DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

AVCILAR'da bir evde baza içinde kadın cesedi bulundu.Merkez Mahallesi'ndeki Tüloğlu Sokak'taki 6 numaralı binanın sakinleri, son günlerde hissettikleri ağır kokunun 2'nci kattaki daireden yayıldığını görünce kapıyı çaldı. Ancak, kimse açmadı. Bunun üzerine polise haber verildi. Gelen ekipler evi birkaç ay önce kiralayan emlak bürosundaki görevli ile bağlantı kurarak araştırmaya başladı. Savcılığa haber verilmesi ardından içeri giren Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, içeride olağanüstü bir görüntü ile karşılaşmazken araştırma sonucu ağır kokunun bazadan geldiği anlaşıldı. Açılan bazada bir kadının çürümeye başlayan cesedi ile karşılaşıldı.Evde kavga veya boğuşma izleri bulunmazken, olay yeri inceleme ekipleri gelerek evde parmak izi araştırması yaptı. Kadının cesedinde ilk tespitlerde herhangi kesici veya delici silah izine rastlanmadı. Kadının evde öldürüldüğü veya cesedin başka bir yerden buraya getirilerek saklandığı gibi olasılıklar da değerlendirilirken, cesedi çıkarabilmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine haber verildi. Ekipler elektrikli testere ile bazayı keserek cesedi çıkardı. Yabancı uyruklu olduğu belirtilen kadının cesedi tabut içerisinde çıkartarak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişinin ifadesine başvurulduğu, evi kiralayan kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Binan dıştan görüntüsü

Bina önündeki ambulans ve polisler

İtfaiye görevlileri binaya girerken ve polislere ceset torbası verirken

Görevliler binaya girerken yüzlerine maske takarken

Kadının cesedi tabut içerisinde çıkarılırken ve cenaze aracına yüklenirken

Genel görüntüler

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(ÖZEL)

5- ANADOLU ADALET SARAYI'NDA İNTİHAR... TUTUKLANDIĞINI DUYANCA İNTİHAR ETTİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,()

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklandığını duyan bir kişi intihar etti.

Olay, Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ataşehir'de kendi öz çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan M.Ç.(44) Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. M.Ç. savcılıkta yapılan işlemlerin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede verdiği ifadenin ardından hakkında tutuklama kararı verilen M.Ç. mahkeme çıkışında, kendisine eşlik eden polislerin elinden kurtularak B Blok 1. kattan adliyenin iç avlusuna kendini bıraktı. Adliyenin -2. katında beton zemine çakılan M.Ç.'ye sağlık ekipleri tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri adliyenin içerisinde delil araştırması yaptı. Ekiplerin incelemelerinden ardından M.Ç.'nin cesedi adliyeden çıkarılarak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü dökümü:

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-Adliyeden detaylar

-Ambulans ve polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Delil toplarından detay

-M. Ç. cansız bedeni ambulansa konulması

-Ambulansın adliye çıkışı

-Genel ve detaylar

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(ÖZEL)

6- İSTANBUL'DA KIŞ GÜNEŞİ İLE BİRLİKTE GELEN RENK CÜMBÜŞÜ

*İstanbullular bu sabah hava sıcaklığıyla değil manzarayla ısındı.



Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL ()

İstanbul'da kış güneşi bu sabah kartpostallara basılacak görüntüler eşliğinde doğdu. Mevsime bağlı olarak bir süredir soğuk, bulutlu ya da yağmurlu havayı yaşayan İstanbulluların içini hava sıcaklığı değil, eşsiz gün doğumu manzarası ısıttı.

Kış mevsimine bağlı olarak bir süredir soğuk, bulutlu ya da yağmurlu havanın etkisinde olan İstanbul, geride kalan günlerin aksine bugün bulutsuz bir gökyüzüne uyandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, hava sıcaklığının az da olsa artarak 8 ile 10 derece arasında seyretmesini beklediği cuma sabahında, erken saatlerde evlerinden çıkan İstanbulluları muhteşem bir manzara karşıladı. Bir süredir hava sıcaklığının zaman zaman eksili rakamlara da düştüğü kentte bu sabah kaydedilen görüntüler İstanbulluların içini ısıttı. Uzun bir aradan sonra tan yeri boydan boya kızıl görünürken, Tarihi Yarımada'nın asırlık mimari yapıları üzerinde yükselen güneşle ise şehri adeta sarıya boyadı. Masmavi gökyüzü, Boğaz'da yer yer görülen hafif pus ve İstanbul'un olmazsa olmazı martılar ise bu görsel şöleni tamamlayan diğer unsurlar oldu. Bu özel anlar kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-İstanbul'da gün doğumu

-Genel ve detay görüntüler

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7- 500 ÖĞRENCİNİN HAYALİ GERÇEK OLDU

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,