Bir şirkette yönetici asistanı olan Pınar Yılmaz, yakını Gamze Yazgı ile birlikte alışveriş yapmak üzere mağazaya geldi. Müşterilerin yoğun olduğu işyerinde iki kadın, raf ve askıdaki ürünleri inceleyen Pınar Yılmaz'ı takip ederken, cep telefonunu montunun cebine koyduğunu görünce harekete geçti. Kadınlardan biri Yılmaz'ın cebindeki telefonu çekip alırken hemen yanında bulunan arkadaşına verdi. İki kadın ellerindeki giysiyi hemen bir kenara bırakarak uzaklaştı.

Bir süre sonra cep telefonunun yerinde olmadığını gören Pınar Yılmaz, durumu mağaza görevlilerine bildirdi. Görüntülerin incelenmesi sonucu iki kadından birinin elde taşınan monttaki telefonu çaldığı ve arkadaşına verdiği görülünce polise haber verildi. Sevk edilen polisler, görüntülerin kopyasını alarak iki kadının kimliğini tespit etmek için çalışmalara başladı.

Cep telefonu çalınan Pınar Yılmaz, "Telefonu kısa süre önce almıştım. Daha ödenmesi gereken 1 yıllık taksitlerim var. Telefonu çalan kullanamayacak. Gönderdiğim mail sayesinde bloke olacak. Vicdanı varsa en kısa sürede teslim etsin. Unutmasın ki, bu dünyanın bir de öbür dünyası varö dedi. Gamze Yazgı da, "Kaşla göz arasında çalıp gitmişlerö diye konuştu.

(Ek görüntülerle yeniden)

5- ESAT KABAKLI 50. SANAT KONSERİ

*TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın Esat Kabaklı'nın "Bil Oğlum" şarkısına eşlik etti.

*Binali Yıldırım:

"İstanbul, sizin dilinizden dökülecek yürekli sözlere konu olsun istiyorum. Var mısın?"

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL

Sanatçı Esat Kabaklı sanat hayatında geçen 50 yıla özel Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda konser düzenledi. Geceye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal ve çok sayıda sanatsever katıldı. Esat Kabaklı ve orkestrası salondakilere, "Bil Oğlum, Göllübağ'a Selam" gibi söz ve müziği kendisine ait olan bir çok eser seslendirdi.

BİZE SANATIN GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

Kürsüde konuşma yapan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Bugün burada usta sanatçının 50. Yılını kutlamak için dostları olarak bir araya geldik. 50 yıl bir ömür. Milletin sesi olan,milletin sesini duyan bir halk ozanına saygımızı ve sevgimizi göstermek için huzurlarınızdayız. Esat Kabaklı bize Malazgirt'te Anadolu'nun şahlanışını, Türk-İslam'ın kanatlanışını anlattı. Coştuk ve ecdadımızla bir kez daha gurur duyduk. Bize Çanakkale de son sözü kimin söylediğini anlattı. Her siperde ayrı destan yazan o neferleri hatırladık, yeni destanlar yazmak için güç bulduk. Esat Kabaklı bize Sarıkamış'ta vatan için serden geçenleri anlattı. Sanatın gücünü bize gösterdi. Doğru sözü gönlümüze değen ezgilerle süsledi" İfadelerini kullandı.

"İSTANBUL'U BİR DE SİZİN GÜR SESİNİZDEN DİNLEMEK İSTİYORUM"

Yıldırım "Tam elli yıldır doğru olmayı, cesur olmayı, sadece rabbin önünde eğilmeyi anlattı bize. En az bir elli yıl daha bu ülkeye unutulmaz eserler verecek. İstanbul her zaman sanatçılara ilham vermiş, yuva olmuş hem korumuş hem de kollamış bir şehirdir. O nedenle bu mirası arttırarak sürdürmeye devam edeceğiz.Benim bir talebim var Esat Kabaklı'dan, Malazgirt'i, Yemeni,Sarıkamış'ı, Çanakkale'yi anlattınız bize. İstanbul da sizin büyük yeteneğinize dilinizden dökülecek yürekli sözlere konu olsun istiyorum.Var mısın?İstanbul'u birde sizin gür sesinizden, insanın içine işleyen sazınızdan dinlemek istiyorum.Bu şehri herkes sever ama sanatçılar bir başka sever" dedi.

Türk Halk Müziği repartuarına derlemeleri ile kaynak sağlayan sanatçılardan birisi olan Esat Kabaklıyı gecede sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Esat Kabaklı'nın 50. Sanat yılına özel düzenlenen konsere ilgi yoğun oldu. Fetih Marşı'nı çalan Kabaklı ve orkestrasına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın tempo tutarak eşlik etti. Ardından Binali Yıldırım,İbrahim Kalın ve Mevlüt Uysal Esat Kabaklıya buket takdim etti. Yıldırım, Kalın ve Uysal, Esat Kabaklı ile birlikte Bil Oğlum'u okudu.

6- İSTANBUL'DAKİ TERÖR OPERASYONU: 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: İSTANBUL

Terör örgütü PKK'ya yönelik 15 Ocak'ta yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK adına molotofkokteylli gösteri ve araç yakma eylemlerine katılan, haklarında iletişim tedbiri uygulanan şüphelilerin görüşmelerinde suç unsuru tespit edilmesi ve kırsal alanda faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a gelen şüphelilerin yakalanmasına yönelik, 15 Ocak'ta Beyoğlu, Esenyurt ve Şişli'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

7- 6 İLDE FETÖ OPERASYONU: 11 GÖZALTI

Çağatay KENARLI/İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yaptığı çalışmalarda örgütün devlet memuru yetiştirmek amacıyla kurduğu KPSS çalışma evlerinde kalan ve çoğu meslekten ihraç edilen polis memuru olan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Geçtiğimiz cuma günü 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgütün kriptolu mesajlaşmak için kullandığı 'Bylock' kullanıcısı olan 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri devam ediyor.

8- ATAŞEHİR'DE KAMYONETTEKİ HIRSIZLIK ANI KAMERADA



Haber: İSTANBUL

Ataşehir'de park halindeki kamyonetin brandasını keserek araçtaki malzemeleri çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre 16 Ocak'ta Ataşehir Karaman Caddesi üzerinde park halindeki bir kamyonetin brandasını keserek araçtaki malzemeleri çalmaya çalışan şüpheli A.D (25) suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin aynı gün saat 14.00 sıralarında araç içerisinden dizüstü bilgisayarın çalınması, 16.00 sıralarında Yenisahra Mahallesi'ndeki bir okulun güvenlik görevlisini tehdit ederek okuldan 40 lira çalınması olayının faili olduğu tespit edildi. Emniyette bir hırsızlık ve 3 kere uyuşturucu madde kullanmaktan kaydının olduğu da bildirilen A.D. adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Cep telefonu yansıyan görüntülerde şüphelinin kamyonetin arkasına çıkıp brandayı kestiği, araçtaki malzemeleri dışarı çıkardığı görülüyor.

