DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- SİLİVRİ VE BEYKOZ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () SİLİVRİ ve Beykoz'da yapılan uyuşturucu baskınlarında bir metamfetamin imalathanesi ortaya çıkartıldı ve peynir bidonlarına gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta yaptığı 2 farklı uyuşturucu operasyonunda 138 kilo metamfetamin, 20 kilo 50 gram eroin, 99 uyuşturucu hap ele geçirdi. Narkotik polislerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.

METAMFETAMİN İMALATHANESİNE BASKIN

Narkotik polisleri ilk operasyonu 2 Ekim'de Silivri'de düzenledi. Bir evin metamfetemin imalathanesine dönüştürüldüğünü belirleyen polis ekipleri imalathaneye ve bir otomobile operasyon düzenledi. Yapılan baskında polis ekipleri 138 kilo katı ve sıvı metamfetamin, 99 hap, 1 terazi ile metamfetamin yapımında kullanılan makinalar ve aletler ele geçirdi. Operasyonlar kapsamında Ş.B.S., S.G., A.Y. ve Özbekistan uyruklu S.A. yakalanarak gözaltına alındı.

PEYNİR BİDONLARDINDA EROİN

Narkotik polisleri 4 Ekim'de yaptığı ikinci operasyonda ise Van'dan İstanbul'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri uyuşturucu maddenin kargo ile geleceğini tespit etmesi üzerine kargo firmasında beklemeye başladı. Ekipler gelen kargoyu açarak yaptığı incelemede peynir bidonları içine zulalanmış 39 paket halinde toplam 20 kilo 50 gram eroin ele geçirdi. Polis ekipleri kargoyu almaya gelen D.D., T.D., R.D., A.C. ve Y.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

9 TUTUKLU

Polis ekiplerinin yaptığı 2 operasyonda gözaltına aldığı 1'i Özbekistan uyruklu 10 şüpheliden 9'u çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Sergiden görüntü

-Bidonlarda bulunan sıvı metamfetamin

-Ele geçirilen peynir bidonları

-Peynir bidonlardan çıkan eroinler

-Metamfetamin yapımında kullnılan malzemeler

-Genel ve detaylar

(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin uyuşturucu imalathanesine baskın yapması

-Ekiplerin evde yaptığı aramalar

-Uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler

-Bir otomobilde yapılan aramalar

-Peynir bidonlarından görüntü

-Peynir bidonlarına gizlenmiş eroin paketleri

08.10.2018 - 12.25 Haber Kodu : 181008049

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2- İSTANBUL'DA 9 AYDA 7 TON UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İSTANBUL'da 9 ayda 7 ton 240 kilo 328 gram uyuşturucu madde ile 4 milyon 950 bin 949 uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 4 bin 237 kişi çıkartıldığı mahkemelerde tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri’nin 2018 yılı başından bu yana 7 ton 240 kilo 328 gram uyuşturucu madde ile 4 milyon 950 bin 949 uyuşturucu hap ele geçirdi. Narkotik polisleri uyuşturucu madde üretmek, satmak gibi suçlarla ilgili olarak yılbaşından bu yana yaptığı çalışmalarda 35 bin 644 farklı olaya müdahale etti. Ekipler bu olaylarda 48 bin 646 kişi hakkında işlem yaptı. Bu şüphelilerden 4 bin 237’si çıkartıldığı mahkemeler tarafından tutuklandığı öğrenildi.

1 HAFTADA 50 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan polis ekiplerinin il genelinde 1 Ekim- 6 Ekim tarihleri arasında yaptığı 13 farklı operasyonda 50 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve bir tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 50 şüpheli çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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3- YANGIN CAN ALDI: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL

Üsküdar'da bir binanın bodrum katında çıkan yangında 79 yaşındaki Sabiha Haymeci hayatını kaybetti. İki kişi de dumandan etkilendi.

Yangın, İcadiye Mahallesi Müneccimbaşı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 04.00 sıralarında çıkan yangında evde bulunan 3 kişiden ikisi kendi imkânlarıyla binadan çıkarken 79 yaşındaki alzaymır hastası Sabiha Haymeci binadan çıkamadı. Yoğun dumanların yükseldiği binaya komşularının ihbarıyla çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonrası kısa sürede söndürülen yangının ardından bodrum katta bulunan daireye giren itfaiye ekipleri Haymeci'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Haymeci'nin kızı ve torununa ise olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edildi. Dumandan zehirlendiği tespit edilen Haymeci'nin cansız bedeni, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ İNCELEMENİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlatırken yangının kesin çıkış nedeniyse itfaiye ekiplerinin incelemelerinin ardından belli olacak.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerini çalışması

-Sağlık ekipleri

-Polis ekiplerinin çalışması

-Mahalle sakinlerinin görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin olay yerinden ayrılması

-Olay yerine güvenlik şeridi çekilmesi

-Genel ve detay görüntü

08.10.2018 - 04.14 Haber Kodu : 181008003

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3- SİGARA İSTEME BAHANESİYLE SÜRÜCÜLERİN TELEFONLARINI ÇALIYORDU



Haber: Çağatay KENARLI/ISTANBUL, () BEYOĞLU'nda trafiğin yavaşladığı sırada sigara isteme bahanesiyle yanlarına yaklaştığı sürücülerin cep telefonlarını çalarak kaçan şüpheli yakalandı.

