DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2

1- İSTANBUL'DA 12 SAAT SÜREN BÜYÜK OPERASYON

Ali AKSOYER/İSTANBUL()İSTANBUL'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan kişilere yönelik büyük bir operasyon yapıldı. Dün gece saat 02.00 başlayan ve 12 saat süren operasyonda yaklaşık 2 bin 617 eve baskın yapıldı. Baskınlarda haklarında 20 yıl hapis cezasıyla aranan bazı şüphelilerin bulunduğu 903 kişi gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri bir operasyonda yakalanan en fazla kişi sayısına ulaşılarak rekor kırıldığını belirtti.

DEV OPERASYON GECE SAAT 02.00 DE BAŞLADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla yaklaşık 1 ay süren hazırlığın ardından dün gece saat 02.00'da operasyon başladı. Yaklaşık 1000 polisi katıldığı operasyonda daha önceden tespit edilen mahkemeler tarafından arandığı tespit edilen kişilerin oturduğu 2 bin 617 adrese baskın yapıldı. 789 ekip ve 1650 personelle yapılan baskınlarda açılmayan kapılan çilingirlerce açtırıldı. Gündüz saat 14.00'e kadar süren baskınlar sonucu 903 aranan kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

CİNAYETEN DE ARANAN VAR CİNSEL SALDIRIDAN DA

Gözaltına alınanlar arasında adam öldürmekten, gaspa, hırsızlıktan hakarete, cinsel saldırıdan, terör örgütü üyesi olmaya onlarca suçtan mahkemeler tarafından aranan kişiler olduğu belirtildi. Dev operasyonun bilançosu ise şu şöyle sıralandı:

-Yaralama suçundan 187 kişi,

-Hırsızlık suçundan 114 kişi,

-İşyeri, Konut Dokunulmazlığını İhlalden 63 kişi,

-Dolandırıcılık suçundan 47 kişi,

-Silahlı tehditten 42 kişi,

-Mala zarar vermeden 41 kişi,

-Görevli memura direnme ve hakaretten 36 kişi,

-Ruhsatsız silah bulundurmak 6136 SKM suçundan 25 kişi,

-Cinsel istismar/cinsel saldırıdan 18 kişi,

-Yağma-gasp suçundan 5 kişi,

-Taksirle yaralama ve ölüme neden olmadan 11 kişi,

-Sahtecilik suçundan 10 kişi,

-Şantaj-fuhuş suçlarından 7 kişi,

-Uyuşturucu madde ticaretinden 6 kişi,

-Kişiyi Hürriyetinden yoksun bırakmadan 4 kişi,

-5607 SKM suçundan 3 kişi,

-Adam öldürmek suçundan 2 kişi

-Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 2 kişi,

-Diğer suçlardan ise 270 kişi,

20 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLANLARDA YAKALANDI

Öte yandan yakalanan kişiler arasında haklarında 20, 10 ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiler bulunduğu öğrenildi.

-20 yıla kadar hapis cezalı 2 kişi,

-10 yıla kadar hapis cezalı 17 kişi,

-5 yıla kadar hapis cezalı 73 kişi,

-2 yıla kadar hapis cezalı 405 kişi,

Operasyonda ayrıca gıyabi tutuklu olarak aranan 406 yakalandı.

Görüntü Dökümü

---------

ARŞİV

=============================

(EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜLERLE )

2- YILBAŞI ÖNCESİ POLİSTEN HUZUR DENETİMİ...

- Polis, sabah saatlerinde denetim başlattı.

- Taksim Meydanı'nda yapılan denetime polis havadan destek verdi, denetime narkotik köpeği Kuki de katıldı.

- Sabah saat 09.00 başlayan denetimler devam ediyor.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Çağatay KENARLI - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesi "Türkiye Güven-Huzur uygulaması" kapsamında vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimler yapıyor. Şüpheli görülen kişilere kimlik kontrolü yapılırken, araçlar da didik didik aranıyor.

"Türkiye Güven-Huzur uygulaması" çerçevesinde denetimler yapılıyor. Denetimler kapsamında polis ekipleri şüpheli gördükleri kişilerin üstlerini arayarak GBT sorgulamalarını yaptı. Araçları da durduran polis ekipleri hem araçlarda arama yaptı hem de sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını inceledi. Bostancı İDO önünde yapılan uygulamada sırasında özel harekat ekipleri de katılırken dedektör köpekler de yer aldı.

TAKSİM'DE DE DENETİMLER YAPILIYOR

Denetim noktalarından birisi de Taksim Meydanı oldu. Meydandaki denetimlerde polis ekipleri şüphelendikleri araçları durdurdu. Şüpheli görülen kişilere üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Kuki' de aramalara katıldı. Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. Öte yandan Fatih'de Şehremini Polis Merkezi'nin önünde de denetimler yapıldı. İstanbul'da sabah saat 09.00 başlayan denetimler devam ediyor.

