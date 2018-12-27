DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- BOĞAZ'DAN PETROL PLATFORMU GEÇİYOR (1)

Haber-Kamera: Özgür EREN - Ali AKSOYER - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL

İstanbul Boğazı'ndan petrol arama platformu geçiyor.

İstanbul Boğazı'ndan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli petrol platformu geçiyor. Platform, saat 08.00 sıralarında Karadeniz'den Boğaz'a girdi. Kuleleri alçaltılan platformun geçişi nedeniyle Boğaz'da transit gemi geçişi durduruldu. 'GSP Saturn'un Şubat ayında Boğaz'da Karadeniz'e ilerleyişi sorun olmuş platform uzun süre geçiş yapamamıştı. Platformun geçişi havadan da görüntülendi

Görüntü Dökümü:

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-Geminin geçişinden görüntü

27.12.2018 - 10.47 - Haber Kodu : 181227047

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2- CHP İBB BAŞKAN ADAYI EKREM İMAMOĞLU'NU TANITACAK

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Onur MERİÇ, İSTANBUL,()

CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için tanıtım toplantısı gerçekleştiriyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile çok sayıda parti yöneticisi ve milletvekillerinin de katılacağı tanıtım toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde yapılıyor. Toplantıda İmamoğlu'nun İstanbul için vaatlerini açıklaması bekleniyor. Toplantı için çok sayıda partili sabah 09.30 itibari ile salona gelmeye başladı. Tanıtım toplantısının yapılacağı salonda son hazırlıklar 10.20 sıralarında tamamlandı.

Görüntü dökümü:

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-Toplantı için kongre merkezine gelenler

-Toplantı salonundan genel ve detaylar

27.12.2018 - 10.49 - Haber Kodu : 181227049

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3- ERGENEKON DAVASI BAŞLADI; SON SAVUNMALAR ALINIYOR

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen 235 sanıklı Ergenekon davası başladı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Alparslan Arslan ile çok sayıda tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada savcı Abdurrahman Hacısalihoğlu, geçtiğimiz celse verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı. Mahkeme Başkanı, tek tek sanıkların ismini okuyarak savunmalarını soruyor. Sanıklar son savunmalarını yapıyor.

SAVCI MÜTALAASINI BİLDİRMİŞTİ

Davanın 30 Kasım tarihli celsesinde duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını bildirmişti. Mütalaada, aralarında Cumhuriyet Gazetesi'ne el bombası atılması ve Danıştay saldırısı sanıklarının da bulunduğu toplam 32 sanık hakkında ceza talep edilmişti. Ceza talep edilen sanıklardan Danıştay saldırısı sanıklarından Alparslan Arslan, Osman Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında ise "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istenmişti. 199 sanığın ise tüm suçlardan beraatine veya açılan davaların zamanaşımı ve ölüm nedeniyle düşürülmesine karar verilmesi, diğer 4 sanık hakkında da bazı suçlardan düşme ve beraat talep edilmişti.

"ERGENEKON ADLI BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN VARLIĞI İSPAT EDİLEMEMİŞTİR"

235 sanık hakkındaki 648 sayfalık mütalaada, "Ergenekon Silahlı Terör Örgütü'nün varlığının kesin ve inandırıcı deliller ile kanıtlanamadığı, bu nedenle de varlığı kanıtlanamayan örgütün liderliği, üyeliği ve örgüt adına suç işlenmesinin de söz konusu edilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu haliyle dava kapsamında kovuşturmaya konu edilen, 'Ergenekon' adlı bir terör örgütünün varlığı ispat edilememiştir' kanaati oluşmuştur" denilmişti.



Görüntü Dökümü:

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-Davayla ilgili arşiv görüntü

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4- İSTANBUL JANDARMA EKİPLERİNDEN DEV OPERASYON

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonla uyuşturucu madde (Bonzai) yapımında kullanılan 260 kg "5-Fluoroö" ele geçirildi. Yaklaşık 260 ton uyuşturucu yapılabilen malzemeler İstanbul İl Jandarma Komutanlığında sergilendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çin üzerinden yüklü miktarda "Bonzai" yapımında hammadde olarak kullanılan "5-Fluoro" maddesinin Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirileceği bilgisi üzerine H.İ.K 'yi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından H.İ.K'nin paravan olarak kurduğu ithalat firması aracılığıyla uyuşturucu yapımında kullanılan maddeyi otomobil cam çizik giderici malzemelerin içine zulalayarak hava yoluyla Atatürk Havalimanı'na geleceği bilgisine ulaşıldı.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Takibi sürdüren ekipler havalimanından malzemeleri alan kişiyi aracıyla birlikte takibe aldı. Adım adım aracı takip eden ekipler aracı Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonu önünde park halinde buldu.

DEDEKTÖR KÖPEK AVCI BULDU

Dedektör köpek "Avcı"nın park halindeki araca tepki vermesi üzerine ekipler aracın içerisinde bulunan kasa levye ile açıldı. Ekipler kasanın içerisinde kolilenmiş halde çok sayıda oto yıkama malzemesi gördü.

