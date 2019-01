DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

(ek görüntü ve bilgilerle)

1- GENÇ KADINI ÖLDÜRÜP EVİ ATEŞE VERDİLER

Beyoğlu'nda bir evde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri bıçaklanarak öldürülmüş bir kadının cesediyle karşılaştı. Polis, öldürülen yabancı uyruklu kadının erkek kardeşi ve kardeşinin arkadaşını gözaltına aldı.

Beyoğlu Çukur Mahallesi Geniş Yokuşu Sokak'ta bir binanın 3'ncü katında pazar gecesi yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdüklerinde sırtında bıçak bulunan bir kadın cesediyle karşılaştı. Olay yerine gelen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada 25 yaşındaki R.K adlı kadının önce boğazının kesildiğini daha sonra sırtından bıçaklandığını tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Suriye uyruklu R.K'nın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda genç kadının erkek kardeşi A.K ve kardeşinin arkadaşı M.D.'yi gözaltına aldı. Kasımpaşa Polis Merkezi'ndeki sorgularında cinayeti itiraf eden şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevkedildi.

2- İSTANBUL'DA OTOPARKLAR UBER ARACIYLA DOLDU

- Lüks araç galerisini andıran otoparklar havadan da görüntülendi

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - Ali AKSOYER - Çağrı ÇALIŞKAN, İSTANBUL, () İSTANBUL'DA yediemin otoparkları, Uber uygulamasıyla yolcu taşımacılığı yaparken bağlanan lüks araçlarla dolu. Sadece yılbaşı gecesi yaklaşık 400 aracın bağlandığını söyleyen Uber araç sürücüleri, yetkililerden biran önce yasal bir düzenleme istiyor. Lüks minibüslerle dolu otoparklar havadan da görüntülendi.

İstanbul genelinde Uber uygulaması üzerinden yolcu taşımacılığı hizmeti veren yaklaşık 7 bin araç bulunuyor. Ancak bu araçlar henüz yasal bir düzenleme olmadığı için 'Yetkisiz yolcu taşımacılığı' gerekçesiyle trafikten men ediliyor. İstanbul'da yediemin otoparklarında sayıları binleri bulan Uber aracı bulunuyor. Lisanslı Taşımacılar Derneği (LİTAŞ) Başkanı Metin Kayhan, Milli servetin aylarca otoparkta çürüdüğünü söyleyerek yetkililerden acilen yasal düzenleme yapmasını talep etti. İstanbul'da iki yıldır Uber uygulaması üzerinden yolcu taşımacılığı yapan Serhat Çolak ise sadece yılbaşı gecesi yaklaşık 400 Uber aracına ceza kesilip bağlandığını söyledi.

"TAHMİNEN GÜNDE 30 - 40 UBER ARACI BAĞLANIYOR"

Taşımacılar Derneği (LİTAŞ) Başkanı Metin Magriso, "Şu anda 7 bini VIP araç Uber uygulamasıyla İstanbullulara hizmet veriyoruz. Karayolları Trafik Kanunu'ndaki son düzenleme ile bir araç bağlama sürecine girdik. Bu konu hakkında da mahkeme süreci devam ediyor" dedi.

"Milli servetimiz otoparklarda yatıyor" diyen Magriso, "Bu araçlar çalıştığı her gün için devletimize vergi ödüyor. Kamuya kaynak sağlıyor. Ancak otoparklarda uzun süreli beklemeden dolayı araçlarımızın yürüyen aksamlarında yıpranma ve hasarlar oluşuyor. Günde tahminen 30 - 40 Uber uygulaması ile yolcu taşıyan araç bağlanıyor. Aynı rakamda da mahkeme kararlarıyla bağlanan araçlarımızı alıyoruz." diye konuştu.

"KALABALIĞIN GÖZARDI EDİLMEYECEĞİNE İNANIYORUZ"

Yasal bir düzenleme beklediklerini söyleyen Magriso, "İstanbul halkına yüzde 99 memnuniyet oranı ile hizmet veriyoruz ve bu hizmet, vermeye de devam etmek istiyoruz. Şu an İstanbul'da bu hizmeti veren 15 bin kişi var. Çok ciddi bir sektörden bahsediyoruz. Neticede 15 bin kişi bu işten ekmek yiyor. Yine aileleri de işin içinde katarsak bu sayı 60 bini buluyor. Dizayncısı, lastikçisi, tamircisi gibi yan sanayileri de hesaplarsak bu sayı 100 bin kişiyi olur. Uber sisteminde şu an elektronik fatura ile çalışan 3 bin 300 firma var. 3 bin 300 kişi bu işten vergi veriyor. Bu kalabalığın göz ardı edilmeyeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"SADECE YILBAŞINDA 250 - 400 ARASI UBER ARACI BAĞLANDI"

2016 yılından beri İstanbul'da Uber uygulamasıyla taşımacılık yaptığını söyleyen Serhat Çolak da daha fazla mağduriyetlerin yaşanmaması içinde yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Yılbaşında da çalıştığını söyleyen Çolak, "Yılbaşında mağdur edilmeyeceğimizi düşünerek birçoğumuz çalıştı. Bugün bizlere müsaade edeceklerini düşündük ama yanıldık. Saat 20.00'den sonra çok fazla araç bağlamaları yaşandı. Her bölgeden 3 tane, 5 tane, 10 tane araç bağlandı diye bizim whatsap grubumuzdan bilgiler geldi. Çok ciddi şekilde sayılar artmaya başladı. Yılbaşında 250 - 400 arası Uber aracı bağlandı bilgisi geldi. Bunlar sadece bir gece yaşandı" şeklinde konuştu.

