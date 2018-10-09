DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(havadan görüntüler)

1-YENİKAPI AÇIKLARINDA İKİ GEMİ SÜRTÜŞTÜ

Haber: Alper KORKMAZ - Ersan SAN - İSTANBUL

Marmara Denizi Ahırkapı açıklarında iki geminin sürtüştüğü öğrenildi.

Ahırkapı açıklarında, 130 metre uzunluğundaki TK Roterdam ve 165 metre uzunluğundaki Bosphorus King adlı gemiler sürtüştü. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edilirken gemilerdeki hasarın ufak çapta olduğu kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE

-Yenikapı açıklarında görüntü

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(ÖZEL)

2- HARAÇ İDDİASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA

Haber-Kamera: Emin YEŞİL / İSTANBUL, ()

Sultangazi'de haraç almak için bir et lokantasına geldikleri iddia edilen iki kişi ile işyeri çalışanları arasında kavga yaşandı. Olay yerinden ayrılıp bir süre sonra kalabalık bir şekilde gelen kişiler ile işyeri çalışanları arasında tekrar çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Kavga anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında, Uğur Mumcu Mahallesi bir et lokantasında meydana geldi. İddiaya göre, birinin elinde bira şişesi olduğu halde lokantaya gelen iki kişi, lokanta çalışanlarından para istedi. Bunun üzerine iki şüpheli ile lokanta çalışanları arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheliler, masadaki tabak ve bardakları çalışanlara atarak lokantayı birbirine kattı.

Lokantadan kaçarak ayrılan iki şüpheli, bir süre sonra kalabalık bir grupla bölgeye geldi. O sırada lokantanın önünde çay içen çalışanlar ile gelen grup arasında tekrar kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, saldırgan gruptan 1 kişi bacağından bıçaklanarak yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Tüm bu yaşananlar işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, birinin elinde bira şişesi iki şüphelinin lokantaya girerek çalışanlarla tartışmaları, içeride yaşanan kavgada şüphelilerin, maslardaki bardak ve tabakları çalışanlara fırlatmaları, şüphelilerin kaçarak uzaklaşmaları, bir süre sonra kalabalık bir grupla gelerek dışarıda çay içen çalışanlarla kavga etmesi, Bir kişinin yaralanarak yere düşmesi görülüyor. Bir süre sonra polis ve sağlık ekiplerinin geldiği ve yaralının sağlık ekiplerince götürüldüğü de kameraya yansıyor.

"BİZDEN HARAÇ İSTEDİLER"

İşletme sahiplerinden Alper Erkan, "Bizden haraç istediler. Bizde haraç vermeyeceğimizi kendilerine söyledik. Buna karşılık 'Haraç vermezseniz, yarın bu dükkanı açamazsınız' diyerek bizi tehdit ettiler. Ondan sonra bize saldırmaya başladılar. Birinde boş bir alkol şişesi vardı. Şişeyi bize fırlattı. Masalarda bulunan tabaklar üzerimize fırlattılar. Ondan sonra kaçtılar. İkinci gelmelerinde arkadaşların elinde bıçak vardı. O kargaşada şahıs bıçağın üzerine mi düştü? Kendi kendini mi bıçakladı orasını net bilmiyoruz" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Birinin elinde bira şişesi olduğu halde şüphelilerin lokanta girişi

-Çalışanlarla tartışmaları

-İçeride yaşana kavga ve saldırganları çalışanlara tabak ve bardak fırlatmaları

-Şüphelilerin lokantadan çıkarak kaçmaları

-Bir süre sonra şüphelilerin kalabalık grupla gelmeleri

-Dışarıda oturarak çay içen çalışanlarla kavga etmeleri

-Bir kişinin yaralanarak yere düşmesi

-Polis ve sağlık ekiplerinin gelmesi

AKTÜEL

-Kavganın yaşandığı lokantadan detaylar

-İşyeri sahipleriyle röp.

