DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

İSTANBUL BÜLTENİ-2

1- İSTANBUL'DA 2019'UN İLK GÜNÜ YOLLAR BOŞ KALDI

*Yılın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre %1'lere kadar düştü.

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Cengiz ÇOBAN- İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL

İstanbul'da 2019'un ilk günü yollar boş kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 10.00 sıralarında yoğunluk yüzde 1'e kadar düştü. Haliç Köprüsü'nde araç yoğunluğu olmadığı görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yol boş kalırken, Kadıköy ve Ataşehir'de yolların boş olması dikkat çekti. Sürücüler yollarda rahat bir şekilde ilerledi.

Görüntü Dökümü:

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(HALİÇ KÖPRÜSÜ)

-Boş yoldan görüntüler

-Detaylar

(KADIKÖY)

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü

-D-100 karayolu

-İlerleyen araçlar

-Detaylar

(MECİDİYEKÖY)

-Boş yoldan görüntüler

-Detaylar

01.01.2019 -10.08- Haber Kodu : 190101116

01.01.2019 - 10.28-Haber Kodu : 190101117

01.01.2019 -11.06- Haber Kodu : 190101130

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2-ÜSKÜDAR'DA HASTANEDE ÖNÜNDE ŞÜPHELİ PAKET ALARMI

*Şüpheli çantanın içinden kıyafet çıktı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL

Üsküdar'da bulunan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Bomba İmha ekiplerinin yaptığı incelemede çantanın içinden kıyafet çıktı.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan çantayı gören hastanenin güvenlik görevlileri durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis çevredekileri uzaklaştırarak, çantanın bulunduğu alana şerit çekti. Bölgeye gelen Bomba imha ekiplerinin yaptığı incelemede çantanın içinden kıyafet çıktı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polisin şerit çekmesi

-Bomba imha ekipleri

-Çantadan görüntü

-Genel ve detaylar

01.01.2019 - 10.39-Haber Kodu : 190101122

01.01.2019 - 11.15-Haber Kodu : 190101136

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3-ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLET KAZASI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()

Şişli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet park halindeki tankere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Şişli Darülaceze Caddesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Okmeydanı istikametine seyir halindeki motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün hâkimiyetinden çıkarak yol kenarında park halindeki tankere çarptı. Kazada motosikletten fırlayan sürücü ağır şekilde yaralanırken, kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran sürücüyü ambulansta uzun süre kalp masajı yaptı. Ağır yaralanan sürücü daha sonra özel bir hastaneye götürüldü. Kazada ağır yaralanan sürücünün bir fast food restoranında moto kurye olarak çalıştığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Yerdeki motosikletten görüntü

-Yere savrulan kask ve ayakkabı

-Ambulansın ve polisten görüntü

-Ambulansın gidişi

-Genel ve detaylar

01.01.2019 -09.09- Haber Kodu : 190101112

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4-FETÖ'NÜN MOLDOVA'DAKİ OKULUNUN YÖNETİCİSİNE "ULUSLARARASI CASUSLUK" İDDİANAMESİ

Özden ATİK / İSTANBUL, ()

