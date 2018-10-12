DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2



1- SUUDİ BAŞKONSOLOSUN EVİNE GİZEMLİ ZİYARETÇİ

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK, İSTANBUL()

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun rezidansına beyaz önlüklü bir kişi geldi. Konsolosluk aracından inen bu kişinin elinde bir çanta bulunduğu görüldü. Kim olduğu bilinmeyen kişi rezidansa girdi.



Görüntü dökümü

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-Konsolosluk konutundan ayrıntı

-Aracın konsolosluk önüne gelmesi

-Beyaz önlüklü kişinin görüntüsü

12.10.2018 - 11.10 Haber Kodu : 181012051

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(ÖZEL)

2- KATAR VE ÇİNLİLERDEN İSTANBUL'DA GAYRİMENKUL ATAĞI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA - İdris TİFTİKCİ - Ersan SAN /İSTANBUL

Döviz kurundaki artış ve vatandaşlık teşvikleriyle, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki toplu konut projeleri, yabancı yatırımcıların ilgi odağı oldu. En yoğun talep Katar ve Çin'den gelirken yakın zamanda bir projeden 320 daire tek bir grup tarafından alındı.

En büyük ilgiyi ise Başakşehir, Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki toplu konutlar görüyor. Yabancı yatırımcılar, konutun yanı sıra büyük projelere, otellere ve AVM'lere de ilgi gösteriyor. Son dönemdeki talebin toplam değerinin 35 milyar doları bulduğu ifade ediliyor.

"AVRUPA YAKASI'NDAKİ MÜTEAHHİTLERİN MORALLERİ YÜKSELDİ"

TTR Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tataroğlu, Demirören Haber Ajansı'na yabancı yatırımcıların Avrupa Yakası'ndaki projelere olan ilgisini anlattı. "Döviz artışı sebebiyle yabancı yatırımcının ilgisi daha fazla arttı" diyen Fatih Tataroğlu, "Özellikle Avrupa Yakası'nda havalimanına yakın olan bölgelerde, Başakşehir, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta konut alımları arttı. Bunu birkaç gerekçeye de bağlıyoruz. Döviz artışıyla yabancıların alım kabiliyetlerinin artması, vatandaşlık mevzuatıyla alakalı düzenleme, son 1-1,5 ayda ciddi anlamda talebi arttırdı. Bunun yanı sıra Kanal İstanbul Projesi'nin bulunduğu bölgede de alımlar artmaya başladı" dedi.

"BİR GRUP, 320 DAİRE ALDI"

Özellikle körfez ülkelerinden Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve yeni dönemde Çin'den yatırımcıların nitelikli projelere talep gösterdiğini ifade eden Tataroğlu, "Bir daireden ziyade toplu alımlar söz konusu. Yakın zamanda bir projeden 320 daire, tek bir grup tarafından alındı. Zaten moral veren durum bu. Bireysel tek tek alıcılardan ziyade toplu alımlar söz konusu olduğu için, Avrupa Yakası'ndaki müteahhitlerin moralleri yükseldi" diye konuştu.

İSTANBUL'UN GÖZ BEBEĞİ PROJELERE KATAR VE ÇİN İLGİSİ

Tataroğlu, "Bunlar yatırımın belli ölçekteki kısmı. Aslında ciddi anlamda İstanbul'un nokta projelerine, gayrimenkullerine alım için adımlar atıldı. Bu yakın zamanda yabancı sermayenin ülkemize girmesi açısından moral katacak. Müşavirliğini yaptığımız firmaların talepleri doğrultusunda mülk aldığımız bir yerde, 10 gün sonra aynı ürünü aynı fiyata bulamıyoruz. Daire alımında Katarlı'dan tutun da Kuveyt, Ürdün, Mısır gibi körfez ülkelerinin neredeyse tamamından talep var. Ayrıca Kanal İstanbul'un güzergahında alımlar var. Fakat büyük ölçekli alımlarla alakalı yani İstanbul'un göz bebeği dediğimiz projelerle alakalı Katar ve Çinliler gündemde. Bunların görüşmeleri de başladı" diye konuştu.

OTEL VE AVM'LERE BÜYÜK İLGİ

Yalı ve köşk satışlarının, yabancı ilgisinin yüzde 20'lik bölümünü oluşturduğuna dikkat çeken Fatih Tataroğlu, "Bunun ana başlıklarını otel ve alışveriş merkezleri oluşturuyor. Bunlar çok yakın zamanda gerçekleşecek, alt yapıları hazırlanmış, belli aşamalara gelmiş konular. Yakın zamanda sadece Çinli ve Körfez ülkelerinin İstanbul'daki gayrimenkullere yönelik taleplerinin değeri 35 milyar doların üzerinde. Bu da ülkemize katkı sağlayacak boyutta bir bütçe. En önemli konu, yabancı sermayelerin buradaki alım kabiliyetini, alışveriş hacmini yükseltmesi açısından, ilgili kurumlar ve müşavirlik firmalarının hassasiyet göstermesi. Eğer doğru yönetilirse bu rakamların çok daha üzerine çıkılacağı ortada" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Tataroğlu ile röportaj

- Toplu konutların havadan görüntüsü

- Toplu konutların görüntüsü

- Muhabir anonsu

- Detaylar

12.10.2018 - 10.55 Haber Kodu : 181012044

12.10.2018 - 10.56 Haber Kodu : 181012045

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(ek görüntüyle)

