DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(geniş haber)

1-BEŞİKTAŞ'TA İSTİNAT DUVARI ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

* Okuldaki eğitime bir gün ara verildi

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL

Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip lisesinin arka tarafından bulunan istinat duvarı araçların üzerine çöktü. Olay nedeniyle okuldaki eğitime bir gün ara verildi.

Ortaköy Aydınlık sokaktaki Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip lisesinin arka tarafından bulunan istinat duvarı saat 09.30 sıralarında büyük bir gürültü ile çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 3 aracın duvarın altında kaldığı sokaktaki bir araçta da çarpan molozlar nedeniyle hasar meydana geldiği belirlendi. Olay esnasında sokakta ve araçların içerisinde herhangi bir kişinin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

LİSEDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Zabıta ekipleri çökmenin yaşandığı sokağa şerit çekilerek yaya ve araç trafiğine kapatılırken, Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ise eğitime bir gün ara verildi.

Aracı toprak altında kalan Murat Polat, "Sabah geldik aracımızın kullanılamaz hale geldiğini gördük. Aracım pert oldu. Aracımın kaskosu da yok" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Çöken istinat duvarından görüntü

Duvarın altında kalan otomobiller

Yola devrilen toprak ve molozlar

İtfaiye ve zabıta ekiplerinin çalışmaları

Aracı zarar gören şoför ile röp.

Araçların kaldırılması

Genel ve detaylar

13.04.2018 - 10,01 Haber Kodu : 180413014

13.04.2018 - 10,07 Haber Kodu : 180413016

13.04.2018 - 11,05 Haber Kodu : 180413026

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2- FETÖ'NÜN DENİZ KUVVETLERİ YAPILANLANMASINA OPERASYON

- 70 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTINA KARARI VERİLDİ

- ŞÜPHELİLERİN CEP TELEFONLARINA İNDİRİLEBİLEN OYUN GÖRÜNÜMLÜ PROGRAM ÜZERİNDEN HABERLEŞTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ.

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

FETÖ/PDY'nin oyun görünümlü yeni kriptolu haberleşme sistemi tespit edildi. Cep telefonlarına indirilebilen oyun görünümlü program üzerinden haberleştiği iddia edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında görevli asker ve sivillerin aralarında olduğu 70 kişi tespit edildi. 18 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasında yer alan örgüt üyelerinin entegresinden sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklanan öğretmen Ersin K.'nın cep telefonunda örgüt üyelerinin kendi aralarındaki haberleşmeyi sağlamak için yeni bir kriptografi haberleşme programı daha ortaya çıktı.

"2048 FUN AND RELAXİNG PUZZLE GAME"

IOS ve Android işletim sistemlerinden cep telefonlarına indirilebilen "2048 Fun and Relaxing Puzzle Game" isimli oyun görünümlü program üzerinden görüşmelerin gerçekleştiği tespit edildi. Görüşme içeriğine ulaşılan programın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Şubat 2018'e kadar örgüt üyelerince aktif olarak kullanıldığı iddia edildi.

YENİ KURMAYLIK SİSTEMİNE DE SIZMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Şuana kadar çözülen içeriğinde, örgüt mensubu askerlerin tayini, görev yerleri, yapılanmadaki askerden sorumlu "öğretmen" tabir edilen sivilin sorumluluğuna hangi askerlerin verileceği, sivil unsur ve askerlerin kod isimleri, hangi askerin yeni kurmaylık sistemi olan Karargah subaylığı eğitimi (KARSU) eğitimine sızdırılacağı, yapılanmada firari ya da yakalama emri bulunan askerlerin saklandığı "gaygubet" evlerinin adresleri, hangi yöntem ve güzergahlar üzerinden firar edilmesi gerektiği, örgüt mensubu sivil unsur ve askerlerin eş bilgileri ve eşlerin örgütsel durumları hakkında bilgilerin yer aldığı ifade edildi

70 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada deşifre edilen örgütün yeni haberleşme üzerinden yazışma yapan 70 kişi tespit edildi. Bu sabaha karşı yapılan eş zamanlı operasyonlarda 18 kişinin yakalandığı öğrenildi.



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3- MİNİBÜS 'KAHYA'LARINA OPERASYON: 14 GÖZALTI

Haber: İSTANBUL

Kadıköy-Kartal dolmuş hattında her gün araç başına zorla ve tehditle para topladığı iddia edilen 14 "kahya" gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri minibüs şoförlerinden zorla para alındığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Yapılan tespitlerde Kadıköy-Kartal dolmuş hattında kanunen yasaklanmış olmasına rağmen "kahya" diye tabir edilen kişilerin örgütlenerek her gün araç başına zorla ve tehditle para topladığı belirlendi. Aynı aileye mensup 16 kişinin yakalanmasına yönelik sabah erken saatlerde eş zamanlı baskınlar yapıldı. 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mermi ile çek,senet, ajanda, defter ve banka dekontları ele geçirildi. Nitelikli Yağma-Bıçakla Kasten Yaralama suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

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4- AKM YIKIMINDA BEYAZ PERDE GÖRÜNDÜ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL

Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkım çalışmaları devam ediyor. Ön cephenin yıkılmasıyla AKM içerisindeki beyaz perde görüntülendi. 13 Şubat'ta başlayan çalışmalar kapsamında iş makinelerinin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Çalışmalardan görüntü

-Beyaz perde

-Detaylar

13.04.2018 - 11.31 Haber Kodu : 180413036

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(ÖZEL)

5- PATENLİ GENCİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KASK KAMERASINDA

Haber: Mehmet AKTARAN / İSTANBUL

İstanbul'da, bir aracın arkasına tutunan patenli gencin yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuğu, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasınca görüntülendi.

