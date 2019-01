DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

1- UKRAYNA'DA ÖLDÜRÜLEN TÜRK KIZLARININ ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (1)

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/ İstanbul

Ukrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve Pendik'te mezarlıkta yakalanan Hüsnü Can Ç.(21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

------------------

-Zanlının çıkarılması

-Polis aracına bindirilmesi

06.01.2019 - 12.53- Haber Kodu : 190106069

=======================

(ÖZEL)

2- PENDİK'TEKİ MEZARLIKTA UKRAYNA ZANLISININDAN GERİYE KALAN İZLER

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()

Ukrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve dün Pendik'te mezarlıkta yakalanan Hüsnü Can Ç'nin (21) babasının mezarı başında yazdığı not ve bıraktığı eşyalar dikkat çekti.

Mezarlık yakınında gözaltına alınan Hüsnü Can Ç.'nin gözaltına alınmadan önce babasının Kurtköy'deki mezarına geldiği anlaşıldı. Hüsnü Can Ç'den geriye Babası Mehmet Ç.'nin mezarını başında bir şişe alkol, silah kutusu, bir sırt çantası, bir adet av bıçağı kılıfı ve bir adet not kaldı. Hüsnü Can Ç.'nin bıraktığı notta şu ifadeleri dikkat çekti; "Dünyada adalet yoktur. Hapis de verseniz ben cezamı her gün yaşıyorum" Zanlı Hüsnü Can Ç. Gayretepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Zanlının babasının mezarı

-Kurtköy Mezarlığı

-Mezarlık güvenlik görevlisi

-Zanlının yazdığı not

-Mezarlıktaki alkol şişesi

-Mezarlıktaki sırt çantası

-Mezarlıktaki bıçak kılıfı

-Mezarlıktaki silah kutusu

-Genel ve detay

06.01.2019 - 11.46 - Haber Kodu : 190106044

========================

3- AYASOFYA MÜZESİ'NDEKİ 'SPAGAT' İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Haber: Erhan TEKTEN-Ersan SAN-Kamera: İSTANBUL,()

Ayasofya Müzesi'nde bale figürü 'spagat'ı yapan bir kadının sosyal medyaya yansıyan fotoğrafıyla ilgili inceleme başlatıldı. O anlar müzenin güvenlik kamerasına işte böyle kaydedildi. Ayasofya Müzesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ""İlgili mevzuatımız çerçevesinde müzemizde, turizm firmalarından gelen talepler doğrultusunda akşam saatlerinde özel açılışlar gerçekleşmektedir. Nitekim, 05 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen akşam açılışında, ziyarete gelen bir bayan tarafından, bir bale hareketi olan 'spagat' figürü müze içerisinde yapılmış ve diğer ziyaretçiler tarafından fotoğrafı çekilmiştir. Bu husus sosyal paylaşım sitelerine yansımış ve tarafımızca konu hakkında gerekli incelemeler başlatılmıştır." denildi. Öte yandan kadının bale figürünü yaptığı anların müzenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntü dökümü:

-----------------

-Güvenlik kamerası görüntüleri

06.01.2019 - 12.51 - Haber Kodu : 190106067

=========================

(ÖZEL)

4- BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLDE DARP EDİLEN KADINI ÇIĞLIKLARI KURTARDI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()

Beşiktaş'ta otomobiline aldığı yabancı uyruklu kadını darp ettiği iddia edilen Ahmet G., polis ekipleri tarafından yakalandı, kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Etiler, İpek Sokak'ta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 LJ 3447 otomobili kullanan Ahmet G., yolda aracına Ukrayna uyruklu Yanna C.'yi aldı. Bir süre sonra otomobil ile İpek Sokak'a gelen Ahmet G. ile Yanna C. arasında arabanın içinde tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet G., Yanna C.'yi darp etti. Kadının çığlıklarını duyan çevredeki bir vatandaş, arabanın içinde kadının darp edildiğini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Otomobilde bir süre Ahmet G ile boğuşan Yanna C. otomobilin kontak anahtarını kırdıktan sonra kendini dışarıya attı.

