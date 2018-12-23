DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 

1- JANDARMADAN FUHUŞ OPERASYONU: 20'Sİ KADIN 24 GÖZALTI



Haber: Erhan TEKTEN/Kamera: İSTANBUL,()

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, Silivri İlçesinde bulunan 2 otel ve bir kafe-bar'a eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 20 yabancı uyruklu kadın, işletme sahipleri ve işletme müdürleri gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu kadınlardan 3'ünün HIV virüsü taşıdığı tespit edildi.

Silivri'de bulunan 2 otel ve 1 kafede yabancı uyruklu kadınların kanunlara aykırı olarak konsomatris olarak çalıştırıldığı ihbarını alan Jandarma ekipleri, söz konusu kadınların ev işleri ya da çocuk bakıcılığı hizmetlerinde çalıştırılacaklarına inandırılarak Türkiye'ye getirildiği ve zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisi elde etti. Jandarma Komutanlığından çok sayıda personelin katılımıyla söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

3'ÜNÜN HIV VİRÜSÜ TAŞIDIĞI TESPİT EDİLDİ

Operasyonda, 20 yabancı uyruklu kadın yakalanırken, çok sayıda tabanca fişeği ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu kadınlardan 3'ünün HIV virüsü taşıdığı tespit edildi. Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı dilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

OTEL MÜDÜRÜ ARANIYORMUŞ

Fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suçundan da arandığı belirlenen otel müdürlerinden A.D ile birlikte diğer 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Baskın düzenlenen işletmelere idari işlem yapıldı. Operasyon kapsamında yakalanan toplam 4 şüpheli zorla fuhuş yaptırmak ve cinsel istismar suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Görüntü dökümü:

----------------

-Operasyonun görüntüleri

-Ekiplerin baskınları

-Kadınların gözaltına alınması

-Jandarma ekiplerinin mekanlarda arama yapması

-Kadınların jandarma karakolundan çıkarılması

-Genel ve detaylar

23.12.2018 - 10.52 - Haber Kodu : 181223031

====================

(ÖZEL)

2- PAKİSTANLILAR VE AFGANLARIN KRİKET KEYFİ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()

Çalışmak için Türkiye'ye gelen Pakistanlılar ve Afganlar, ülkelerinde adeta milli bir spor olan İngiliz oyunu kriketi de unutmadı, spor kültürlerini Türkiye'ye taşıdı.

Sultangazi'deki tuz depolarının yanında boş bir arazi her hafta sonu kriket karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. Pakistanlı ve Afganistanlı işçiler, orijinali pahalı olduğu için tenis topunu bandajlayarak kriket topu haline getiriyor ve ülkelerinin rengine boyadıkları sopalarla kriket oynuyorlar.

İZLEYENLER TUTTUĞU TAKIMA DESTEK VERİYOR

Öncelikle iki takım lideri öne çıkarak oyun için gerekli olan 11'er oyuncu seçiyor. Oyuncular belirlendikten sonra oyunun 'atıcı' ve 'vurucuları' belirleniyor. Kısa bir ısınmanın ardından oyun başlıyor. Kriket maçını izleyenler ise her sayıdan sonra tezahürat yapıp tuttuğu takıma destek veriyor.

"KRİKET OYNAYACAĞIMIZ BİR MEYDAN İSTİYORUZ"

4 yıldır Türkiye'de yaşayan Pakistanlı Zeeshan Shehzada (20) kriket oyununun Pakistan'da çok yaygın olduğunu söyledi. Afgan uyruklu Habib Afkan (23) ise, "Kriket futbol gibi dünyadaki en iyi oyundur. Kriket malzemeleri ülkemizden geliyor. Haftada sadece bir gün tatilimiz var. Tatil günümüzde de buraya gelip kriket oynuyoruz. Bizi merakla izleyenler de ne oynadığımızı bize çok soruyorlar. Bazen Zeytinburnu'nda bazen de Bağcılar'da kriket oynuyoruz. Biz kriket oynayacağımız bir meydan istiyoruz" dedi.