Unkapanı Köprüsü üzerinde, önceki akşam bir genç, trafikte ilerleyen bir hafif ticari araca tutunarak yolculuk yaptı. Patenli gencin kendini ve diğer sürücüleri tehlikeye atarak yaptığı yolculuk seyir halindeki bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına kaydedildi. Şişhane'den Kasımpaşa yönünde ilerlemesini sürdüren araca tutunarak yolculuğunu sürdüren genç, daha sonra gözden kayboldu.

Motosiklet sürücüsünün, patenli gence seslenerek uyarıda bulunması da görüntülere yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Patenli gencin hafif ticari araca tutunarak ilerlemesi

-Motosiklet sürücüsünün genci uyarması

13.04.2018 - 10.02Haber Kodu : 180413015

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

6-(ÖZEL)- KURBAĞALIDERE'YE BALIKLAR BEKLENİYOR

* Başta Kadıköylüler olmak üzere İstanbulluların kirliliğinden, kokusundan yanına yaklaşamadığı Kurbağalıdere'de 8 yıldır süren ıslah çalışmalarında sona gelindi.

* Çevre sakinleri koku sorununun kalmadığını söylerken, çalışmaların tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

* 10 kilometre uzunluğundaki derenin son durumu havadan da görüntülendi.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL ()

Kadıköylülerin yıllardır en büyük sıkıntısı olan, çevreye yaydığı pis kokusu ve kötü görüntüsüyle bilinen Kurbağalıdere'deki ıslah çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı. Koku sorunu da 2010'da başlayan ıslah çalışmalarının ardından büyük oranda azaldı.

BALIK YAŞANTISININ ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Kurbağalıdere'deki çalışmalarının tamamlanmasının ardından, balık yaşamının da artması bekleniyor. İBB Altyapı Hizmetleri Müdürü Necmettin Acar, "Islah çalışmalarımız 2010 yılından itibaren başladı. Yüzde 90 mertebesine gelmiş bulunmaktayız. Koku da yüzde 90 seviyesinde bitmiş bulunmakta ve şu anda hiç koku hissedilmiyor. E-5'in güney kısmında İSKİ tarafından Nisan ayı itibarıyla bitirilecek bir çalışma devam etmekte. Bizim ıslah çalışmalarımız büyükşehir olarak bitmiştir" dedi.

Islah çalışmalarının balık hayatını olumlu etkileyeceğini belirten Acar, "Hâlihazırda balık yaşantısı bulunuyor ve artacak. Evlendirme dairesinde şelale sistemiyle su, durağan olan batık dereye verilecek ve oksijen artırılacak. Bu sayede balık ve diğer canlıların yaşaması müsait bir hâl alacak" diye konuştu.

ÇALIŞMALARIN 2019'UN NİSAN AYINDA BİTİRİLMESİ PLANLANIYOR

Islahtan dolayı köprülerin yıkılıp yenilendiğini belirten Acar, "Uzunçayır, Şefik Bey, Fahrettin Kerim Gökay, Recep Peker gibi 7 adet köprümüz yıkılıp yeniden yapıldı" diye konuştu. Acar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Islah çalışması Göztepe kısmından Kadıköy Yoğurtçu Parkı kısmına kadar tamamlandı. Göztepe'nin kuzey kısmındaki çalışmaların 2019 Nisan ayı itibarıyla bitmesi planlanmaktadır. Burası yaz aylarında koku oluşturma riskinden dolayı denizden terfi merkezi vasıtasıyla evlendirme dairesine 600 santimetre çapında bir su hattı yapmaktayız. Bu sayede yazın oluşabilecek kokuyu da bertaraf etmiş olacağız. TBM teknolojisi kullanılarak yerin 10 metre altında, 3 metre çapında 1,5 kilometre boyunca kolektör hattı yapılmıştır. Bu çalışma ile atık su yağmur suyundan ayrıştırılarak Kadıköy'ün arıtma tesisine ulaştırılmış olup, halkımız bu kötü kokuların sebep olduğu atık su kokusundan da kurtulmuş oldu."

OSMANAĞA MAHALLESİ MUHTARI: ARTIK KOKU KALMADI

Osmanağa Mahallesi Muhtarı Serap Tuncer ise, "Geçtiğimiz iki yıl içerisinde çok büyük sıkıntılar çektik. Derenin temizlenmesi başladı ve dere temizlendi şu anda. Tüm Kadıköy'ü bağlayan kanalizasyon giderleri de Moda kolektörüne verildi. Hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Koku falan da kalmadı artık" ifadelerini kullandı.