POLİS EKİPLERİNİ GÖRÜNCE SAKLANMAYA ÇALIŞTI

Olay yerine gelen polis ekiplerini gören Ahmet G, çalılıkların arasında saklanmaya çalıştı. Ahmet G., Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalanırken, Yanna C. için olay yerine ambulans çağrıldı. Olayın şokunu üzerinden atamayan Yanna C.'nin ambulansta kendisini darp eden Ahmet G.'yi göstererek ağladığı görüldü.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Ahmet G. yapılan alkol kontrolünde normal sınırın iki katı alkollü olduğu tespit edildi. Ahmet G.'nin daha önceden de alkol nedeniyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Kelepçelenen Ahmet G. Etiler Polis Merkezi'ne götürüldü. Yanna C, ise ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Olay yerinden görüntü

-Ambulansın içindeki yaralı kadın

-Kadını darp ettiği iddia edilen sürücü

-Yabancı uyruklu kadının ambulansın dışındaki kişiyi göstererek ağlaması

-Sürücüye alkol kontrolü yapılması

-1.02 promil alkollü çıkması

-Kelepçelenerek gözaltına alınması

-Polis aracına bindirilmesi

-Genel ve detaylar

06.01.2019 - 11.02 - Haber Kodu : 190106035

===========================

(ÖZEL)

5- YANGIN MERDİVENİNDEN TIRMANIP TEKSTİL FİRMASINI SOYDULAR

Haber-Kamera: Emin YEŞİL / İSTANBUL,()

Sultangazi'de bir tekstil firması, kimliği belirsiz 5 kişi tarafından soyuldu. Yaklaşık 3,5 saat içeride kalan şüpheliler çelik kasada bulunan 30 bin TL değerinde ziynet eşyası, odada bulunan çantadaki 25 bin TL ile çekleri çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 23 Aralık Pazar akşamı saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tekstil firmasının bulunduğu iş hanı önüne gelen 5 şüphelilerden 3'ü, yangın merdiveninden tırmanarak firmanın en üst katında bulunan yönetim katına girdi. Diğer iki kişi ise gözcülük yaptı. İçeri giren şüpheliler firma sahibinin odasına yöneldi. Yaklaşık 3,5 saat içeride kalan şüpheliler, çelik kasada bulunan 30 bin TL değerinde ziynet eşyasını, odada bulunan çantadaki 25 bin TL ile çekleri çalarak kayıplara karıştı.

Pazartesi sabah saatlerinde iş yerine gelen firma sahibi Ahmet Polat, soyulduklarını fark edip durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, iş yerinde inceleme yaptı. Kameraları incelemeye alan ekipler, soygunu gerçekleştiren 5 şüphelinin tekstil firmasına yangın merdiveninden tırmanarak girdiğini belirledi.

ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDEYİZ. BURAYA NASIL GİRDİLER?

Firma sahibi Ahmet Polat olayı şöyle anlattı: "Pazartesi günü saat 09.30'da iş yerine geldim ve ofisimi dağınık bir şekilde gördüm. Arkadaşlara ofisin neden dağınık olduğunu, 'tavandan su falan mı akıyor?' diye sordum. Onlar da haberlerinin olmadığını söyledi. Yangın kapısı ve pencerenin de açık olduğunu gördüm. Sonra sokaktaki kamera kayıtlarına baktım. Görüntülerde, şüphelilerin önce keşif yaptığını, yarım saat sonra ise yeniden geldiğini gördük. Şüpheliler, yangın merdiveni kapısının kilidini kıramadığı için yönetim katına tırmanarak çıkıyorlar. Kesici aletlerle pencereyi açarak içeri giriyorlar. İki şüpheli içeri girdikten yarım sonra bir beyaz araba firmanın bulunduğu iş hanının önüne geliyor. O beyaz arabadan da 3 kişi iniyor. Onlardan da bir kişi yangın merdiveninden yukarı tırmanıyor. Yönetim katında bulunan odama giriyorlar. Şaşkınlık içerisindeyiz, buraya nasıl girdiler, çözmüş değiliz. Aşağı yukarı 3,5 saat içeride kalıyorlar. Çelik kasada bulunan 30 bin TL değerinde ziynet eşyası el çantamda bulunan ticari çekleri ve 25 bin TL parayı çalarak kaçıyorlar. Alt katlara girmemişler, üst katta bulunan firmamızın yönetim katına girmişler. Öyle zannediyorum ki, burayı bilen biridir ya da bizi tanıyan birileri de olabilir"