3- SİLİVRİ VE ÇATALCA'DA SU BASKINLARI

Haber-Kamera: Savaş ATAK -İstanbul

İstanbul'un batısında gece saatlerinde etkili olan yağış Silivri ve Çatalca'da su baskınlarına neden oldu. Yağışın sabah saatlerinde daha da şiddetlenmesiyle Silivri sahilinde bulunan rögarlar taştı. Sahildeki yollar sular altında kaldı. Çatalca'da da bazı yollar su altında kaldı. Sürücüler su dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Görüntü Dökümü:

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-Silivri'de su basan sahil yolu

-Çatalca'da su dolan yollar

12.10.2018 - 09.02 Haber Kodu : 181012018

12.10.2018 - 09.19 Haber Kodu : 181012021

12.10.2018 - 09.59 Haber Kodu : 181012029

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4- YERLEŞTİRDİĞİ KART KOPYALAMA CİHAZINI SÖKERKEN GÖZALTINA ALINDI



Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL

Fatih'te bir bankanın ATM'sine kart kopyalama cihazı yerleştiren şüpheli aparatları sökerken yakalandı. Şüphelinin başka bir ATM'ye yerleştirdiği sistemden para çeken bir kişi ise aranıyor.



KART KOPYALAMA CİHAZINI SÖKERKEN YAKALANDI

Fatih'te bir bankanın ATM'sine kart kopyalama cihazı yerleştirildiği yönünde polis ekiplerine ihbar yapıldı. Polis ekipleri banka ATM'sini yakın takibe alarak konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 6 Ekim'de kart kopyalama aparatını sökmeye gelen 28 yaşındaki H.K.Y.'yi gözaltına aldı. H.K.Y.'nin yapılan üst aramasında kart kopyalama cihazı ve kamera ele geçirildi.



ŞÜPHELİNİN YERLEŞTİRDİĞİ CİHAZLA 15 BİN LİRA ÇEKMİŞLER

Fatih Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen H.K.Y.'nin yapılan detaylı incelemesinde 27 Eylül'de de aynı bankanın Fatih'te bulunan başka bir ATM'sine, aynı yöntemle aparat yerleştirip kart kopyaladığı ve H.K.Y.'nin henüz kimliği belirlenemeyen suç ortağı tarafından 15 bin lira para çekildiği tespit edildi.



SUÇ ORTAĞI ARANIYOR

Polis ekipleri H.K.Y.'nin suç ortağı olduğu iddia edilen kişinin kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K.Y., 7 Ekim'de sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüpheli H.K.Y.'nin banka ATM'sine cihaz yerleştirdiği anlar bankanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelinin ATM'ye cihaz yerleştirmesi

-Detaylar

12.10.2018 -09.54 Haber Kodu : 181012027

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5- OTOMOBİLİN KİLİTLENMESİNİ SİNYAL KESİCİ İLE ENGELLEDİ

*Hırsızlık anı kamerada

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL

Fatih'te otomobilini park ettikten sonra uzaktan kumanda ile kilitlediğini zanneden kişinin otomobildeki çantası çalındı. Polisin yaptığı incelemede aracın kilitlenmesinin sinyal kesici ile engellendiği belirlendi. Şüpheli, olayda kullandığı sinyal kesici ile yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.

OKUL MÜDÜRÜNÜN 20 BİN LİRASI ÇALINDI

Fatih, İskenderpaşa mahallesinde otomobilini park eden okul müdürü İ.Y. geri döndüğünde aracın içinde bulunan içinde 20 bin lira, çek defteri ve tablet bilgisayarının bulunduğu çantasının çalındığını fark ederek polise haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HIRSIZLIK ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Polis olayla ilgili güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde İ.Y.'nin otomobilinden indikten sonra aracı uzaktan kumanda cihazı ile kilitlediğini sanarak uzaklaştığı görüldü. Bu sırada bir otomobil arkada bulunan şüphelinin elindeki cihazı çalıştırarak otomobilin kilitlenmesini engel olduğu tespit edildi. İ.Y.'nin uzaklaştığından emin olan şüphelinin otomobilin yanına yaklaştığı önce bagajı ardından arka kapıyı açarak çantayı alarak hızla olay yerinden kaçtığı görüldü.

POLİS ŞÜPHELİYİ GÖRÜNTÜLERDEN TANIDI

Görüntülerdeki kişinin benzer suçlardan daha önce bir çok kez yakalanan şüpheli Mahmut K.(46) olduğunu tespit eden Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipleri düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yetkililer otomobili kilitlerken uzaktan kumanda kullanan sürücülerin aracın kilitlenip kilitlenmediğini kontrol etmesini istediler.

Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Otomobilin park edilmesi

-Kilitlenmesi

-Müdürün gidişi

-Zanlının araca gelişi

-Çantayı alması

-Kaçması

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Emniyetten çıkışı

-Detaylar

12.10.2018 - 11.11 Haber Kodu : 181012052

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6- ESENYURT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 GÖZALTI



Çağatay KENARLI, İSTANBUL

Esenyurt'ta yapılan operasyonda 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 1 kişi tutuklarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt'ta bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı konusunda polis ekiplerine ihbar yapıldı. Söz konusu eve 9 Ekim'de operasyon yapan polis 42 yaşındaki M.D'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 1 kilogram skunk ele geçirdi. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen M.D.'nin 5 ayrı suçtan kaydının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.D. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Görüntü Dökümü

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POLİS KAMERASI

-Şüpheli M.D.'nin adliyeye sevk edilmesi

-Ele geçirilen uyuşturucu

12.10.2018 - 10.49 Haber Kodu : 181012043

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