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurtdışı okul yapılanması soruşturması kapsamında, Moldova'daki en üst düzey devlet yönetimindeki kişilerin çocuklarına sözde eğitim veren okulun yöneticisi Sedat Hasan Karacaoğlu hakkında soruşturma tamamlandı. Moldova'dan deport edilerek MİT gözetiminde Türkiye'ye getirildikten sonra tutuklanan şüpheli Sedat Hasan Karacaoğlu hakkında "Uluslararası casusluk" ve "Terör örgütü yöneticiliği" suçlarından toplam 16,5 yıldan 28,5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ /PDY Silahlı Terör Örgütü'nün tüm yurtdışı okul yapılanması ve müzahir dernekleriyle ilgili soruşturma yürütüldüğü kaydedildi. Örgütün asıl amacının eğitim-öğretim faaliyeti görünümü altında o ülkelerin güvenlik ve istihbari bilgilerini temin ederek işbirliği yaptığı ülke ve devletlere aktarmak olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Örgütün başlangıçta eğitim-eğitim faaliyetleriyle o ülkelerin kamuoyunda olumlu algı oluşturduğu, ülkelerin ekonomik ve bürokratik alanlarında ulaştığı güç sayesinde ülkemiz aleyhine lobicilik faaliyetlerini açıkça yürütmeye başladığı, o ülke idarelerini ülkemiz aleyhine tavır almalarını sağlamaya çalıştığı anlatıldı. FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminde bulunmasının tüm dünyaya delilleriyle birlikte anlatıldığı, buna rağmen örgütün yurtdışında halen sözde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunduğunun tespit edildiğine dikkat çekildi. İddianamede, devlet büroksisisi ve istihbari kurumlarının başarılı çalışmaları ile örgüt yapılanmasında önemli yeri olan şüphelilerin, diplomatik alandaki çalışmalar sonucu ülkemize iadelerinin sağlandığı kaydedildi.

"110 ÜLKEDE DIŞ YAPILANMA 4167 ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA"

İddianamede, savcılığın talebi üzerine Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'nce gönderilen CD içeriğinden, FETÖ / PDY'nin 110 yabancı ülkede örgütün amaçları doğrultusunda dış yapılanmasını gerçekleştirdiği, dış yapılanmada terör örgütü bünyesinde örgütsel faaliyet yürüten aralarında Gabon devletinden getirilen şüphelilerin de yer aldığı 4 bin 167 şüphelinin isimlerinin bulunduğunun tespit edildiği, hepsinin soruşturma kapsamına alındığı kaydedildi. Örgütün ABD'de 135 kadar charter okulu mevcut olduğu, bu okullarda yaklaşık 45 bin öğrenci bulunduğu tespitine de iddianamede yer verildi.

"KARİYERİNİN TAMAMINI FETÖ'NÜN ÖZEL OKULLARINDA DEVAM ETTİRDİ"

Şüpheli Sedat Hasan Karacaoğlu'nun ise FETÖ'nün Moldova'daki Orizont Eğitim Kurumlarının Genel Müdür Yardımcısı seviyesinde yönetici konumunda örgütsel faaliyet yürüttüğü belirtildi. Şüpheli Karacaoğlu'nun 1992 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra mesleki kariyerinin tamamını FETÖ / PDY silahlı terör örgütüne ait olup yurtdışında görünürde eğitim-öğretim alanında faaliyet yürüten özel okullarda devam ettirdiği ifade edildi.

Şüphelinin 6 yıl Özbekistan'da örgütsel faaliyet yürürttükten sonra Moldova'ya yönetici olarak gönderildiği, Moldova devletince uluslararası casusluk ve terör örgütü yöneticiliğinden dolayı deport edilerek 6 Eylül 2018'de Türk güvenlik güçlerince gözaltına alındığı belirtildi. Şüpheli Karacaoğlu'nun sosyal medya hesaplarında örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'i övücü paylaşımlarda bulunduğu, ayrıca yurda getirilen başka örgüt mensupları hakkındaki görselleri Türkiye Cumhuriyetini insan kaçakçılığı yapmakla suçlayarak paylaştığı da vurgulandı. Ayrıca 17-25 Aralık kumpas soruşturmalarını yürüten FETÖ mensubu polisleri övücü yazı ve görseller de paylaştığı kaydedildi.

28,5 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

İddianamede, 10 Eylül 2018'de nöbetçi hakimlikçe tutuklanan şüpheli Sedat Hasan Karacaoğlu'nun "Uluslararası casusluk" ve "Terör örgütü yöneticiliği" suçlarını işlediğinin anlaşıldığı belirtilerek toplam 16,5 yıldan 28,5 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame başsavcılık tarafından onaylanarak ağır ceza mahkemesine gönderildi.

