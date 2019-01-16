DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

(ÖZEL)

1- TARİHİ DELİLLER BU DEPOLARDA SAKLANIYOR

- Avrupa'nın en büyük adliyesi olduğu belirtilen İstanbul Adalet Sarayı'nın 19 ayrı emanet deposu bulunuyor.

- Uyuşturucu ve silah ayrı depolarda muhafaza edilirken; 15 Temmuz darbe girişimi soruşturma ve davalarından, Ergenekon ve Balyoz gibi davaların delilleri de ayrı depolarda yer alıyor.

- Dev depoları 'ya gezdiren Emanet Bürosu Savcısı İbrahim Çiçek, "Emanet, yargılamanın bel kemiğidir. Biri kaybolsa soruşturma sekteye uğrar" dedi.



Haber: Özden ATİK - Kamera: Murat ÇİMEN - İstanbul

İstanbul Avrupa yakasındaki 6 adliyenin birleşmesiyle kurulan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın emanet depolarında pet şişeden, trilyonluk çeke, binlerce delil muhafaza ediliyor. 2011 yılından bu yana hizmet veren adliyenin, 19 ayrı emanet deposu bulunuyor. Bu depolarda suçta kullanılan eşyalar veya dosyalarda saklanamayacak kadar değerli olan eşyalar saklanıyor. Uyuşturucu ve silah ayrı depolarda muhafaza edilirken; 15 Temmuz darbe girişimi soruşturma ve davalarından, Ergenekon ve Balyoz gibi davaların delilleri de ayrı depolarda yer alıyor. Emanet Bürosu Savcısı İbrahim Çiçek, "Emanet, yargılamanın bel kemiğidir. Düşünebiliyor musun, bir cinayet işleniyor, cinayette kullanılan bir silah veya mermi çekirdeği bulunuyor. Siz onu yok ettiğiniz zaman belki o adam beraat eder. Biri kaybolsa soruşturma sekteye uğrar" dedi.

"7 YILLIK SÜREÇTE TEMİZLİK YAPTIK"

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı, 2011 yılında Sultanahmet, Fatih, Beşiktaş, Sarıyer, Eyüp ve Şişli adliyelerinin birleşmesiyle kuruldu. O tarihten bu yana binlerce davaya ve soruşturma dosyasına ait deliller adli emanette toplanıyor. Suç delillerinin muhafazası, denetimi, iadesi veya tekrar emanete alınması ile ilgili işlemler adliyenin eksi 4. katında bulunan emanet müdürlüğünde yapılıyor.

Adliyenin emanetinden sorumlu olan Savcı İbrahim Çiçek, "Geldiğimiz zaman diğer adliyelerin çok eski emanetleriyle birlikte geldik. Sultanahmet Adliyesi'nin 1968 yılından kalma adli emanetlerini gördük. Onları tasfiye ettik. 12 Eylül döneminde toplanan silahlar vardı. O silahların tasfiyesi yapılmamıştı, yaklaşık 3 bin 500 silah. Onların tasfiyesini yaptık. Bu uzun 7 yıllık süreç içerisinde bayağı temizlik yaptık. Adliyelerin birleşmesi, emanetin temizlenmesi ve düzgün hale getirilmesi için bir vesile oldu" dedi.

Emanet eşyaların saklandığı 19 ayrı depo bulunduğunu vurgulayan Savcı Çiçek, "Bazı depolarımız özellikle farklı eşyalara ayrılmış. Mesela uyuşturucu depolarımız farklıdır, silah depolarımız farklıdır. Ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Onun öncesi Ergenekon soruşturmaları oldu, daha sonra FETÖ soruşturmaları oldu. Onların depoları da ayrı ayrı. Bu süreçte çok ilginç eşyalar geldi. Mesela FETÖ döneminde 1 dolarlar geldi. En ilginci, bir tane asker 1 dolara resim bölümüne kendi fotoğrafını yapıştırmış, onu preslemiş onu cebine koyuyor. Bu dolarların hepsi kişilerin üzerinde yakalandı. Paralar tek tek saklıyoruz. Aslında paraları yönetmelik gereği bankalara yatırıyoruz. Fakat 1 dolarlar delil niteliği taşıdığı için depolarımızda muhafaza ediyoruz" diye konuştu.

