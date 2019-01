DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

İSTANBUL Üniversitesi, Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Nur Eda Topçu Eryalçın, İstanbul'da Adalar bölgesindeki mercan, sünger, pinnalar ve daha birçok deniz canlısının 4 yıl önce karasal kökenli çökelti sebebiyle öldüğünü bilimsel olarak kanıtladıklarını açıkladı. Bunun yanı sıra yeni gözlemler, Marmara Denizi'nin güneyinde bulunan Marmara Adası açıklarındaki mercanların da bu sene ölmeye başladığını gösterdi.Doç.Dr. Nur Eda Topçu Eryalçın, İstanbul'un Anadolu Yakası'nın güney kıyılarının açıklarında, Marmara Denizi'nin kuzeydoğu kesiminde yer alan ve kısaca 'Adalar' olarak anılan Prens Takım Adaları'nda 2015 yılı Ağustos ayında belirledikleri mercan, sünger, pinnalar ve daha birçok deniz canlısının ölümüyle ilgili yaptıkları araştırmayı tamamladı. Doç.Dr. Topçu Eryalçın, uluslararası hakemli, İngiltere Deniz Biyoloji Derneği Dergisi'nde (Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom) yazdığı bilimsel makalede, bu canlıların çoğunluğunun karasal kökenli çökelti sebebiyle öldüğünü kanıtladıklarını söyledi. Doç.Dr. Nur Eda Topçu Eryalçın ile Serço Ekşiyan'ın görüntülediği su altı çalışmalarında Prens Adaları Bölgesinde, 4 yıl önce bir araştırma projesi için yaptıkları dalış sırasında deniz zemini ve burada yaşayan mercan ve sünger gibi birçok canlının üzerini örten bir çamur tabakası olduğunu belirlediklerinisöyledi.

ÖLÜM NEDENİ: KARASAL KÖKENLİ ÇÖKELTİLER

Doç.Dr. Nur Eda Topçu Eryalçın, muhabirine şu açıklamaları yaptı:

"Daldığımızda bir baktık ki sünger, mercanlarda, 'Pina' dediğimiz büyük çift kabuklu hayvanlarda toplu ölümler olmuş. Şok olduk. Çok hızlı bir şekilde gelişti. Orası düzenli olarak daldığımız bir noktaydı. Birkaç ay içerisinde belli ki böyle bir durum gelişmiş. Bütün zemin üstünün çamur, tortu tabakası ile kaplı olduğunu gözlemledik. Bunun akabinde hızlı gelişen fırsatçı canlılar var. Onlar çoğalmaya başladı. İstanbul'a yakın Prens Adaları Bölgesi'nde her tarafta tam bir bozulma yaşandı. Daha sonra biz burada çeşitli araştırmalar sürdürdük. Oradan, sudan ve hayvanlardan örnekler aldık. Teorik olarak Yassıada'daki inşaat, kurbağalı derenin rehabilitasyonu sırasında çamurun dökülmesi etkilemiş olabilir demiştik ve bu konuda haklı olduğumuzu gördük. Çünkü o bölgedeki silikat değerleri Marmara'nın geri kalanından inanılmaz yüksek çıktı. Silikat, denizel ortama sadece karasal kaynaklı olarak girebiliyor. Özellikle Yassıada Bölgesi'ndeki oranlar çok yüksek. Yassıada'daki inşaat ve dolgu faaliyetlerinden kaynaklanan bir durum olduğu besbelliydi. Bunlar zaten sabit, olduğu yerde yaşayan, kıpırdamayan canlılar. Çalı benzeri bir görüntüleri olmakla birlikte bitki değiller hayvanlar. Orta kısımda ağızları var, etrafındaki tentakülleri (Omurgasız hayvanlardaki dokunma, tutmaya yarayan hareketli uzantı) ile besleniyorlar. Dolayısı ile üstüne çamur indiği zaman ağız tıkanıyor, beslenme, oksijen, gaz alışverişi duruyor. Çok hızlı biçimde ölüm başlıyor. Büyük bir kısmı bu şekilde ölmüştü. Şu anda da çok az hayatta kalan popülasyon var."

"MARMARA ADASI'DAKİ MERCANLARDA TAM KIRILMA"

Doç.Dr. Nur Eda Topçu Eryalçın, çok yakın zamana kadar ve son olarak 2017 yılında dalış yaptıkları, nispeten sağlıklı olarak baktıkları güneydeki Marmara Adası bölgesinde nüfus yoğunluğu ve şehirleşmenin çok yoğun olmamasına rağmen mercan popülasyonunun hızla yok olduğunu kısa süre önce tespit ettiklerini açıkladı. Doç.Dr. Topçu Eryalçın, "Sağlıklı popülasyonlarda hangi bakterilerin bulunduğunu, hastalandıklarında neler olduğunu kıyaslayabilmek açısından 2018 yılı sonbaharında yeni proje başlattık. 2017'de sağlıklı durumda olan buradaki mercanlarda da tam bir kırılma olduğunu gördük. Yani tam bir şok oldu. Mercanlar neredeyse hiç kalmamış, bitmişti. Bu seferki durumda bir çökelti, herhangi bir tortu yok. Fakat hayvanlarda sadece iskelet görüntüsü var. Hepsinin üzerindeki canlı dokuları gitmiş sadece geriye iskeletleri kalmış. Bunun sebebinin ne olabileceğini araştırıyoruz. Henüz bütün sonuçlarımızı almadık. Ama hastalık kaynaklı olduğu görülüyor. Belli ki, Marmara'da başlayan kötü gidişat daha önce Prens Adaları'nda bulduğumuz karasal kaynaklı olduğunu tespit ettiğimiz mantar ve bakteri enfeksiyonları muhtemelen devam ediyor. Bunun araştırmasını yapıyoruz" diye konuştu.