Gelen şikayetler üzerine, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri 12 Eylül'de M.B.A.'nın, 15 Eylül'de ise V.A.'nın cep telefonlarının aynı yöntemle çalındığını belirleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, otomobillerden cep telefonlarını çalan şüphelinin 25 yaşındaki O.K. olduğunu belirledi.Polis ekipleri 5 Ekim'de düzenlediği operasyonla O.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. O.K.'nın yapılan detaylı sorgulamasında 'Yoklama kaçağı' olarak arandığı belirlenerek, , 'Kasten yaralama', 'Tehdit ve Kapkaç' suçlarından suç kayıtlarının da olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. O.K.'nın trafikte yavaşlayan araçlara yaklaşması, telefonu çalması ve kaçması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerasından hırsızlık

-Şüphelinin adliyeye sevki

08.10.2018 - 11.11 Haber Kodu : 181008021

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4 - (ÖZEL)- ÖNCE MİNİBÜSÜ SONRA İÇİNDEKİ GIDALARI ÇALDILAR

- Hırsızlık kameraya yansıdı

Haber- Kamera : Emin YEŞİL/ İSTANBUL ,()

Başakşehir'de bir gıda firmasına ait minibüsü çalan hırsızlar, araçtaki yaklaşık 12 bin liralık gıda ürünüyle kayıplara karıştı

Olay geçtiğimiz haftalarda Kayabaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , bir gıda firmasında çalışan Yılmaz Akar kullandığı minibüsü evinin önüne park etti. İşe gitmek için evinden çıkan Akar minibüsün yerinde olmadığını gördü.

GPS'TEN BULDU

Minibüsü çalınan Akar, araçta bulunan araç takip sisteminden minibüsünün Şahintepe Mahallesi'nde bir ara sokakta olduğunu gördü. Polis ekiplerine de durumu haber veren Akar , aracın yanına gittiğinde aracın tamamen boşaltıldığını ve içerisinde bulunan yaklaşık 12 bin lira değerindeki gıda malzemelerinin çalındığını gördü. Yaşadığı hırsızlık olayını anlatan Yılmaz Akar, "Araç takip sistemi ile üzerime zimmetli aracın Şahintepe Mahallesi'nde ıssız bir yerde olduğunu belirledim ve aracın bulunduğu yere gittim. Aracın içinin tamamen boşaltıldığını gördüm. 12 bin TL'lik gibi bir zararımız var. Bu zararı nasıl karşılayacağım şu anda bunu düşünüyorum. Etraftaki güvenlik kameralarını incelediğimizde daha önce mahallemizde benzer bir olaya karışan hırsızlar olduğunu gördük. Ayrıca bu kişilerin ilçenin farklı yerlerinde 6 hırsızlık olaylarına karıştığını da öğrendik" diye konuştu.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanılan hırsızlık olayı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Geldikleri minibüsle gıda firmasına ait minibüsün yanına gelen hırsızlar kapıyı açıyor. Hırsızlardan biri kağısını açtıkları gıda malzemesi yüklü minibüse binerek çalıştırıyor. Ardından diğer minibüs ile birlikte olay yerinden hızla kaçıyor.

VATANDAŞLARIN DİKKATİ HIRSIZLARI KAÇIRDI

Başka bir gıda firmasında çalışan Hakan Koç da benzer bir hırsızlık olayını 3 ay önce kendisinin yaşadığını söyleyerek, "Üzerime zimmetli ticari aracı evin önüne park ettim. Sabah saat 05.00 sıralarında komşularımızın bağırış sesleri ile uyandım. Balkona çıktığımda aracın arka kapaklarının açık olduğunu gördüm. Durumu hemen polise bildirdik. Güvenlik kameralarını incelediğimizde, yüzünü bez ile kapatan üç hırsızın aracın arka kapak kilidini levye ile kırdığını ve içinde bulunan gıda malzemelerini çaldıklarını gördük. Komşularımızın fark etmesi üzerine ise olay yerinden hızlıca uzaklaşıyorlar. Eğer komşularımız fark etmese aracın içini tamamen boşaltacaklardı. Bu ve benzeri olaylar mahallemizde defalarca oluyor" diye konuştu. 3 ay önce yaşanan hırsızlık olayı da saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, plakası sahte ve çalıntı olduğu düşünülen bir araçla olay yerine gelen üç şüpheli levye ile park halindeki ticari aracın arka kapak kilidini levye ile kırıyor. Yüzlerini bez parçası ile gizleyen üç şüpheli, aracın içinde bulunan gıda malzemelerini geldikleri arabaya yüklemeye başladıkları görülüyor. Bir süre sonra süre sonra ise hırsızlar hızla olay yerinden kaçıyor.

Görüntü Dökümü

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-2 hafta önce yaşanan hırsızlık anına ait güvenlik kamera görüntüleri

-Yılmaz Akar ve Hakan Koç'tan görüntü

-Minibüsten görüntü

-Akar ile röportaj

-Koç ile röportaj

-3 ay önce yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamera görüntüsü