260 KİLO MALZEMEDEN 260 TON UYUŞTURUCU MADDE ELDE EDİLEBİLİYOR

Ele geçirilen malzeme uyuşturucu maddeyi test etmek için kullanılan 16 bin farklı uyuşturucu maddesini belirleyen uyuşturucu madde test kiti ile test edildi. Ele geçirilen 260 kg malzemenin (Bonzai) yapımında kullanılan "5-Fluoro" maddesi olduğu belirlendi. Ele geçirilen 260 kg malzeme ile yaklaşık 260 ton uyuşturucu madde elde edileceği öğrenildi. Operasyonla ilgili H.İ.K Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. H.İ.K çıkarıldığı mahkeme tarafından ceza evine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirilen uyuşturucu ham maddesinin sergilenmesi

-Narkotik köpeği Avcı'dan görüntü

-Uyuşturucu test kitinden görüntü

-Genel ve detaylar

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-TAKSİCİNİN GASP EDİLMESİ GÜVENLİK KAMERASINDA

*Şişli'de bir taksi sürücüsünü gasp eden biri çocuk 3 kişi gözaltına alındı. 3 şüphelinin toplamda 52 suçtan kayıtları olduğu belirlenirken, yaşı 18'den küçük olan şüphelinin diğerlerinden daha fazla suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

*Taksicinin gasp edilmesi bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Çağatay KENARLI, İstanbul

Şişli Kuştepe Mahallesi'nde 19 Aralık'ta bir taksi sürücüsü aracında 200 lirasının gasp edilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler yaptığı çalışmalarda 22 Aralık'ta S.Y. isimli kadın ile M.S. ve 18 yaşından küçük V.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında inceleme başlatan polis ekipleri, S.Y.'nin 8, M.S.'nin 21 ve V.G.'nin ise 23 suçtan kaydının olduğunu belirledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden V.G. savcılığın talimatıyla ailesine teslim edilirken, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. M.S. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanırken, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin taksiciyi gasp ettiği anlar ve ardından araçtan çıkarak hızla uzaklaşmaları bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Taksicinin gasp edilmesi

-Çevrede bulunan vatandaşlar

-Genel ve detaylar

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(arşiv görüntüyle)

- KÖPRÜ CEZALARINA AF

İstanbul

Geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen sürücülere verilen idari para cezalarının tahsilatından vazgeçilmesini, trafik cezalarının 2019'da artırılmamasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Görüntü Dökümü;

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-ARŞİV

-FSM havadan

-Gişelerin görüntüsü

-Yapılan eylemler

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- MAHKEME KARARI KESİNLEŞTİ: JAPON SEKAİ'NİN BABASI NAİM SÜLEYMANOĞLU

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () GEÇEN yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun babalık davasında yeni bir gelişme yaşandı. Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi'nin Japon Sekai Mori'nin (27) Naim Süleymaoğlu'nun kızı olduğuna ilişkin verdiği karar, taraflar İstinaf Mahkemesi'ne başvurmayınca kesinleşti. Süleymanoğlu'nun Ailesi'nin Avukatı Aziz Demir de "Kızları, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun da raporuyla kararı kabullendiler. İstinaf Mahkemesi'ne başvurmadılar. Müvekkillerim mezarın açılmasına tahammül edemediler, ona çok üzüldüler" dedi.

ADLİ TIP RAPORUNA DEĞİNİLDİ

Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi hazırladığı, 3 sayfalık gerekçeli kararında İstanbul Adli Tıp Kurumu raporuna göre Naim Süleymanoğlu'nun yüzde 99,99 ihtimalle Sekai Mori'nin biyolojik babası olabileceğine ilişkin raporun 6 Temmuz 2018 tarihinde düzenlendiğini belirtti. Davanın kabulüne karar verildiğini gerekçeli kararında belirten mahkeme, 1991 doğumlu davacı Sekai Mori'nin babasının, Naim Süleymanoğlu olduğunun tespitine, bu konuda nüfus müdürlüğünde gerekli işlemlerin idari olarak yerine getirilmesine karar verildiği kaydedildi.

KARAR KESİNLEŞTİ

Kesinleşme şerhinde 4 Ekim 2018 tarihinde verilen hükmün taraf avukatlarına tebliğ edildiği, "Tarafların istinaf kanunu yoluna başvurmadıkları anlaşılmakla hükmün 29 Kasım 2018 tarihinde kesinleştiği tasdik olunur" ifadelerine yer verildi. Süleymanoğlu'nun Ailesi'nin Avukatı Aziz Demir de "Kızları İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun da raporuyla kararı kabullendiler. İstinaf Mahkemesi'ne başvurmadılar. Müvekkillerim mezarın açılmasına tahammül edemediler, ona çok üzüldüler" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Arşiv görüntü