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(Geniş haber)

3- FETÖ/PDY'NİN TSK YAPILANMASINA OPERASYON: 45 GÖZALTI KARARI

Özden ATİK/ İSTANBUL, ()

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, yeni bir operasyon başlatıldı. 17'si muvazzaf 25 asker ve 20'si mahrem imam olmak üzere toplam 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içinde ankesör veya sabit hatlardan iletişim kuran ve alınan itirafçı beyanları doğrultusunda 17'si muvazzaf 25 asker ve bu askerlerden sorumlu 20 sivil olmak üzere toplam 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

18'İ YAKALANDI

İstanbul başta olmak üzere 25 ilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda, şu ana kadar 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları sürüyor. 25'i asker olan şüphelilerden 2'sinin albay, 4'ünün binbaşı, birinin yüzbaşı, 7'sinin üsteğmen, 9'unun astsubay olduğu belirtildi. 20'sinin ise sözde "imam" tabir edilen sivil şahıs olduğu kaydedildi.

989 ÖRGÜT MENSUBU TESPİT EDİLDİ

FETÖ'nün TSK içine sızmış mensuplarının askerlerden sorumlu sivil şahıslarla irtibat amacıyla kullandığı kamuya açık büfe, market ve benzeri yerlerde kurulan hatların içeriklerinin incelenmesi suretiyle 29 Kasım 2017'de tarihinden bu yana yürütülen soruşturmalar kapsamında 989 örgüt mensubu tespit edildi. Bunlardan 830'unun yakalandığı, 522'sinin tutuklandığı, 307'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebinde bulunarak faydalı bilgiler verdiklerinden serbest bırakıldığı ve 159'unun ise firari olduğu kaydedildi.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)

-FETÖ operasyonu

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4- BEŞTAŞ KARDEŞLER GÖZALTINA ALINDI

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL

İstanbul'da düzenlenen operasyonda Yılmaz Beştaş ile Günay Beştaş kardeşler yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların bir evde gizlendiği ihbarı üzerine operasyon başlattı. 7 Ekim saat 05.30'da şüphelilerin saklandığı eve yapılan operasyonda Yılmaz Beştaş ile Günay Beştaş kardeşler yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 1 polis yeleği, 1 çelek yelek, 58 mermi, 2 sahte kimlik, 2 şarjör, 2 silah dipçiği, 1 komando bıçağı, 1 sustalı bıçak, 2 tabanca kutusu ile 4 askeri apolet bulundu.

Günay Beştaş'ın kasten öldürme Yılmaz Beştaş'ın ise 11 farklı suçtan aranma kaydı olduğu belirtildi. 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yılmaz Beştaş'ın 2005 yılında meydana gelen 1 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmadan yaralı kurtulduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Emniyetten çıkışları

-Ele geçirilen malzemeler

-Detaylar

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5- SAHTE ENGELLİ RAPORU OPERASYONU : 16 GÖZALTI KARARI

* Engel oranları artırabilmek için ilaç takviyesi, glikoz içirilmesi ve siyah zeytin yedirme gibi yöntemlere başvuran şüpheliler gözaltına alındı.

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sahte bilgilerle engelli raporu aldırarak kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen şüphelilere yönelik üçüncü operasyonu düzenledi. 13 kişi yakalandı. 3 kişi aranıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sağlık ya da engelli oranı düşük olmasına rağmen engel oranları artırabilmek için ilaç takviyesi yapılması, glikoz içirilmesi ve siyah zeytin yedirilmesi gibi yöntemler ile sahte usulsüz engelli raporu alan şebekeye yönelik üçüncü operasyonu düzenledi. Sabah 06.00 sıralarında Arnavutköy, Bahçelievler, Beykoz, Esenyurt, Esenler, Küçükçekmece ve Ümraniye'de 16 adrese yapılan baskınlarda 13 kişi gözaltına alındı. 3 kişi aranıyor.

Şüphelilerin erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı alma gibi engellilere tanınan avantaj ve hizmetlerden yararlandırmak için suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, rüşvet ve sahtecilik ile kamuyu zarar uğrattıkları belirtiliyor.