HER ZAMAN YANIMA ALDIĞIM ÇANTAMI O GÜN İŞ YERİNDE UNUTTUM

İçinde 25 bin TL buluna çantasını iş yerinde unuttuğunu söyleyen Polat, "Olaydan bir gün önce Cumartesi günü ağabeyim memleketten geldi ve beni arayarak bir toplantımız olduğunu söyledi. Toplantıya katılmamız gerektiğini ve acil çıkmamı isteyince ben de iş yerinden ayrıldım. Her zaman yanıma aldığım çantamı o gün iş yerinde unuttum. Çanta da masanın altındaydı. Toplantımız da uzun sürünce, çantayı gelip almaya üşendim. İçeri giren hırsızlar önce ofiste bulunan çelik kasayı kırmaya çalışıyorlar. O ara masanın altındaki çantayı fark ediyorlar. Çantada 25 bin TL, ticari çekler ve çelik kasanın anahtarı var. Anahtarı bulunca kasayı kırmaktan vazgeçiyorlar. Çelik kasayı açarak içinde bulunan 30 bin TL değerindeki ziynet eşyasını alıyorlar. Daha sonra yangın merdiveninden aşağı inerek geldikleri araca binerek hızlıca uzaklaşıyorlar" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

-----------------

(Güvenlik kamerası)

--------

-Gözcülük yapan 2 şüpheli

-Yangın merdiveninden giren şüpheliler

-Şüphelilerin olay yerinden kaçması

-Detaylar

(AKTÜEL)

-İş yerinden detaylar

-Şüphelilerin girdiği yangın merdiveninden görüntüler

-Ahmet Polat'ın açıklamaları

-Detaylar

06.01.2019 - 10.46- Haber Kodu : 190106032

================================



(ÖZEL)

6- SÜRÜCÜLERİN İNADI KAZAYLA SONUÇLANDI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL-Alper KORKMAZ / İSTANBUL,()

Sultangazi'de iddiaya göre birbirine yol vermemekte ısrarcı olan iki sürücü kaza yaptı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza geçtiğimiz Pazartesi günü saat 20.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltında meydana geldi. İddiaya göre Cebeci Mahallesi'ne yönüne seyir halindeki iki sürücü birbirine yol vermedi. Sürücülerin inadı kazayla sonuçlandı. İki araç 50. Yıl Mahallesi 26 Durağı'nda bulunan üst geçidin direklerine çarparken, meydana gelen kazayı sürücüler hafif sıyrıklarla atlattı. İki aracın maddi zarar gördüğü kaza saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olaya şahit olan Onur Karakaya isimli esnaf ,"Birbirine yol vermeyen sürücüler yüzünden burada sürekli kazalar oluyor" dedi.

Görüntü dökümü:

-------------

-Kaza anı (Güvenlik kamerası)

-Olay yerinden görüntüler

-Görgü tanığı röp.

06.01.2019 - 09.57 - Haber Kodu : 190106018

==============================

7- JANDARMADAN "SAHTE BELGECİ"YE OPERASYONU

Haber:Erhan TEKTEN-Kamera: İSTANBUL,()

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri başta terör örgütü üyeleri olmak üzere aranan şahıslara sahte kimlik ve resmi belgeler düzenleyen L.I.'yı yaptığı baskınla yakaladı. Evde yapılan aramalarda, sahte evrak basımında kullanılan çok sayıda malzeme ile sahte doküman ele geçirildi. L.I'nın aynı suçtan daha önce cezaevinde yattığı, cezaevinden çıkar çıkmaz yine sahte belge düzenlemeye başladığı öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE SAHTECİLİKTEN HÜKÜM GİYMİŞ

Fatih'te sahte resmi belge basımı suçunda hüküm giymiş olan L.I'nın, serbest bırakıldıktan sonra yine terör örgütü üyeleri başta olmak üzere aranan kişilere sahte kimlik ve resmi belge düzenleyerek, şüphelilerin yurtdışına kaçmalarına yardımcı olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

KÜÇÜK BİR MATBAAYA ÇEVİRMİŞ

Jandarma ekipleri yaptıkları fiziki takip ve araştırma neticesinde şüphelinin sahte evrakları bastığı Fatih Karagümrük'te bulunan evinin adresini tespit etti. Operasyon için düğmeye basan jandarma, evin bir bölümünü kamufle ederek adeta küçük bir matbaaya çeviren şüpheliyi yakaladı. Evde yapılan aramalarda sahte belge yapımı için düzenek haline getirilmiş bilgisayar ile bu bilgisayara bağlı lazer yazıcı ve PVC kimlik kaplama makinasının yanı sıra UV ışık kontrol cihazı gibi malzemeler de ele geçirildi.

