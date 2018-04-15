DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- (Aktüel görüntülerle geniş haber) BAŞBAKAN YILDIRIM: DOLAR FIRLAYIP GİTSE, ENFLASYON YÜKSELSE ZİL TAKIP OYNAYACAKLAR

*Başbakan Yıldırım,

"Geçen hafta, İran parası yüzde 48, Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Türkiye olarak bizde de bazı dalgalanmalar oldu. Yüzde 1 yüzde 2 seviyesinde. Dolar fırlayıp gitse, enflasyon yükselse zil takıp oynayacaklar".

Haber-Kamera: Enver ALAS-İSTANBUL

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım "Geçen hafta, İran parası yüzde 48, Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Türkiye olarak bizde de bazı dalgalanmalar oldu. Yüzde 1 yüzde 2 seviyesinde. Dolar fırlayıp gitse, enflasyon yükselse zil takıp oynayacaklar. " dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Tuzla 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Suriye'ye yönelik düzenlenen operasyona değinen Başbakan Yıldırım, " Suriye'de kimyasal silah saldırısıyla masum çocuklar, günahsız insanlar katledildi. Suriye rejimi terörle, silahla esasen 7 yıldır aynı şeyi yapıyor. Kimyasal silah kullandı diye Batı, mazlumları hatırlayıverdi. Ne yazık ki 7 yıldır orada vahşet devam ediyordu. Bugüne kadar kılını kıpırdatmayanlar kimyasal silah kullandıktan sonra harekete geçememeleri, ne yazık ki geç kalmış bir harekettir. Ama yine de rejime, bölgede vahşete sebep olan alçak katillere verilmiş, gecikmiş bir cevaptır. O bakımdan olumlu bir adım olarak görüyoruz. Ancak Türkiye olarak insanlık suçuna maruz kalmış ister normal silahlarla, ister kimyasal silahlarla insanları yok eden katleden bütün zihniyete, katil rejime karşı barışı, sivil insanları korumaya devam edeceğiz. Bölgesel barışın ve akıl ve sağduyunun tarafı olmaya devam edeceğiz.Bölgemizi ve dünyayı saran çatışma, belirsizlik ortamı küresel havayı da doğal olarak olumsuz etkiliyor" diye konuştu.

"KÜRESEL, BÖLGESEL, EKONOMİK SONUÇLARI OLDU"

Son günlerde döviz kurundaki artışlara değinen başbakan Yıldırım, " Bölgemizi saran çatışma ve belirsizlik durumu havayı da doğal olarak olumsuz etkiliyor. Son günlerde yaşadığımız gerilim, 'yeni bir dünya savaşı mı çıkacak' sorusunu gündeme getirdi. Ve bunun küresel, bölgesel, ekonomik sonuçları oldu" dedi.

"BİZ BÖYLE TEDBİRLERİ ÇOK GÖRDÜK"

"Geçen hafta, İran parası yüzde 48, Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Türkiye olarak bizde de bazı dalgalanmalar oldu. Yüzde 1 yüzde 2 seviyesinde" diyen başbakan Yıldırım, " Bunu fırsat bilenler 'Türkiye ekonomik krize gidiyor bu hükümet bir daha bu işin üstesinden gelemez' diye kampanya yapmaya başladılar. Sanki ülke krize girerse bunun sonuçlarından sadece Ak Parti taraftarları etkilenecek diğerleri etkilenmeyecek. Bu kadar sığ, bu kadar memleketin gerçeklerinden kopuk bir siyaset anlayışının bir muhalefet anlayışının Türkiye'ye bir gelecek vadetmekten uzak olduğunu bir kez daha gördük. Dolar fırlayıp gitse, enflasyon yükselse zil takıp oynayacaklar. Türkiye istikrarla, güvenle konularına hakimdir. Merkez Bankası da, hükümetimiz de ekonomi yönetimimiz de gereken tedbirleri anında almaktadır. Biz böyle tedbirleri çok gördük. 16 senede küresel türbülansların içerisinden ülkemizi selamete çıkararak bugünlere geldik.Ekonomik göstergelerimiz bu yaşananları doğrulamıyor" şeklinde konuştu.