Görüntü dökümü:

------------------------

-Topun bandajlanması

-kriket oynayanlar

-Atıcılar ve vurucular

-Röpler

-Seyredenler

-Maç sonunda dans edenler

-Genel ve detaylar

==================

3- TUZLA'DA SAHTE İÇKİ İMALATHANESİNE BASKIN

Haber-Kamera: İSTANBUL,()

Tuzla'da sahte alkol imalatı yapıldığına dair ihbar alan polis ekipleri, sözkonusu adrese baskın yaptı. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, yapılan aralamalarda sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 18 Aralık'ta Tepeören Mahallesi'nde bulunan bir adreste kaçak ve sahte içki, alım, satım ve imalatı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Adrese yapılan baskında R.G. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 86,5 litre alkol yapımında kullanılan sıvı, 0,5 litre anason, 4 adet boş alkol şişesi, 1 adet huni, 1 adet derece, 12 adet kapak, 132 adet kapak tıpası, 453 adet kapak etiketi, 4 adet koli bandı, Farklı markalara ait sticker ve alkol yapımında kullanılan diğer malzemeler ele geçirildi. R.G.'ye "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Görüntü dökümü:

------------------

-POLİS KAMERASI

-Operasyondan götrüntüler

-Ele geçirilen malzemeler

-Genel ve detaylar

23.12.2018 - 10.50 - Haber Kodu : 181223030

=====================

4- BUZ GİBİ HAVADA BOĞAZ'DA YÜZDÜLER

Ali Kerem BENGİ-Melih OKUMUŞ / İSTANBUL, ()

Üsküdar Kuzguncuk sahilinde toplanan 30 kişilik grup, Aralık ayının dondurucu soğuğuna aldırmadan Boğaz'da yüzdü.

Kuzguncuk sahilinde toplanan, aralarında doktor, mimar, avukat gibi farklı meslek gruplarından oluşan bir grup, saat 08.30 sıralarında parkta bir araya geldi. Toplanmalarının ardından soğuk havada boğaza atlayan yüzücüler denizde dakikalarca yüzdü. Özellikle soğuk havalarda denize girmenin vücuda çok faydalı olduğunu belirten Kuzguncuk ve Sarayburnu'nda toplanan gruplar, kış aylarında denize gelerek burada aileleriyle birlikte güzel vakit geçiriyor.

BUGÜN HAVA 9 DERECE, DENİZE GİRMEYİ SEVİYORUZ

"Biz Kuzguncuk'tayız her hafta olduğu gibi. Burada arkadaşlarla giriyoruz, yüzüyoruz ,su kaç derece olursa olsun. Bugün ölçtük 9 derecede soğuk suya giriyoruz. Soğuk su çok rahatlatıyor çıktığım zaman kendimi masaj yapılmış gibi hissediyorum" diyen Cemal Gümüş; "Adeta terapi yapılmış gibi inanılmaz rahat. Hafta içi de fırsat buldukça giriyoruz. Oradan da işe gidiyorum" dedi.

Gümüş, "Denize girince stresimi atıyorum, rahatlıyorum. Denizin mineralleri insanın vücuduna iyi geliyor. Keyif alıyoruz, hoş bir ortam. Arkadaşlarla sohbet etmemiz güzel. Denize girmek için çok sebeplerimiz var. Yaklaşık 2 senedir Kuzguncuk sahilinde denize giriyorum ama bildiğim kadarıyla Sarayburnu'nda 40 senedir giriyorlar. Kuzguncuk sahilinde 3 senedir denize giriyoruz" diye konuştu.

SOĞUK SUYA GİRMENİN ZARARINI GÖRMEDİM

Fizik Tedavi Uzmanı Zekeriya Gür de " Yüzmeyi hobi olarak sürdürüyorum. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine Kuzguncuk ve Sarayburnu'ndaki organizasyonlara katılmamı istediler. Bugün de bu soğuk suların müdavimi olduk. Yazın antrenmanlarımızı bu akıntıda yapıyoruz. Kışın da yüzmeyi unutmamak için ara sıra vücudumuzu şoklamak için denize giriyoruz. Bu zamana kadar soğuk suyun bir zararını görmedik ama antrenmansız olan bir kişinin bu soğuk havada denize girmesini doğru bulmuyoruz. Buradaki arkadaşlarımız antrenmanlı olduğu için denize girmelerine izin veriyoruz. Ben 3 senedir aktif yüzmeyle uğraşıyorum. Ondan önce de tatillerde yüzüyordum ama yaklaşık 2 senedir de grupla birlikte soğuk suda aktivite düzenliyoruz" diye konuştu.