DEPOLAR KAMERALARLA GÖZETLENİYOR

Savcı Çiçek, depoların hem içinde, hem dışında kameralar bulunduğunu ve bunların günlük olarak kayda alındığını belirtiyor. Değerli eşyaların yer aldığı bazı depoların kapıları ise şifreli. Bu şifreleri biri müdür, biri depo sorumlusu iki kişi biliyor. Ayrıca altınların saklandığı kasalar da depolar da yer alıyor.

UYUŞTURUCULAR ÇİMENTO FABRİKASI KAZANINA ATILARAK İMHA EDİLİYOR

Çiçek, emanete alınan uyuşturucuların ayrı bir depoda saklandığını ifade ederek "Yargılama sürecinde bir karar veriyor mahkeme. Ya müsadere ediliyor ya iade ediliyor ya da imha ediliyor. Mahkeme müsadere ettiği zaman valiliğe teslim ederiz. Uyuşturucuyu idare imha eder, biz etmeyiz. Bir imha kurulu var. O imha kurulunda cumhuriyet savcısı da görevlidir. Ben de 7 yıldır bu uyuşturucu imha kurulunda görevliyim. 7 senedir milyon dolarlarca uyuşturucu imha ettik. Büyükçekmece tarafında çok iyi bir kazanı olan 2 bin derecede yanan bir çimento fabrikasının kazanına atıyoruz. Hepsini tekrar tartarak imha ediyoruz" dedi.

"EMANET YARGILAMANIN BEL KEMİĞİDİR"

Görevinin adli olmaktan çok, idari bir görev olduğunu ifade eden Savcı İbrahim Çiçek, "Emanet yargılamanın bel kemiğidir. Düşünebiliyor musun, bir cinayet işleniyor, cinayette kullanılan bir silah veya mermi çekirdeği. Siz onu yok ettiğiniz zaman belki o adam beraat eder. Keza diğer deliller de öyle. Sahte kimlikler, sahte pasaportlar var. Biri kaybolsa hem soruşturma sekteye uğrar, hem kaybedilmesinde sorumluluğu olan insanlar yargılanır" diye konuştu.

PET ŞİŞESİNDEN, HARDDİSKE, 1 MİLYON DOLARLIK ÇEK VE SENETLER DE VAR

2017-2018 yılına ait bir emanet deposunu gösteren Savcı Çiçek, şöyle devam etti:

"Pet şişesi, muhtemelen kriminal bir delil. Muhtemelen bir intihar olmuştur, onunla içmiştir. Bez var, harddiskler, bilgisayarlar var. Bu zarflarda kıymetli evraklar var. Çekler, senetler var. Bu tür evrakları aynı yerde muhafaza ediyoruz. 1 trilyon, 2 trilyonluk, 1 milyon dolarlık çekler senetler var. Bu çek ve senetler iyi bir şekilde muhafaza ediliyor. Çünkü kaybedildiği zaman kıymetli evrak, o kadar para kaybedilmiş oluyor."

Bu arada emanete alınan paralar ise Merkez Bankası'nda imha ediliyor. Savcı Çiçek, emanetteki sahte paraların da yönetmelik gereği Merkez Bankası'na gönderildiğini belirtti.