"AFRİN BİTTİ BAŞKA YERE BAKALIM"

Salondaki tezahüratlar üzerine Yıldırım, "Afrin bitti başka yere bakalım" dedi.

'28 ŞUBAT BİN YIL DEVAM EDECEK' DEDİKLERİNİ BU MİLLET UNUTMADI"

Yıldırım, "28 Şubat darbesinin mimarları, bugün ortaya çıkmış, 'Biz bir şey yapmadık, biz darbe filan yapmadık, biz uslu uslu durduk, biz suçsuzuz' diyorlar. Ama bu millet unutmadı. '28 Şubat, bin yıl devam edecek' dediklerini bu millet unutmadı. Zaman değişti, vakit geldi, şimdi hesabını yargıda veriyorlar. Şu herkes tarafından bilinmelidir hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Er veya geç hesabı sorulur. Onun için kamu gücünü kullananlar biz de olsak başkaları da olsa ilahi adalet ve hukuk devleti ilkelerine uygun olarak hareket etmemiz gerekir. Çünkü adalet mülkün temelidir. Temeli olmayan bir devlet devam edemez" dedi.

"DÜNYADA YENİ BİR SİSTEM YENİ BİR DEVLET İDARESİ O ZAMAN ORTAYA ÇIKACAK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise 2019 seçimlerine ilişkin, "İnşallah yeni bir sistem Başkanlık sistemi gelecek. O zaman dünyada yeni bir sistem yeni bir devlet idaresi o zaman ortaya çıkacak. İnşallah buna hep beraber hazırlanacağız. Ak Parti'de görev bırakmak yok. Burada inşallah görevi devir alanlarla omuz omuza çalışılacak" dedi.

"VATANDAŞA İMAR ARTIŞI OLMAYACAK VE VATANDAŞTAN HİÇBİR PARA TALEP ETMEYECEĞİZ"

Kentsel dönüşüm ve toplu taşımaya ilişkin Uysal, "Pendik'ten buraya metro başladı. İnşallah buradan da Gebze'ye kadar metronun uzaması tamamlanacak. Yine Tuzla'da kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar ilçe belediyemiz ile omuz omuza çalışacağız. Büyükşehir olarak kentsel dönüşümde yeni bir başlangıç yaptık. Geçmişte imar artışları yapılıyordu. Artık kentsel dönüşüm sadece yerinde olacak. Vatandaşa imar artışı olmayacak ve vatandaştan hiçbir para talep etmeyeceğiz. Bunun yapımında vatandaşın imarından yüzde 20 keseceğiz. Yani 100 metre kare evi varsa yıkıp yeniden yapıp vereceğiz. Anahtar teslimi vereceğiz ve hiçbir para talep etmeyeceğiz. Sadece 100 metre kareye 80 metre kare vereceğiz. Geri kalanı da büyükşehir bütçesinden. Bu yıl 1 milyar bütçe koyduk. Kentsel dönüşüm için ödenek ayırdık" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-Yıldırım'ın konuşması

-Uysal'ın konuşması

-Detaylar



15.04.2018 -14.52 Haber Kodu : 180415063

15.04.2018 - 14.54 Haber Kodu : 180415064

15.04.2018 - 14.55 Haber Kodu : 180415065

15.04.2018 - 14.57 Haber Kodu : 180415066

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2- (ÖZEL)- AKROBATİK MOTOSİKLET SPORCUSUNUN KAZA ANI KASK KAMERASINDA

* Akrobatik motosiklet sporcusu ve eğitmen Umut Dolbun aynı yönde ilerleyen ve sola dönüş yapan minibüse çaptı.

*Dolbun'un yaptığı kaza kask kamerası tarafından görüntülendi.



Haber: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Edirne'de akrobatik motosiklet sporcusu Umut Dolbun kaza geçirdi. Feci kaza anı kaska takılı olan kameraya yansıdı.