"BİR ARAÇ EN AZ 1 AY BAĞLANIYOR"

Araçların bağlanmasının büyük zarar oluşturduğunu ifade eden Çolak, "Bir araç en az 1 aylığına bağlanıyor. Ayrıca artık yol belgesi de verilmediği için 1 ay da öyle bağlıyorlar toplam 60 gün aracımız içeride kalıyor. 60 gün boyunca biz buradan para kazanamıyoruz ve araçlarımız otoparklarda yatıyor. Benim aracım 2 kez 60 günlüğüne bağlandı. 20 gün sonra da mahkeme kararıyla bu durum durduruldu. Ama geri kalan gün sayısı yarın bir gün önümüze çıkar mı onu da bilmiyorum. Şu an benim aracım yine bağlı." dedi.

3- TAKSİCİDEN ÖRNEK DAVRANIŞ; ARACINDA UNUTULAN 120 BİN LİRALIK DÖVİZİ SAHİBİNE TESLİM ETTİ

Atatürk Havalimanı'ndan aldığı İranlı turistin aracında 120 bin lira değerinde döviz olan çanta unuttuğunu gören taksi şoförü Can Çelebi(53) bulduğu parayı sahibine teslim etti. Parasına kavuşan İranlı Reza Mandegani (31) Çelebi'ye teşekkür ederken 200 dolar hediye etti. Çelebi'nin üyesi olduğu Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'i Başkanı Fahrettin Can, "Kendisini ayın şoförü ilan ediyorum" dedi.

İran'dan İstanbul'a çay ticareti yapmak için yanında taşıdığı döviz dolu çantayla gelen İranlı turist Reza Mandegani, Atatürk Havalimanı'ndan bindiği taksiyle gezmek için Taksim Meydanı'na gitti. Burada taksiden inen Mandegani, bir süre sonra yanında taşıdığı çantasını kaybettiğini fark etti. Bu esnada havalimanına dönen ve aracına yeni bir müşteri alan taksi şoförü Can Çelebi, yolcunun arka koltukta çanta olduğunu söylemesiyle birlikte çantayı Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ne götürüp aracında içinde döviz, ziynet eşyası olan çanta unutulduğunu söyledi. Bunun üzerine İranlı turiste ulaşılarak çantasının bulunduğu haberi verildi.

İKİNCİ YOLCUYU ALDIĞINDA FARK EDİLDİ

Mandegani'yi Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'nden aldığını söyleyen Can Çelebi, "Taksim Balo Sokağı'na götürdüm. Bıraktım. Geri geldim. İkinci yolcuyu alırken çantayı yolcu fark etti zaten. Yolcuyu bıraktıktan sonra yönetime geldim. Disiplin kurulunu aradım. Geldim teslim ettim. Disiplin kurulu başkanımız da yolcuya ulaşmış. Şimdi de hayırlısıyla yolcumuza çantasını teslim edeceğiz" diye konuştu.

"TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDERİM"

Saat 18.30'da İstanbul'a geldiğini söyleyen Mandegani, çantasını ilk anda takside unuttuğunu anlamadığını söyledi. Mandegani, "Taksiyle Taksim'e gittim. Taksim'de çantamın kaybolduğunu o anda fark ettim ve buraya geldim. Türk halkına çok teşekkür ederim. Gezmek için İstanbul'dayım. İstanbul'da çay ticareti yapmak için gelmiştim" dedi.

"TAKSİCİLER DÜZGÜN ESNAFTIR"

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ise Can Çelebi'nin bulduğu çantayı kendilerine hemen teslim ettiklerini söyleyerek, "Bunları bulup getirdi kendisi. Anlattığı gibi de önce başka bir beyefendi kardeşimizi alıyor. Sonra çantasını bu kardeşimiz unutunca başka bir yolcu haber veriyor çantayı. Şoför arkadaşımız sağ olsun misafirimizin dövizlerini alıp getiriyor. Burada bunlar sürekli olan şeylerdir. Sürekli taksici hakkında kötü imaj için aleyhimizde haberler yapılmaktadır. Maalesef bunlar doğru değildir. Taksici esnafı düzgün esnaftır. Helalinden para kazanan insanlardır" dedi.

AYIN ŞOFÖRÜ İLAN ETTİ

Atatürk Havalimanı'nda taksi şoförlerinden 45 yıldır sabıka kaydı alındığını söyleyen Can, "Hırsızlıklara bizim kooperatifimizde rastlanmamaktadır. Burada bulunan paralar çok büyük para gibi gözükse bile bizim buralarda sürekli olan şeylerdir. Ben Can kardeşimize teşekkür ediyorum. Kendisini ayın şoförü ilan ediyorum. Onu da ödüllendireceğiz ayrıca. Bizi gururlandırdığı için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Öte yandan Reza Mandegani parasını bulup kendisine teslim eden şoför Can Çelebi'ye 200 dolar döviz hediye etti.

4- İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 9 GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik dün gece 5 ilçede yaptığı operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı.

TEM ekipleri örgüt adına molotof kokteyli saldırı, korsan gösteri ve araç yakma eylemlerine katıldığı belirlenen şüphelilerin kaldığı adresler tespit edildi. TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle Başakşehir, Beyoğlu, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Şişli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

5- 2019'UN İLK CİNAYETİ 2 SAAT İÇİNDE ÇÖZÜLMÜŞ



Yılbaşı gecesi Zeytinburnu'nda Afgan uyruklu Şuayb S.'yi öldüren şüpheli 2 saat içinde yakalandı.

Yılbaşı gecesi Zeytinburnu Nuri Ziya Paşa Mahallesi'nde saat 01.25 sıralarında Afganistan uyruklu Şuayb S., tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralı olarak kaldırıldığı hastanede Şuayb S. hayatını kaybetti. Polis ekipleri cinayetle ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda Afganistan uyruklu 25 yaşındaki S.H.'yi yaklaşık 2 saat içinde saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.H. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

6- ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI'NDAN KENEVİR ÜRETİMİ KARARINA DESTEK

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, "Kenevir üretiminin engellenmesi hatadır. Kullanım alanı oldukça geniş, kontrollü olmak şartıyla üretilmesi doğru bir karardır" dedi.

BMC'nin Sakarya Karasu Üretim ve Teknoloji Üssü'nün temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kenevir ekim sürecinin başlatılacağını söyledi. Kararın doğru olduğunu belirten Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Ahmet Atalık, "Kullanım alanlarına baktığımız zaman kenevir üretiminin engellenmesi hatadır. Kontrollü olmak şartıyla ekonomiye yapacağı katkıdan dolayı üretiminin yapılması doğru bir karardır" diye konuştu.

"EKİM ALANI 5 HEKTARIN ALTINA DÜŞTÜ"

Son 5 yıllık kenevirin ithalatı için 5.8 milyon dolar ödendiğini dile getiren Ataklı, "1960'lı yıllarda Türkiye'de 14 bin hektar alanda kenevir üretimi yapılıyordu, günümüzde ise bu alan 5 hektarın altına düştü. Yine aynı sürelerde 5 bin ton civarında olan üretimimiz maalesef 7 ton civarındadır. Kenevirin kullanım alanı oldukça geniş. Para kağıdından, yelken, çadır bezine, askeri toplardan araçların, gemilerin örtüldüğü brandaya, iç çamaşırından, ip, çuval gibi dayanıklı ürünlerin, inşaat ve yalıtım malzemelerinin üretilmesine kadar birçok alanda kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

ÜRETİM SADECE SAMSUN'DA YAPILIYOR

Kenevirin dünya genelinde milattan önceden beri yetiştirilen önemli bir lif bitkisi olduğunu söyleyen Ahmet Ataklı, "Özellikle 2'nci Dünya Savaşı'nı takiben esrar yapımında kullanılan tehlikeli bir bitki olması ve sentetik liflerin yayılıp doğal liflerin yerini almaya başlamasının etkisiyle bazı ülkelerde yasaklandı, Türkiye gibi ülkelerde ise kontrollü üretimi yapıldı. Tarihin birçok döneminde kenevir yağı aydınlatmada kullanılmış. Yağ üretiminden elde edilen küspesi lifleri çıkarıldıktan sonra saf artıkları hayvan beslenmesinde kullanılıyor. Türkiye'de üretimi Samsun, Kütahya, Kastamonu ve Çorum ile sınırlandırılmıştı. Son yıllarda ise sadece Samsun'da üretiliyordu, diğer illerde bitmişti" dedi.

SULAMAYA İHTİYAÇ YOK

Kenevirin rahatlıkla yetiştirebileceğinin altını çizen Ataklı, "Yeniden 19 il çerçevesinde üretimin planlanması gündeme alındı. Kenevir bitkisi yağışı 700 milimetre ve üzerinde olan özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hiçbir sulama yapmaksızın rahatlıkla yetiştirebilecek bir bitki. Diğer illerimizde de nisbi nemi yüksek olmak suretiyle az bir suyla üretilebilir" diye konuştu.

"5 ÜRÜNDE ADIM ATMALIYIZ"

Türkiye'nin 2018 yılında tarıma 14,5 milyar lira destek verdiğini söyleyen Ahmet Ataklı, "Kenevir ekilmesi tabii ki doğrudur ancak buğday, pamuk, mısır, ayçiçeği, soyada da Türkiye'nin daha öncelikli adım atması gerekiyor. Çünkü 2018 tarım desteğimiz 14,5 milyar lirayken, sadece bu 5 ürünün ithalatına verdiğimiz dövizin Türk Lirası karşılığı 18 milyar liraya ulaşmış vaziyette" ifadelerini kullandı.