ÇEVREDE OTURANLAR ÇALIŞMALARDAN MEMNUN

Kurbağalıdere'nin çevresinde 32 yıldır yaşadığını söyleyen Adalet Özdemir, "Kurbağalıdere'nin çok iyi olacağını düşünüyorum. Büyükşehir el attığı için çok güzel olacak. Ama bu zamana kadar olmadı. 50'li yıllardan önce çok güzelmiş, balık tutarlarmış, denize girerlermiş. Ben 32 senedir buradayım. Koku devam etti. Son bir senedir kalktı. Şimdi daha güzel olacak" diye konuştu.

Yoğurtçu Parkı'nın yakınlarında 45 yıldır yaşayan Sümbül Gürkan ise "Şimdiki hali çok iyi. Koku, sinek gelmiyor. Sineklerden ölüyorduk. Koku genzimizi yakıyordu. 45 senedir buradayım" dedi. Bir başka semt sakini Şebnem Yılmaz da "Eskiden çok kokuyordu. Çok pis ve bakımsızdı ama devletimiz buna el attı. Şu anda çalışmalarımız güzel bir şekilde ilerliyor" diye konuştu.

DEREDE ZEKİ MÜREN'İN FİLMİ ÇEKİLDİ, BALIK TUTULURDU

Yoğurtçu Parkı'nın kenarındaki yürüyüş yolunun kapatılmasını eleştiren Mertcan Sekmen, "İleri taraflarda daha çok çamur var, yürümek zorlaşıyor. Ama eskisi kadar kokmuyor. Eskiden oturduğum yere kadar kokusu gelirdi. Şu anda ıslah oldu" ifadelerini kullandı.

Kurbağalıdere bölgesine yıllar önce geldiğini söyleyen Ahmet Petek de "Koku kaybolmuş durumda. Güzel bir hava teneffüs ediyoruz. İnşallah sürekli böyle olur" dedi. Bir diğer çevre sakini ise, "65'lerde balık tutardık. Tertemiz akardı dere. Zeki Müren'in eski bir filmi çekildi" diye konuştu.

İBB MECLİS ÜYESİ ÜLKÜ KOÇAR: ÇALIŞMALAR HIZLANMALI

İBB ve Kadıköy Belediye Meclis Üyesi Mimar Ülkü Koçar, Kurbağalıdere'nin ıslah çalışmalarında ekipman sayısının artırılarak hızlandırılması gerektiğini belirterek, "Burada yaşayan insanların hem kokudan hem çevre kirliliğinden kurtulması çok önemli. Bu çevrede yaşayan insanlar derenin temiz akmasını ve kokmasını görsünler istiyoruz. Denizden gelen suyla bu derede belki biraz balık görebiliriz" dedi. E-5'ten Yoğurtçu Parkı'na kadar olan kısımda kanalizasyon çalışması yapıldığını söyleyen Koçar, "Ondan önce kanalizasyonlar tamamen dereye akıyordu. Dereden de denize akıyordu. Çok büyük bir koku vardı. Yapılan kısımda şu anda kanalizasyonlar boru içine alındı" diye konuştu.

YOĞURTÇU PARKI BÖLÜMÜNE BİSİKLET YOLU YAPILACAK

Ana kolu 10 kilometre uzunluğunda olan Kurbağalıdere, kolları ile birlikte 67 kilometreyi buluyor. 4 bin 600 hektarlık geniş bir havzanın suyunu Marmara Denizi'ne taşıyor. İBB, 2010 yılında başlayan dere ıslah çalışmasını yüzde 90 oranında tamamladı. Denizdeki oksijen miktarını artırmak amacıyla denizden bin 700 metre ileriye 600 santimetre çapında su hattı çekilecek. Durgun günlerde oksijen miktarı bu sistemle, denizden su alınıp dereye deşarj edilerek artırılacak. Böylece, canlı hayatı korunacak. Ayrıca İSKİ'nin, Göztepe Köprüsü'nden yukarıda kalan bölümündeki kolektör çalışmalarının çok büyük bir bölümü de tamamlandı. Islah çalışması kapsamında, derenin Yoğurtçu Parkı'ndaki kısmı ve çevresi yeşillendirilecek, bisiklet yolları yapılacak.



Görüntü Dökümü:

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-Kurbağalıdere'nin son durumu

-İBB Altyapı Hizmetleri Müdürü Necmettin Acar ile röportaj

-Osmanağa Mahallesi Muhtarı Serap Tuncer ile röportaj

-İBB Meclis Üyesi Ülkü Koçar ile röportaj

-Çevre sakinleriyle röportaj

-Muhabir anonsu

-Havadan görüntüler

13.04.2018 - 11.28 Haber Kodu : 180413035

13.04.2018 - 11.30 Haber Kodu : 180413037