JANDARMANIN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Yapılan aramalarda L.I.'nın bilgisayarda yaptığı sahte belgelerin dijital kopyalarını depoladığı taşınabilir belleğinin bulunmasını engellemek amacıyla maket bıçağının plastik aksamına gizlediği görüldü. Taşınabilir bellek ile birlikte çok sayıda sahte boş nüfus cüzdanı ve sahte sürücü belgeleri de ele geçirildi. L.I. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

-----------------

-Operasyonun görüntüsü

-Ele geçirilen malzemeler

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

06.01.2019 - 10.19 - Haber Kodu : 190106019

=============================

8- AVCILAR'DA ARANMASI BULUNAN KİŞİLERE OPERASYON: 28 GÖZALTI

Haber-Kamera: İSTANBUL, ()

Avcılar'da 79 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda aranma kaydı bulunan 28 şüpheli gözaltına alındı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe genelinde aranma kaydı olan şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Çalışma kapsamında 4 Ocak tarihinde 79 adrese baskın yapıldı. Operasyonda aralarında kesinleşmiş hapis cezası olanların da bulunduğu "uyuşturucu madde kullanmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "resmi belgede sahtecilik", "dolandırıcılık", "kasten yaralama", "hırsızlık" ve 'aile içi şiddet' suçlarından aranan 28 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 28 kişiden 11 çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 17 kişi ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

------------------

-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

06.01.2019 - 12.06 - Haber Kodu : 190106052

========================

9- BEŞİKTAŞ'TA ZİNCİRLEME KAZA

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,()

Beşiktaş D-100 Karayolu Ankara İstikameti Balmumcu sapağında 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Saat 12.00'da meydana gelen kaza nedeniyle D-100 Karayolunda trafikte uzun araç kurukları oluştu. Trafik kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılması bekleniyor. Yaralı bir kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Görüntü dökümü:

------------------

-Olay yeri

-Kazaya karışan araçlar

-Yaralının tedavi edilmesi

06.01.2019 - 12.53 - Haber Kodu : 190106068

=======================

(ÖZEL)

10- BOĞAZIN BUZ GİBİ SULARDINDAN ÇIKAN YÜZÜCÜLER PAÇA ÇORBASI İLE ISINDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()

İstanbul ve çevre illerden Kuzguncuk'ta toplanan profesyonel yüzücüler, boğazın buz gibi sularına girdi. Denizden çıkan yüzücüler paça çorbası içerek ateş başında ısındı.

İstanbul ve çeşitli illerden sosyal medya üzerinden haberleşerek toplanan yaklaşık 30 profesyonel yüzücü, Üsküdar Kuzguncuk'ta toplandı. Yüzücüler, Boğaz'ın buz gibi sularına girdi. Bir süre yüzen yüzücüler daha sonra denizden çıkarak sıcak paça çorbalarını yanlarına alıp ateş başında ısındılar. Yüzücüler herkesi, her hafta sonu Pazar günü toplandıkları Kuzguncuk'a davet ettiler.

Yüzücü Hasan Eke, +Bizler Master yüzücüler olarak her Pazar günü Kuzguncuk parkında buluşuyoruz. İstanbul'un değişik semtlerinden gelen yüzücü dostlarımız, hepsi duayen yüzücüler. Özellikle bu günün ayrı bir önemi var. Çok soğuk, Deniz suyu 7 derece. Hava sıcaklığı 3 derece. Kar atıştırmaya başlıyor. Biz denizden çıkınca ayak paça çorba ikramımız var. Bütün yüzücü dostlarımızı her zaman bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Deniz kenarında yakılan ateş

-Ateş başında ısınan yüzücüler

-Yüzücülerin denize atlaması

-Yüzücülerle röp

-Yüzücülerin denizden Çıkması

-Sıcak çorba ikramı

-Ateş başında çorba içen yüzücüler

-Genel ve detay

06.01.2019 - 11.12 - Haber Kodu : 190106036

=====================

11- 'YILBAŞI'NDA 'TOMBALACILAR'A YAPILAN OPERASYON KAMERADA

İSTANBUL,()

Kadıköy'de tombala ile kumar oynatılan bir iş yerine düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, 40 kişiye de ceza kesildi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 Ocak'ta, Hasanpaşa Mahallesi'nde bir adreste kumar oynatıldığı yönünde ihbarı değerlendirerek adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 40 kişi kumar yakalanırken televizyon,kamera,tombala topları,çok sayıda tombala kartı ve puluna el konuldu. Yasadışı kumar oynatan Y.K (19) hakkında "kumar oynamaya ve imkan sağlamak" suçlarından adli işlem başlatıldı. Yakalan 40 kişiye ise "5326 Sayılı Kabahatler Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

Görüntü dökümü:

------------------

-Operasyondan görüntü

-Tombala oynayanlar

-Ele geçirilen malzemeler

-Genel ve detaylar

06.01.2019 - 12.12 - Haber Kodu : 190106054