"UYUŞTURUCU DEPOLARINDA 7 BİNE YAKIN EMANET BULUNUYOR"

Adli emanette mühürlenerek çuvala konan uyuşturucu maddelerinin tutulduğu üç ayrı depo bulunuyor. Sadece bu depolar için görevlendirilen bir memur, çelik kapının şifresini girdikten sonra kapı açılıyor. Kapının şifresi yalnızca müdür ve sorumlu memurda bulunuyor. Uyuşturucunun muhafaza edildiği bu depolarda ilk dikkat çeken şey ise, yoğun kokusu. Savcı İbrahim Çiçek, koku etkilediği için görevli memurun kapıyı açıp 15 dakika bekledikten sonra içeri girip çalışabildiğini söylüyor. Çiçek, "Burada esrar, kokain, morfin, haplar, captagon ve diğer uyuşturucu haplar var. Uyuşturucu olarak 7 bine yakın emanet var. Bazısı 30-40 çuval, bazısı 1 çuval, bazısı 1 gram olabiliyor. Gördüğünüz gibi dosya dosya istiflenmiş. Uyuşturucular üç ayda bir mahkemeler tarafından müsadere edildiğinde imha ediliyor. O yüzden çok elimizde bulunmuyor. Burada milyonlarca uyuşturucu hap var. 100 milyon dolarlık uyuşturucu var burada" dedi.

ERGENEKON SORUŞTURMASINDAN KALAN SİLAHLAR DEPOLARDA

Emanet depolarından biri de, eskiden DGM olarak bilinen Devlet Güvenlik Mahkemelerinin bulunduğu Beşiktaş Adliyesi'nin eski deposu. Burada Ergenekon soruşturmalarından kalma emanetler yer alıyor. Buradaki emanetlerle ilgili zaman zaman işlem yapıldığını belirten Savcı Çiçek, ev aramalarında çıkan ve bazıları tarihi olan silahları gösterdi. Savcı Çiçek, mahkeme müsadere ederse bu silahların askeriyeye teslim edileceğini belirtti.

"15 TEMMUZ SORUŞTURMALARINA AİT ÜÇ AYRI DEPO BULUNUYOR"

Adliyede 15 Temmuz soruşturması sanıklarından çıkan eşyalar da 3 ayrı depoda muhafaza ediliyor. Bu depolarda sanıkların üzerinde çıkan 1 dolarlar, kitaplar, dijital materyaller, telefonlar ve değişik eşyalar yer alıyor. Savcı İbrahim Çiçek, 15 Temmuz sürecinde ağır silahların da kendilerine getirilmek istendiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Mesela uçaksavar getirilmek istendi. El bombası ve diğer bombaları getirmek istediler. Bizim yönetmelik gereği patlayabilecek durumda olan silahları almamız mümkün değil. Biz onları geri gönderdik, askeriyenin depolarında muhafaza ediliyorlar. 15 Temmuz'dan sonra bir tane Doblo araç getirdiler. Bunu emanete almak istediklerini söylediler, tabii aracın bizde muhafazası mümkün değil. Araç ilginçti, her tarafı dijital, elektronik eşyalarla donatılmıştı. Ama neydi bilmiyorum. İçerisinde muhtemelen dinleme ve kayıt cihazları vardı, farlarında da kamera vardı. Bu aracı polise geri verdik."

Emanet depolarında eylemler, gösterilerde ele geçirilen sapanlar, kuru sıkı silahlar henüz mahkemelerden herhangi bir karar çıkmadığı için halen muhafaza edilirken, emanet koridorlarında çeşitli kumar makineleri, ruletler ve 1994 yılından kalma terör örgütü elemanlarına ait giysiler, ayakkabılar da imha edilmek üzere yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Emanet Memurluğu bürosu

-Memurların çalışması

-Savcı İbrahim Çiçek konuşması

-Emanetteki eşyalar

-Adliyenin görüntüleri

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2- BÜYÜKÇEKMECE'DE KUYUMCUDAKİ SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA

Ersan SAN - İstanbul

Büyükçekmece'de 3 soyguncu, kuyumcunun silah çekmesi üzerine ateş ederek kaçtı.