3 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 2 ayrı operasyonda 56 kişi yakalanmış. Bu kişilerden 30'u tutuklarırken 26'sı ise serbest bırakılmıştı.



Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Operasyondan görüntü

-Evlerde yapılan arama

-Ele geçirilen malzemeler

-Detaylar

09.10.2018 - 10.40 Haber Kodu : 181009028_

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6- AZERİ MAFYA LİDERİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul

Azerbaycanlı organize suç örgütü liderleri Lotu Quli olarak bilinen Nadir Salifova İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde düzenlediği operasyonla Lotu Quli'yi yakalayarak gözaltına aldı.

1 YIL ÖNCE TAHLİYE OLDU

Lotu Quli'nin, Azerbaycan'da mafya grubu lideri olarak 'Cinayete azmettirmek', 'Kundaklama', 'Uyuşturucu ticareti' ve 'Gasp' suçlarından tutuklandığı, ve yaklaşık 1 yıl önce tahliye olduğu öğrenildi.

'HAYALET' CİNAYETİNİ AZMETTİRDİ İDDİASI

'Hayalet' lakaplı Rus mafya babası Rövşen Caniyev, 2016 yılı Ağustos ayında Beşiktaş'ta otel çıkışında cipine açılan çapraz ateşle öldürülmüştü. Cinayeti Lotu Quli olarak bilinen Nadir Salifova'nın azmettirdiği iddia edilmişti. Lotu Quli'nin, Caniyev'in kontrolü altında bulunan Rusya Kalujsk bölgesindeki hal işiyle uğraşan toptancılardan haraç aldığı ileri sürülmüştü.

AZERİ MAFYASI VE İSTANBUL İLİŞKİSİ

Caniyev'in öldürülmesinin ardından 6 Kasım 2017'de Organize polisi Bahçelievler'de bulunan bir AVM'ye baskın düzenlemiş, operasyonda 'Şirinler' olarak bilinen suç örgütü üyeleri ve Caniyev'in kardeşinin de aralarında bulunduğu 11 şüphelileri gözaltına almıştı. Şüphelilerin, Caniyev'i öldürttüğü iddia edilen Lotu Quli'nin öldürülmesi için toplantı yaptığı ve bunun için Şirinler Grubu'na 5 milyon lira teklif ettiği öne sürülmüştü.

İSTANBUL'DAKİ AZERİ CİNAYETLERİ MERCEK ALTINA ALINACAK

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Lotu Quli olarak bilinen Nadir Salifova'nın İstanbul'da geçtiğimiz yıllarda da meydana gelen Azeri cinayetleriyle bağlantısı olup olmadığını detaylı bir şekilde araştıracağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü (ARŞİV)

08.10.2018 - 20.49 Haber Kodu : 181008167

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(ÖZEL)

7- TEM'DE KAZA …3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ, 5 KİŞİ YARALANDI



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-

TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde, 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Bu arada, hastanede tedavileri süren 5 yaralının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralıların görüntüsü

-Ambulansa konması

-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-Görgü tanıkları ile röp

-Yaşanan trafik yoğunluğu

-Araçların kaldırılması

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve de tay görüntüler



08.10.2018 - 22.33 Haber Kodu : 181008169

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8 - BÜYÜKADA'DA ÖLÜME TERK EDİLEN AT KURTARILDI

Haber: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL

Büyükada'da faytoncular tarafından ölüme terk edilen at, kurtarılarak hayvan barınağına götürüldü.

Hristos mevkiinde ölüme terk edilen ve bitkin halde yerde yatan at gören veteriner teknikeri Sultan Gülyar, belediye ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetler Müdürlüğü görevlileri sevk edildi. Ekipler, ayakta durmakta zorluk çeken atı battaniyeye sarıp araçla taşıyarak Tepeören Hayvan Barınağı'na götürdü.

Ekipler, atı bu halde terk eden sahiplerini araştırıyor.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu kamerasından

-Bitkin halde yerde yatan at