Görüntü dökümü:

---------------

-Gruptan detaylar

-Denize girenlerden görüntü

-Ailelerden görüntü

-Denize girenlerle röp

-Ateş yanında ısınanlardan görüntü

-Genel ve detaylar

23.12.2018 - 11.08 - Haber Kodu : 181223034

===========================

5- DİDGERİDOO'LU SOKAK MÜZİSYENLERİNİ GÖRENLER ŞAŞIRDI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, () - AVCILAR'da iki sokak müzisyeninden biri Avustralya yerlileri Aborjinler tarafından geliştirilen ve tüm dünyada kullanılan enstrüman Didgeridoo'yu çaldı. Boruya benzer üflemeli müzik aletini ilk kez görenler önce şaşırdılar sonra da şarkılara eşlik ettiler.

İstanbul ve zaman zaman Anadolu'nun çeşitli kentlerinde müzik yapan Ferit Uç ile Pako Doğan, Avcılar'da araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nde dün akşam konser verdi. Avcılar Belediyesi Deprem Anıtı önünde yere oturarak film müzikleri ve klasik bazı eserleri gitarı ile çalan Pako Doğan'a Ferit Uç, Didgeridoo'sunu üfleyerek eşlik etti. Yoldan geçenlerin durup ilgi ile izlediği ve birçok kişinin ise cep telefonu ile görüntülediği müzisyenler, gitar kutusuna atılan bağışlardan memnun oldu.

Meraklılar, mini konser aralarında Ferit Uç'un yanına yaklaşarak, üzerinde süs amacıyla tüy ve boncuklar bulunan müzik aletinin ne olduğunu sordu. Avustralya yerlileri abojinler tarafından yüzyıllardan bu yana kullanılan, dış yüzeyi ruhsal anlamlar ifade eden bezemelerle süslenen ve dinsel törenlerde kullanılan Didgeridoo'yu çalan Uç, muhabirine, şöyle dedi: +Bu Aborjinlerin yerel enstrümanı. Bunu ayinlerde falan çalıyorlarmış. Avustralya kökenli ama Afrika kökenli Aborjinlere de ait olduğu söyleniyor. Bu ataerkil bir çalgı olarak biliniyor. O zamanlarda kadınların çalması yasakmış. Bana göre çok saçma bir düşünce. Ben de gördüm, beğendim. Bunu görence acayip tepki verenler oluyor. 'Boru mu, ağaç mı?', 'İçinde kesin bir şeyler vardır' diyenler çıkıyor. Adını kimse söyleyemiyor. Benden duydukları ismini söylemeye çalışınca değişik bir şeyler diyorlar. Bunu çalması öyle kolay değil. Nefes değiştirme tekniği var bunda. Genelde zurnacılar o tekniği uyguluyor. Onun öğrenilmesi zor. Ses çıkarmak kolay. Ağzınla nefes verirken aynı anda burnunla nefes alıyorsun. O biraz meşakkatli. Ben ancak, bir- iki yılda öğrenebildim."

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Didgeridoo'lu sokak müzisyenlerinin sokak konserinden görüntüler

-İzleyicilerden görüntüler

-Didgeridoo çalan müzisyen bu enstrümanı ve özelliklerini anlatırken

23.12.2018 - 11.52 - Haber Kodu : 181223051

=====================================

6- İSTANBUL'DA MARTILARIN GÖRSEL ŞÖLENİ

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,()

İstanbul'da boğaz manzarası ile birlikte martılar görsel bir şölen oluşturdu.

Tarihi Yarımada'dan bakıldığında Çamlıca semalarında bulutların arasında beliren dolunay, manzarası ile meşhur olan Büyük Valide Han'dan görüntülendi. İstanbul Boğazı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile aynı karede yer alan dolunay, görenleri mest etti. Manzaraya sürü halinde uçan martıların da dahil olmasıyla ortaya çıkan görsel şölenin seyrine doyum olmadı. Büyüleyici manzara İstanbul'un güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Görüntü dökümü:

----------

- İstanbul Boğazı

- Dolunay

- Martılar

- Genel ve detay görüntüler

23.12.2018 - 11.17 - Haber Kodu : 181223036

======================

7- BOĞAZDAN 4 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE ÇÖP ÇIKTI

Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, ()

İstanbul Boğazı'ndan son bir ayda yaklaşık 4 bin metreküp atık çıktı. Deniz Kirliliği Denetim Şefi Fatih Polat Timur, "Bu, bir futbol sahasının yüzeyini yaklaşık 4 kez dolduracak bir çöp miktarıdır" diyerek denizlerdeki kirliliğin boyutunu gözler önüne serdi.