Büyükçekmece Tepecik'te bir kuyumcu dükkanı, silahlı 3 kişi tarafından soyulmak istendi. Yağmurluklu 3 soyguncu, saat 08.30 sıralarında kuyumcu dükkanına girdi. Bu sırada 2 arkadaşıyla kahvaltı yapan kuyumcu, silahını çekince soyguncular paniğe kapıldı. Bir el ateş açan soyguncular hızla kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü;

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-Soyguncuların gelişi

-İşyerine girişleri

-Kaçışları

-Kuyumcudan aktüel görüntüler

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3- FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASI SORUŞTURMASI : 33 GÖZALTI KARARI

Haber: Özden ATİK - İstanbul - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada aralarında muvazzaf askerlerin bulunduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmada kapsamında 6'sı muvazzaf 21 asker ile örgüt içinde "imam" olarak adlandırılan ve aralarında 3 polis memuru, araştırma görevlisi, infaz koruma memuru, BDDK uzmanı ve 3'ü öğretmenin bulunduğu 12 kişi hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul ve 19 farklı ilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Mali Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyon görüntüleri

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(Geniş haber)

4- İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE SİLAH TİCARETİ OPERASYONU: 25 GÖZALTI



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, () İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah ticareti yaptığını belirlediği şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.İstanbul Merkezli 4 ilde yapılan silah ticareti operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığından aldığı yakalama kararı üzerine hakkında gözaltı kararı verilen 36 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul, Kars, Ordu ve Karabük'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Esenyurt'ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında bulunan bir daireye Özel Harekat polisi eşliğinde girildi. Polis ekipleri girdikleri dairede bir süre arama yaptı. Bu sırada Özel Harekat polislerinin de çevrede kuş uçurtmadığı görüldü. 4 ilde 36 şüphelinin kullandığı 41 adrese baskın yapan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 25 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yapılan aramalarda 1'i kuru sıkı toplam 14 ruhsatsız tabanca, 1 çelik yelek, 1 av tüfeği, 840 mermi ve fişek, 6 tabanca sürgüsü ile çok sayıda silah mekanizması ele geçirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 11 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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- Polis ekiplerinin yoldaki görüntüsü

- Özel Harekat polisi ve organizeşube ekiplerinin adrese girmesi

- Özel Harekat polisinin önlemi

- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Genel ve detaylar

16.01.2019 - 07.45 Haber Kodu : 190116019

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5- HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDEKİ KAZA TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLDU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()

Haliç Köprüsü'nde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Mecidiyeköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza Haliç Köprüsü Mecidiyeköy istikametinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Haliç Köprüsü Sütlüce ayrımına girmeye çalışan taksi, önce yanında seyreden midibüse ardından da motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kaza yerine gelen ambulansla İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Mecidiyeköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Kazaya karışan motosiklet ve midibüsten görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Trafik yoğunluğundan görüntü

-Genel ve detaylar

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6 - ESENLER'DE BUZLANMA KAZASI

Haber- Kamera:Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL,()

Esenler'de buzlanan yolda kayan kamyonet, park halindeki TIR'a çarptı.

Kaza sabah saatlerinde Tekstilkent caddesinde meydana geldi. Buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen kamyonet sürücüsü Osman Korkmaz, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ayağından yaralanan Korkmaz olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araç görüntüsü

-Ambulans görüntüsü

-Buzlanan yol görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

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7- YENGESİNİ ÖLDÜREN SURİYELİ SANIĞA "İNDİRİMSİZ" AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Haber:Serpil KIRKESER / İSTANBUL

Bahçelievler'de 2 yıl önce aynı evde yaşadığı kardeşinin 22 yaşındaki eşini saç kurutma makinesi kablosuyla boğduktan sonra cesedini yaktığı iddia edilen Suriyeli Eymen Omar ile ona yardım etmekle suçlanan eşi Emel Fersi'nin yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, sanık Eymen Omar'ı "Canavarca hisle eziyet çektirerek ve yakmak suretiyle kasten öldürme" ile "Yağma" suçlarından " iyi hal" indirimi uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca adli tıp raporuna göre maktülün cinsel istismara uğradığından sanık Eymen Omar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Diğer sanık ise beraat etti.