Görüntü Dökümü (Taksim)

--------------------

-Taksim meydanı'nda görev yapan polisler

-Polislerin araçları durdurması

-Özel harekat polisinden görüntü

-Ceza kesilen sürücülerden görüntü

-Polis helikopterinden görüntü

-Genel ve detaylar



Görüntü Dökümü (Bostancı)

---------------------------

-Araçların durdurulması

-Araç ve şüpheli şahısların aranması

-GBT yapılması

-Özel harekat polislerinden görüntü

-Dedektör köpek ile arama

-Genel ve detay görüntüler



29.12.2018 - 10.23 Haber Kodu : 181229031



Görüntü Dökümü: (Fatih)

-------------------

Araçların durdurulması

Araç ve şüpheli şahısların aranması

Özel Harekat Ekiplerinin önlem alması

Genel ve detaylar

29.12.2018 - 11.10 Haber Kodu : 181229045

============================

(ÖZEL)

3- AVANAK AVNİ HEYKELİ BULUNDU; 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN -İSTANBUL-

Ünlü karikatürist Oğuz Aral'ın yarattığı karakterlerden Avanak Avni'nin Kadıköy'de çalınan heykeli bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken heykel belediye ekiplerine teslim edildi.

Olay, 2 hafta önce Hasanpaşa Mahallesi, Kurbağalıdere Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelmişti. Ünlü Karikatürist Oğuz Aral'ın yarattığı karakterlerden biri olan Avanak Avni'nin heykeli, yerinden sökülerek çalınmıştı. Heykelin çalındığını fark eden belediye görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu heykeli çalan kişi tespit edildi. Yağma, hırsızlık, uyuşturucu, tehdit ve hakaretten sabıkası bulunan Gökmen T., yunus ekipleri tarafından dün akşam Şişli'de gözaltına alındı. Avanak Avni heykeli de Gökmen T.'nin otorduğu belirliten binanın girişinde bulundu.

Kadıköy Hasanpaşa polis merkezine getirilen şüpheli yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Bulunan heykel belediye ekiplerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

----------

-Heykelin görüntüsü

-Belediye ekiplerine verilmesi

-Şüphelinin görüntüsü

-Polis otosuna bindirilmesi

-Polis merkezinden görüntü

-Şüphelinin heykelle birlikte fotoğrafı

-Arşiv

=========================

4- BAKIRKÖY ADLİYESİNDEN "SAHTE POLİS" YAKALANDI

Haber: Müslüm SARIYAR / Serpil KIRKESER İSTANBUL

Bakırköy Adalet Sarayı'nda polis üniforması ve kimliğiyle gezen E.Ş. (37) gözaltına alındı. E.Ş.'nin 3 aydır polis üniformasıyla İstanbul'da gezdiği, aracında da çakar ve siren olduğu tespit edildi.

Bakırköy Adalet Sarayı'nda dün öğle saatlerinde resmi emniyet amiri rütbeli polis üniforması olan E.Ş.'den polis memurları şüphelendi.

Polis ekipleri, üzerinden kendi adına düzenlenmiş sahte polis kimliği çıkan E.Ş. ile yanında bulunan S.T.'yi (45) gözaltına aldı. Şüpheli E.Ş.'nin üzerinden Başkomiser E.Ş. yazılı 2 adet kartvizit, Polis Emeklileri Yardımlaşma Derneği üye kimlik kartı, Emniyet ve Huzur Polis Haber Gazetesi tanıtım kartı, emniyet amiri apoletli vesikalık resim, 2 adet polis memuru rütbeli vesikalık resim, kuru sıkı tabanca, 6 adet kuru sıkı fişeği, polis rozeti bulunan deri siyah renkli cüzdan,1 adet balistik yelek, İ. Y. E. adına yazılı 110 bin liralık 2 ayrı senet ve 12 bin liralık 2 ayrı çek ele geçirildi. Şüpheli E.Ş.'nin 3 aydır resmi polis üniformasıyla İstanbul'da gezdiği, aracında çakar siren olduğu ve kafe, kahvehane gibi yerlere üniforma ile gittiği tespit edildi. Şüpheli E.Ş.'nin ifadesinde adliyede iş takipçiliği yaptığını, üniformayı Şirinevler meydanda bulunan polis malzemeleri satan yerden aldığını, eskiden Bayrampaşa'da manavlık yaptığını söylediği öğrenildi. Şüpheli E.Ş. Osmaniye Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilecek.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Polis üniformalı fotoğrafı

-Adliyeden detay

=================================

5- TEM'DE KAZA SONRASI HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL , ()

TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada hafriyat kamyonu yol kenarına devrilirken trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Zulfa yönetimindeki 34 KA 7288 plakalı servis aracı kontrolden çıkarak önce Volkan Özer'in kullandığı araca, ardından Süleyman Çınar yönetimindeki 34 VN 8492 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafriyat kamyonu yol kenarına devrildi. Kaza yapan sürücüler yara almadan kurtulurken yoğun trafik oluştu. Kazada yol kenarına devrilen hafriyat kamyonunu sürücüsü Süleyman Çınar, "Seyir halinde giderken sol tarafımdan minibüs vurdu sonra kamyon devrildi" diye konuştu. Kazaya plakasını göremedikleri başka bir aracın neden olduğunu iddia eden sürücü Volkan Özer ise "Araç bizi sıkıştırdı servis aracı da bana arkadan vurdu. 200 metre dönerek savruldum. Servis aracıda kamyona vurunca sürücüsü kamyonu yatırmak zorunda kaldı. Herhangi bir yaralı yok" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

-Kazaya karışan araçlardan görüntü

-Sürücülerle röportaj

-Trafikten görüntü

-Diğer detaylar



===========================

(ÖZEL)

6- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA SLOVEN PROFESÖRDEN BOŞ VAKİT KOŞUSU

- Terminal içinde yaklaşık 1,5 saat koştu

Haber - Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL /

Atatürk Havalimanı'nda uçağının kalkışına 6 saat olan Slovenyalı ünlü ekonomi profesörü Milan Vodopivec, zamanını terminal içinde ilginç bir şekilde değerlendirdi. Spor kıyafetlerini giyen 66 yaşındaki profesör, önce yoga yaptı sonra da yolcuların ve çalışanların şaşkın bakışları arasında terminal içinde 1,5 saat boyunca tempolu bir şekilde 15 kilometre koştu. Çok sık seyahat ettiği için dünyanın dört bir yanındaki havalimanında koştuğunu söyleyen Prof. Dr. Milan Vodopivec, "19 yaşımdan beri her gün koşuyorum. Havalimanlarındaki boş vakitlerimi de aynı şekilde değerlendiriyorum. Hindistan, Endonezya, Tokyo, Singapur, Bangkok Frankfurt'taki havalimanlarında koştum" dedi.

Slovenya'da Primorska Üniversitesi'nde ders veren Ekonomi Profesörü Milan Vodopivec, THY'nin tarifeli seferiyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'tan İstanbul aktarmalı olarak Ljubliyana'ya gitmek üzere saat 12.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldi. Transit yolcu işlemlerini tamamlayan Prof. Dr. Vodopivec, 6 saat sonraki uçuşunu beklemek üzere pasaport sonrasında bulunan 'CIP Salonu'na geçti. Burada bir müddet dinlenen Vodopivec, 19 yaşından beri düzenli olarak yaptığı günlük sporunu aksatmamak için harekete geçti. Kıyafetlerini değiştirerek spor giysilerini giyen ünlü profesör, ilk olarak yoga yaptı. Ardından salondan çıkan Vodopivec, parkur olarak kullandığı terminalin bir ucundan diğer ucu arasında tempolu bir şekilde koştu. Vodopivec, yaklaşık 1,5 saatte 15 kilometre katetti.

TERMİNALDEKİ YOLCULAR DİKKATLE İZLEDİ

Elinde pasaportu ve biniş kartı ile spor yapan bir yolcuyu görenler, onun ilk başta uçağına yetişmeye çalıştığını sandı. Ancak bir süre dikkatle izlediklerinde ise yolcunun ne yaptığını anladı.

Bir yanda aprondaki uçakları izleyerek diğer yanda terminaldeki hareketliliğin arasında Yaptığı spora ilişkin 'ya açıklamalarda bulunan Profesör Vodopivec, şunları söyledi:

"Uçağımın kalkmasına 6 saat var. Bunu değerlendirmek istedim. 1 saat yoga yaptım. Şimdi de koşuyorum. Çok sık sehayat ediyorum; Hindistan'dan Endenozya'ya Sri lanka'dan Avrupa'ya kadar. Boş vakitlerimde koşuyorum. Havalimanındaki boş vakitlerimi de aynı şekilde değerlendiriyorum. Üzerinde 'Bahanen ne' yazılı bu tişört'ü de bu yüzden giyiyorum. Kimsenin spor yapmamak için bahanesi olmamalı. Bugüne kadar birçok havalimanında koştum. Bunlar arasında Tokyo, Singapur, Bangkok Frankfurt var. Benim favorim Frankfurt Havalimanı... Çünkü uçuşlarım arasındaki zamanda dışarı çıkıp parkta koşu yapabiliyorum. Havalimanlarındayken koridorlarda koşuyorum. Düzenli olarak her gün bir saat spor yapıyorum. Havalimanlarında bu süre zaman zaman 40 dakikaya düşebiliyor."

Milan Vodopivec, günlük spor aktivitesini tamamladıktan sonra duşunu aldı ve kıyafetlerini bir kez daha değiştirdi. Daha sonra uçağının kapısına giden Vodopivec, THY'nin tarifeli seferiyle ülkesine uçtu.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Dış Hatlar Terminalinde koşan Profesör

-Terminalde yolcuların arasında yaptığı koşu

-Prof. Vodopivec ile röp

-Profesörün aprondaki uçakları izleyerek koşması

-Milan Vodopivec'in uçağına gidişi

-Genel ve detaylar