Doç.Dr. Nur Eda Topçu Eryalçın, Prens Adaları bölgesinde ve benzeri Marmara Adaları bölgesinde daha önce zengin mercan popülasyonu bulunduğunu, sürekli dalış yaptıkları noktaların dışındaki durum ile ilgili bilgileri olmadığını anlatırken, "Ne yapılabilir?" sorusuna, şöyle yanıt verdi:

"Şu an gidişat, durum o kadar kötü ki, ne yapılabilir ben de şaşırmış durumdayım. Denize her türlü katı atık, tortu, çökelti girdisi, karasal girdilerin kesilmesi lazım. Denize kendisini döngüsü, sirkülasyonu ile temizleyebilmesi için fırsat verilmesi lazım. Atık suların arıtılması lazım. Belediye şu anda tam bir arıtma yaptığını söylüyor. Ama sanayi, tarımsal atıklar var. Bunların da bitmesi lazım ama en önemlisi şunu unutmamamız lazım. Bu hayvanlar aralarında binlerce veya yüzlerce yıl yaşayabilen türler var. Bir bölümü Osmanlı'yı görmüş. Bir anda 2015 yılında biz bu hayvanları yok ediyoruz. 2015'e kadar gelmişler ve insan eliyle yok oldular. Orada denizel ortamda bilinmeyen mikroplar giriyor, Üstlerine bir çökelti çöküyor bir şekilde yok oluyorlar. Şimdi de bu hastalık muhtemelen Marmara genelinde yayılıyor, Marmara'da bundan sonra mercan görebilecek miyiz soru işareti, umarım durum değişir. Hayatta kalanlar, mikroba dirençli olanlardan bir çoğalma olur mu belli değil. Bunların da döngüleri, üremeleri, tekrar büyümeleri çok yavaş oluyor. Tabii ki umut kesilmez. Umarım bütün negatif faktörler sonlanır ve Marmara'ya mercanlara kendilerini yenilemeleri için fırsat tanınır. Ama çok çabalamamız lazım."



6- TİBETLİ KADIN YOLCU THY'NİN TARİHİNE GEÇTİ....

* 102 yaşındaki Tibetli Ang Phurba Sherpini, 85 yıllık tarihiyle THY'nin uçurduğu "en yaşlı yolcu" oldu...

* En yaşlı yolcu, Katmandu-İstanbul- Boston hattında yaklaşık 48 saati bulan uçuşu sırasında aynı zamanda üç kıtaya da ayak basarak, dikkat çekici bir seyahati gerçekleştirdi.



Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL /

Türk Hava Yolları(THY)'nın İstanbul aktarmalı Katmandu-Boston seferini yapan uçağının yolcularından 102 yaşındaki Tibetli Ang Phurba Sherpini, 85 yıllık geçmişi olan THY'nin taşıdığı "en yaşlı yolcu" olarak tarihe geçti. 102'nci yaşını uçakta, ailesi ve uçuş ekibiyle pasta keserek kutlayan Sherpini, Atatürk Havalimanı'nda da kıyafetleri ve elinden bırakmadığı tesbihiyle ilgi odağı oldu. Uzun yaşamasının sırrını çok fazla tereyağı yemesine bağlayan Sherpini, sağlıklı olmasını ise "İnsanlara yardım etmek, iyi kalpli olmak ve güzel yaşamak" sözleriyle açıkladı.

Ang Phurba Sherpini, 1917'de Tibet'te dünyaya geldi. 1959 yılına kadar burada yaşayan ve 10 çocuk dünyaya getiren Sherpini, Çin'in Tibet'i işgali sonrası Nepal'e bağlı Namche Bazaar'a yerleşti. 1999 yılında ise oğlunun yanına ABD'ye giden Sherpini, iki yıl önce de pasaport alarak bu ülkenin vatandaşı oldu.

99 YAŞINDAKİ KIZ KARDEŞİNİ ZİYARETE GİTTİ

Tibetli Sherpini, geçen Kasım'da, oğlu Ngawang Norbu Sherpa ve gelini Dawa Dolma Sherpa ile birilkte ABD'nin Boston kentinden İstanbul aktarmalı, kendisinden 3 yaş küçük ve Nepal'de yaşayan kız kardeşini ziyaret etmek için Katmandu'ya gitti. Uzun süredir görmediği ve hasta olan kardeşiyle hasret gideren Sherpini, yaklaşık bir buçuk ay onun yanında kaldı. Ziyaretin ardından Tibetli aile, dönüş yolculuğunu da İstanbul üzerinden yaptı.