Kaza geçtiğimiz günlerde Edirne Uzunköprü yolunda meydana geldi. Akrobatik motosiklet sporcusu ve eğitmen Umut Dolbun motosikleti ile kaza geçirdi. Uzunköprü yolunda ilerleyen Dolbun aynı yönde ilerleyen ve sola dönüş yapan minibüse çaptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Dolbun için çevredekilerin haber vermesi üzerine sağlık ekibi geldi. Bilinci kapalı olan Umut Dolbun kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede kendine gelen ve 8 saat sonra taburcu edilen Umut Dolbun "Geçen hafta talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Çarpmanın şiddetiyle bilincimi kaybetmişim. Sağlık ekipleri beni Uzunköprü'deki acil servise götürüp gerekli kontrolleri yapmışlar. Sekiz saat müşaade altında tuttuktan sonra eve gidebileceğimi söylediler. Fakat eve geldikten sonraki 48 saatlik süreçte çok şiddetli baş ağrısı ve baş dönmesi yaşıyordum. Tekrar aynı hastaneye gittiğimde beni ambulansla Edirne'deki Fakülte hastanesine sevk ettiler. Orada tomografi ve ciğer filmi çekildikten sonra ilgili bölüm doktoru kafa tasımda çatlak olduğunu ve buna bağlı olarak iç kanama yaşadığımı 48 saat bu kanamayı takip edeceklerini, kanama durmazsa ameliyat edileceğimi söyledi. Çok şükür ki 48 saat içinde kanama yavaşlayarak durdu ve ben de 5-6 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu olup evime döndüm" diye konuştu.

KAZA ANI KAMERADA

Dolbun'un yaptığı kaza kask kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde Dolbun seyir halindeyken dönüş yapan minibüse çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve üstündeki Dolbun savruluyor.

-Görüntü Dökümü

KASK KAMERASI

-Umut Dolbun'un yolda ilerlemesi ve önündeki minibüse çarpması

-Kaza anınının yavaşlatılmış hali

-Motosikletin savrulması

-Yardıma gelen çeveredekilerin sesleri

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Umut Dolbun'un hastaneden görüntüleri

-Kazalı motosiklet

-Umut Dolbun'un açıklaması

-Umut Dolbun'un daha önce çekip sosyal medyada paylaştığı motosiklet şovu görüntüleri

-Genel ve detay görüntüler

15.04.2018 - 15.07 Haber Kodu : 180415067_

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3- KARTAL'DA DÜĞÜN KONVOYUNDA KAZA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL

Kartal'da düğün konvoyunda bulunan bir otomobil, yolcu indirmek için durağa yanaşan halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı.

Kaza 11.00 sıralarında Kartal D-100 Karayolu Kadıköy istikameti yan yolda meydana geldi. Düğün konvoyunun içinde bulunan 34 EEB 09 plakalı otomobil, yolcu indirmek için durağa yanaşan Güven Sinoğlu'nun kullandığı 34 UZ 8260 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Yiğit Çakmak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Erol T. ise itfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Düğün fotoğrafçısı olduğu öğrenilen Yiğit Çakmak ve Erol T.'nin düğün konvoyuyla seyir halinde olduğu öğrenildi. Otobüs şoförü Güven Sinoğlu, "Ben de bilmiyorum. Durakta yolcu indiriyordum. Ses geldi, indik aşağı felaket olmuş" dedi. Kazayı gören bir vatandaş ise "Bu araç yolcu indiriyordu. Süratle geldi çarptı." diye konuştu.

Polis kazayla ilgili soruşturla başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Ambulansa kaldırılan yaralılar

-Polisin olayla ilgili çalışması

-Görgü tanığı ile röp

-Kaza yapan araçlar

-Otobüs şoförüyle röp

-Genel ve detay



15.04.2018 - 12.29 Haber Kodu : 180415029

15.04.2018 - 12.34 Haber Kodu : 180415032

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4- İSTANBUL TABİP ODASI'NDA SEÇİM HEYECANI (1)

* Seçimlerde 4 farklı grup yarışıyor.

