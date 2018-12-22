DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

İSTANBUL'a satılmak için getirilen milyonlarca dolar değerinde olduğu iddia edilen elmas ve pırlanta ve zümrütlerle süslenmiş altından tavus kuşu figürü çalındı. Figürü satmaya çalışan Yemenli antikacının başına silah dayanarak gasp edilen tavus kuşunun sadece kaidesi bulunabildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 12 kişiyi tutuklanırken, polis tavus kuşu figürünü bulmak için operasyonları sürdürüyor.İstanbul'da polise başvuran Yemenli A.A.H.M., yurt dışından getirdiği ve satmaya çalıştığı milyonlarca dolar değerinde tavus kuşu figürünün gasp edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Yemenli antikacı elmas, pırlanta, zümrüt gibi değerli taşlarla süslü, Tavus kuşu figürünü İstanbul'a getirdikten sonra kuyumculuk yapan bir arkadaşına emanet ederek internet üzerinden verdiği ilanlarla müşteri aradığını söyledi. Geçtiğimiz Kasım ayında alıca olduğunu söyleyen bir kişinin kendisiyle irtibata geçtiğini anlatan Yemenli mağdur antikacı, söz konusu kişiyle buluştuğunu, figürü inceleyen kişinin eserin gerçek olduğunu kabul etiğini daha sonra kendisini arayarak satış işlemini gerçekleştirmek üzere Esenyurt'a davet ettiğini belirtti. Tavus kuşunu alarak verilen adrese gittiğini anlatan mağdur A.A.H.M., "Burada benim başıma silah dayadılar. İçinde tavus kuşunun bulunduğu kutuyu aldılar. Daha sonra kaçtılar" dedi.

KAİDESİ BULUNDU

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, Yemenli antikacıyla müşteri gibi irtibata geçip eseri de inceleyen A.K. adlı kişinin de aralarında bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada çalınan tavus kuşunun üzerine konulduğu kaide bulundu.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Poliste verdikleri ifadelerinde tavus kuşunun nerede olduğunu bilmediklerini söyleyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, milyonlarca dolar değerinde olduğu iddia edilen kayıp tavus kuşunu bulmak için operasyonları sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Tavus kuşu figürününü görüntüsü

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3- JANDARMADAN YILBAŞI ÖNCESİ SAHTE İÇKİ OPERASYONU

İstanbul

Bağcılar'da sahte içki imalathanesine çevrilen eve yapılan baskında, yılbaşı öncesi alkol satışı yapan tekel bayilerine ve alkollü eğlence yerlerine satılacağı tespit edilen yüzlerce şişe sahte rakı ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.A.'nın Bağcılar'da bir evde sahte içki imalatı yaptığı bilgisini aldı. Yapılan çalışmalar sonucu İ.A.'nın evde ürettiği sahte içkileri İstanbul genelinde alkol satışı yapan tekel bayilerine ve alkollü eğlence yerlerine satacağı tespit edildi.

BASKINA KARŞI KAMERALI ÖNLEM

Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, İ.A.'nın Bağcılar'daki evine baskın düzenledi. Baskında; kolilenmiş ve nakle hazır halde yüzlerce şişe sahte rakı, 3 dolum tankı, etil alkol, doluma hazır halde binlerce sahte içki şişesi, çeşitli marka ve ebatlarda şişe kapağı, sahte Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenmiş gibi taklit edilen sahte etiketler ile alkol metre ele geçirildi. Jandarma tarafından yakalanan İ.A.'nın yapılabilecek olası baskınlara karşı önlem almak maksadıyla evinin dış kapısına kamera sistemi kurarak içeriden dışarıyı izlediği ortaya çıktı.

YUMUŞATICI KAYNATARAK KOKUYU BASTIRMIŞLAR

Evde incelemelerine devam eden jandarma ekipleri, şüphelinin ürettiği alkolün kokusunun diğer evlere ve çevreye yayılmasını engellemek için de tencerede sıvı çamaşır yumuşatıcısı kaynattığını belirledi.



KADIN AYAKKABISIYLA AİLE İMAJI

Yakalanmamak ve dikkat çekmemek için her yolu deneyen yine de jandarmadan kaçamayan İ.A.'nın sahte içkileri ürettiği evin önüne 'aile oturuyor' izlenimi vermek için koyduğu kadın ayakkabıları da dikkak çekti.

İ.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Eve yapılan baskın

-İ.A'nın gözaltına alınması

-Ele geçirilenler sahte içkiler

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4- KALPAZANLARA YAPILAN OPERASYON POLİS KAMERASINDA



Çağatay KENARLI / İstanbul - İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi 8 ilde sahte para basıp çoğalttıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 42 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda sahte 1 milyon dolar ve sahte 40 bin lira ele geçirildi. Operasyon polis kamerasına yansıdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi piyasaya çok sayıda sahte para sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Sahte para basıp çoğalttıkları tespit edilen bir suç örgütüne yönelik çalışma yapan polis ekipleri, 8 ilde 66 kişiyi tespit etti. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için dün (cuma) sabah saatlerinde adreslere çok sayıda baskın düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Yapılan operasyonda 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda sahte 1 milyon dolar ve 40 bin lira ele geçirildi. Sahte para operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü

Görüntü Dökümü:

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-Polis kamerasından operasyon

-dün çekilen görüntüler

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5 - GÜVENLİK KAMERASINDAKİ GASPÇILAR YAKALANDI

Ali AKSOYER /İSTANBUL() - ESENYURT'ta müşteri olarak anlaştıkları M.D.'nin cebinde bulunan 5 bin 90 lirayı gasp etti öne sürülen iki kişi polis tarafından yakalandı.

Esenyurt, Saadetdere mahallesinde 14 Aralık 2018 tarihinde meydana gelen olayda polise başvuran M.D. (42), iki travesti tarafından gasp edildiğini söyledi. M.D., ifadesinde "Birlikte olmak için anlaştım. Parasını vermek için cebindeki parayı çıkarınca hepsini istedi. Daha sonra otomobille yanımıza gelen arkadaşıyla beni gasp edip kaçtılar" dedi.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis önce şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin aynı bölgede sürekli dolaştıkları öğrenildi. Ekipler iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler Ali Ş. (35) ile Ali T.(41) Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, adliyeye sevk edilirken "Suçlamaları kabul etmiyoruz. Bu cinsel kimliğimize bir saldırı " diye bağırdı. Adliyeye gönderilen 2 şüpheli tutuklandı

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası olay anı

-Adliyeye sevkedilmeleri

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6 - ÇERKEZKÖY'DE YARALI BULUNAN KÖPEK AVCILAR'A GETİRİLDİ

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,