SANIK: ADALET MAHKEMENİNDİR

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen karar duruşmasına Eymen Omar tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatı Sultan Koçyiğit Öztürk Adli Tıp Kurumu raporuna göre mağdurun cinsel istismara uğradığının açık olduğunu belirterek, "Bu durum da sanıkça bir suçun gizlenmesi amacıyla işlenmiştir. Sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerekir. Ayrıca takdir indirim nedenlerinin de uygulanmamasını talep ediyoruz. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Son sözü sorulan sanık "Söyleyeceğim bir şey yoktur. Adalet mahkemenindir, adalet sizindir" dedi.

"İYİ HAL" İNDİRİMSİZ CEZA

Mahkeme heyeti, "Canavarca hisle eziyet çektirerek ve yakmak suretiyle kasten öldürme" suçundan sanık Eymen Omar'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı, "iyi hal" indirimi de uygulamadı. Eymen Omar'ı "Yağma" suçundan da 12 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme heyeti ayrîca dosyadaki Adli Tıp Kurumu raporuna göre maktulün cinsel istismara uğradığının tespit edildiğinden "cinsel istismar" suçu yönünden de sanık Eymen Omar hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, yüklenen suçları işlediği sabit olmadığından diğer tutuksuz sanık Emel Fersi'nin ise beraatine hükmetti.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 10 Ekim 2017'de meydana gelen olay şöyle oldu: Eymen Omar olay günü saat 14.00'de eve geldi ve kapıyı çaldı. Kapıyı yengesi olan Lina Halid açtı. Evde otururlarken Lina Halid ile Eymen Omar arasında tartışma çıktı. Lina Halid diğer odaya kaçarak odanın kapısını kitledi. Ancak Eymen Omar odanın kapısını kırarak içeri girdi ve Lina Halid ile tartışmaya ve kavga etmeye devam etti. Kavganın ardından Eymen Omar, saç kurutma makinesinin kablosu ile Lina Halid'i boğdu. Yere düşen Lina Halid nefes alıp verdi ancak kendini kaybetti. Bu sırada Eymen Omar, Lina Halid'in parmağına takılı bulunan yüzüğü ve boynundaki kolyeyi aldı. Eymen Omar daha sonra Lina Halid'in boynuna dolanmış kablo sarılı vaziyetteyken bu kablo ile Lina Halid'i evin diğer odasına sürükleyerek götürdü.Omar, Lina Halid nefes alıp verirken elbiselerini kendisiyle birlikte yakıp evden kaydoldu. Evde çıkan yangın üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Polis evin içerisinde sırtüstü yatan, boğazına kablo dolanmış vaziyette Lina Halid'i buldu. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede şüpheli Eymen Omar'ın "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, eşi Emel Fersi hakkında ise "Suça yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

SANIK İFADESİNDE ŞUNLARI SÖYLEMİŞTİ

Tutuklu sanık Eymen Omar geçen duruşmada verdiği ifadesinde "Birlikte aynı evde yaşıyorduk. Olay günü maktül ile evde yalnızdım. Eşim komşuya gitmişti, kardeşim de işteydi. Maktul ile aramızda tartışma çıktı, maktul benim eşimin şerefi olmadığını söyledi, aramızda bağırışma oldu. Ayrıca benimle cinsel birliktelik yaşamak istediğini söyledi. Bunu kaldıramadım. Odada bulunan saç kurutma makinesini aldım, kablosunu maktulün boğazına doladım. Daha önce de kendisini tokatla dövdüm, o zaman bayılmıştı. Bayılınca boğazına kabloyu dolayıp sıktım, daha sonra can çekiştiğini anladım. Bunun üzerine battaniyeye sardım. Daha sonra da battaniyeyi çakmakla tutuşturdum. Ev yanmaya başlayınca, kaçtım. Çıkarken de balkonun yandığını gördüm. Ben maktulü kendi odasında öldürdüm, orada da yakmıştım. Maktul ile eşimin arasında herhangi bir geçimsizlik yoktu. Ben boğduktan sonra maktulü yakmadan önce üzerinde bulunan yüzüğü ve kolyesini de almıştım."

Görüntü Dökümü:

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Arşiv görüntüler