102'NCİ YAŞ GÜNÜ UÇAKTA KUTLANDI

Doğum günü olan 3 Ocak'ta THY'nin tarifeli seferiyle Katmandu'dan İstanbul' gelen Sherpini, 102'nci yaşını da uçakta kutladı. Sherpini, THY'nin 85 yıllık tarihinde "en yaşlı yolcu" olarak kayıtlara geçti. THY'nin bu özel yolcusu için uçuş ekibi, yolculuk boyunca seferber olurken uçakta da kendisi için 102. yaş günü pastası kesildi. Sherpini de kendisine gösterilen ilgiden dolayı uçuş ekibine Nepal'e özgü, beyaz renkli geleneksel bir şal hediye etti. Uçağın Atatürk Havalimanı'na inişinin ardından, bir sonraki uçuşunu beklemek üzere İstanbul'da bir otele yerleştirilen Sherpini ve ailesi, Boston'a gitmek üzere dün tekrar Atatürk Havalimanı'na geldi.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA GÖRENLER MERAK ETTİ

Terminale tekerlekli sandalye ile getirilen THY'nin en yaşlı yolcusu, THY ve TGS personeli tarafından kapıda özel olarak karşılandı. Üzerinde Nepal'in geleneksel kıyafetleri bulunan Sherpini, sıcak görüntüleriyle kim olduğu hakkında görenlerde merak uyandırdı. THY'nin özel yolcusu, çalışanların yanı sıra diğer yolcuların da ilgi odağı oldu.

UZUN YAŞAMANIN SIRRI

Tibetli Sherpini, oğlunun tercümanlığıyla basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaptığı uçuş ile THY tarihine adını yazdırmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti. Sherpini, "Katmandu'da yaşayan 99 yaşındaki kız kardeşimi ziyaret ettim. Sağlığımızda bir kez daha görüşmemiz beni mutlu etti. Çok duygusal anlar yaşadık" dedi.

Sherpini, uzun yaşamasını hem çok tereyağı yemek olduğunu hem de Budizm inanışına bağladı. Sherpini, "Budist inanışına göre, 'güzel yaşamak', 'insanlara yardım etmek', 'iyi kalpli olmak'; bunlar uzun ve sağlıklı yaşamının sırlarından kabul edilir. Tibet'te yaşarken de çok tereyağı yerdik. Ayrıca sigara içmedik, alkol kullanmadık. Bunlar da uzun yaşamanın temeli oluyor." diye konuştu.

"ANNEM BOSTON'DA YAŞAYAN TİBETLİLER ARASINDA DA EN YAŞLISI"

Oğlu Ngawang Norbu Sherpa ise annesine çok iyi bakıldığını aktararak, şunları söyledi:

"Eşimle birlikte anneme çok iyi bakıyoruz. Kendisi çok fazla tereyağı yiyor. Her yemekte bir kaşık tereyağı yer mutlaka. Boston'daki doktoru da sordu; 'tereyağı' dedik. Doktor da annemde tereyağı yemesini sürdürmesini istedi. Boston'da yaşayan Tibetliler arasında da annem en yaşlısı oluyor. Boston'da bine yakın Tibetli var. Biz de ortalama yaş 95. Bölgemizde halen daha 95 yaşında birkaç çift var."

Annesinin daha önce de uçak yolculuğu yaptığın ancak Katmandu'dan Boston'a gerçekleşecek uçuşun en uzun uçuş olduğunu dile getiren Norbu Sherpa, THY ile seyahet etmekten duydukları memnuniyeti vurguladı. Sherpa, "THY'yi, hem en iyi fiyatı hem de en iyi bağlantıyı sunduğu için tercih ettik. 2013'de bir kez uçmuş ve çok memnun kalmıştım. Bilet almaya gittiğimizde annemin 102 yaşında olduğunu söyledim ve yetkililerden yardım istedim. THY'nin Boston yetkilileri annemi 'business class'ta uçurabileceklerini söyleyerek bize çok yardımcı oldular. Uçakta çok iyi zaman geçirdi. Uçuş ekibi çok nazikti ve tüm personel çok anlayışlıydı. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

48 SAATTE 3 FARKLI KITAYA AYAK BASTI

Pasaport işlemlerinin ardından Tibetli aile, TK-81 sefer sayılı İstanbul- Boston uçuşuyla Türkiye'den ayrıldı. 102 yaşındaki Ang Phurba Sherpini, 48 saati bulan uçuş süresi içinde aynı zamanda üç kıtaya da ayak basarak, dikkat çekici bir seyahati gerçekleştirdi.

İKİ KIZ KARDEŞİN DUYGUSAL BULUŞMASI

Öte yandan iki kardeşin Nepal'deki buluşması ise duygusal anlara neden oldu. Ang Phurba Sherpini'nin uzun zaman sonra hasta yatağında gördüğü kız kardeşine sarılarak, hasret giderdiği o anlar cep telefonuna yansıdı.