İstanbul Boğazı, yaklaşık 5 milyon metrekarelik alanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından özel üretilmiş 9 tekneyle temizleniyor. Temizlik çalışmaları, 186 personel tarafından yapılıyor. Tuzla Tersanesi'nde milli imkânlarla üretilen bu teknelerle deniz yüzeyi ve kıyı alanlarından günde ortalama 110 metreküplük bir çöp toplanıyor. Bu rakam, aylık ortalama 3 bin 500 ila 4 bin metreküplük bir çöp yığınına denk geliyor. Bu miktarın ciddiyetine dikkat çeken İBB Çevre Koruma Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Avrupa Yakası Deniz Kirliliği Denetim Şefi Fatih Polat Timur, "Vatandaşlarımızın gözünde canlandırması için bir örnek vereyim. Bu, bir futbol sahasının yüzeyini yaklaşık 4 kez dolduracak bir çöp miktarıdır" dedi.

CEP TELEFONUNDAN, MOTORSİKLETE...

Yapılan deniz temizliği esnasında birçok ilginç atığa denk geldiklerini belirten Fatih Polat Timur, "Denizden cep telefonu, bilgisayar, tablet, koltuk, yatak, televizyon, motosiklet çıkıyor. Biz bunlarla ilgili sergi de açtık. Eminönü Meydanı'nda bu denizden çıkan atıklar vatandaşlarımıza gösterdik" diye konuştu.

CANLILAR DA RİSK ALTINDA

Bu kirliliğin deniz canlılarını da olumsuz etkilediğini dile getiren Timur, "Özelikle plastik atıklar en büyük tehlike. Bir pet şişe doğada bin yıla kadar yok olmuyor. Bu da ekolojik dengeye denizdeki yasama olumsuz etki ediyor. Yasal olmayan, usulüne uygun avlanmalar var. Bunlarla ilgili denize bırakılmış, plastik ağlar var. Bunlar hayalet avcılık dediğimiz deniz dibindeki ağlar ve hala avlanmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

CEZAİ YAPTIRIM 12 KAT ARTTI

Çevre mevzuatında birtakım değişiklikler olduğunun altını çizen Timur, şu uyarılarda bulundu:

"Çevre mevzuatında yeni değişiklikler oldu. Şu anda denizi kirleten herhangi bir gemiye, Çevre Kanunu'nun 20. maddesinin i bendine göre cezai işlem uygulanıyor. Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesinde, deniz araçlarında kirlilikleri ön gören cezai yaptırımlarda da çok ciddi artışlar oldu. Bu cezalarda 12 kata kadar artırımlar gerçekleşti. Bundan sonra çok daha dikkatli olmaları gerekiyor."

10 BİN ÖĞRENCİ DENİZİ KORUMAYI ÖĞRENECEK

Deniz temizliği konusunda okullarda da birtakım eğitimler verdiklerinin altını çizen Timur, "2017 yılında deniz hizmetlerini müdürlüğü olarak bu çalışmalara başladık ve yaklaşık 5 bin öğrenciye ulaştık, seminerler verdik. Denizlere çöp atılmaması, denizlere atılan çöplerin verdiği zararlar ve buradaki ekolojik dengeye olan zararlarından bahsettik. Bu yılki hedefimiz ise yaklaşık 10 bin öğrenciye ulaşmak" dedi.

Timur son olarak, "Her zaman söylediğimiz bir şey var. Kirletmemek temizlemekten daha ucuzdur. Bazen denize atılmayan, ama başka yerlerden yağmur ve rüzgarla denize gelen çöpler de var. Vatandaşımızın bu yönde daha dikkatli olması gerekiyor" uyarısında bulundu.

Görüntü dökümü:

---------------------

-Denizden çöp toplama detayı

-Fatih Polat Timur röp

-Deniz temizleme aracı görüntüleri

-Denizdeki çöp görüntüsü

-Martı görüntüsü

-Toplanan çöplerin detayı

23.12.2018 - 11.01 - Haber Kodu : 181223032