Haber - Kamera: Özgür Deniz KAYA / İstanbul ()

İstanbul Tabip Odası'da (İTO) seçim heyecanı yaşanıyor. İstanbul Tabip Odası'nın iki yılda bir gerçekleştirdiği yeni yönetim kurulu seçimleri için hekimler, Cağaloğlu'ndaki İstanbul Erkek Lisesi'nde sandık başına gitti. Seçmen listesinde 33 bin 61 hekim bulunan ve Türk Tabipleri Birliği içinde en yüksek seçmen sayısına sahip İstanbul Tabip Odası seçimlerinde mevcut yönetimde olan "Demokratik Katılım Grubu" ile "Cumhuriyetçi Hekimler", "Türk Hekimleri Birliği", "Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu" olmak üzere 4 farklı grup yarışıyor. 66 sandığın kurulduğu seçim bölgesinde, adayların isimlerinin ve listelerinin yer aldığı broşürler okul bahçesinde ve çevresinde oy kullanacak hekimlere dağıtıldı.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI: BUGÜN OYUMU VERMEYE GELDİM

Saat 09.00'da başlayan oy kullanma işlemi, akşam saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinde oy kullanmaya gelenler arasında Avcılar Belediye Başkanı Doktor Handan Toprak Benli de yer aldı. Benli, "Meslek odaları en önemli demokatik kitle örgütleridir. Ben de mesleğe başladığım günden beri Tabip Odası'nın her zaman üyesi oldum ve İstanbul Tabip Odası'nda da 1992 yılında Avcılar'da başlamıştım meslek hayatıma. O günden bugüne odanın hem üyesi hem çalışanı oldum. En son göreve geldiğimde de merkez delegasyon üyesiydim. Her türlü konularda söz söylemekte ve demorkasiye olan çok önemli kuruluşlardır. Bugün oyumu vermeye geldim. Gelmediğim hiç gelmediğim ve katılmadığım seçim olmadı. Demokratik katılıma önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Seçimlerden görüntü

Broşür dağıtılması

Toprak'ın konuşması

Genel ve detaylar

15.04.2018 - 12.50 Haber Kodu : 180415039

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5- BABASININ MEZARI BAŞINDA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Akın ÇELİKTAŞ - İSTANBUL

Zeytinburnu kanser hastası yaşlı adam, babasının mezarı başında silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Olay saat 10.30 sıralarında Kozlu Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 88 yaşındaki İhsan Şenol 1976 yılında hayatını kaybeden babası Mehmet Şenol'un mezarına geldi. Bir süre burada vakit geçiren Şenol, yanında getirdiği tabancayla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Silah sesini duyan mezarlık görevlileri olay yerine koştu. Kanlar içerisinde yerde yatan Şenol'u gören görevliler, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Şenol'u hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Şenol'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

POLİSLER İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelen polis ekipleri, mezarlık çevresine şerit çekerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde mezarın yanında bir tabanca bulundu.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDEN ÖNCE NOT YAZDI

Şenol'un intihar girişiminde bulunmadan önce bir not bıraktığı, notta ise kanser olduğunu, kimseye yük olmak istemediği için intihar ettiğini yazdığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Mezar başında bulunan tabanca

-Genel ve detaylar



15.04.2018 - 13.02 Haber Kodu : 180415041

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6- SULUKULE SANAT AKADEMİSİ ÇALDI, ERDOĞAN "TUNA NEHRİ" TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ

Haber: İhsan YALÇIN-İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sulukule Sanat Akademisi'nin açık hava konserini izledi. Tuna nehri türküsünü çaldıran Erdoğan, parçaya bir süre eşlik etti. Erdoğan, Ak Parti Fatih İlçe Kongresi öncesi Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi'nin açık hava konserini izledi. Erdoğan, müzisyenlerden Tuna nehri türküsünü istedi. Erdoğan müzisyenlere parçanın bir kısmını okuyarak eşlik etti. Erdoğan, mini konserin ardından müzisyenleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın gelişi

-Tuna nehrini söylemesi

-Detaylar



15.04.2018 - 09.15 Haber Kodu : 180415010

